كيف تؤثر ألوان الغرفة على حالتك النفسية؟!

في الآونة الأخيرة انتشرت عديد من الدراسات تثبت بقوة علاقة الألوان بتكوين الشخصية، فلونك المفضل ربما يدل على أبعاد معينة في شخصيتك، ولكن الاهم من ذلك أن الألوان التي تراها كل يوم في منزلك تؤثر بطريقة أكيدة على ملامح شخصيتك.
هناك لون يدعوك إلى الهدوء والسكينة وآخر يبث فيك النشاط والحيوية، في النهاية كل لون من الألوان المنتشرة يعبّر عن شخصيتك ويترك فيها تأثيرًا واضحًا، وفي هذا الكتاب سنتعرف على بعض تأثيرات الألوان المنتشرة في التصميمات المختلفة…
يأتي اللون الأبيض على رأس الألوان التي تعطي شعور بالهدوء والسلام النفسي، وينصح الأطباء الأشخاص سريعي الغضب بالنظر إلى أي شيء باللون الأبيض لمدة تتراوح ما بين 3-5 دقائق للتقليل من حالة الغضب والعنف لديهم.
الأسود يوحي بالخوف والرهبة أحيانًا، ولكنه في الديكور دليل على الجدية والعملية، الأشخاص الذين يميلون للون الأسود هم أكثر ميلًا للعزلة وتفضيلاتهم دائمًا ما تتجه نحو التصميمات البسيطة والخطوط المنتظمة الهادئة.
يساعد هذا اللون على التركيز والقدرة على الإبداع، ينتشر في ديكور الغرف الشبابية وغرف المعيشة، هو أحد الألوان الباردة الذي يعطي شعورًا بالانتعاش والحرية في فصل الصيف ويتناغم بشدة مع الإضاءة الطبيعية للشمس.
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الأخضر هو دواء طبيعي للاكتئاب، فبمجرد النظر إلى اللون الأخضر ستشعر بالأمل والروح الجيدة للمستقبل والرغبة الدائمة في استمرار الحياة، لون مبهج ومهم وجوده في البيت بأي درجة من الدرجات.
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لون الحرارة والدفء والعاطفة، لون حيوي وله تأثير مباشر على القلوب والمشاعر، إذا أردت إضفاء جو رومانسي على غرفتك استخدم فيها لونًا أحمر، وإذا أردت لفت الانتباه لنقطة معينة في أحد الغرف استخدم هذا اللون أيضًا، الأحمر من الألوان التي تحفّز النشاط وتمحي أي كسل أو خمول في المساحة الموضوع بها.
الأصفر هو لون الفرح والسعادة والنشاط والبهجة والحيوية إلخ من المشاعر الجيدة التي تريد الحصول عليها في غرفتك.
لون البراءة والهدوء والحنان والعطاء، يعمل هذا اللون على استرخاء الأعصاب وتهدئة الأشخاص العنيفين، ومن المنتشر استخدامه في غرف الأطفال والديكورات الرقيقة والأنثوية التي تحمل روحًا نقية مليئة بالمشاعر الهادئة والرومانسية.
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هذا اللون الملكي يجب استخدامه بحرص وتنسيقه بشكل جيد مع باقي ألوان الغرفة، يمكن استخدامه في جميع الغرف فهو وحده لون فخم يذكرنا بقصور روما القديمة والتي انتشر استخدامه فيها، وفي العموم هو من الألوان المهدئة للأعصاب لذلك ينصح باستخدامه في غرف النوم بطريقة بسيطة كهذه الوسادات الرقيقة.
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