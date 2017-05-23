20 لمسة ديكورية من تصميمك ستجعله أجمل

منازلنا هي مصدر الراحة والأمان، والمكان الوحيد الذي نشعر فيه بالاسترخاء والسعادة في نهاية يوم عمل مرهق وشاق، وكل منا يحلم بتصميم فاخر وأنيق لمنزله بأقل الإمكانيات أو حسب ميزانيتنا الخاصة، وترتيب الديكور لا يعتمد فقط على الموضة، فلكل منزل طابعه الخاص، يتأثر طبقا لروح أصحاب المنزل ومشاعرهم وطبيعة ذكرياتهم. لذلك نقدم لك 20 لمسة تصميمية بسيطة وسهلة لمنزلك ستجعله أجمل بنفسك ..
لا تترك مدخل منزلك دون لمسة أنيقة ترحب بضيوفك، فقط أضف طاولة بسيطة من صنع أيديك، بألوان متناغمة مع الديكور الداخلي للمنزل وأضف سجادة صغيرة أنيقة لا تنس باب منزلك من لمسة فنية خاصة ..
إن كنت من محبي الفنون اختر لوحتك المفضلة وأضفها لمنزلك بمقياس أكبر ..
اصنع شماعة لمعاطفك في مدخل منزلك او بغرفة نومك بتصميم أنيق ومبتكر وسلال صغيرة لملابسك المستخدمة من قبل ..
ضمع لمساتك على قطع الأثاث ولا تتردد في ذلك وخاصة في غرفة طفلك، فمن الممكن أن يصنع طفلك من غرفته عالم خالص به بلمساته على الأثاث والجدران ..
تحتاج لمكتبة في منزلك، الامر غير مكلف على الإطلاق، فقط مجموعة ألواح خشبية واصنع تصميمك الخاص لمكتبة عملية مكون من مجموعة أرفف بسيطة لكتبك المفضلة ..
الأثاث التقليدي ستمل منه يوما، وبالتأكيد هناك قطع أساسية في منزلك كالنيش مثلا، والتي تحلم يوما ان تتخلص من شكله التقليدي المكرر، فما رأيك في وحدة ملونة بشكل عصري ومبتكر لتضيف لمنزلك لمسة أنيقة وجميلة ..
قطع الأثاث البسيطة لا تحتاج إلا حس فني وقطع خشبية قديمة ، قم بإعادة طلائها وتجهيزها، وصمم قطعتك الخاصة بلمستك ..
اختر تصميم مبتكر وتوزيع مختلف لجدران المطبخ بدلا من توزيعه بشكل نمطي متكرر، ستستخدم نفس الخامات ولكن بفكر ذكي ومختلف لتصنع لوحتة خاصة بمطبخك ..
حين تختار ستائر منزلك حافظ على الإضاءة الطبيعية وإشراقة غرف منزلك، اختر أقمشة شفافة وخفيفة وتخلى عن تلك الأقمشة والتصميمات الضخمة التى تعيق دخول أشعة الشمس لمنزلك ..
الفواصل من العناصر المهمة جدا داخل منزلك، خاصة في الفراغات المفتوحة، لتصنع نوع من التنظيم والخصوصية، قد تظن أن الامر بالصعوبة والتكلفة التى تمنعنا من تنفيذها، ولكن ما رأيك في مثل هذا التصميم فقط مجموع من الألواح الخشبية المتساوية وموزعة بشكل مميز .
لا تترك حمامك دون لوحات انيقة أو قطع ديكورية ، أمر غير معتاد في تصميمك للحمام ولكن الفارق سيدهشك ..
حين تختار سجدا منزلك، فالأمر لم يعد بالسهولة المعتادة ، فهو قادر على تغيير المشهد ككل، فاحرص ان تختار سجادة بمقاس وتصميم مناسب للفراغ، وإن لم تجد طريقا فقط اختر نقوش وزخارف متشابهة او متناغمة مع احدهم الموجود مسبقا في التصميم ..
مصنوعاتك اليديوة قد تكون قطع ديكورية مميزة على جدران منزلك، بلمسة ريفية أنيقة أو على النمط الأرت ديكو والصناعي أو حتى من الطراز الفرنسي والانجليزي، كلها أنماط ترحب بالمصنوعايت اليدوية بكل أنواعها ..
لا تتردد في أن تضيف خامات خاصة وأنيقة وذات لمسة إبداعية لأثاث منزلك، كن جرئ وأضف خامات مختلفة غير معتادة واحرص على تناغمهم ..
استعن بأفكار خاصة ومبتكرة وحديثة في أثاث منزلك، لتنجح في استغلال مساحة منزلك بكل الطرق ..
اختر نقوش وزخارف متنوعة ولا تتردد في ذلك، ولكن احرص فقط على ترابطهم وتناغمهم حتى لا تكن مصدر إزعاج للعين فيما بعد ..
الطراز التبسيطي قادم بقوم لعام 2017 وكاتجاه مميز في عالم الديكور لتوفير الموارد ولننجح في تلبية احتياجات المستخدمين بميزانية محدودة، فكر في الأمر جيدا واختر التبسيطية لمنزلك ..
أضف لمنزلك روح الشرق بلمسات بسيطة جدا من اكسسوارات وقطع ديكورية وأنتيكات ..
أضف لمسات متناغمة بين عناصر المنزل ككل، فتتناسق اللوحات مع الوسادات والأقمشة والسجاد، لتنعم بديكور مميز وهادئ ..
التوازن والتماثل أسلوب مميز وسليم في التصميم الداخلي، استعن به إن احتاجت له وخاصة في الفراغات الكبيرة لتنجح في تصميمه بشكل متوازن ومريح وتنجح في استغلال كل سنتميتر في منزلك ..
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