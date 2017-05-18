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جدد ديكور منزلك بلمسات بسيطة استعدادًا لرمضان

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify GardenLighting الحديد / الصلب Black
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قطع الديكور البسيطة واللمسات الفنية الصغيرة تستطيع تحويل شكل الغرف تمامًا، غرفة المعيشة والسفرة والنوم والحمام وحتى المطبخ يمكن أن يستقبلوا معك شهر رمضان الكريم بلمسات بسيطة وغير مكلّفة لن تستغرق كثير من الجهد أو الوقت. 

الزخارف الإسلامية لا تميز هذا الشهر فقط بل يمكن أن تصبح طابعًا جميلًا في منزلك، بل تقوم عليها تصميمات فخمة من أولها لآخرها، فجمال الطابع الإسلامي والعربي والفن المغربي والأندلسي في التصميم ليس له مثيل. 

لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 20 فكرة مختلفة يمكنك استخدامها في إضافة لمسة خاصة لمنزلك استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.. 

1- بزخارف عربية اختر قطعة بسيطة تغطي بها فتحة التكييف في الغرفة أو الشباك كما ترى في هذا المثال.

Marrakesh radiator covers in satin white Laser cut Furniture & Screens
Laser cut Furniture &amp; Screens

Marrakesh radiator covers in satin white

Laser cut Furniture & Screens
Laser cut Furniture &amp; Screens
Laser cut Furniture & Screens

2- أو يمكن استخدامها كفواصل بين الغرف بطريقة بسيطة ومبتكرّة، المهم في هذه الحالة التناغم مع قطع الديكور الأخرى وألوانها.

Le Meridian Al Khobar Hotel, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Dining roomLighting
Moroccan Bazaar

Le Meridian Al Khobar Hotel

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

3- كيف يمكن التحدث عن زينة رمضان دون ذكر الفانوس؟! الفوانيس العتيقة والمعدنية بأحجام كبيرة تعطي سحر ليالي رمضان في مدخل وحديقة منزلك.

Arabic lamp for garden homify GardenLighting الحديد / الصلب Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

4- ويمكنك باستخدام إطار للمرآة مزخرف بخطوط عربية وإسلامية تغيير شكل الغرفة تمامًا.

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس
homify

homify
homify
homify

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5- الإضاءات الصغيرة على الأرض في زوايا الغرف لها تأثير رائع على الديكور، هذا المثال استخدم مصابيح بيضاء أخذت شكل المساجد البسيطة.

Ceramic lamps homify HouseholdAccessories & decoration صناعة الفخار White
homify

Ceramic lamps

homify
homify
homify

6- في سقف الغرفة علّق مجموعة من الفوانيس او مصابيح الإضاءة بأشكال إسلامية وعربية بطريقة بسيطة لن تكلّفك جهد أو وقت.

Winter outdoor living room homify Living roomSofas & armchairs خشب Wood effect
homify

Winter outdoor living room

homify
homify
homify

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7- وإذا كان لديك الوقت والمال يمكنك تغيير أحد الجدران في الغرفة ليأخذ طابع إسلامي فريد وطريقة الموزاييك رائعة لتحقيق هذا الغرض.

Mosaic bath screen homify حمام سيراميك Multicolored
homify

Mosaic bath screen

homify
homify
homify

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8- أو استخدم ورق الحائط الجاهز لنفس النقوشات الجميلة ولكنها طريقة أسرع وأسهل!

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers

9- أشكال رائعة للثريا يمكن أن تستقبل بها الشهر الكريم، مع تغييرات وإضاءات حول جدار التلفزيون في غرفة المجلس، مكان تجمع العائلات والأصدقاء.

Interior design Arabic style of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

10- وهناك طرق أخرى بسيطة كصنع أغلفة من أقمشة جميلة وعربية تغطي علب المناديل.

Sageer Tissue Box Cover Red Indian Interiors Living roomAccessories & decoration
Indian Interiors

Sageer Tissue Box Cover Red

Indian Interiors
Indian Interiors
Indian Interiors

11- اقتناء طقم أطباق جديد يحمل طابع المغرب العربي الأصيل يضيف إلى مائدتك شكلًا رائعًا.

Selectie, Potpori Potpori Living roomStools & chairs
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

12- من أسهل الطرق لإضفاء روح رمضان على ديكور الغرف تغيير أغطية الوسادات الصغيرة بأخرى جديدة لها شكل وروح مختلفة.

50 Shades of Grey! Indian Interiors Living roomAccessories & decoration
Indian Interiors

50 Shades of Grey!

Indian Interiors
Indian Interiors
Indian Interiors

13- كما يمكنك إعادة إستخدام أحد القطع العتيقة في منزلك لصنع مصباح جديد.

Daya lantern homify HouseholdAccessories & decoration
homify

Daya lantern

homify
homify
homify

14- قطعة فنية جديدة في حديقتك وهذه المرة بزخارف إسلامية.

Islamic Sculpture Pete Moorhouse Ltd حديقة
Pete Moorhouse Ltd

Islamic Sculpture

Pete Moorhouse Ltd
Pete Moorhouse Ltd
Pete Moorhouse Ltd

15- تغيير الستائر وإضافة أقمشة من الكتان تضيق طابعًا عربيًا وتقليديًا للغرفة.

Kurpie :: Fabric :: Red Julia Brendel Limited Living roomAccessories & decoration
Julia Brendel Limited

Kurpie :: Fabric :: Red

Julia Brendel Limited
Julia Brendel Limited
Julia Brendel Limited

16- الشموع المعطّرة بأغطية راقية تضيف إضاءة ساحرة وهادئة لتنعم بالهدوء النفسي في ليالي الشهر الكريم.

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles Parable Designs Ltd HouseholdAccessories & decoration
Parable Designs Ltd

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles

Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd

17- بوف صغير بقماش جديد في غرفة المعيش، لن تتخيل تأثير هذا البوف الصغير على الديكور!

homify Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Multicolored
homify

homify
homify
homify

18- ومن يستطيع الاستغناء عن مجموعة من أكواب جميلة وراقية ساعة الإفطار.

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Multicolored
homify

homify
homify
homify

19- سجادة يدوية في المدخل أو ممرات الغرف.

homify Living roomAccessories & decoration الألياف الطبيعية Multicolored
homify

homify
homify
homify

20- وأخيرًا، طاولة للقهوة مصنوعة بعناية بفن الأرابيسك الجميل.

Moroccan Wooden Large Coffee Table Moroccan Bazaar Living roomSide tables & trays
Moroccan Bazaar

Moroccan Wooden Large Coffee Table

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

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