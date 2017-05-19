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ديكورات هذا المنزل لا تقاوم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
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عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي لمنزل الأحلام الخاص بك، وتجد نفسك تقف حائرًا بين قطع الأثاث هذه وتلك، والألوان والظلال المختلفة، اختر البساطة وانت على يقين بأنها الرابحة أيًا كانت.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة داخل منزل يقوم تصميمه على مبدأ البساطة في انتقاء كل شيء، بدءًا من الألوان، وقطع الأثاث، وحتى المفروشات والإضاءات والأرضيات. شاركونا جولتنا، واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة!

مساحة مفتوحة ومُشرقة

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في مساحة مفتوحة ومُشرقة، اجتمعت غرفتي السفرة والمعيشة، مع سيطرة واضحة للأبيض على الجدران والسقف، وأجزاء من الأثاث، بينما اكتسى ما تبقى من الغرفة بنغمات من البني والبيج، بما يتماشى من المظهر الخشبي للأرضية.

القليل من الأثاث البسيط

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أريكة وطاولة وكرسي.. هذا كل ما تضمنته غرفة المعيشة، مع تصميمات بسيطة تمنح تلك المساحة الصغيرة والفضاء الواسع، مظهرًا أنيقًا وأجواء مُريحة للنفس والعين.

سفرة من الأخشاب الطبيعية

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

صمم سطح طاولة السفرة من الأخشاب التي احتفظت ببساطة المظهر الطبيعي، دون طلاء أو تفاصيل، فقط تزينت بمزهرية زجاجية مع بعض الأفرع الخضراء، لتحصل على سحرها الخاص.

سيطرة لطبيعة على غرفة المعيشة

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

سيطرت الطبيعة على المساحة الخاصة بـ غرفة المعيشة، بدءًا من الضوء الطبيعيى المتسلل من النافذة المائلة، والمزروعات المميزة داخل القصرية المصنوعة من الخوص، والتي تماثل في تصميمها الكرسي المجاور لها، وحتى الأخشاب التي صممت منها الأرضية والمنضدة أمام الأريكة.

مطبخ عصري أنيق

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تصميم المطبخ لم يأتي فقط بسيطًا بل أيضًا ذكيًا بشكل عصري وأنيق، حيث الخزائن المصممة من مستويين مع زوايا تمنح هذا الهيكل طابعًا فريدًا، وقد تزينت المساحة بين المستويين بالرخام الرمادي الفاخر. الجزء الثاني من المطبخ يشبه الدولاب الصغيرة، مع ذات الانحناءات المميزة، وقد ادمجت فيه الأجهزة الحديثة للمطبخ، مع مقابض معدنية جميلة.

شرفة مع إطلالة رائعة وأثاث رمادي

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH بلكونة أو شرفة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تتمتع الشرفة بإطلالة خضراء رائعة، وهو ما جعل المصمم يستغلها لوضع منضدة خشبية واثنين من الكرسي الكبيرة المصنوعة م ن الخوص، وقد تم طلائهم جميعًا بنغمة رمادية قادرة على تحمل الأتربة حتى لا تتسخ سريعًا. التفاصيل الحجرية في نهاية الشرفة، والفراغات في السور الخشبي، لمسات بسيطة تمنح تلك الشرفة سحرًا جميلًأ.

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سرير لا يحتاج إلى لوح أمامي

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

مازال الأبيض يفرض سيطرته وصولًا إلى غرفة النوم، وقد وضع سرير مزدوج كبير يخلو من التفاصيل، أسفل النافذة المائلة التي تبدو وكأنها سقف خاص للسرير الذي لم يعد بحاجة إلى لوح أمامي. الإشراقة القوية تملأ الغرفة بفضل الابيض النظيف والضوء الطبيعي الكثيف، بينما تستمد الدفء من الأرضية الخشبية.

سحر البساطة

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

إلى الجدار المقابل للسرير، استندت اولة من مستويين، بتصميم يخلو حتى من فكرة التصميم، إلا أن بساطتها تلك مع قصاري الزرع والمزروعات إلى جانبيها، جعلوا من ذلك الجدار إضافة مميزة وساحرة لتصميم الغرفة.

غرفة نوم داخل الجدار

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

استغلت الزاوية المائلة من الجدار، كمنفذ احتضن مرتبة اسفنجية ومفروشات ناعمة، مع بعض الوسائد الصغيرة، والإضاءات المرتفعة، لنحصل في النهاية على غرفة نوم داخل الجدار!

البساطة تعلن فوزها في مكتب العمل

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مكتب عمل أو دراسة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

مرة أخرى البساطة تعلن فوزها في تصميم هذا المكتب الخشبي، مع القوائم المتعاكسة في الجانبين، والكرسي ذو الذراعين الذين اكتسى بالجلد الأبيض، وقد اختير المكان أسفل النافذة للاستمتاع بالضوء الطبيعي والإطلالة الساحرة، حتى تكتمل الأجواء المُريحة والمناسبة للعمل والاستذكار.

حمام بسيط شبه فارغ

Einrichtung einer Dachgeschosswohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

ألا يبدو الحمام فارغًا؟ّ! فقط الوحدات الأساسية بأحجام صغيرة بيضاء، وأرضية تزينت بالبلاطات السيراميكية بنغمة وسطية بين الرمادي والبني، وقد تزين نصف الجدار بذات البلاطات، بينما طلي النصف الأخر بالأبيض، ليدخل الضوء من النافذة الزجاجية ويزيد من الاتساع البضري والحقيقي لهذا الحمام البسيط.

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، منزل بسيط على نمط البحر الأبيض المتوسط

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