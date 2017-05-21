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جدد حديقتك بـ 11 تصميم مميز للنوافير

Eman Rifaat Eman Rifaat
Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
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تصميم الحديقة المثالية يميل إلى استخدام نافورة ضمن عناصرها، صوت المياه مع صوت الرياح وألوان النباتات والأزهار وسط الأحجار ولمسة دافئة من النار في مدفأة أو مصباح دافيء، عناصر توفر بيئة طبيعية متكاملة في منزلك. 

هل تفضل الحصول على نافورة في حديقتك أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت في المكان الصحيح، سنأخذك في جولة مع تصميمات متنوعة ومختلفة الأشكال والأنماط لنوافير يمكنك الحصول على إحداها في حديقتك إن اتخذت قرارك!

1- نافورة على جدار صخري

Water Blade Cascade Water Garden Ltd حديقة water blade, water cascade, waterfall, water sheet, falling water
Water Garden Ltd

Water Blade Cascade

Water Garden Ltd
Water Garden Ltd
Water Garden Ltd

من الطرق العصرية لتصميم النوافير تثبيتها على الجدار، ولا سيما إن كان هذا الجدار صخري سيعطيك وقتها شعورًا أكبر بجلب الطبيعة وشكل مصغر للشلالات إلى حديقة منزلك. 

في الحدائق الصغيرة ووسط الأزهار سيكون اختيار نافورة على جدار صخري حل مميز وبسيط وسهل التنفيذ وسيعطي حديقتك مظهرًا مختلفًا وأنيقًا، ويمكنك الحصول على مزيد من الأفكار والتصميمات من هنا: 15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

2- ممر من النوافير

Commercial terrace garden, Land Design landscape architects Land Design landscape architects مساحات تجارية محلات تجارية
Land Design landscape architects

Land Design landscape architects
Land Design landscape architects
Land Design landscape architects

هذه الفكرة جديدة وتصلح لأي مساحة من الحدائق، ممر صغير في حديقتك ممتليء بالأحجار الصغيرة يحتوي على مجموعة من النوافير الصغيرة والتي يسهل اقتنائها وتثبيتها وسط الأحجار، فكرة لن تكلفك الكثير وشكلها مبتكر وجديد. 

3- الخروج عن النص!

fontaine, AMB AMB حديقة
AMB

AMB
AMB
AMB

الأشكال الغير مألوفة والانسيابية دائمًا تفوز وتجذب إليها الأنظار بسبب غرابتها أو خروجها عن التصميمات المعتادة التي تراها العين كل يوم، إن أردت الابتكار فهذا التصميم سيعطي حديقتك مظهرًا غير!

4- نافورة من الريش

Miscanthus Fountain Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker ArtworkSculptures
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker

Miscanthus Fountain

Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker

شكل جديد آخر يصلح للحدائق المودرن والكلاسيكية على حدٍ سواء.. 

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5- أوراق الشجر

Large Acer Fountain Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker ArtworkSculptures
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker

Large Acer Fountain

Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker
Humphrey Bowden Fountain Designer and Maker

أو يمكنك جلب شجرة صناعية وروح الخريف الجميلة بهذا التصميم النحاسي من أوراق الشجر المتمايلة والمحاطة بالصخور. 

6- نقاء الكلاسيكية

Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

مهما رأينا من تصميمات تظل النوافير الكلاسيكية تحمل طابعًا مميزًا لا مثيل له، ولن تستطيع الاستغناء عن وجودها في الحدائق الكبيرة أو مداخل القصور والمنازل الفخمة. 

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7- أزرق ساحر

Blue Flower Fountain homify حديقة
homify

Blue Flower Fountain

homify
homify
homify

اللون الأزرق من أفضل وأنقى الألوان المستخدمة في صنع النوافير الزجاجية كما نرى في هذه الصورة، اندماج الأزرق مع نقاوة الماء يعطينا سحرًا لا مثيل له. 

8- أشكال متعددة

​Landscaping ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

في هذا الجانب من الحديقة نرى أكثر من شكل للنوافير، هناك نافورة على الجدار، وبعض النقاط الصغيرة المثبتة في الأرضية، مع نافورتين على الجانبين بشكل مبتكر لأواني من الفخار الأبيض،هذا التصميم مذهل وأنيق، الحديقة بأكملها ساحرة! 

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9- عصرية من المعدن

Stainless Steel Metal Water Feature Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Stainless Steel Metal Water Feature

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

اللمعان الذي أضافه المعدن إلى هذا التصميم مع انعكاس الماء عليه كالمرآة كان كافيًا لتزيين الحديقة بالكامل. 

10- تحفة فنية

Landscaping of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حديقة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

باستخدام فن النحت على الجدران يمكنك عمل تماثيل جميلة وأعمال فنية مبتكرة في حديقتك واستعن بالخبراء لتصميمها وتنفيذها بشكل جيد ليصبح لديك بالنهاية عمل فني ونافورة متميزة كهذه.

11- مركز الحديقة

Royal villas design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

في مركز الحديقة دائرة جميلة على شكل زهرة اللوتس، شكل كلاسيكي جميل مع إضاءة متكاملة على محيط الدائرة المخصصة لها أعطت الحياة للحديقة وأصبحت مركزًا لها. 

كيف تصمم لنفسك ركنًا هادئًا في المنزل؟
ما رأيكم في هذه التصميمات؟ 

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