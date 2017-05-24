21 تصميم بأنماط مختلفة لأبواب المنزل

باب المنزل أو الغرفة أو الشرفة في جميع الأحوال هو الفاصل بين مساحتين، وبغض النظر عما يقودنا إليه هذا الباب فتصميمه يعطينا انطباع مبدئي ويترك لدينا تأثيرًا لا مفر له قبل دخولنا إلى المنزل أو الغرفة.

الخشب أو المعدن أو الزجاج، ألوان مختلفة أو لون واحد، به زخارف أو مصمت، في كل الأحوال ستجدون ما يناسب ذوقكم الخاص ونمط التصميم المناسب لكم في هذا الكتاب الذي يضم 22 فكرة متنوعة للأبواب الأمامية والداخلية للمنازل..