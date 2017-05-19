مطابخ ريفية لا تخلو من عنصر الإبهار

يعتبر البعض أن النمط الريفي يتعلق فقط بالجدران الحجرية، والبلاطات الملونة، والتصميمات العتيقة بعض الشيء، إلا أن النمط الريفي يتعلق أيضًا بالدفء والأجواء العائلة، ولا يخلو من الأناقة والعناصر الفاخرة والمبهرة.
أتينا لكم اليوم في هوميفاي، بمجموعة رائعة وفاخرة من تصميمات المطابخ الريفية، التي لا تخلو من عنصر الإبهار، والتي ستجعلك تعيد التفكير بشأن تصميم مطبخك على النمط الريفي. شاهدهم معنا واستمتع بجمالهم الساحر!
تصميم ريفي على النمط الأمريكي المفتوح،مع بار أنيق لتقديم المشروبات والوجبات السريعة، وقد سيطر الأسود على تصميم المطبخ، مع إضفاء بعض المرح من خلال البلاطات المرسومة والمونة، إضافة إلى المصابيح المتدلية من السقف بثلاث ألوان مختلفة، ليبدو المطبخ في النهاية مساحة تجمع بين الأناقة والمرح.
يبدو هذا المطبخ مناسبًا تماما لإعداد وجبة عائلية في أجواء حميمة دافئة، خاصة مع وجود الطاولة الخشبية وتناول الوجبة بينما هي لا تزال ساخنة وطازجة لقرب منطقة تناول الطعام من مكان إعداده. الأرفف المعلقة والمصابيح ذات التصميم المعدني، والهيكل الخشبي للخزانات.. تفاصيل تزيد من سحر وجمال هذا المطبخ.
ألا يبدو هذا المطبخ الريفي رائعًا! اللون الأبيض المُشرق قد غطى كل شء، مع أبواب زجاجية زينت الخزانات العلوية، وثلاجة كبيرة وحديثة تُضفي روح عصرية على المكان، بينما يكمن الجمال كله في تصميم طاولة الطعام المستديرة، مع كراسيها الأنيقة، وقد أضفت سحر ناعم على تصميم المطبخ.
الاتساع أحد السمات المنتشرة في المطابخ الريفية، حيث الحفاظ على بعض الفضاء للشعور بالراحة والاتساع، مع تدخل من الطبيعة يتجسد في بعض الفروع والأوراق الخضراء، التي تجدد الهواء، وتمنح المكان لمسة نابضة بالحياة، إضافة إلى الأخشاب ذات المظهر الطبيعي، وما تولده من شعور بالدفء في أحضان الطبيعة.
يتجسد عنصر الإبهار في هذا المطبخ، في استغلال ارتفاع السقف بتصميم أرفف خشبية احتضنت بعض السلال والمزروعات، ليس فقط للحفاظ على ترتيب المطبخ، ولكن إيضًا لمنحه لمسة أنيقة ومميزة، تتناسق مع النغمة للونية للأخشاب التي صممت منها الخزائن ومنضدة العمل.
سبق وأشرنا إلى أ النمط الريفي لا يتعارض مع الحس الفاخر، وهذا التصميم خير دليل على صدق ذلك. بدءًا من الجدران، واختيار المصابيح، وتوزيع الإضاءات أسفل الخزانات، وحتى في سطح منضدة العمل والبار الصغير.. كل شيء تم اختيار بدقة لمنح هذا المطبخ التصميم الفاخر والأنيق.
السطح اللامع لمنضدة العمل، يلتقي ببريقه مع بريق المصابيح المعدنية المتدلية من السقف فوقه مباشرة، ليعكس كلاهما الضوء الطبيعي المتسلل من النوافذ الزجاجية، بينما تنعكس على الجدار الأضواء الخفية التي تنير كل من المدخنة والموقد، في لمسة مميزة ومُبهرة.
ألا يبدو مُريحًا للغاية أن تقوم بإعداد الطعام في مساحة مفتوحة لا تحدها جدران ولا أعمدة؟! التصميم الريفي المفتوح، مع الجدران البيضاء المُشرقة، والضوء الطبيعي الكثيف، والأخشاب التي تمنح تلك المساحة الدفء والمتانة، يُصبح هذا المطبخ مساحة مثالية لإعداد الطعام كل يوم دون كلل أو ملل.
تركنا الأفضل للنهاية، لنختم هذا المقال بنموذج رائع لمطبخ ريفي أنيق وفاخر، بكل تفاصيله الخشبية، والأضواء الخافتة الموزعة ببراعة، مع المكعبات الملونة والمنقوشة التي تزين وتضيء السقف، بينما تم التخلي عن البار وطاولة الطعام التقليديين لتصميم منفذ ذات إطار مقوس، مع اثنين من الكراسي المرتفعة، لتناول الطعام بخصوصية وراحة. نحن نعتقد أن هذا التصميم هو الرابح في قائمة اليوم!
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