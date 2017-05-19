10 نصائح لتصميم مكتب مريح للعمل والدراسة

إنجاز الأعمال أو تحصيل الدراسة، كلاهما يتطلب تهيئة الأجواء المحيطة وتصميم بيئة مناسبة تساعد على الاسترخاء والتركيز، دون وجود ما يشتت هذا التركيز، ليس هذا فقط بل أن تلك المساحة يجب أن تتضمن ما يحول دون الشعور بالملل أو التعب أثناء القيام بالواجبات الدراسة أو إنهاء الأعمال.

في مقال من هوميفاي، نقدم لكم 10 نصائح فعالة، من أجل تصميم المساحة المثالية للعمل والدراسة، في بيئة مريحة غير مملة. تعرفوا عليهم واستعينوا بهم في تصميم مكاتبكم.