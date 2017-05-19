طريقك لمعرفة أهم اكسسوارات الحمام

الحمام من أهم المساحات التي نعطيها عناية خاصة عند التصميم، فلا يمكن الحصول على منزل مريح دون وجود حمام مريح ونظيف ومتكامل يحتوي أهم الأدوات والاكسسوارات المستخدمة به.

ولذلك نقدم لكم في هذا الكتاب أهم الاكسسوارات التي يجب أن يحتويها حمامك..