ديكورات هذا المنزل لا تقاوم

عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي لمنزل الأحلام الخاص بك، وتجد نفسك تقف حائرًا بين قطع الأثاث هذه وتلك، والألوان والظلال المختلفة، اختر البساطة وانت على يقين بأنها الرابحة أيًا كانت.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة داخل منزل يقوم تصميمه على مبدأ البساطة في انتقاء كل شيء، بدءًا من الألوان، وقطع الأثاث، وحتى المفروشات والإضاءات والأرضيات. شاركونا جولتنا، واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة!
في مساحة مفتوحة ومُشرقة، اجتمعت غرفتي السفرة والمعيشة، مع سيطرة واضحة للأبيض على الجدران والسقف، وأجزاء من الأثاث، بينما اكتسى ما تبقى من الغرفة بنغمات من البني والبيج، بما يتماشى من المظهر الخشبي للأرضية.
أريكة وطاولة وكرسي.. هذا كل ما تضمنته غرفة المعيشة، مع تصميمات بسيطة تمنح تلك المساحة الصغيرة والفضاء الواسع، مظهرًا أنيقًا وأجواء مُريحة للنفس والعين.
صمم سطح طاولة السفرة من الأخشاب التي احتفظت ببساطة المظهر الطبيعي، دون طلاء أو تفاصيل، فقط تزينت بمزهرية زجاجية مع بعض الأفرع الخضراء، لتحصل على سحرها الخاص.
سيطرت الطبيعة على المساحة الخاصة بـ غرفة المعيشة، بدءًا من الضوء الطبيعيى المتسلل من النافذة المائلة، والمزروعات المميزة داخل القصرية المصنوعة من الخوص، والتي تماثل في تصميمها الكرسي المجاور لها، وحتى الأخشاب التي صممت منها الأرضية والمنضدة أمام الأريكة.
تصميم المطبخ لم يأتي فقط بسيطًا بل أيضًا ذكيًا بشكل عصري وأنيق، حيث الخزائن المصممة من مستويين مع زوايا تمنح هذا الهيكل طابعًا فريدًا، وقد تزينت المساحة بين المستويين بالرخام الرمادي الفاخر. الجزء الثاني من المطبخ يشبه الدولاب الصغيرة، مع ذات الانحناءات المميزة، وقد ادمجت فيه الأجهزة الحديثة للمطبخ، مع مقابض معدنية جميلة.
تتمتع الشرفة بإطلالة خضراء رائعة، وهو ما جعل المصمم يستغلها لوضع منضدة خشبية واثنين من الكرسي الكبيرة المصنوعة م ن الخوص، وقد تم طلائهم جميعًا بنغمة رمادية قادرة على تحمل الأتربة حتى لا تتسخ سريعًا. التفاصيل الحجرية في نهاية الشرفة، والفراغات في السور الخشبي، لمسات بسيطة تمنح تلك الشرفة سحرًا جميلًأ.
مازال الأبيض يفرض سيطرته وصولًا إلى غرفة النوم، وقد وضع سرير مزدوج كبير يخلو من التفاصيل، أسفل النافذة المائلة التي تبدو وكأنها سقف خاص للسرير الذي لم يعد بحاجة إلى لوح أمامي. الإشراقة القوية تملأ الغرفة بفضل الابيض النظيف والضوء الطبيعي الكثيف، بينما تستمد الدفء من الأرضية الخشبية.
إلى الجدار المقابل للسرير، استندت اولة من مستويين، بتصميم يخلو حتى من فكرة التصميم، إلا أن بساطتها تلك مع قصاري الزرع والمزروعات إلى جانبيها، جعلوا من ذلك الجدار إضافة مميزة وساحرة لتصميم الغرفة.
استغلت الزاوية المائلة من الجدار، كمنفذ احتضن مرتبة اسفنجية ومفروشات ناعمة، مع بعض الوسائد الصغيرة، والإضاءات المرتفعة، لنحصل في النهاية على غرفة نوم داخل الجدار!
مرة أخرى البساطة تعلن فوزها في تصميم هذا المكتب الخشبي، مع القوائم المتعاكسة في الجانبين، والكرسي ذو الذراعين الذين اكتسى بالجلد الأبيض، وقد اختير المكان أسفل النافذة للاستمتاع بالضوء الطبيعي والإطلالة الساحرة، حتى تكتمل الأجواء المُريحة والمناسبة للعمل والاستذكار.
ألا يبدو الحمام فارغًا؟ّ! فقط الوحدات الأساسية بأحجام صغيرة بيضاء، وأرضية تزينت بالبلاطات السيراميكية بنغمة وسطية بين الرمادي والبني، وقد تزين نصف الجدار بذات البلاطات، بينما طلي النصف الأخر بالأبيض، ليدخل الضوء من النافذة الزجاجية ويزيد من الاتساع البضري والحقيقي لهذا الحمام البسيط.
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