24 خطأ مرعب في تصميم المنزل عليك تجنبها

بالتأكيد قد صادفت في الكثير من المرات صور متعددة للتصميمات المنزلية وشعرت أنها بالفعل مرعبة، فبعد التطور الكبير في عالم الديكور والتصميم يمكن لأي شخص التفرقة بين التصميمات الأنيقة والديكورات غريبة الأطوار، وفي هذا المحتوى قمنا بجمع مجموعة كبيرة من التصميمات الغريبة التي اعتبرها الكثير أنها تصميمات قبيحة وعليك أن تتجنبها عند تصميم منزلك أو تجديده.
بالتأكيد مُصمم هذا المطبخ لديه مشكلة في كيفية تناسق الألوان، فقد قام بالاتجاه لتصميم خزانات قديمة التصميم باللون الأحمر الداكن بالإضافة لتلوين الجدران باللون الأصفر الباهت.
المبالغة بالتأكيد شيء مرفوض بشكل كامل، فإذا كنت ترغب في تصميم أحد الديكورات أو الألعاب الترفيهية للأطفال يمكنك فعل هذا من خلال إضافة بعض الرسومات على الجدران أو استخدام قطع الأثاث ذات التصميمات الطفولية، لكن استخدام هذه العربة في المنزل أمر مبالغ فيه للغاية.
يمكنك تزيين منزلك بكل بساطة من خلال إضافة بعض التحف والاكسسوارات الهادئة ذات الألوان المحايدة، لكن هذا التصميم الذي نراه يجعلنا نشعر بالضوضاء وعدم الراحة نظرًا لوجود اللون الأصفر الصارخ بكثرة.
إذا كنت من محبي الألوان والتصميمات المخملية يمكنك إضافتها ولكن بطريقة متناسقة ومتناسبة، لكن إنشاء حائط كامل بهذه الطريقة بالتأكيد سيكون معرض لتراكم الأتربة والغبار.
يأخذنا هذا التصميم عند النظر إليه إلى التصميمات الفرنسية التي كانت موجودة في عصر لويس الرابع عشر، فيبدو تصميم تقليدي ممل بعيد عن عنصر الجاذبية.
استخدام هذه الدرجة من اللون البنفسجي بالتأكيد ليس الخيار الأمثل، فكما نرى أن الضوء ينعكس عليها وتبدو غير أنيقة على الإطلاق.
أحيانًا هناك بعض المصممين يرغبون في الحصول على تصميمات مختلفة وفريدة من نوعها، لكننا إذا نظرنا إلى هذا التصميم بالتأكيد نلاحظ من النظرة الأولى كم المبالغة والتعقيد الموجود على الأسقف والجدران.
إذا نظرنا إلى تصميم هذه الغرفة بالتأكيد ستعود بذاكرتك إلى العصور القديمة التي كانت تصميماتها باهتة.
تحتوي الغرفة على عدد كبير من الألوان وعدد كبير من الأشكال والتصميمات دون الحصول على أي اتساق أو ترابط.
الأرضية الشطرنج هنا لم تكن على الإطلاق هي الاختيار الأمثل حيث مثلت عنصر من عناصر المبالغة.
كيف يمكن أن يحدث انسجام بين ألوان بعيدة عن بعضها البعض؟ فقد تم استخدام الأخضر الداكن والأصفر والقليل من الرمادي دون وجود أي انسجام أو تناسق.
على الرغم أن تشطيبات الحمام تبدو فاخرة، إلا أنه قد حدث خطأ كبير عندما تم إضافة بعض السيراميك المزخرف على الجدران واختيار حوض من نفس هذه النقوش، ولكن هذا لم يكن الاختيار الأمثل على الإطلاق.
تم استخدام عدد كبير من الألوان داخل هذه الغرفة، وهذا عمل على إحداث فوضى بصرية تسبب لمن ينظر إليها بعض الارتباك للون الأكثر جاذبية.
ربما كانت الفكرة جيدة، لكن لم يتم تنفيذها بطريقة صحيحة، فقد كانت فكرة الجدار الزجاجي جيدة المزود ببعض الأزهار أمامه، لكن الأزهار المستخدمة لم تكن الاختيار الأمثل على الإطلاق.
على الرغم أن ورق الفينيل يعتبر إضافة مميزة لتزيين لجدران، لكن في تصميم هذا المطبخ لم يتم تقدير النسبة بين تركيبات الورق بالشكل الصحيح، وكانت النتيجة النهائية وجود شيء من المبالغة.
ظهر في هذا التصميم الغريب وجود أريكة رمادية مزودة بفرش ذات نقوش غريبة لا تتناسب على الإطلاق مع شكل الأريكة أو مع نمط الغرفة.
ينبغي أن تتواجد مساحة مناسبة بين أريكة الجلوس وشاشة التلفاز، وفي هذا التصميم تم التخلي عن هذه القاعدة مما أظهر الغرفة كأنها فارغة لا تحتوي على أية أثاث.
إذا نظرت إلى هذا التصميم الغريب، بالتأكيد ستشعر بالاشمئزاز لأن هذه السجادة تبدو وكأنها حيوان ميت على الأرض.
هل رأيت يومًا أسوأ من هذا التصميم الغريب الذي يبدو وكأنه حيوان ميت أسفل طاولة خشبية مغلقة؟
في أحد الممرات تم خلق مساحة جلوس عديمة الفائدة، فهل من أحد يفكر في الجلوس في أحد الممرات؟
تحتوي هذه الغرفة على الكثير من التفاصيل الإضافية، فمقاعد السفرة الزرقاء لم تكن الاختيار الأمثل فكان يفضل أن يتم استخدام ألوان أقل هدوءً مثل الرمادي بدلًا من كل هذه الضوضاء البصرية والمبالغة.
نعلم جميعًا أنه عند وجود مساحة فارغة يمكننا استغلال هذه المساحة وملأ الفراغ بطريقة مميزة، لكن لم يحدث هذا الأمر هنا بل على العكس تم استخدام بعض عناصر الديكور التي أدت إلى الشعور بمزيد من الفراغ.
لم يكن هناك فائدة من استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش صريحة خلف السرير؛ لأن ذلك قد أدى لخلق ازدحام في عناصر التزيين.
غرفة المعيشة ينبغي أن تتميز بتصميمات هادئة ومريحة لأعين الناظرين بدلًا من استخدام كل هذه الرسومات والألوان على الجدران.