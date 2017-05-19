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منزل عصري بتفاصيل مُلهمة في موسكو

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
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النغمات اللونية الفاتحة، والإشراقة الطبيعة، تمنح المنزل طابع مُريح وتزيد من اتساعه بصريًا، مما يجعله أكثر راحة، فيما تمنحه الأخشاب بعض الدفء ولمسة أنيقة، ثم ياتي دور الإضاءة الصناعية لتسلط الأنظار على الزوايا والترتيبات الديكورية، وأخيرًا تلعب المفروشات وقطع الأثاث دورها لمنح المنزل طابعًا شخصيًا فريدًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة بين أرجاء منزل عائلي، صمم على النمط العصري، من قِبل ANASTASIA KOVALCHUK، مع تفاصيل ديكورة أنيقة، بدءًا من المدخل وحتى غرف النوم والحمام. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من هذا المنزل الرائع!

مدخل مُشرق بنغمات فاتحة وأرضية مميزة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

زين المدخل بخزانة أنيقة ووظيفية مع قطع ديكورية قيمة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

منفين رائعين صمما في العمود وتزينا بالخشب والزجاج مع القطع الديكورية المنتقاة بدقة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

مكتبة معلقة من مستويين احتلت الجدار مع واجهة زجاجية شفافة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

النافذة الزجاجية ملأت غرفة المعيشة بالضوء الطبيعية مع إشراقة منعشة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

الجدار المقابل للأريكة خصص لاستقبال التلفاز مع تمويجات جبسية بارزة، وإطار من الضوء الخفي

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

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خلف غرفة المعيشة صمم المطبخ بخطة مفتوحة رائعة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تناقض لوني جذاب بالأبيض والأسود يزيد المطبخ العصري تميزًا وأناقة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk مطبخ
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

غرفة نوم عصرية مع مزيج البني والرمادي وتدخل ناعم من الأبيض

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

الخزانة شبه خفيه مع خاماتها اللامعة الخالية من المقابض

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

منضدة مزدوجة الوظيفة والجدار تزين بالإطارات الملونة والشاشة المسطحة السوداء

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

حمام يتلألأ بالأضواء التي تنعكس فوق الزجاج والجدران غير التقليدية

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

مزيج أنيق من السيراميك والحجر ومنفذ وظيفي في الجدار لترتيب الأدوات الصحية

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

الجدار خلف السرير وخطوط الإضاءة يمنحا الغرفة أجواء عصرية فاخرة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تناسق لوني بالنغمات البنية رغم سيطرة الأبيض

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تصميم مميز لمساحة التلفاز في جار فاصل مع منفذ لترتيب القطع الديكورية

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

حمام صغير ولكنه مُشرق بفضل النغمات الفاتحة والإضاءة الموظفة جيدًا

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

الكابينة الزجاجية اختيار ذكي للحفاظ على الاتساع البصري

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

مرة أخرى الإشراقة الطبيعية تنعش أرجاء المنزل

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

الإضاءات الخفية وظفت ببراعة لرسم ملامح غرفة النوم

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

خزانة متكاملة احتضنت التلفاز مع العديد من الأدراج وجزي للعمل والدراسة

Apartment in a modern style in Moscow, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

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