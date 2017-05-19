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10 نصائح لتصميم مكتب مريح للعمل والدراسة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مكتب عمل أو دراسة
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إنجاز الأعمال أو تحصيل الدراسة، كلاهما يتطلب تهيئة الأجواء المحيطة وتصميم بيئة مناسبة تساعد على الاسترخاء والتركيز، دون وجود ما يشتت هذا التركيز، ليس هذا فقط بل أن تلك المساحة يجب أن تتضمن ما يحول دون الشعور بالملل أو التعب أثناء القيام بالواجبات الدراسة أو إنهاء الأعمال.

في مقال من هوميفاي، نقدم لكم 10 نصائح فعالة، من أجل تصميم المساحة المثالية للعمل والدراسة، في بيئة مريحة غير مملة. تعرفوا عليهم واستعينوا بهم في تصميم مكاتبكم.

1. مراعاة عنصر الراحة

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

بعض الاشخاص لا يقضون مجرد بضعة ساعات في غرفة المكتب، وإنما يقضون ساعات طويلة من العمل والدراسة، مما يتطلب مراعاة عامل الراحة في تصميم المكتب بأكمله، بدءًا من الألوان، وارتفاع المكتب وتناسبه مع ارتفاع الكرسي، وحتى تصميم الكرسي الذي ستقضي ساعات بينما تجلس عليه.

2. مصباح مناسب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من أجل الحفاظ على سلامة النظر أثناء العمل والدراسة لساعات طويلة، عليك مراعاة اختيار مصباح مناسب الارتفاع، ومناسب في شدة ضوئه، خاصة إذا ما قررت دمج المكتب في غرفة النوم، التي عادة ما تكون إضاءاتها خافتة بعض الشيء.

3. تصميم مميز

舉重若輕_怪獸宅, 本晴設計 本晴設計 مكتب عمل أو دراسة
本晴設計

本晴設計
本晴設計
本晴設計

تصميم المكتب لا يتعلق فقط بالجانب الوظيفي، بل أنه أيضًا جزء من التصميم الداخلي لمنزلك، وتصميمه بدون اهتمام قد يشوه النتيجة النهائية والأجواء العامة، لذا عليك جعله مميزًا ومناسبًا للنمط التصميمي العام في المنزل.

4. طابع شخصي

Praktische Schreibtische im ausgefallenem Design, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مكتب عمل أو دراسة خشب White
Baltic Design Shop

Praktische Schreibtische im ausgefallenem Design

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

غرفة المكتب هي المساحة الأكثر خصوصية داخل المنزل، فهي مساحتك الخاصة التي قد تقضي فيها ساعات طويلة ومجهدة، لذا لا تنس أن تُضفي عليها طابعًا شخصيًا يجعلها تمثلك وتُشعرك بالراحة. اختر كل تفصيلة فيها بما يعكس جزء من صفتك المرحة أو الجادة.

5. لمسة فنية

homify مكتب عمل أو دراسة Green
homify

homify
homify
homify

اللمسات الفنية تُضفي بعض المرح والحياة على أي ركن من أركان المنزل، فلا تحرم غرفة مكتبك من تلك اللمسة الرائعة، تكفيك لوحة فنية بألوانك المفضلة، وربما منحوتة صغيرة تزين سطح المكتب.

6. استغل المساحات

Homestaging Luxusimmobilie: ReetdachHaus in Ausnahmelage, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مكتب عمل أو دراسة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

على الرغم من أن العمل والدراسة يتطلبان أجواء خاصة يسودها الهدوء من أجل التركيز والقدرة على الإنجاز، إلا أن ذلك لا يعني ضرورة تخصيص غرفة بأكملها لمكتبك، خاصة عندما لا تتوافر تلك الغرفة. استغل المساحات الفارغة في المنزل، وخاصة تلك التي نهملها أسفل النوافذ، لوضع مكتب مناسب مع كرسي مريح، واستمتع بمساحتك الخاصة التي يمكنك رسم حدودها من خلال قطعة سجاد بسيطة.

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7. البساطة

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مكتب عمل أو دراسة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

عندما تشتتك كثرة الخيارات، وتجد نفسك حائرًا بين هذا وذاك، تذكر أن البساطة دائمًا ما تربح في منافسة الأناقة. اختر مكتبك الخشبي بتصميم بسيط يخلو من المبالغات، واجعل الراحة عاملك الأساسي لاختيار الكرسي، واترك المظهر الجمالي لقطعة ديكور صغيرة، أو مصباح مميز، أو حتى مزهرية مليئة بالورود.

8. القرب من المكتبة

RETRO-LOOK – BUNGALOW WIEDER JUNG, Nicole Schütz Home Staging Nicole Schütz Home Staging مكتب عمل أو دراسة
Nicole Schütz Home Staging

Nicole Schütz Home Staging
Nicole Schütz Home Staging
Nicole Schütz Home Staging

إن استطعت، عليك جعل المكتب قريبًا قدر الإمكان من المكتبة أو أرفف الكتب، حتى لا يضيع الوقت أثناء تنقلك بينهم ذهابًا وإيابًا، مما قد يُفقدك همتك ورغبتك في الإنجاز، ويفصلك عن أجواء التركيز. 

9. مصدر للضوء والهواء

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

وجود نافذة عنصر أساسي في تصميم أي ركن مُريح داخل المنزل، حيث إشراقة الضوء الطبيعي، والهواء المتجدد، لبيئة صحية ومنعشة، تسعدك على العمل دون الشعور بالاختناق في مكان مغلق يخلو من المنافذ.

10. دلل مكتبك

homify مكتب عمل أو دراسة Wood effect
homify

homify
homify
homify

أن ترتبط غرفة المكتب بالعمل والدراسة والأمور الجدية، لا يعني أن تجعلها قاتمة وكئيبة، فالجدية لا تتعارض مع بعض التدليل. زين سطح مكتبك ببعض الورود الملونة الطازجة، استخدم الفراء لتغطية الكرسي في الليالي الباردة، استعن بإطارات لصور أحبائك لتمدك بالطاقة والقدرة على مواصلة العمل.

لمزيد من نصائح هوميفاي في التأثيث والديكور، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 أخطاء تفسد التصميم الداخلي لمنزلك

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