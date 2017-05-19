ديكورات هذا المنزل لا تقاوم

عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي لمنزل الأحلام الخاص بك، وتجد نفسك تقف حائرًا بين قطع الأثاث هذه وتلك، والألوان والظلال المختلفة، اختر البساطة وانت على يقين بأنها الرابحة أيًا كانت.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة داخل منزل يقوم تصميمه على مبدأ البساطة في انتقاء كل شيء، بدءًا من الألوان، وقطع الأثاث، وحتى المفروشات والإضاءات والأرضيات. شاركونا جولتنا، واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة!