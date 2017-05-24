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21 تصميم بأنماط مختلفة لأبواب المنزل

Eman Rifaat Eman Rifaat
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
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باب المنزل أو الغرفة أو الشرفة في جميع الأحوال هو الفاصل بين مساحتين، وبغض النظر عما يقودنا إليه هذا الباب فتصميمه يعطينا انطباع مبدئي ويترك لدينا تأثيرًا لا مفر له قبل دخولنا إلى المنزل أو الغرفة. 

الخشب أو المعدن أو الزجاج، ألوان مختلفة أو لون واحد، به زخارف أو مصمت، في كل الأحوال ستجدون ما يناسب ذوقكم الخاص ونمط التصميم المناسب لكم في هذا الكتاب الذي يضم 22 فكرة متنوعة للأبواب الأمامية والداخلية للمنازل.. 

1- الأبواب الكلاسيكية تعبّر عن تصميم كلاسيكي داخلي للمنزل، والخشب الداكن هو أفضل من يعبّر عن الكلاسيكية مع مقبض ذهبي أنيق، ويمكنك دمج أشكال من الزجاج كالمربعات الموجودة في هذا المثال.

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

2- إضافة لون حيوي إلى المدخل يعطيه شخصية مميزة، الباب هنا بلون مفاجيء للعين وسط نمط انتقائي في تصميم هذا المنزل البسيط، المقبض الفضي اختيار مميز مع اللون ونافذتين من الزجاج أعلى الباب لإضافة مجال رؤية من الداخل.

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

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3- البساطة والأناقة في الأبواب الخشبية للمدخل والجراج باللون البني الداكن أعطت شخصية عملية وجادة لهذا المنزل، وفي نفس الوقت تنم عن ذوق راقي في التصميم والاختيارات.

Puertas, AZD Diseño Interior AZD Diseño Interior Windows & doorsDoors
AZD Diseño Interior

AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior

4- باب حديقة من الاستانلس اللامع، اختيار الخامة جيد وملائم لجميع أنواع الطقس الموجودة في المساحة الخارجية من أمطار وأتربة وحرارة، وزخرفته جاءت بطريقة أنيقة ومناسبة للحديقة.

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

5- الأبواب الملونة والمتداخلة مع الزجاج المشطوف رائعة إذا كنت تبحث عن تصميم عصري وجريء.

緑の環境と住宅, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

6- الباب المزدوج دائمًا ما يشعرك بالبراح والاتساع، ووجود الزجاج يسمح بتدفق الضوء داخل المنزل بشكل جيد، ومع جاذبية النمط الريفي واستخدامه للطوب والأزهار البسيطة على المدخل اكتمل التصميم بطريقة مثالية.

Reinstalling Character and Charm homify شبابيك
homify

Reinstalling Character and Charm

homify
homify
homify

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7- هذا الباب مثال متكامل على الرقي والأناقة والكلاسيكية والجاذبية، عناصر اجتمعت في تصميم واحد لباب خشبي بلون أسود قوي.

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

8- تصميم عصري ومينيمال لباب خشبي بلونه الأصلي الأنيق، يندمج مع الزجاج على كلا الجانبين من المدخل، اكسسوارات فضية متمثلة في مقبض الباب والمفصلات وفتحة البريد.

或る住宅地のヴィラ, MooS/ムース MooS/ムース شبابيك
MooS/ムース

MooS/ムース
MooS/ムース
MooS/ムース

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9- فكرة مهمة وجذّابة في الأبواب الخارجية تحدث تباين وملمس مختلف في المدخل، إضافة قطعة ذهبية من المعدن أسفل الباب الخشبي البني ومقبض أسود معدني، مزيج رائع من العناصر وهذا الشريط الذهبي ساحر بجميع المقاييس.

セブン・ステップス・トゥ・ヘブン, 有限会社 アーキヴィジョン 有限会社 アーキヴィジョン شبابيك خشب متين Wood effect
有限会社　アーキヴィジョン

有限会社　アーキヴィジョン
有限会社　アーキヴィジョン
有限会社　アーキヴィジョン

10- إذا كنت تبحث عن باب ليس له مثيل ومصمم لك خصيصًا فهذا المثال يبرهن أنه يمكنك الحصول على باب يشبهك ويشبه شخصيتك ولن تجد مثله أبدًا!

Работы, Витражная мастерская "Гранат" Витражная мастерская 'Гранат' Windows & doorsDoors
Витражная мастерская <q>Гранат</q>

Витражная мастерская "Гранат"
Витражная мастерская <q>Гранат</q>
Витражная мастерская "Гранат"

11- على الرغم من حجمه الكبير إلا أن تصميمه من الزجاج وطلائه باللون الأبيض لن يشعرك بمساحته، تصميم كلاسيكي فرنسي لباب مزدوج داخل المنزل.

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

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12- الاهتمام بشكل الباب من الداخل وما يقوم به من وظيفة داخل ديكور المنزل أمر مهم للغاية، هذا التصميم من أجمل التصميمات الكلاسيكية التي يمكنك تطبيقه بسهولة في منزلك.

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

13- الأخشاب الداكنة والزخارف الدقيقة في هذا الباب متناسقة مع فخامة المنزل والمدخل.

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

14- أسلوب فريد في التصميم، فبالإضافة إلى اللون الأحمر المفاجيء، قسّم الباب إلى نصفين، النصف العلوي نافذة زجاجية ومن الأسفل باب مصمت، طريقة رائعة لتصميم الأبواب في الريف والمناطق الساحلية.

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects شبابيك
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

15- استخدام قشرة الخشب الداكنة لتغطية الأبواب والحصول على ملمس ناعم وصناعي مع الاستفادة من الشعور الدافيء الذي يضيفه الخشب إلى الغرفة.

Caserta Wenge Internal Door homify Windows & doorsDoors
homify

Caserta Wenge Internal Door

homify
homify
homify

16- مثال آخر على استخدام قشرة الخشب ولكن هذه المرة بلون فاتح مثالي مع الأبيض وديكور الغرفة العصري والمشرق.

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

17- الأبواب المنزلقة من الأساليب المهمة في توفير مساحة بالإضافة إلى شكلها العصري والأنيق.

Coeur D'Alene Residence, Uptic Studios Uptic Studios شبابيك
Uptic Studios

Coeur D'Alene Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

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18- والأبواب القابلة للطيطريقة أخرى مذهلة على الشرفات الكبيرة ومدخل الحديقة أو الفناء الخارجي.

Folding sliding doors to new deck Dye Tabrett Architects
Dye Tabrett Architects

Folding sliding doors to new deck

Dye Tabrett Architects
Dye Tabrett Architects
Dye Tabrett Architects

19- مثال آخر على الأبواب القابلة للطي مع اللون الأسود في تصميم عملي وحيادي.

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

20- طريقة جديدة ومبتكرة لتصميم الأبواب على شكل سبورة، هذه الفكرة ستكون رائعة في باب المطبخ أو باب المكتب.

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

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21- تصميم عتيق لباب المطبخ أعطي المساحة بالكامل روح ريفية قديمة رغم حداثة المنزل.

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com Windows & doorsDoors
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com
أفكار مبتكرة لتصميم سقف منزلك من الزجاج!
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