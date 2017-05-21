جدد حديقتك بـ 11 تصميم مميز للنوافير

تصميم الحديقة المثالية يميل إلى استخدام نافورة ضمن عناصرها، صوت المياه مع صوت الرياح وألوان النباتات والأزهار وسط الأحجار ولمسة دافئة من النار في مدفأة أو مصباح دافيء، عناصر توفر بيئة طبيعية متكاملة في منزلك.
هل تفضل الحصول على نافورة في حديقتك أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت في المكان الصحيح، سنأخذك في جولة مع تصميمات متنوعة ومختلفة الأشكال والأنماط لنوافير يمكنك الحصول على إحداها في حديقتك إن اتخذت قرارك!
من الطرق العصرية لتصميم النوافير تثبيتها على الجدار، ولا سيما إن كان هذا الجدار صخري سيعطيك وقتها شعورًا أكبر بجلب الطبيعة وشكل مصغر للشلالات إلى حديقة منزلك.
في الحدائق الصغيرة ووسط الأزهار سيكون اختيار نافورة على جدار صخري حل مميز وبسيط وسهل التنفيذ وسيعطي حديقتك مظهرًا مختلفًا وأنيقًا، ويمكنك الحصول على مزيد من الأفكار والتصميمات من هنا: 15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك
هذه الفكرة جديدة وتصلح لأي مساحة من الحدائق، ممر صغير في حديقتك ممتليء بالأحجار الصغيرة يحتوي على مجموعة من النوافير الصغيرة والتي يسهل اقتنائها وتثبيتها وسط الأحجار، فكرة لن تكلفك الكثير وشكلها مبتكر وجديد.
الأشكال الغير مألوفة والانسيابية دائمًا تفوز وتجذب إليها الأنظار بسبب غرابتها أو خروجها عن التصميمات المعتادة التي تراها العين كل يوم، إن أردت الابتكار فهذا التصميم سيعطي حديقتك مظهرًا غير!
شكل جديد آخر يصلح للحدائق المودرن والكلاسيكية على حدٍ سواء..
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أو يمكنك جلب شجرة صناعية وروح الخريف الجميلة بهذا التصميم النحاسي من أوراق الشجر المتمايلة والمحاطة بالصخور.
مهما رأينا من تصميمات تظل النوافير الكلاسيكية تحمل طابعًا مميزًا لا مثيل له، ولن تستطيع الاستغناء عن وجودها في الحدائق الكبيرة أو مداخل القصور والمنازل الفخمة.
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اللون الأزرق من أفضل وأنقى الألوان المستخدمة في صنع النوافير الزجاجية كما نرى في هذه الصورة، اندماج الأزرق مع نقاوة الماء يعطينا سحرًا لا مثيل له.
في هذا الجانب من الحديقة نرى أكثر من شكل للنوافير، هناك نافورة على الجدار، وبعض النقاط الصغيرة المثبتة في الأرضية، مع نافورتين على الجانبين بشكل مبتكر لأواني من الفخار الأبيض،هذا التصميم مذهل وأنيق، الحديقة بأكملها ساحرة!
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اللمعان الذي أضافه المعدن إلى هذا التصميم مع انعكاس الماء عليه كالمرآة كان كافيًا لتزيين الحديقة بالكامل.
باستخدام فن النحت على الجدران يمكنك عمل تماثيل جميلة وأعمال فنية مبتكرة في حديقتك واستعن بالخبراء لتصميمها وتنفيذها بشكل جيد ليصبح لديك بالنهاية عمل فني ونافورة متميزة كهذه.
في مركز الحديقة دائرة جميلة على شكل زهرة اللوتس، شكل كلاسيكي جميل مع إضاءة متكاملة على محيط الدائرة المخصصة لها أعطت الحياة للحديقة وأصبحت مركزًا لها.