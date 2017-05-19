منزل عصري بتفاصيل مُلهمة في موسكو

النغمات اللونية الفاتحة، والإشراقة الطبيعة، تمنح المنزل طابع مُريح وتزيد من اتساعه بصريًا، مما يجعله أكثر راحة، فيما تمنحه الأخشاب بعض الدفء ولمسة أنيقة، ثم ياتي دور الإضاءة الصناعية لتسلط الأنظار على الزوايا والترتيبات الديكورية، وأخيرًا تلعب المفروشات وقطع الأثاث دورها لمنح المنزل طابعًا شخصيًا فريدًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة بين أرجاء منزل عائلي، صمم على النمط العصري، من قِبل ANASTASIA KOVALCHUK، مع تفاصيل ديكورة أنيقة، بدءًا من المدخل وحتى غرف النوم والحمام. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من هذا المنزل الرائع!