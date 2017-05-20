10 نصائح رائعة لخزانة عملية..

الخزانة او غرفة الملابس هي عنصر أساسي في غرفة نومك، لها تأثير مباشر على تنظيمها وترتيبها، ولتصميم خزانة مرتبة بشكل أنيق هناك العديد من الخطوات والنصائح التى إن أتبعتها وفرت الكثير من الوقت والمجهود النتيجة مدهشة، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 نصائح رائعة وسهلة جدا لخزانة عملية ومرتبة وللحفاظ عليها لاطول وقت ممكن ..