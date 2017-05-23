جمل أفنية وحدائق بيتك بـ7 طرق بسيطة

إمتلاك حديقة هو إضافة لكل بيت حيث تكون هذه الحديقة بمثابة المتنفس وأ لنا نريح أعصابنا في داخل حدود منازلنا. فيجب أن نهتم بهذه الحدائق ونجملها على الرغم من أن الاهتمام بها قد يكون تحدي كبير ولكنه سيعود علينا بمردود جيد.
جئنا إليكم ببعض الأفكار لعناصر يجب وجودها في الحديقة للحصول على أفضل النتائج وأعلى الامكانيات.
يجب الإهتمام بتأثيث المساحة الخارجية للحديقة مهما كانت مساحتها، لتوفير مساحة للجلوس، تناول الطعام، الاجتماعات العائلية ولقضاء أوقات مثالية في الهواء الطلق. فقم بوضع مجلس أو اثنين من خامة تتحمل الظروف الجوية، وخفيفة وسهلة الحركة. يجب أيضاً الإهتمام بوضع بعض الاكسسوارات مثل الوسائد، البطاطين والسجاد إذا أمكن.
إذا لم تكن تعلم الكثير عن الزراعة فقم بالإستعانة بالمتخصصين لزراعة والاهتمام بالنباتات والمزروعات المختلفة، سواء كانت أشجار، زهور أو نباتات يمكن أكلها مثل الخضروات والفاكهة والأعشاب.
من المهم مراعاة الجانب الجمالي بالإضافة للجانب العملي فاستخدم النباتات العالية للحصول على خصوصية، أيضاً استغل الألوان المتناسقة لتكون مشهد جميل لك في الحديقة أو تطل عليه من داخل المنزل، كما أنها نقاط جذب رائعة للفراشات والطيور.
إضافة أصص الزرع هي طريقة عملية لتوزيع النباتات في حديقة منزلك. فهي سهلة النقل، مرنة حيث أن هناك الكثير من الإختيارات للنباتات المختلفة كما أن هذا الإختلاف يمكنك من الحصول على أجواء رائعة وملونة ومنعشة، فقط إحرص على أن ينم ري هذه الأصص بشكل كافي.
لخامة الأرضية عامل هام في تصميم الحدائق والأفنية، فبخامة الأرضية وشكلها ولونها يمكن تحديد المسارات والمساحات المختلفة وتحديد مساحة الحشائش وتجميل الحديقة بشكل عام.
من المهم خلق تنوع في خامة الأرضية بعمل أرضية مناسبة للعلب الأطفال، أرضية مناسبة لوضع الأثاث وأرضية مناسبة للممرات، مع الحرص على التناسق في الألوان والنقشات والتباين في الملمس للحصول على أفضل النتائج.
حتى في الأفنية والحدائق، تلعب الإضاءة دور هام في تجميلها والحصول على أجواء عامة ساحرة. فيجب الحرص على توزيع الإضاءة بشكل مميز بداية من الإضاءات الأرضية، الفوانيس والنجف المتدلي من الأسقف للحصول على إضاءة جيدة تناسب الجلسات الليلية بالإضافة للحصول على أجواء خاصة تجمل فناء منزلك.
قم باستشارة المتخصصين في إمكانية إضافة مصدر مياة في فناءك، حيث يمكنك إضافة وحدة بانيو سبا أو مسبح في ركن من أركان الفناء، أو نافورة بسيطة أو فقط مجرى مائي بسيط. فالمياة لها أثر رائع في انعاش الأفنية والحدائق.
إضافة أرجوحة إلى حديقتك هي أكثر الأشياء بساطة وأكثرها فاعلية، حيث أنها رخيصة، يسهل تركيبها،كما يمكن للكبار والصغار استخدامها فستكون ميزة جاذبة لأصدقاءك لزيارتك كما أنها فكرة رائعة إذا توافرت لك المساحة.