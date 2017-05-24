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أفكار مبتكرة لتصميم سقف منزلك من الزجاج!

Eman Rifaat Eman Rifaat
A Brick and a Half house, Lipton Plant Architects Lipton Plant Architects الممر والمدخل
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الزجاج من المواد القوية والصلبة على عكس ما هو شائع عنه، بالإضافة إلى أنه يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية وحرارة الشمس إلى المنزل دون الحاجة إلى فتح الشرفات والنوافذ، وأخيرًا من يستطيع مقاومة الشكل الجذّاب للزجاج وتأثيره على جمال الديكور؟!، كل هذه الأسباب تجعله خيار مثالي في كثير من المنازل. 

وعلى عكس الشائع في استخدام الزجاج على النوافذ والشرفات والأبواب، هذه المرة نأتيكم بتصميمات لأسقف زجاجية استخدمت الزجاج في تغطية السقف بالكامل أو جزء منه أو حتى قطع صغيرة لتزيينه.. 

1- من الزجاج السميك

​Winter Garden homify بيت زجاجي
homify

​Winter Garden

homify
homify
homify

التصميم الأول لسقف شرفة مطلّة على غرفة النوم، استخدم المصمم الزجاج السميك في تغطية السقف بالكامل وبذلك منح هذه الشرفة ميزة الانفتاح على الطبيعة الخارجية وفي نفس الوقت حماها من الأتربة والأمطار. 

2- سقف مثلث

Modern Garden Room homify بيت زجاجي
homify

Modern Garden Room

homify
homify
homify

تصميم عصري للسقف والأثاث والمساحة المفتوحة على الحديقة بالكامل، استخدام فواصل معدنية باللون الأسود بين الألواح الزجاجية في تصميم السقف المثلث أعطى طابعًا عصريًا ونمطًا صناعيًا ملموسًا في هذا التصميم، يمكن اعتبار هذه المنطقة برجولة فقد أعطاها السقف الزجاجي انفتاح على الطبيعة الخارجية فجعلها جزء من الحديقة رغم أنهما مساحتان مختلفتان. 

3- وحدات منفصلة

Conservatory 2 Stange Kraft Ltd بيت زجاجي
Stange Kraft Ltd

Conservatory 2

Stange Kraft Ltd
Stange Kraft Ltd
Stange Kraft Ltd

يمكنك أن تتخيل جلوسك على هذه الأريكة المريحة في فصل الشتاء لتنعم بحرارة وضوء الشمس الطبيعية مع ظلالها الدافئة، هذا ما منحه السقف الزجاجي لهذه الغرفة الكبيرة. 

4- تصميم ريفي

Orangeries, Franklin Windows Franklin Windows بيت زجاجي
Franklin Windows

Orangeries

Franklin Windows
Franklin Windows
Franklin Windows

شكل مثلث آخر للسقف ولكن هذه المرة استخدم الخشب في الفواصل بين ألواح الزجاج التي تغطي سقف غرفة المعيشة، وبذلك منح المصمم الغرفة روحًا دافئة وريفية حميمية. 

5- لحظات ممتعة عند تناول الطعام

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

لا يوجد ما هو أفضل من تناول الطعام اللذيذ مع العائلة والأصدقاء في أيام العطلات الصيفية، أثاث عصري وسقف أنيق من الزجاج منح الغرفة إضاءة ودفء وحماية وفتح لها نافذة مباشرة إلى السماء. 

6- رفاهية وأناقة

Conservatory Stunning Spaces Ltd غرفة المعيشة
Stunning Spaces Ltd

Conservatory

Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd

هذا الجزء من المنزل الذي يغطيه الزجاج من جميع الجهات منح الغرفة ممرًا مباشرًا ومفتوحًا على المساحة الخارجية حتى وأنت جالس داخل الغرفة دون الخروج منها. 

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7- سقف مائل

Wintergarten SDL Akzent: Lichtdurchflutete Eleganz, Solarlux GmbH Solarlux GmbH بيت زجاجي
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

طريقة التصميم المائلة لهذا السقف لا تمنحه مظهرًا أنيقًا فقط، بل هي طريقة ذكية لخلق ظلال وتوجيه الضوء بطريقة مختلفة نحو بعض الأماكن داخل هذه المساحة في وجود سقف من الزجاج. 

8- الزجاج الملون

Коттедж "Яхта на причале", Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration زجاج
Эдуард Григорьев (daproekt)

Эдуард Григорьев (daproekt)
Эдуард Григорьев (daproekt)
Эдуард Григорьев (daproekt)

فكرة مختلفة تمامًا عن الأفكار السابقة وهي استخدام الزجاج الملون والمزخرف برسومات مختلفة، يمكنك استخدام هذه الفكرة في تزيين سقف الغرفة وفتحها مباشرة على الخارج أو استخدام الزجاج الملون في تغطية المصابيح الصناعية كهذا المثال وستحصل على إضاءة ملونة ومظهرًا رائعًا. 

9- من أجل التزيين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هنا أيضًا طريقة أخرى لتزيين السقف عن طريق دمج ألواح من الزجاج مع الخشب لصنع سقف معلّق أنيق. 

10- نوافذ صغيرة

Grey Roofs, Crackington Haven, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
The Bazeley Partnership

Grey Roofs, Crackington Haven, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

ليس من الضروري تغطية السقف بأكمله بالزجاج، بل يمكنك الاستفادة من الإضاءة والحرارة ببعض النوافذ الصغيرة فوق الأماكن الحيوية في الغرفة. 

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11- متانة وصلابة!

A Brick and a Half house, Lipton Plant Architects Lipton Plant Architects الممر والمدخل
Lipton Plant Architects

A Brick and a Half house

Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects

الزجاج من المواد التي يمكنك التحكم في صلابتها وقوتها بقدر ما تريد، فالسقف الزجاجي ليس كما تتخيل أي حجر يمكنه كسره، بل هناك أنواع من الزجاج يمكنك السير عليها فتخيل مدى قوته! 

12- في المطبخ

Aberdeen Road, Lipton Plant Architects Lipton Plant Architects منازل
Lipton Plant Architects

Aberdeen Road

Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects

المطبخ من أكثر الغرف احتياجًا للتهوية والإضاءة الطبيعية، فلم لا تختار مساحة من السقف وتغطيها بالزجاج كهذا التصميم؟َ! 

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13- تغطية الدور العلوي

Maer Barn, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership الممر الحديث، المدخل و الدرج
The Bazeley Partnership

Maer Barn, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

هذا المنزل الريفي استخدم الزجاج مع الفواصل الخشبية في تغطية الدور العلوي بالكامل وبذلك منح المنزل بأكمله طاقة ودفء وإضاءة لا مثيل لها. 

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14- بديلًا للنجفة!

Clapham, SW4, Build Team Build Team غرفة المعيشة
Build Team

Clapham, SW4

Build Team
Build Team
Build Team

ما رأيك في أن تستبدل النجفة في غرفة المعيشة بهذه الفكرة المذهلة؟

تصميم مميز لفجوة في السقف غطاها الزجاج مع الفواصل السوداء ورسم لوحة فريدة في منتصف سقف الغرفة. 

16- إطارات خشبية

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

ضع بسقف الغرفة نوافذ زجاجية واجعل الخشب يحدد إطاراتها لتنعم بديكور جميل وراقي وريفي في غرفتك. 

17- الشمس تتخلل غرفة المعيشة

Side Return Glass Box Extension Maxlight شبابيك
Maxlight

Side Return Glass Box Extension

Maxlight
Maxlight
Maxlight

على الجانب الأيمن لغرفة المعيشة سقف زجاجي بالكامل وعلى الجانب الآخر سقف خرساني، مزج رائع بين الخامتين. 

18- في الحمام!

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes حمام
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

وأخيرًا فالأسقف الزجاجية في الحمامات من العناصر الرائعة في جلب طاقة إيجابية من الطبيعة واسترخاء إلى هذه المساحة التي نبحث فيها عن الراحة! 

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منزل كلاسيكي ومعاصر من تشيلسي
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