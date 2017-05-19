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طريقك لمعرفة أهم اكسسوارات الحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
Coastal HS, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
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الحمام من أهم المساحات التي نعطيها عناية خاصة عند التصميم، فلا يمكن الحصول على منزل مريح دون وجود حمام مريح ونظيف ومتكامل يحتوي أهم الأدوات والاكسسوارات المستخدمة به. 

ولذلك نقدم لكم في هذا الكتاب أهم الاكسسوارات التي يجب أن يحتويها حمامك..

1- المرآة

Led Halo Mirror Lisa Melvin Design حمام
Lisa Melvin Design

Led Halo Mirror

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

للمرآة وظائف مختلفة تضيفها لأي حمام، فبالإضافة إلى شكلها الرائع الذي تضيفه للديكور وخصوصًا مع وجود إضاءة معها في نفس الوقت، لها مميزات أخرى مثل: إعطاء عمق بصري في الحمامات الصغيرة، وعكس الإضاءة، واستخدامها بشكل عملي ومهم في الرؤية داخل الحمام.

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2- طقم مشايات

Spare bahtroom homify حمام سيراميك White bathroom,bathroom sink,bathroom mirror,small bathroom
homify

Spare bahtroom

homify
homify
homify

يمكنك إضافة طقم مشايات صغيرة إلى حمامك بألوان وأشكال مختلفة متناسقة مع الديكور وألوان الحمام،المشايات توفر إحساس بالدفء وتمتص الماء الموجود على الأرضية أولًا بأول، مع ضرورة غسيل المشايات كل أسبوع للحفاظ على نظافة ورائحة الحمام جيدة طوال الوقت.

3- رف الاستحمام

Bathroom Collective Works حمام
Collective Works

Bathroom

Collective Works
Collective Works
Collective Works

للحفاظ على مظهر مرتب ومتناسق لحمامك يجب استخدام بعض الأرفف لوضع الأدوات المهمة عند الاستحمام مثل الشامبو والشاور والكريمات والزيوت إلخ، هذا يسهل من الوصول إليها وفي نفس الوقت يحافظ على مظهر الحمام بشكل منظم دائمًا. 

4- رفوف لأدوات الحمام

Coastal HS, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

لا يوجد مثيل لأهمية الأرفف في حمامك، فبالإضافة إلى أهميتها عند مكان الاستحمام، فهي حيوية في باقي المساحة لوضع الأدوات المختلفة والاكسسوارات التي تزين بها الحمام، مزهرية صغيرة مع سلة المناديل الورقية وبعض الشموع ستضيف لمسة ساحرة، وخصوصًا إذا كنت تستخدم في ذلك سلم قديم كما يوجد في هذا المثال. 

5- سلال لتخزين الفوط

Bathroom Perfect Stays حمام
Perfect Stays

Bathroom

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

بدلا من استخدام السلال البلاستيكية استخدم السلال المصنوعة من الغصون فمظهرها الجميل يناسب جميع الأنماط ويمكنك فيها الاحتفاظ بالفوط الجديدة والمستخدمة في حمامك. 

6- مناديل الحمام

Bathroom The White House Interiors حمام
The White House Interiors

Bathroom

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

إذا لم يكن لديك متسع في حمامك الصغير لمساحة تخزين جيدة، يمكنك استخدام سلال مفتوحة لوضع المناديل الورقية. 

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7- سلة المهملات

710 Old Mutual, 2MD Exclusive Italian Design 2MD Exclusive Italian Design حمام خشب White
2MD Exclusive Italian Design

2MD Exclusive Italian Design
2MD Exclusive Italian Design
2MD Exclusive Italian Design

لا يمكن أن يكتمل تصميم الحمام دون وجود صندوق مهملات صغير لوضع المناديل المتسخة بها، احرص على اختيار نوع جيد وبه مكان للتهوية بالإضافة إلى لون وشكل جميل، الصناديق المعدنية اللامعة رائعة لتحقيق هذا الهدف! 

8- فوّاطة متعددة

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الفوّاطة من أهم اكسسوارات الحمام، واختيارفوّاطة بدرجات متعددة أفضل عند الاستخدام حيث يمكن استخدام أكثر من فوطة لأكثر من شخص ولأغراض مختلفة. 

9- شماعات صغيرة

Garderobe von Chiemsee design, Chiemseedesign-living gallery Chiemseedesign-living gallery
Chiemseedesign-living gallery

Chiemseedesign-living gallery
Chiemseedesign-living gallery
Chiemseedesign-living gallery

الشماعات على أحد جدران الحمام وسيلة جيدة لتعليق الفوطة أو بشكير الاستحمام والملابس الجديدة بالقرب من يديك. 

10- درج للتخزين

Echtholzbadmöbel aus der Serie Aither, F&F Floor and Furniture F&F Floor and Furniture BathroomSinks
F&amp;F Floor and Furniture

F&F Floor and Furniture
F&amp;F Floor and Furniture
F&F Floor and Furniture

لا بد من توفير درج واحد على الأقل في حمامك للاحتفاظ بالأغراض المختلفة. 

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11- طقم فوط قطنية

White on Back, Home Concept Home Concept BathroomTextiles & accessories
Home Concept

Home Concept
Home Concept
Home Concept

وأخيرًا، لا غنى عن وجود طقم فوط قطنية في حمامك، فلا يوجد مثيل للقطن الجيد في صنع المناشف الناعمة على البشرة. 

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هل هناك أحد الاكسسوارات المهمة في حمامك تضيفها إلينا؟ 

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