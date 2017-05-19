طريقك لمعرفة أهم اكسسوارات الحمام

الحمام من أهم المساحات التي نعطيها عناية خاصة عند التصميم، فلا يمكن الحصول على منزل مريح دون وجود حمام مريح ونظيف ومتكامل يحتوي أهم الأدوات والاكسسوارات المستخدمة به.
ولذلك نقدم لكم في هذا الكتاب أهم الاكسسوارات التي يجب أن يحتويها حمامك..
للمرآة وظائف مختلفة تضيفها لأي حمام، فبالإضافة إلى شكلها الرائع الذي تضيفه للديكور وخصوصًا مع وجود إضاءة معها في نفس الوقت، لها مميزات أخرى مثل: إعطاء عمق بصري في الحمامات الصغيرة، وعكس الإضاءة، واستخدامها بشكل عملي ومهم في الرؤية داخل الحمام.
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يمكنك إضافة طقم مشايات صغيرة إلى حمامك بألوان وأشكال مختلفة متناسقة مع الديكور وألوان الحمام،المشايات توفر إحساس بالدفء وتمتص الماء الموجود على الأرضية أولًا بأول، مع ضرورة غسيل المشايات كل أسبوع للحفاظ على نظافة ورائحة الحمام جيدة طوال الوقت.
للحفاظ على مظهر مرتب ومتناسق لحمامك يجب استخدام بعض الأرفف لوضع الأدوات المهمة عند الاستحمام مثل الشامبو والشاور والكريمات والزيوت إلخ، هذا يسهل من الوصول إليها وفي نفس الوقت يحافظ على مظهر الحمام بشكل منظم دائمًا.
لا يوجد مثيل لأهمية الأرفف في حمامك، فبالإضافة إلى أهميتها عند مكان الاستحمام، فهي حيوية في باقي المساحة لوضع الأدوات المختلفة والاكسسوارات التي تزين بها الحمام، مزهرية صغيرة مع سلة المناديل الورقية وبعض الشموع ستضيف لمسة ساحرة، وخصوصًا إذا كنت تستخدم في ذلك سلم قديم كما يوجد في هذا المثال.
بدلا من استخدام السلال البلاستيكية استخدم السلال المصنوعة من الغصون فمظهرها الجميل يناسب جميع الأنماط ويمكنك فيها الاحتفاظ بالفوط الجديدة والمستخدمة في حمامك.
إذا لم يكن لديك متسع في حمامك الصغير لمساحة تخزين جيدة، يمكنك استخدام سلال مفتوحة لوضع المناديل الورقية.
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لا يمكن أن يكتمل تصميم الحمام دون وجود صندوق مهملات صغير لوضع المناديل المتسخة بها، احرص على اختيار نوع جيد وبه مكان للتهوية بالإضافة إلى لون وشكل جميل، الصناديق المعدنية اللامعة رائعة لتحقيق هذا الهدف!
الفوّاطة من أهم اكسسوارات الحمام، واختيارفوّاطة بدرجات متعددة أفضل عند الاستخدام حيث يمكن استخدام أكثر من فوطة لأكثر من شخص ولأغراض مختلفة.
الشماعات على أحد جدران الحمام وسيلة جيدة لتعليق الفوطة أو بشكير الاستحمام والملابس الجديدة بالقرب من يديك.
لا بد من توفير درج واحد على الأقل في حمامك للاحتفاظ بالأغراض المختلفة.
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وأخيرًا، لا غنى عن وجود طقم فوط قطنية في حمامك، فلا يوجد مثيل للقطن الجيد في صنع المناشف الناعمة على البشرة.