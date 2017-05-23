منزل كلاسيكي ومعاصر من تشيلسي

مساحة الطعام تدمج الطرازين المودن والتقليدي. ففي هذا الفراغ المتسع تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الكبيرة لتغمر الغرفة بالضوء الطبيعي. وعلى الرغم من استاع المساحة ولكن تم الإكتفاء بوضع طاولة بسيطة تأخذ شكل دائري، يعززها المزهرية ذات السطح الميتاليك المحتوية على الورود ذات الألوان الهادئة، والتي أضافت رومانسية خاصة على الجو العام.

تم إضافة اكسسوارات أنيقة على البوفية ذات طابع تاريخي يضيف للغرفة طابع خاص، بالإضافة للوحة فنية تشغل الحائط العلوي، وأخيراً فوحدة الإضاءة تكمل المشهد الأنيق للغرفة.