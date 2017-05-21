كيف تصمم لنفسك ركنًا هادئًا في المنزل؟

جميعنا يستحق الحصول على وقت مستقطع بعد عناء وتعب طوال اليوم، الأعمال اليومية تستنزف من طاقة وروح الإنسان ولكي يستطيع استكمال حياته وبدأ يوم جديد بطاقة كاملة عليه الحصول على قسط من الراحة وحده مع نفسه ومايحب من هوايات أو حتى ليتطلع في سقف الغرفة!
التصميم الداخلي من الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الغاية والحصول على ركن خاص بك وحدك في المنزل بأدوات بسيطة وخطوات سهلة، الآن أغلق عملك واحظ ببعض الراحة بعد تصميم ركنك الخاص!
النقطة الأولى هي اختيار مقعد مريح تستطيع الجلوس عليه لساعات دون تعب أو ملل، أقمشة مريحة وتنجيد جيد وتصميم يسمح لظهرك وقدميك بالاسترخاء طوال فترة الجلوس عليه.
الإضاءة عامل آخر مهم يجب الانتباه له عند تصميم زاوية مخصصة راحتك واسترخاءك، وتنوع مصادر الإضاءة مهم حتى تنسجم معك وفقًا لحالتك ومتطلباتك المختلفة، وجود نافذة يتخللها إضاءة طبيعية وتهوية جيدة من أجل استرخاء العضلات وإراحة العين، مع مصباح جيد للحصول على إضاءة مركزة في حالة الرغبة في القراءة أو القيام بأي نشاط آخر.
في زاويتك الخاصة يمكنك الاستعانة بطاولة صغيرة ذات تصميم بسيط غير جاذب للانتباه، يمكن استخدامها في وضع مصابيح أو قطع فنية محببة إلى قلبك، واستخدام الأدراج لوضع الكتب والدفاتر والأقلام ومقتنياتك الخاصة التي تحتاج إليها وقت راحتك.
الأرجوحة أو الكرسي الهزاز المعلّق بسقف الغرفة والموجود في هذا التصميم كفيل بجعل هذه المنطقة خاصة للغاية، الستائر والبطانية وما تضيفه الأقمشة من دفء للمكان مع وجود أرجوحة جميلة كهذه يمكنك معهم الاستغناء عن العالم الخارجي لساعات.
إذا كنت من الشخصيات المحبة للطبيعة والهواء النقي فننصحك بشدة بتصميم ركنك الخاص في الخارج داخل الشرفة أو في أحد زوايا الفناء الخارجي، وجود النباتات الخضراء من حولك يمنحك شعور بالراحة ويريح الأعصاب ويذهب الضغط النفسي والعصبي المتراكم عليك طول اليوم.
طريقة بسيطة للحصول على الخصوصية يمكنك عملها بسهولة عن طريق تحديد منطقة على جدار الغرفة ووضع قطعة أثاث ومرتبة صغيرة ووسادة فوقها ثم تركيب ستارة واحظ بغرفة صغيرة في أحد زوايا المنزل مغطاة بالستائر ولن يعلم أحد أنك بالداخل!
لا تستخدم قطع أثاث كثيرة، البساطة هي الحل الأمثل، مقعد ومصباح بالقرب من النافذة سيكونان كافيان جدًا لتنعم بساعة من الراحة.
ضع بصمتك على المكان المفضل لديك في المنزل واستخدم فيه قطعة فنية محببة إليك.
الشيزلونج من الوسائل المستخدمة بكثرة للحصول على جلسة مريحة خالية من التواصل مع أي عناصر موجودة من حولك، مع فرد قدميك ستشعر براحة واسترخاء ليس لها مثيل.
تصميم أنيق ومبتكر وعصري للمكتبة التي تحتوي على كتبك المفضلة سيكون إضافة جيدة إن كنت من محبي القراءة.
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الألوان تساعد على بث روح أمل وتفاؤل ونظرة جميلة للمستقبل، احظ ببعض الألوان الجميلة والمتناسقة عند تصميم مكانك الخاص.
النظر والشم واللمس هما أساس اليوجا التي تدعو العقل للتوقف عن العمل وترك الأمر للحواس، استشعر ذلك عند تصميم زاويتك الخاصة، اختر أقمشة تخاطب حواسك، واستخدم أزهار بألوان جميلة وروائح عطرية واترك المجال لجسمك لينعم بالراحة والاسترخاء.
إذا كنت راغبًا في الحصول على بعض الراحة فابتعد عن أي عناصر تشعرك بالازدحام ولا تستخدم الأثاث، أعط مجالًا لعينيك للشعور باتساع المساحة والبراح كالتصميم الموجود أمامك، مينيمال لم يستخدم إلا بوف صغير وسجادة ومصباح، وجميع العناصر بنفس اللون لمنع حدوث أي تشتت للعين.
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