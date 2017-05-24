أفكار مبتكرة لتصميم سقف منزلك من الزجاج!

الزجاج من المواد القوية والصلبة على عكس ما هو شائع عنه، بالإضافة إلى أنه يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية وحرارة الشمس إلى المنزل دون الحاجة إلى فتح الشرفات والنوافذ، وأخيرًا من يستطيع مقاومة الشكل الجذّاب للزجاج وتأثيره على جمال الديكور؟!، كل هذه الأسباب تجعله خيار مثالي في كثير من المنازل.
وعلى عكس الشائع في استخدام الزجاج على النوافذ والشرفات والأبواب، هذه المرة نأتيكم بتصميمات لأسقف زجاجية استخدمت الزجاج في تغطية السقف بالكامل أو جزء منه أو حتى قطع صغيرة لتزيينه..
التصميم الأول لسقف شرفة مطلّة على غرفة النوم، استخدم المصمم الزجاج السميك في تغطية السقف بالكامل وبذلك منح هذه الشرفة ميزة الانفتاح على الطبيعة الخارجية وفي نفس الوقت حماها من الأتربة والأمطار.
تصميم عصري للسقف والأثاث والمساحة المفتوحة على الحديقة بالكامل، استخدام فواصل معدنية باللون الأسود بين الألواح الزجاجية في تصميم السقف المثلث أعطى طابعًا عصريًا ونمطًا صناعيًا ملموسًا في هذا التصميم، يمكن اعتبار هذه المنطقة برجولة فقد أعطاها السقف الزجاجي انفتاح على الطبيعة الخارجية فجعلها جزء من الحديقة رغم أنهما مساحتان مختلفتان.
يمكنك أن تتخيل جلوسك على هذه الأريكة المريحة في فصل الشتاء لتنعم بحرارة وضوء الشمس الطبيعية مع ظلالها الدافئة، هذا ما منحه السقف الزجاجي لهذه الغرفة الكبيرة.
شكل مثلث آخر للسقف ولكن هذه المرة استخدم الخشب في الفواصل بين ألواح الزجاج التي تغطي سقف غرفة المعيشة، وبذلك منح المصمم الغرفة روحًا دافئة وريفية حميمية.
لا يوجد ما هو أفضل من تناول الطعام اللذيذ مع العائلة والأصدقاء في أيام العطلات الصيفية، أثاث عصري وسقف أنيق من الزجاج منح الغرفة إضاءة ودفء وحماية وفتح لها نافذة مباشرة إلى السماء.
هذا الجزء من المنزل الذي يغطيه الزجاج من جميع الجهات منح الغرفة ممرًا مباشرًا ومفتوحًا على المساحة الخارجية حتى وأنت جالس داخل الغرفة دون الخروج منها.
طريقة التصميم المائلة لهذا السقف لا تمنحه مظهرًا أنيقًا فقط، بل هي طريقة ذكية لخلق ظلال وتوجيه الضوء بطريقة مختلفة نحو بعض الأماكن داخل هذه المساحة في وجود سقف من الزجاج.
فكرة مختلفة تمامًا عن الأفكار السابقة وهي استخدام الزجاج الملون والمزخرف برسومات مختلفة، يمكنك استخدام هذه الفكرة في تزيين سقف الغرفة وفتحها مباشرة على الخارج أو استخدام الزجاج الملون في تغطية المصابيح الصناعية كهذا المثال وستحصل على إضاءة ملونة ومظهرًا رائعًا.
هنا أيضًا طريقة أخرى لتزيين السقف عن طريق دمج ألواح من الزجاج مع الخشب لصنع سقف معلّق أنيق.
ليس من الضروري تغطية السقف بأكمله بالزجاج، بل يمكنك الاستفادة من الإضاءة والحرارة ببعض النوافذ الصغيرة فوق الأماكن الحيوية في الغرفة.
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الزجاج من المواد التي يمكنك التحكم في صلابتها وقوتها بقدر ما تريد، فالسقف الزجاجي ليس كما تتخيل أي حجر يمكنه كسره، بل هناك أنواع من الزجاج يمكنك السير عليها فتخيل مدى قوته!
المطبخ من أكثر الغرف احتياجًا للتهوية والإضاءة الطبيعية، فلم لا تختار مساحة من السقف وتغطيها بالزجاج كهذا التصميم؟َ!
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هذا المنزل الريفي استخدم الزجاج مع الفواصل الخشبية في تغطية الدور العلوي بالكامل وبذلك منح المنزل بأكمله طاقة ودفء وإضاءة لا مثيل لها.
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ما رأيك في أن تستبدل النجفة في غرفة المعيشة بهذه الفكرة المذهلة؟
تصميم مميز لفجوة في السقف غطاها الزجاج مع الفواصل السوداء ورسم لوحة فريدة في منتصف سقف الغرفة.
ضع بسقف الغرفة نوافذ زجاجية واجعل الخشب يحدد إطاراتها لتنعم بديكور جميل وراقي وريفي في غرفتك.
على الجانب الأيمن لغرفة المعيشة سقف زجاجي بالكامل وعلى الجانب الآخر سقف خرساني، مزج رائع بين الخامتين.
وأخيرًا فالأسقف الزجاجية في الحمامات من العناصر الرائعة في جلب طاقة إيجابية من الطبيعة واسترخاء إلى هذه المساحة التي نبحث فيها عن الراحة!
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