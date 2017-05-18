جدد ديكور منزلك بلمسات بسيطة استعدادًا لرمضان

قطع الديكور البسيطة واللمسات الفنية الصغيرة تستطيع تحويل شكل الغرف تمامًا، غرفة المعيشة والسفرة والنوم والحمام وحتى المطبخ يمكن أن يستقبلوا معك شهر رمضان الكريم بلمسات بسيطة وغير مكلّفة لن تستغرق كثير من الجهد أو الوقت.

الزخارف الإسلامية لا تميز هذا الشهر فقط بل يمكن أن تصبح طابعًا جميلًا في منزلك، بل تقوم عليها تصميمات فخمة من أولها لآخرها، فجمال الطابع الإسلامي والعربي والفن المغربي والأندلسي في التصميم ليس له مثيل.

لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 20 فكرة مختلفة يمكنك استخدامها في إضافة لمسة خاصة لمنزلك استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم..