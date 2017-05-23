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منزل كلاسيكي ومعاصر من تشيلسي

Marwa Hasan Marwa Hasan
The Bromptons: Chelsea, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة السفرة
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جولتنا اليوم في منزل رائع في طرازه فهو كلاسيكي أنيق ولكن بلمسات معاصرة. في هذا المنزل تم استخدام باليتة ألوان هادئة، للحصول على أجواء مريحة تنسجم بشكل ساحر مع بعضها. المنزل في تشيلسي في لندن من تصميم ROSELIND WILSON DESIGN. فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذا المنزل الساحر ولنتعلم كيفية تصميم منازلنا بشكل متناغم وفخم.

​صالة المدخل

Entrance Hallway Roselind Wilson Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله hallway,luxury hallway,table,lamps,wall,carpet
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تتميز صالة المدخل بالفخامة حيث تزدحم بالتفاصيل الكلاسيكية للحصول على شخصية خاصة. تم استخدام درجات دافئة تتماشى بشكل ملهم مع الباب الذي أخذ لوناً أسود. أمام الباب وكما نلاحظ طاولة كونسول ذات قاعدة خشبية ذات نقوشات ساحرة مع سطح رخامي يعلوه الانتيكات ووحدات الإضاءة لتكون معبرة عن ذوق رفيع وتعطي إنطباع خاص فور الدخول من الباب.

​غرفة السفرة

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

وقع الإختيار هنا على باليتة ألوان هادئة فقد تناغمت الحوائط الزرقاء الهادئة مع الكراسي الرمادية والبوف البني المتوسط لخلق مساحة جلوس صغيرة مجاورة لغرفة السفرة. الاكسسوارات تعطي شخصية للغرفة بداية من اللوحات الملونة، حتى المدفئة الأنيقة والتي تعد محور مساحة الجلوس والتي يعلوها تمثال بسيط، بالإضافة لمرآة رائعة

Dining Area Roselind Wilson Design غرفة السفرة
Roselind Wilson Design

Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

مساحة الطعام تدمج الطرازين المودن والتقليدي. ففي هذا الفراغ المتسع تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الكبيرة لتغمر الغرفة بالضوء الطبيعي. وعلى الرغم من استاع المساحة ولكن تم الإكتفاء بوضع طاولة بسيطة تأخذ شكل دائري، يعززها المزهرية ذات السطح الميتاليك المحتوية على الورود ذات الألوان الهادئة، والتي أضافت رومانسية خاصة على الجو العام. 

تم إضافة اكسسوارات أنيقة على البوفية ذات طابع تاريخي يضيف للغرفة طابع خاص، بالإضافة للوحة فنية تشغل الحائط العلوي، وأخيراً فوحدة الإضاءة تكمل المشهد الأنيق للغرفة.

​المطبخ

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ kitchen,contemporary kitchen,white kitchen,dining table,modern kitchen
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

كما نرى فالمطبخ عبارة عن مساحة أنيقة وعملية تم تصميمها بطابع مودرن وعملي مع إضافة طاولة بسيطة لتناول الطعام تكفي فردين بطراز يميل للكلاسيكية فأصبح مزيج رائع.

غرفة المعيشة

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living,luxury livingroom,sofa,cushions,coffee table,wall art,lamps,wall lights
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

غرفة المعيشة تظهر عليها الأناقة والفخامة من أول نظرة. الحوائط تم طلاؤها بلون أزرق سماوي مع وجود بانوهات بلون كريمي. تم وضع وحدات إضاءة كلاسيكية على الحائط. بالإضافة للوحات فنية تاريخية ذات إطار ذهبي. الأثاث يترواح ألوانه بين اللون الرمادي الفاتح والأسود مع وجود العديد من الوسائد الملونة والمنقوشة.

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,luxury living room,wall mirror,coffee table,cushions,wall tv,carpet
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

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​غرفة النوم الرئيسية

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم bedroom,bedside table,cushions,carpet,painted wall,contemporary bedroom
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يشغل حوائط غرفة النوم لون رمادي هادئ، أما الأرضية فهي مغطاة بسجاد من الحرير لفخامة تامة. أما ظهر السرير فهو يأخذ لون نبيتي دافئ وأنيق ينسجم بشكل مثالي مع لون الحائط. 

الغرفة متناهية في البساطة على الرغم من فخامتها، فمفروشات السرير تصرخ بالفخامة باستخدام طبقات من خامات مثل الستان، الحرير والقطيفة.

Master Bedroom Roselind Wilson Design BedroomDressing tables dressing table,lamp,desk lamp,carpet,stool,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

التسريحة الأنيقة تقبع في ركن ما في غرفة النوم، أيضاً تتميز ببساطتها فهي وحدة معلقة تحت الشباك وبها عدد من الأدراج. يجتمع معها كرسي بسيط منجد بقماش باللون الأصفر بنقوشات هندسية أنيقة. تم تزين سطحها ببراويز الصور والورود ومصباح للإضاءة.

​ركن جلوس

Master Bedroom Roselind Wilson Design BedroomSofas & chaise longue sofa,chair,fireplace,interior design,floor lamp,cushions,luxury,inteiror design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

في ركن من أركان الغرفة تم وضع كرسي فوتية بلون بني داكن ليعلن عن نفسة في وسط الغرفة البسيطة. الكرسي مستخدم للاسترخاء والقراءة فقد تم إضافة بوف أمامه ليتيح الاسترخاء والراحة مع إضافة وحدة جانبية متنقلة تتيح وضع الكتب والمجلات بدلاً من تعريض الركن للفوضى.

​يغلب على تصميم الحمام الرخام الأبيض الأنيق بتفاصيل مميزة

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Roselind Wilson Design

Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,luxury bathroom,interior design,luxury,modern,lights,wall lights
Roselind Wilson Design

Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

غرفة المكتب البسيطة

Home Office / Study Roselind Wilson Design Study/officeDesks home study,modern,contemporary,wall lights,desk,desk chair
Roselind Wilson Design

Home Office / Study

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Home Office / Study Roselind Wilson Design مكتب عمل أو دراسة study,home office,desk,chair,shelf,roman blinds,wall lights
Roselind Wilson Design

Home Office / Study

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
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