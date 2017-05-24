أفكار مبتكرة لتصميم سقف منزلك من الزجاج!

الزجاج من المواد القوية والصلبة على عكس ما هو شائع عنه، بالإضافة إلى أنه يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية وحرارة الشمس إلى المنزل دون الحاجة إلى فتح الشرفات والنوافذ، وأخيرًا من يستطيع مقاومة الشكل الجذّاب للزجاج وتأثيره على جمال الديكور؟!، كل هذه الأسباب تجعله خيار مثالي في كثير من المنازل.

وعلى عكس الشائع في استخدام الزجاج على النوافذ والشرفات والأبواب، هذه المرة نأتيكم بتصميمات لأسقف زجاجية استخدمت الزجاج في تغطية السقف بالكامل أو جزء منه أو حتى قطع صغيرة لتزيينه..