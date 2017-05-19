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مطابخ ريفية لا تخلو من عنصر الإبهار

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento Palmares, Novità - Reformas e Soluções em Ambientes Novità - Reformas e Soluções em Ambientes مطبخ Wood effect
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يعتبر البعض أن النمط الريفي يتعلق فقط بالجدران الحجرية، والبلاطات الملونة، والتصميمات العتيقة بعض الشيء، إلا أن النمط الريفي يتعلق أيضًا بالدفء والأجواء العائلة، ولا يخلو من الأناقة والعناصر الفاخرة والمبهرة.

أتينا لكم اليوم في هوميفاي، بمجموعة رائعة وفاخرة من تصميمات المطابخ الريفية، التي لا تخلو من عنصر الإبهار، والتي ستجعلك تعيد التفكير بشأن تصميم مطبخك على النمط الريفي. شاهدهم معنا واستمتع بجمالهم الساحر!

1. مساحة من الأناقة والمرح

Apartamento Palmares, Novità - Reformas e Soluções em Ambientes Novità - Reformas e Soluções em Ambientes مطبخ Wood effect
Novità – Reformas e Soluções em Ambientes

Novità - Reformas e Soluções em Ambientes
Novità – Reformas e Soluções em Ambientes
Novità - Reformas e Soluções em Ambientes

تصميم ريفي على النمط الأمريكي المفتوح،مع بار أنيق لتقديم المشروبات والوجبات السريعة، وقد سيطر الأسود على تصميم المطبخ، مع إضفاء بعض المرح من خلال البلاطات المرسومة والمونة، إضافة إلى المصابيح المتدلية من السقف بثلاث ألوان مختلفة، ليبدو المطبخ في النهاية مساحة تجمع بين الأناقة والمرح.

2. تفاصيل جميلة وساحرة

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

يبدو هذا المطبخ مناسبًا تماما لإعداد وجبة عائلية في أجواء حميمة دافئة، خاصة مع وجود الطاولة الخشبية وتناول الوجبة بينما هي لا تزال ساخنة وطازجة لقرب منطقة تناول الطعام من مكان إعداده. الأرفف المعلقة والمصابيح ذات التصميم المعدني، والهيكل الخشبي للخزانات.. تفاصيل تزيد من سحر وجمال هذا المطبخ.

3. لمسة عصرية وطاولة طعام ساحرة

iç dekorasyonlarımız, rwiçmimari rwiçmimari مطبخ
rwiçmimari

rwiçmimari
rwiçmimari
rwiçmimari

ألا يبدو هذا المطبخ الريفي رائعًا! اللون الأبيض المُشرق قد غطى كل شء، مع أبواب زجاجية زينت الخزانات العلوية، وثلاجة كبيرة وحديثة تُضفي روح عصرية على المكان، بينما يكمن الجمال كله في تصميم طاولة الطعام المستديرة، مع كراسيها الأنيقة، وقد أضفت سحر ناعم على تصميم المطبخ.

4. الاتساع ولمسات من الطبيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الاتساع أحد السمات المنتشرة في المطابخ الريفية، حيث الحفاظ على بعض الفضاء للشعور بالراحة والاتساع، مع تدخل من الطبيعة يتجسد في بعض الفروع والأوراق الخضراء، التي تجدد الهواء، وتمنح المكان لمسة نابضة بالحياة، إضافة إلى الأخشاب ذات المظهر الطبيعي، وما تولده من شعور بالدفء في أحضان الطبيعة.

5. استغلال ارتفاع السقف

nionohama-apartment-house-renovation, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE مطبخ خشب Wood effect
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

يتجسد عنصر الإبهار في هذا المطبخ، في استغلال ارتفاع السقف بتصميم أرفف خشبية احتضنت بعض السلال والمزروعات، ليس فقط للحفاظ على ترتيب المطبخ، ولكن إيضًا لمنحه لمسة أنيقة ومميزة، تتناسق مع النغمة للونية للأخشاب التي صممت منها الخزائن ومنضدة العمل.

6. تصميم بتفاصيل فاخرة

Casa vacanze situata in Piemonte: Casa Pasqualin, Andrea Chiesa è Progetto Immagine Andrea Chiesa è Progetto Immagine مطبخ White
Andrea Chiesa è Progetto Immagine

Andrea Chiesa è Progetto Immagine
Andrea Chiesa è Progetto Immagine
Andrea Chiesa è Progetto Immagine

سبق وأشرنا إلى أ النمط الريفي لا يتعارض مع الحس الفاخر، وهذا التصميم خير دليل على صدق ذلك. بدءًا من الجدران، واختيار المصابيح، وتوزيع الإضاءات أسفل الخزانات، وحتى في سطح منضدة العمل والبار الصغير.. كل شيء تم اختيار بدقة لمنح هذا المطبخ التصميم الفاخر والأنيق.

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7. إضاءة المدخنة والموقد

Walkersons House, Urban Habitat Architects Urban Habitat Architects مطبخ
Urban Habitat Architects

Urban Habitat Architects
Urban Habitat Architects
Urban Habitat Architects

السطح اللامع لمنضدة العمل، يلتقي ببريقه مع بريق المصابيح المعدنية المتدلية من السقف فوقه مباشرة، ليعكس كلاهما الضوء الطبيعي المتسلل من النوافذ الزجاجية، بينما تنعكس على الجدار الأضواء الخفية التي تنير كل من المدخنة والموقد، في لمسة مميزة ومُبهرة.

8. مساحة مفتوحة مُشرقة

The Henley on Thames Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Grey
deVOL Kitchens

The Henley on Thames Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

ألا يبدو مُريحًا للغاية أن تقوم بإعداد الطعام في مساحة مفتوحة لا تحدها جدران ولا أعمدة؟! التصميم الريفي المفتوح، مع الجدران البيضاء المُشرقة، والضوء الطبيعي الكثيف، والأخشاب التي تمنح تلك المساحة الدفء والمتانة، يُصبح هذا المطبخ مساحة مثالية لإعداد الطعام كل يوم دون كلل أو ملل.

9. المطبخ الرابح

Дизайн-проект фасада дома и интерьера в стиле шале, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مطبخ
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تركنا الأفضل للنهاية، لنختم هذا المقال بنموذج رائع لمطبخ ريفي أنيق وفاخر، بكل تفاصيله الخشبية، والأضواء الخافتة الموزعة ببراعة، مع المكعبات الملونة والمنقوشة التي تزين وتضيء السقف، بينما تم التخلي عن البار وطاولة الطعام التقليديين لتصميم منفذ ذات إطار مقوس، مع اثنين من الكراسي المرتفعة، لتناول الطعام بخصوصية وراحة. نحن نعتقد أن هذا التصميم هو الرابح في قائمة اليوم!

لمزيد من التصميمات المُلهمة والمميزة للمطابخ، تفضل بقراءة المقال التالي، باقة من أجمل المطابخ بلمسة عصرية

ديكورات هذا المنزل لا تقاوم
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