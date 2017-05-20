24 خطأ مرعب في تصميم المنزل عليك تجنبها

بالتأكيد قد صادفت في الكثير من المرات صور متعددة للتصميمات المنزلية وشعرت أنها بالفعل مرعبة، فبعد التطور الكبير في عالم الديكور والتصميم يمكن لأي شخص التفرقة بين التصميمات الأنيقة والديكورات غريبة الأطوار، وفي هذا المحتوى قمنا بجمع مجموعة كبيرة من التصميمات الغريبة التي اعتبرها الكثير أنها تصميمات قبيحة وعليك أن تتجنبها عند تصميم منزلك أو تجديده.