10 نصائح رائعة لخزانة عملية..

الخزانة او غرفة الملابس هي عنصر أساسي في غرفة نومك، لها تأثير مباشر على تنظيمها وترتيبها، ولتصميم خزانة مرتبة بشكل أنيق هناك العديد من الخطوات والنصائح التى إن أتبعتها وفرت الكثير من الوقت والمجهود النتيجة مدهشة، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 نصائح رائعة وسهلة جدا لخزانة عملية ومرتبة وللحفاظ عليها لاطول وقت ممكن ..
قم بتوزيع وتخزين الملابس بشكل مبتكر داخل الخزانة، إما عن طريق العلب الكرتونية أو الحقائب البلاستيكية المحكمة، الطرق متعددة ومختلفة اختر ما يناسبك منها لتحافظ على خزانتك مرتبة من الداخل ..
رتب ملابسك حسب أولوية الاستخدام، وافصل الملابس الخارجية والداخلية، والمعاطف والجينز، وقم بتخزينهم بشكل مرتب حسب تسلسل استخدامهم..
تخلص من ملابسك الغير نظيفة بشكل دوري، ولا تتركهم بداخل خزانتك بل ضعهم في المكان المخصص لهم إما بغرفة الغسيل او سلة الملابس الستخدمة..
استغلال المساحة المتاحة للخزانة رأسيا وأفقيا، وترتيب الأرفف بشكل ذكب لتنجح في توفير مساحة مناسبة لملابسك ..
رتب ملابسك مع متشابهاتها من حيث اللون والخامة والاستخدام، وافصل القطع الكلاسيكية عن الرياضية والمنزلية وهكذا ..
لا تنس مكان مخصص لتخزين الأحذية غير ما تمتلكه بمدخل المنزل، وترتيبها بشكل مناسب حسب الاستخدام وبطريقة سليمة للحفاظ على خاماتها، وحافظ على أن تعيد ترتيبها بشكل دوري ومتكرر فهي قنبلة موقوتة داخل منزلك، قد تتسبب في فوضى كبيرة ..
قم بتخزين ملابسك الموسمية بشكل دوري ومرتب وبعيد عن متناولك اليومي، إما في خزانة منفصلة أو في درج خاص بها أو في صناديق مرتبة أسفل السرير ..
في الخطوة الأولى لتصميم الخزانة قم بتحديد احتياجاتك منها سواء عدد الأرفف والأدراج والشماعات لتحقق أفضل النتائج على الإطلاق ..
اختر خزانتك لتتناسب مع الطراز المستخدم في غرفة نومك، وعلى ذوقك الخاص واجعلها قطعة ديكورية مميزة تضيف الكثير للتصميم ..
المرايا عنصر مهم جدا في غرفة النوم ولكن أضف لخزانتك أيضا منها وحدة بسيطة لتجعلها متكاملة ومميزة، من الممكن إضافتها بداخل الخزانة او إلى جانبها أو تصميم ضلفة الخزانة نفسها على هيئة مرايا كاملة .. كلها لمسات رائعة ..
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