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جمل أفنية وحدائق بيتك بـ7 طرق بسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
白いアメリカン・フェンスとローズガーデン White WoodFence & RoseGarden, Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ
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إمتلاك حديقة هو إضافة لكل بيت حيث تكون هذه الحديقة بمثابة المتنفس وأ لنا نريح أعصابنا في داخل حدود منازلنا. فيجب أن نهتم بهذه الحدائق ونجملها على الرغم من أن الاهتمام بها قد يكون تحدي كبير ولكنه سيعود علينا بمردود جيد.

جئنا إليكم ببعض الأفكار لعناصر يجب وجودها في الحديقة للحصول على أفضل النتائج وأعلى الامكانيات.

1.الأثاث

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

يجب الإهتمام بتأثيث المساحة الخارجية للحديقة مهما كانت مساحتها، لتوفير مساحة للجلوس، تناول الطعام، الاجتماعات العائلية ولقضاء أوقات مثالية في الهواء الطلق. فقم بوضع مجلس أو اثنين من خامة تتحمل الظروف الجوية، وخفيفة وسهلة الحركة. يجب أيضاً الإهتمام بوضع بعض الاكسسوارات مثل الوسائد، البطاطين والسجاد إذا أمكن.

2.المزروعات المختلفة

modèles Sika.Design, Myd-Zign Myd-Zign GardenFurniture
Myd-Zign

Myd-Zign
Myd-Zign
Myd-Zign

إذا لم تكن تعلم الكثير عن الزراعة فقم بالإستعانة بالمتخصصين لزراعة والاهتمام بالنباتات والمزروعات المختلفة، سواء كانت أشجار، زهور أو نباتات يمكن أكلها مثل الخضروات والفاكهة والأعشاب. 

白いアメリカン・フェンスとローズガーデン White WoodFence & RoseGarden, Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ
Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ

Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ
Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ
Jardin Favori ジャルダン・ファヴォリ

من المهم مراعاة الجانب الجمالي بالإضافة للجانب العملي فاستخدم النباتات العالية للحصول على خصوصية، أيضاً استغل الألوان المتناسقة لتكون مشهد جميل لك في الحديقة أو تطل عليه من داخل المنزل، كما أنها نقاط جذب رائعة للفراشات والطيور.

3.​أصص النباتات

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إضافة أصص الزرع هي طريقة عملية لتوزيع النباتات في حديقة منزلك. فهي سهلة النقل، مرنة حيث أن هناك الكثير من الإختيارات للنباتات المختلفة كما أن هذا الإختلاف يمكنك من الحصول على أجواء رائعة وملونة ومنعشة، فقط إحرص على أن ينم ري هذه الأصص بشكل كافي.

courtyard N1 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio مساحات تجارية عيادات طبية
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

courtyard N1

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

4.​الأرضيات

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

لخامة الأرضية عامل هام في تصميم الحدائق والأفنية، فبخامة الأرضية وشكلها ولونها يمكن تحديد المسارات والمساحات المختلفة وتحديد مساحة الحشائش وتجميل الحديقة بشكل عام. 

من المهم خلق تنوع في خامة الأرضية بعمل أرضية مناسبة للعلب الأطفال، أرضية مناسبة لوضع الأثاث وأرضية مناسبة للممرات، مع الحرص على التناسق في الألوان والنقشات والتباين في الملمس للحصول على أفضل النتائج.

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5.الإضاءة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

حتى في الأفنية والحدائق، تلعب الإضاءة دور هام في تجميلها والحصول على أجواء عامة ساحرة. فيجب الحرص على توزيع الإضاءة بشكل مميز بداية من الإضاءات الأرضية، الفوانيس والنجف المتدلي من الأسقف للحصول على إضاءة جيدة تناسب الجلسات الليلية بالإضافة للحصول على أجواء خاصة تجمل فناء منزلك.

6.​مصدر مياة

Residencia São Carlos , Luciano Esteves Arquitetura e Design Luciano Esteves Arquitetura e Design مسبح
Luciano Esteves Arquitetura e Design

Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design

قم باستشارة المتخصصين في إمكانية إضافة مصدر مياة في فناءك، حيث يمكنك إضافة وحدة بانيو سبا أو مسبح في ركن من أركان الفناء، أو نافورة بسيطة أو فقط مجرى مائي بسيط. فالمياة لها أثر رائع في انعاش الأفنية والحدائق.

7.أرجوحة

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إضافة أرجوحة إلى حديقتك هي أكثر الأشياء بساطة وأكثرها فاعلية، حيث أنها رخيصة، يسهل تركيبها،كما يمكن للكبار والصغار استخدامها فستكون ميزة جاذبة لأصدقاءك لزيارتك كما أنها فكرة رائعة إذا توافرت لك المساحة.

NAGASAKI - MEXICAN PATIO, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical
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