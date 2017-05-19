10 نصائح لتصميم مكتب مريح للعمل والدراسة

إنجاز الأعمال أو تحصيل الدراسة، كلاهما يتطلب تهيئة الأجواء المحيطة وتصميم بيئة مناسبة تساعد على الاسترخاء والتركيز، دون وجود ما يشتت هذا التركيز، ليس هذا فقط بل أن تلك المساحة يجب أن تتضمن ما يحول دون الشعور بالملل أو التعب أثناء القيام بالواجبات الدراسة أو إنهاء الأعمال.
في مقال من هوميفاي، نقدم لكم 10 نصائح فعالة، من أجل تصميم المساحة المثالية للعمل والدراسة، في بيئة مريحة غير مملة. تعرفوا عليهم واستعينوا بهم في تصميم مكاتبكم.
بعض الاشخاص لا يقضون مجرد بضعة ساعات في غرفة المكتب، وإنما يقضون ساعات طويلة من العمل والدراسة، مما يتطلب مراعاة عامل الراحة في تصميم المكتب بأكمله، بدءًا من الألوان، وارتفاع المكتب وتناسبه مع ارتفاع الكرسي، وحتى تصميم الكرسي الذي ستقضي ساعات بينما تجلس عليه.
من أجل الحفاظ على سلامة النظر أثناء العمل والدراسة لساعات طويلة، عليك مراعاة اختيار مصباح مناسب الارتفاع، ومناسب في شدة ضوئه، خاصة إذا ما قررت دمج المكتب في غرفة النوم، التي عادة ما تكون إضاءاتها خافتة بعض الشيء.
تصميم المكتب لا يتعلق فقط بالجانب الوظيفي، بل أنه أيضًا جزء من التصميم الداخلي لمنزلك، وتصميمه بدون اهتمام قد يشوه النتيجة النهائية والأجواء العامة، لذا عليك جعله مميزًا ومناسبًا للنمط التصميمي العام في المنزل.
غرفة المكتب هي المساحة الأكثر خصوصية داخل المنزل، فهي مساحتك الخاصة التي قد تقضي فيها ساعات طويلة ومجهدة، لذا لا تنس أن تُضفي عليها طابعًا شخصيًا يجعلها تمثلك وتُشعرك بالراحة. اختر كل تفصيلة فيها بما يعكس جزء من صفتك المرحة أو الجادة.
اللمسات الفنية تُضفي بعض المرح والحياة على أي ركن من أركان المنزل، فلا تحرم غرفة مكتبك من تلك اللمسة الرائعة، تكفيك لوحة فنية بألوانك المفضلة، وربما منحوتة صغيرة تزين سطح المكتب.
على الرغم من أن العمل والدراسة يتطلبان أجواء خاصة يسودها الهدوء من أجل التركيز والقدرة على الإنجاز، إلا أن ذلك لا يعني ضرورة تخصيص غرفة بأكملها لمكتبك، خاصة عندما لا تتوافر تلك الغرفة. استغل المساحات الفارغة في المنزل، وخاصة تلك التي نهملها أسفل النوافذ، لوضع مكتب مناسب مع كرسي مريح، واستمتع بمساحتك الخاصة التي يمكنك رسم حدودها من خلال قطعة سجاد بسيطة.
عندما تشتتك كثرة الخيارات، وتجد نفسك حائرًا بين هذا وذاك، تذكر أن البساطة دائمًا ما تربح في منافسة الأناقة. اختر مكتبك الخشبي بتصميم بسيط يخلو من المبالغات، واجعل الراحة عاملك الأساسي لاختيار الكرسي، واترك المظهر الجمالي لقطعة ديكور صغيرة، أو مصباح مميز، أو حتى مزهرية مليئة بالورود.
إن استطعت، عليك جعل المكتب قريبًا قدر الإمكان من المكتبة أو أرفف الكتب، حتى لا يضيع الوقت أثناء تنقلك بينهم ذهابًا وإيابًا، مما قد يُفقدك همتك ورغبتك في الإنجاز، ويفصلك عن أجواء التركيز.
وجود نافذة عنصر أساسي في تصميم أي ركن مُريح داخل المنزل، حيث إشراقة الضوء الطبيعي، والهواء المتجدد، لبيئة صحية ومنعشة، تسعدك على العمل دون الشعور بالاختناق في مكان مغلق يخلو من المنافذ.
أن ترتبط غرفة المكتب بالعمل والدراسة والأمور الجدية، لا يعني أن تجعلها قاتمة وكئيبة، فالجدية لا تتعارض مع بعض التدليل. زين سطح مكتبك ببعض الورود الملونة الطازجة، استخدم الفراء لتغطية الكرسي في الليالي الباردة، استعن بإطارات لصور أحبائك لتمدك بالطاقة والقدرة على مواصلة العمل.
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