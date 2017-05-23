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20 لمسة ديكورية من تصميمك ستجعله أجمل

آية منير آية منير
Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Living roomAccessories & decoration
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منازلنا هي مصدر الراحة والأمان، والمكان الوحيد الذي نشعر فيه بالاسترخاء والسعادة في نهاية يوم عمل مرهق وشاق، وكل منا يحلم بتصميم فاخر وأنيق لمنزله بأقل الإمكانيات أو حسب ميزانيتنا الخاصة، وترتيب الديكور لا يعتمد فقط على الموضة، فلكل منزل طابعه الخاص، يتأثر طبقا لروح أصحاب المنزل ومشاعرهم وطبيعة ذكرياتهم. لذلك نقدم لك 20 لمسة تصميمية بسيطة وسهلة لمنزلك ستجعله أجمل بنفسك ..

1. طاولة بسيطة من صنع أيديك لمدخل أكثر أناقة ..

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

لا تترك مدخل منزلك دون لمسة أنيقة ترحب بضيوفك، فقط أضف طاولة بسيطة من صنع أيديك، بألوان متناغمة مع الديكور الداخلي للمنزل وأضف سجادة صغيرة أنيقة لا تنس باب منزلك من لمسة فنية خاصة ..

2. لوحة فنية لجدران منزلك بأيديك ..

Mondrian Pixers غرفة السفرة Multicolored mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

إن كنت من محبي الفنون اختر لوحتك المفضلة وأضفها لمنزلك بمقياس أكبر ..

3. اصنع شماعة خاصة بمعاطفك وسلال للملابس المستخدمة ..

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

اصنع شماعة لمعاطفك في مدخل منزلك او بغرفة نومك بتصميم أنيق ومبتكر وسلال صغيرة لملابسك المستخدمة من قبل ..

4. ضع لمساتك على قطع أثاث منزلك ..

DORMITORIO INFANTIL HUESCA, ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO Nursery/kid's roomWardrobes & closets خشب White
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO

ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO

ضمع لمساتك على قطع الأثاث ولا تتردد في ذلك وخاصة في غرفة طفلك، فمن الممكن أن يصنع طفلك من غرفته عالم خالص به بلمساته على الأثاث والجدران ..

5. ارفف بسيطة لكتبك المفضل ..

I ♥ GRAY :: Maresa's living room, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة المعيشة Grey
Spazio 14 10

I ♥ GRAY :: Maresa's living room

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

تحتاج لمكتبة في منزلك، الامر غير مكلف على الإطلاق، فقط مجموعة ألواح خشبية واصنع تصميمك الخاص لمكتبة عملية مكون من مجموعة أرفف بسيطة لكتبك المفضلة ..

6. اثاث مختلف غير تقليدي ..

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

الأثاث التقليدي ستمل منه يوما، وبالتأكيد هناك قطع أساسية في منزلك كالنيش مثلا، والتي تحلم يوما ان تتخلص من شكله التقليدي المكرر، فما رأيك في وحدة ملونة بشكل عصري ومبتكر  لتضيف لمنزلك لمسة أنيقة وجميلة ..

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7. إعادة استخدام مجموعة من ألواح خشبية قديمة..

PLAN DESK, JAMES TATTERSALL JAMES TATTERSALL جدران
JAMES TATTERSALL

PLAN DESK

JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL

قطع الأثاث البسيطة لا تحتاج إلا حس فني وقطع خشبية قديمة ، قم بإعادة طلائها وتجهيزها، وصمم قطعتك الخاصة بلمستك ..

8. ابتكر في جدرانك ..

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

اختر تصميم مبتكر وتوزيع مختلف لجدران المطبخ بدلا من توزيعه بشكل نمطي متكرر، ستستخدم نفس الخامات ولكن بفكر ذكي ومختلف لتصنع لوحتة خاصة بمطبخك ..

9. حافظ على الإضاءة الطبيعية ..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

حين تختار ستائر منزلك حافظ على الإضاءة الطبيعية وإشراقة غرف منزلك، اختر أقمشة شفافة وخفيفة وتخلى عن تلك الأقمشة والتصميمات الضخمة التى تعيق دخول أشعة الشمس لمنزلك  ..

10. اختر فواصل أنيقة غير مكلفة ..

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

الفواصل من العناصر المهمة جدا داخل منزلك، خاصة في الفراغات المفتوحة، لتصنع نوع من التنظيم والخصوصية، قد تظن أن الامر بالصعوبة والتكلفة التى تمنعنا من تنفيذها، ولكن ما رأيك في مثل هذا التصميم فقط مجموع من الألواح الخشبية المتساوية وموزعة بشكل مميز .

11. لوحات صغيرة في حمامك ..

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

لا تترك حمامك دون لوحات انيقة أو قطع ديكورية ، أمر غير معتاد في تصميمك للحمام ولكن الفارق سيدهشك ..

12. اختر السجادة المناسبة ..

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

حين تختار سجدا منزلك، فالأمر لم يعد بالسهولة المعتادة ، فهو قادر على تغيير المشهد ككل، فاحرص ان تختار سجادة بمقاس وتصميم مناسب للفراغ، وإن لم تجد طريقا فقط اختر نقوش وزخارف متشابهة او متناغمة مع احدهم الموجود مسبقا في التصميم ..

13. مصنوعات يدوية كقطع ديكورية ..

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة المعيشة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

مصنوعاتك اليديوة قد تكون قطع ديكورية مميزة على جدران منزلك، بلمسة ريفية أنيقة أو على النمط الأرت ديكو والصناعي أو حتى من الطراز الفرنسي والانجليزي، كلها أنماط ترحب بالمصنوعايت اليدوية بكل أنواعها ..

14. اختر خامات أنيقة ..

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

لا تتردد في أن تضيف خامات خاصة وأنيقة وذات لمسة إبداعية لأثاث منزلك، كن جرئ وأضف خامات مختلفة غير معتادة واحرص على تناغمهم ..

15. استعن بأفكار مبتكرة لاستغلال المساحات ..

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

استعن بأفكار خاصة ومبتكرة وحديثة في أثاث منزلك، لتنجح في استغلال مساحة منزلك بكل الطرق ..

16. نقوش وزخارف متناغمة ..

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Living roomAccessories & decoration
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

اختر نقوش وزخارف متنوعة ولا تتردد في ذلك، ولكن احرص فقط على ترابطهم وتناغمهم حتى لا تكن مصدر إزعاج للعين فيما بعد ..

17. التبسيطية ..

SiSi dąb natur, Swarzędz Home Swarzędz Home Living roomSide tables & trays خشب
Swarzędz Home

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

الطراز التبسيطي قادم بقوم لعام 2017 وكاتجاه مميز في عالم الديكور لتوفير الموارد ولننجح في تلبية احتياجات المستخدمين بميزانية محدودة، فكر في الأمر جيدا واختر التبسيطية لمنزلك ..

18. روح الشرق ..

apartment 904, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture غرفة المعيشة
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

أضف لمنزلك روح الشرق بلمسات بسيطة جدا من اكسسوارات وقطع ديكورية وأنتيكات ..

19. لوحات ولمسات ..

Gorgeous Feathers Pixers غرفة المعيشة Blue poster,posters,frame,wall decor,wall decor
Pixers

Gorgeous Feathers

Pixers
Pixers
Pixers

أضف لمسات متناغمة بين عناصر المنزل ككل، فتتناسق اللوحات مع الوسادات والأقمشة والسجاد، لتنعم بديكور مميز وهادئ ..

20. التوازن والتماثل ..

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة المعيشة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

التوازن والتماثل أسلوب مميز وسليم في التصميم الداخلي، استعن به إن احتاجت له وخاصة في الفراغات الكبيرة لتنجح في تصميمه بشكل متوازن ومريح وتنجح في استغلال كل سنتميتر في منزلك ..

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