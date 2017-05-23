منزل كلاسيكي ومعاصر من تشيلسي

جولتنا اليوم في منزل رائع في طرازه فهو كلاسيكي أنيق ولكن بلمسات معاصرة. في هذا المنزل تم استخدام باليتة ألوان هادئة، للحصول على أجواء مريحة تنسجم بشكل ساحر مع بعضها. المنزل في تشيلسي في لندن من تصميم ROSELIND WILSON DESIGN. فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذا المنزل الساحر ولنتعلم كيفية تصميم منازلنا بشكل متناغم وفخم.
تتميز صالة المدخل بالفخامة حيث تزدحم بالتفاصيل الكلاسيكية للحصول على شخصية خاصة. تم استخدام درجات دافئة تتماشى بشكل ملهم مع الباب الذي أخذ لوناً أسود. أمام الباب وكما نلاحظ طاولة كونسول ذات قاعدة خشبية ذات نقوشات ساحرة مع سطح رخامي يعلوه الانتيكات ووحدات الإضاءة لتكون معبرة عن ذوق رفيع وتعطي إنطباع خاص فور الدخول من الباب.
وقع الإختيار هنا على باليتة ألوان هادئة فقد تناغمت الحوائط الزرقاء الهادئة مع الكراسي الرمادية والبوف البني المتوسط لخلق مساحة جلوس صغيرة مجاورة لغرفة السفرة. الاكسسوارات تعطي شخصية للغرفة بداية من اللوحات الملونة، حتى المدفئة الأنيقة والتي تعد محور مساحة الجلوس والتي يعلوها تمثال بسيط، بالإضافة لمرآة رائعة
مساحة الطعام تدمج الطرازين المودن والتقليدي. ففي هذا الفراغ المتسع تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الكبيرة لتغمر الغرفة بالضوء الطبيعي. وعلى الرغم من استاع المساحة ولكن تم الإكتفاء بوضع طاولة بسيطة تأخذ شكل دائري، يعززها المزهرية ذات السطح الميتاليك المحتوية على الورود ذات الألوان الهادئة، والتي أضافت رومانسية خاصة على الجو العام.
تم إضافة اكسسوارات أنيقة على البوفية ذات طابع تاريخي يضيف للغرفة طابع خاص، بالإضافة للوحة فنية تشغل الحائط العلوي، وأخيراً فوحدة الإضاءة تكمل المشهد الأنيق للغرفة.
كما نرى فالمطبخ عبارة عن مساحة أنيقة وعملية تم تصميمها بطابع مودرن وعملي مع إضافة طاولة بسيطة لتناول الطعام تكفي فردين بطراز يميل للكلاسيكية فأصبح مزيج رائع.
غرفة المعيشة تظهر عليها الأناقة والفخامة من أول نظرة. الحوائط تم طلاؤها بلون أزرق سماوي مع وجود بانوهات بلون كريمي. تم وضع وحدات إضاءة كلاسيكية على الحائط. بالإضافة للوحات فنية تاريخية ذات إطار ذهبي. الأثاث يترواح ألوانه بين اللون الرمادي الفاتح والأسود مع وجود العديد من الوسائد الملونة والمنقوشة.
يشغل حوائط غرفة النوم لون رمادي هادئ، أما الأرضية فهي مغطاة بسجاد من الحرير لفخامة تامة. أما ظهر السرير فهو يأخذ لون نبيتي دافئ وأنيق ينسجم بشكل مثالي مع لون الحائط.
الغرفة متناهية في البساطة على الرغم من فخامتها، فمفروشات السرير تصرخ بالفخامة باستخدام طبقات من خامات مثل الستان، الحرير والقطيفة.
التسريحة الأنيقة تقبع في ركن ما في غرفة النوم، أيضاً تتميز ببساطتها فهي وحدة معلقة تحت الشباك وبها عدد من الأدراج. يجتمع معها كرسي بسيط منجد بقماش باللون الأصفر بنقوشات هندسية أنيقة. تم تزين سطحها ببراويز الصور والورود ومصباح للإضاءة.
في ركن من أركان الغرفة تم وضع كرسي فوتية بلون بني داكن ليعلن عن نفسة في وسط الغرفة البسيطة. الكرسي مستخدم للاسترخاء والقراءة فقد تم إضافة بوف أمامه ليتيح الاسترخاء والراحة مع إضافة وحدة جانبية متنقلة تتيح وضع الكتب والمجلات بدلاً من تعريض الركن للفوضى.