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10 نصائح رائعة لخزانة عملية..

آية منير آية منير
Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit BedroomWardrobes & closets
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الخزانة او غرفة الملابس هي عنصر أساسي في غرفة نومك، لها تأثير مباشر على تنظيمها وترتيبها، ولتصميم خزانة مرتبة بشكل أنيق هناك العديد من الخطوات والنصائح التى إن أتبعتها وفرت الكثير من الوقت والمجهود النتيجة مدهشة، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 نصائح رائعة وسهلة جدا لخزانة عملية ومرتبة وللحفاظ عليها لاطول وقت ممكن ..

1. توزيع مبتكر داخلي للخزانة ..

wardrobe, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин BedroomWardrobes & closets
Дмитрий Каючкин

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

قم بتوزيع وتخزين الملابس بشكل مبتكر داخل الخزانة، إما عن طريق العلب الكرتونية أو الحقائب البلاستيكية المحكمة، الطرق متعددة ومختلفة اختر ما يناسبك منها لتحافظ على خزانتك مرتبة من الداخل ..

2. ترتيب حسب الاستخدام ..

Stilt Wardrobe Barnby & Day BedroomWardrobes & closets
Barnby &amp; Day

Stilt Wardrobe

Barnby & Day
Barnby &amp; Day
Barnby & Day

رتب ملابسك حسب أولوية الاستخدام، وافصل الملابس الخارجية والداخلية، والمعاطف والجينز، وقم بتخزينهم بشكل مرتب حسب تسلسل استخدامهم..

3. لا تترك ملابس غير نظيفة بالخزانة ..

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب متين Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

تخلص من ملابسك الغير نظيفة بشكل دوري، ولا تتركهم بداخل خزانتك بل ضعهم في المكان المخصص لهم إما بغرفة الغسيل او سلة الملابس الستخدمة..

4. استغلال أمثل ..

Linen walk-in-wardrobe Lamco Design LTD Dressing roomWardrobes & drawers
Lamco Design LTD

Linen walk-in-wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

استغلال المساحة المتاحة للخزانة رأسيا وأفقيا، وترتيب الأرفف بشكل ذكب لتنجح في توفير مساحة مناسبة لملابسك ..

5. ترتيب القطع مع شبيهاتها..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

رتب ملابسك مع متشابهاتها من حيث اللون والخامة والاستخدام، وافصل القطع الكلاسيكية عن الرياضية والمنزلية وهكذا ..

6. مكان مناسب للاحذية ..

homify غرفة الملابس White
homify

homify
homify
homify

لا تنس مكان مخصص لتخزين الأحذية غير ما تمتلكه بمدخل المنزل، وترتيبها بشكل مناسب حسب الاستخدام وبطريقة سليمة للحفاظ على خاماتها، وحافظ على أن تعيد ترتيبها بشكل دوري ومتكرر فهي قنبلة موقوتة داخل منزلك، قد تتسبب في فوضى كبيرة ..

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7. الملابس الموسمية ..

Piso Incomparable, Belén Sueiro Belén Sueiro غرفة الملابس
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

قم بتخزين ملابسك الموسمية بشكل دوري ومرتب وبعيد عن متناولك اليومي، إما في خزانة منفصلة أو في درج خاص بها أو في صناديق مرتبة أسفل السرير ..

8. فكر في احتياجاتك ..

Квартира в Красногорске. ЖК Молодежный, 3D GROUP 3D GROUP غرفة الملابس
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

في الخطوة الأولى لتصميم الخزانة قم بتحديد احتياجاتك منها سواء عدد الأرفف والأدراج والشماعات لتحقق أفضل النتائج على الإطلاق ..

9. على ذوقك الخاص ..

Sypialnia połączona z garderobą, Komandor - Wnętrza z charakterem Komandor - Wnętrza z charakterem غرفة الملابس اللوح Wood effect
Komandor – Wnętrza z charakterem

Komandor - Wnętrza z charakterem
Komandor – Wnętrza z charakterem
Komandor - Wnętrza z charakterem

اختر خزانتك لتتناسب مع الطراز المستخدم في غرفة نومك، وعلى ذوقك الخاص واجعلها قطعة ديكورية مميزة تضيف الكثير للتصميم ..

10. لا تنس المرايا ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

المرايا عنصر مهم جدا في غرفة النوم ولكن أضف لخزانتك أيضا منها وحدة بسيطة لتجعلها متكاملة ومميزة، من الممكن إضافتها بداخل الخزانة او إلى جانبها أو تصميم ضلفة الخزانة نفسها على هيئة مرايا كاملة .. كلها لمسات رائعة ..

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