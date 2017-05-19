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كيف تؤثر ألوان الغرفة على حالتك النفسية؟!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Prupê, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA مساحات تجارية فلز Pink
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في الآونة الأخيرة انتشرت عديد من الدراسات تثبت بقوة علاقة الألوان بتكوين الشخصية، فلونك المفضل ربما يدل على أبعاد معينة في شخصيتك، ولكن الاهم من ذلك أن الألوان التي تراها كل يوم في منزلك تؤثر بطريقة أكيدة على ملامح شخصيتك. 

هناك لون يدعوك إلى الهدوء والسكينة وآخر يبث فيك النشاط والحيوية، في النهاية كل لون من الألوان المنتشرة يعبّر عن شخصيتك ويترك فيها تأثيرًا واضحًا، وفي هذا الكتاب سنتعرف على بعض تأثيرات الألوان المنتشرة في التصميمات المختلفة…  

الأبيض

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

يأتي اللون الأبيض على رأس الألوان التي تعطي شعور بالهدوء والسلام النفسي، وينصح الأطباء الأشخاص سريعي الغضب بالنظر إلى أي شيء باللون الأبيض لمدة تتراوح ما بين 3-5 دقائق للتقليل من حالة الغضب والعنف لديهم. 

الأسود

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Living roomAccessories & decoration
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

الأسود يوحي بالخوف والرهبة أحيانًا، ولكنه في الديكور دليل على الجدية والعملية، الأشخاص الذين يميلون للون الأسود هم أكثر ميلًا للعزلة وتفضيلاتهم دائمًا ما تتجه نحو التصميمات البسيطة والخطوط المنتظمة الهادئة. 

الأزرق (النيلي)

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يساعد هذا اللون على التركيز والقدرة على الإبداع، ينتشر في ديكور الغرف الشبابية وغرف المعيشة، هو أحد الألوان الباردة الذي يعطي شعورًا بالانتعاش والحرية في فصل الصيف ويتناغم بشدة مع الإضاءة الطبيعية للشمس. 

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الأزرق الهاديء (السماوي)

Baby Pedro's Room - Palmela, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة الاطفال
MUDA Home Design

Baby Pedro's Room – Palmela

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هذا اللون ينتشر بكثرة في غرف الأطفال فهو يساعد على تهدئة الأعصاب واسترخائها، وله تأثير رائع على عقل الطفل وهدوئه منذ صغره لكي ينشأ بعيد عن العنف والحركة المفرطة. 

الأخضر

WILD GREEN Pixers BedroomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

WILD GREEN

Pixers
Pixers
Pixers

الأخضر هو دواء طبيعي للاكتئاب، فبمجرد النظر إلى اللون الأخضر ستشعر بالأمل والروح الجيدة للمستقبل والرغبة الدائمة في استمرار الحياة، لون مبهج ومهم وجوده في البيت بأي درجة من الدرجات. 

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الأحمر

Relais Russiz, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design غرفة نوم
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

لون الحرارة والدفء والعاطفة، لون حيوي وله تأثير مباشر على القلوب والمشاعر، إذا أردت إضفاء جو رومانسي على غرفتك استخدم فيها لونًا أحمر، وإذا أردت لفت الانتباه لنقطة معينة في أحد الغرف استخدم هذا اللون أيضًا، الأحمر من الألوان التي تحفّز النشاط وتمحي أي كسل أو خمول في  المساحة الموضوع بها. 

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الأصفر

Hems Studio Specially Designed Meeting Table Barc Architects Office spaces & stores خشب Yellow meeting table,conference table,yellow chairs,cantilever,contemporary,modern,meeting room,wooden table
Barc Architects

Hems Studio Specially Designed Meeting Table

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

الأصفر هو لون الفرح والسعادة والنشاط والبهجة والحيوية إلخ من المشاعر الجيدة التي تريد الحصول عليها في غرفتك.

الوردي (الزهري)

Prupê, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA مساحات تجارية فلز Pink محلات تجارية
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

لون البراءة والهدوء والحنان والعطاء، يعمل هذا اللون على استرخاء الأعصاب وتهدئة الأشخاص العنيفين، ومن المنتشر استخدامه في غرف الأطفال والديكورات الرقيقة والأنثوية التي تحمل روحًا نقية مليئة بالمشاعر الهادئة والرومانسية.  

طريقة أخرى جميلة لاستخدام اللون الزهري في ورق الحائط أو الرسم بألوان الزيت على الجدران لوحة من الطبيعة هادئة ورائعة

Frühlingshafte Dekoration, K&L Wall Art K&L Wall Art Living roomAccessories & decoration اصطناعي Pink
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

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البنفسجي (الأرجواني)

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

هذا اللون الملكي يجب استخدامه بحرص وتنسيقه بشكل جيد مع باقي ألوان الغرفة، يمكن استخدامه في جميع الغرف فهو وحده لون فخم يذكرنا بقصور روما القديمة والتي انتشر استخدامه فيها، وفي العموم هو من الألوان المهدئة للأعصاب لذلك ينصح باستخدامه في غرف النوم بطريقة بسيطة كهذه الوسادات الرقيقة.

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طريقك لمعرفة أهم اكسسوارات الحمام
هل لاحظتم تأثير الألوان على شخصياتكم؟!

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