7 أفكار مميزة لتصميم الأدراج والخزانات بطريقة عملية

بين الحين والآخر يتوجب علينا أن نقوم بترتب وتنظيم أدراج المطبخ والخزانات الرئيسية وذلك لأننا نستخدمها كثيرًا وتحدث الفوضى خلالها بسرعة أثناء رحلتنا في البحث عن أغراض المطبخ، وبالتأكيد تواجهين صعوبة في ترتيب هذه الأدراج وحتى إن كانت عملية الترتيب سهلة فربة المنزل على يقين تام أن الأغراض داخل الأدراج لن تستمر منظمة يومين على الأكثر. إذا كنت تريدين الحفاظ على أدراج وخزانات مطبخك مرتبة دائمًا، يمكنك الاطلاع على هذا المحتوى الذي قمنا خلاله بجمع عدد من الأفكار المميزة لترتيب أدراج المطبخ والخزانات بطريقة تجعلك تحافظين على هذا النظام أطول فترة ممكنة.

1. استخدام علب مقسمة منفصلة داخل الدراج لوضع التوابل حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica التوابل لابد أن تبقى بعيدة ومنفصلة عن بعضها حتى لا تفسد أو يتغير طعمها، لذا ففي الدرج الخاص بالتوابل يمكنك الحفاظ عليها وتنظيم الدرج من خلال استخدام علب منفصلة مختلفة الأحجام، ويُفضل أن يتم تخصيص درج البهارات ليكون الدرج الأول في الخزانة ليسهل الحصول عليها دون إحداث مزيد من الفوضى.

2. درج خاص لمنتجات التنظيف حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica أدوات ومنتجات التنظيف تحتل مساحة مطبخك ويصعب الحصول على طريقة للحفاظ عليها منظمة، لكن أفضل طريقة لفعل ذلك هو جمعها في درج كبير يحتوي بداخله على عدد من الانقسامات ليبقى كل شيء في مكانه المماسح، إسفنج التنظيف والصابون وغير ذلك، وفي هذا التصميم نلاحظ أن تنظيم درج أدوات التنظيف عمل على إضافة نظرة تنظيمية لا مثل لها.

3. الاستفادة من الجدار الموجود بين قوسين الأرفف الخشبية حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من الجدران من خلال تثبيت عمود معدني على الجدار لتعليق المناشف وبعض الاواني وألواح التقطيع وغيرهم من الأدوات التي يكثر استخدامها، لم تكن هذه الفكرة عملية فحسب لتحافظي على نظافة وتنظيم مطبخك لكنها أيضًا تمثل لمسة جمالية على الجدار.

4. استخدام الانقسامات داخل درج الأواني حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica هناك بعض الأواني التي يتم استخدامها بكثرة ولا داعي لوضعها داخل الخزانات الكبيرة، كما أنك تعلمين بالتأكيد أن أغطية الحلل والأواني تمثل مشكلة كبيرة في التخزين نظرًا لاختلاف احجامها، لكن بالنظر إلى هذه الفكرة العملية فيمكنك ببساطة تخصيص أحد الأدراج الكبيرة للأواني وبعض الأغطية، بترك مساحة علوية أعلى الدرج لاستيعاب هذه الأدوات الكبيرة ويتم فتح وغلق الدرج بسلاسة، كما يفضل أن يتم ترتيب الاواني بطريقة هرمية لاستغلال مساحة الدرج الاستغلال الأمثل.

5. تنظيم سلال النفايات داخل أحد الأدراج الكبيرة حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica تُعد سلال القمامة داخل المطبخ من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ على تواجدها نظيفة ومرتبة وكذلك بعيدة عن الأعين، فبطريقة عملية ونظيفة يمكنك وضعها داخل أحد الخزانات الكبيرة بطريقة خفية لا تشعرين بوجودها على الإطلاق.

6. استخدام علب وأوعية مختلفة الاحجام داخل الأدراج للحفاظ على الطعام حفظ DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica تعلمين بالتأكيد أن المطبخ من الغرف التي تحتوي على الكثير من الأدوات فهو يحتوي على القدور والمقالي والأطباق والملاعق وعلب التوابل وغير ذلك الكثير، يمكنك الحصول على ترتيب مثالي له من خلال تخصيص أماكن منفصلة لأصناف الأدوات والأطعمة، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم درج كامل لتخزين الأطعمة والزجاجات بطريقة منفصلة من خلال استخدام الانقسامات داخل الدرج وكذلك من خلال العلب مختلفة الاحجام.