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كيف تصمم لنفسك ركنًا هادئًا في المنزل؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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جميعنا يستحق الحصول على وقت مستقطع بعد عناء وتعب طوال اليوم، الأعمال اليومية تستنزف من طاقة وروح الإنسان ولكي يستطيع استكمال حياته وبدأ يوم جديد بطاقة كاملة عليه الحصول على قسط من الراحة وحده مع نفسه ومايحب من هوايات أو حتى ليتطلع في سقف الغرفة! 

التصميم الداخلي من الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الغاية والحصول على ركن خاص بك وحدك في المنزل بأدوات بسيطة وخطوات سهلة، الآن أغلق عملك واحظ ببعض الراحة بعد تصميم ركنك الخاص!

مقعد مريح

Pintura de interiores, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Barcelona Pintores.es

Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es

النقطة الأولى هي اختيار مقعد مريح تستطيع الجلوس عليه لساعات دون تعب أو ملل، أقمشة مريحة وتنجيد جيد وتصميم يسمح لظهرك وقدميك بالاسترخاء طوال فترة الجلوس عليه. 

إضاءة متنوعة

Floreat Residence Moda Interiors غرفة المعيشة
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

الإضاءة عامل آخر مهم يجب الانتباه له عند تصميم زاوية مخصصة راحتك واسترخاءك، وتنوع مصادر الإضاءة مهم حتى تنسجم معك وفقًا لحالتك ومتطلباتك المختلفة، وجود نافذة يتخللها إضاءة طبيعية وتهوية جيدة من أجل استرخاء العضلات وإراحة العين، مع مصباح جيد للحصول على إضاءة مركزة في حالة الرغبة في القراءة أو القيام بأي نشاط آخر. 

طاولة جانبية

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

في زاويتك الخاصة يمكنك الاستعانة بطاولة صغيرة ذات تصميم بسيط غير جاذب للانتباه، يمكن استخدامها في وضع مصابيح أو قطع فنية محببة إلى قلبك، واستخدام الأدراج لوضع الكتب والدفاتر والأقلام ومقتنياتك الخاصة التي تحتاج إليها وقت راحتك.

أرجوحة في سقف الغرفة!

Liefde voor je raam, Vadain Vadain Living roomAccessories & decoration
Vadain

Vadain
Vadain
Vadain

الأرجوحة أو الكرسي الهزاز المعلّق بسقف الغرفة والموجود في هذا التصميم كفيل بجعل هذه المنطقة خاصة للغاية، الستائر والبطانية وما تضيفه الأقمشة من دفء للمكان مع وجود أرجوحة جميلة كهذه يمكنك معهم الاستغناء عن العالم الخارجي لساعات.

النباتات واللون الأخضر

Black Wicker Chair homify GardenFurniture
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

إذا كنت من الشخصيات المحبة للطبيعة والهواء النقي فننصحك بشدة بتصميم ركنك الخاص في الخارج داخل الشرفة أو في أحد زوايا الفناء الخارجي، وجود النباتات الخضراء من حولك يمنحك شعور بالراحة ويريح الأعصاب ويذهب الضغط النفسي والعصبي المتراكم عليك طول اليوم. 

الحصول على الخصوصية

FRENCH TOILE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

FRENCH TOILE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

طريقة بسيطة للحصول على الخصوصية يمكنك عملها بسهولة عن طريق تحديد منطقة على جدار الغرفة ووضع قطعة أثاث ومرتبة صغيرة ووسادة فوقها ثم تركيب ستارة واحظ بغرفة صغيرة في أحد زوايا المنزل مغطاة بالستائر ولن يعلم أحد أنك بالداخل!

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ابتعد عن الفوضى

Gemoderniseerde aanpassingen in moeilijke ruimte., Hemels Wonen interieuradvies Hemels Wonen interieuradvies غرفة المعيشة
Hemels Wonen interieuradvies

Hemels Wonen interieuradvies
Hemels Wonen interieuradvies
Hemels Wonen interieuradvies

لا تستخدم قطع أثاث كثيرة، البساطة هي الحل الأمثل، مقعد ومصباح بالقرب من النافذة سيكونان كافيان جدًا لتنعم بساعة من الراحة. 

قطع فنية على ذوقك

Modern New Home in Hampstead - Reading corner Black and Milk | Interior Design | London Living roomSofas & armchairs armchair,floor lamp,side table,walnut,art
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Reading corner

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

ضع بصمتك على المكان المفضل لديك في المنزل واستخدم فيه قطعة فنية محببة إليك.

شيزلونج

Capi Lux - Planter square Black Capi Europe Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration Black
Capi Europe

Capi Lux – Planter square Black

Capi Europe
Capi Europe
Capi Europe

الشيزلونج من الوسائل المستخدمة بكثرة للحصول على جلسة مريحة خالية من التواصل مع أي عناصر موجودة من حولك، مع فرد قدميك ستشعر براحة واسترخاء ليس لها مثيل. 

مكتبة صغيرة

PANAL ON WOOD, APOTEMA Estudio de Diseño APOTEMA Estudio de Diseño Study/officeStorage خشب Wood effect
APOTEMA Estudio de Diseño

APOTEMA Estudio de Diseño
APOTEMA Estudio de Diseño
APOTEMA Estudio de Diseño

تصميم أنيق ومبتكر وعصري للمكتبة التي تحتوي على كتبك المفضلة سيكون إضافة جيدة إن كنت من محبي القراءة. 

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ألوان حيوية

yellow floor lamp rigby & mac Living roomAccessories & decoration
rigby &amp; mac

yellow floor lamp

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الألوان تساعد على بث روح أمل وتفاؤل ونظرة جميلة للمستقبل، احظ ببعض الألوان الجميلة والمتناسقة عند تصميم مكانك الخاص.

استخدم حواسك

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

النظر والشم واللمس هما أساس اليوجا التي تدعو العقل للتوقف عن العمل وترك الأمر للحواس، استشعر ذلك عند تصميم زاويتك الخاصة، اختر أقمشة تخاطب حواسك، واستخدم أزهار بألوان جميلة وروائح عطرية واترك المجال لجسمك لينعم بالراحة والاسترخاء. 

البساطة!

Inspiração Sofás-Cama, BoConcept Lisboa BoConcept Lisboa Living roomSofas & armchairs
BoConcept Lisboa

BoConcept Lisboa
BoConcept Lisboa
BoConcept Lisboa

إذا كنت راغبًا في الحصول على بعض الراحة فابتعد عن أي عناصر تشعرك بالازدحام ولا تستخدم الأثاث، أعط مجالًا لعينيك للشعور باتساع المساحة والبراح كالتصميم الموجود أمامك، مينيمال لم يستخدم إلا بوف صغير وسجادة ومصباح، وجميع العناصر بنفس اللون لمنع حدوث أي تشتت للعين.

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