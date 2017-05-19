كيف تؤثر ألوان الغرفة على حالتك النفسية؟!

في الآونة الأخيرة انتشرت عديد من الدراسات تثبت بقوة علاقة الألوان بتكوين الشخصية، فلونك المفضل ربما يدل على أبعاد معينة في شخصيتك، ولكن الاهم من ذلك أن الألوان التي تراها كل يوم في منزلك تؤثر بطريقة أكيدة على ملامح شخصيتك.

هناك لون يدعوك إلى الهدوء والسكينة وآخر يبث فيك النشاط والحيوية، في النهاية كل لون من الألوان المنتشرة يعبّر عن شخصيتك ويترك فيها تأثيرًا واضحًا، وفي هذا الكتاب سنتعرف على بعض تأثيرات الألوان المنتشرة في التصميمات المختلفة…