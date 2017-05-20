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24 خطأ مرعب في تصميم المنزل عليك تجنبها

Mai Elkholy Mai Elkholy
high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
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بالتأكيد قد صادفت في الكثير من المرات صور متعددة للتصميمات المنزلية وشعرت أنها بالفعل مرعبة، فبعد التطور الكبير في عالم الديكور والتصميم يمكن لأي شخص التفرقة بين التصميمات الأنيقة والديكورات غريبة الأطوار، وفي هذا المحتوى قمنا بجمع مجموعة كبيرة من التصميمات الغريبة التي اعتبرها الكثير أنها تصميمات قبيحة وعليك أن تتجنبها عند تصميم منزلك أو تجديده.

1. مطبخ يحتوي على مجموعة ألوان باهتة

homify مطبخ خشب رقائقي
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد مُصمم هذا المطبخ لديه مشكلة في كيفية تناسق الألوان، فقد قام بالاتجاه لتصميم خزانات قديمة التصميم باللون الأحمر الداكن بالإضافة لتلوين الجدران باللون الأصفر الباهت.

2. تصميم عربة سندريلا داخل الغرفة

high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

المبالغة بالتأكيد شيء مرفوض بشكل كامل، فإذا كنت ترغب في تصميم أحد الديكورات أو الألعاب الترفيهية للأطفال يمكنك فعل هذا من خلال إضافة بعض الرسومات على الجدران أو استخدام قطع الأثاث ذات التصميمات الطفولية، لكن استخدام هذه العربة في المنزل أمر مبالغ فيه للغاية.

3. استخدام ألوان صارخة في مساحات غير مناسبة

Residence., Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates جدران
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

يمكنك تزيين منزلك بكل بساطة من خلال إضافة بعض التحف والاكسسوارات الهادئة ذات الألوان المحايدة، لكن هذا التصميم الذي نراه يجعلنا نشعر بالضوضاء وعدم الراحة نظرًا لوجود اللون الأصفر الصارخ بكثرة.

4. جدار مخملي كامل

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

إذا كنت من محبي الألوان والتصميمات المخملية يمكنك إضافتها ولكن بطريقة متناسقة ومتناسبة، لكن إنشاء حائط كامل بهذه الطريقة بالتأكيد سيكون معرض لتراكم الأتربة والغبار.

5. نمط كلاسيكي مبالغ فيه

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

يأخذنا هذا التصميم عند النظر إليه إلى التصميمات الفرنسية التي كانت موجودة في عصر لويس الرابع عشر، فيبدو تصميم تقليدي ممل بعيد عن عنصر الجاذبية.

6. جدار أرجواني عاكس للضوء

Interior painting, Abdul Bros Abdul Bros جدران
Abdul Bros

Abdul Bros
Abdul Bros
Abdul Bros

استخدام هذه الدرجة من اللون البنفسجي بالتأكيد ليس الخيار الأمثل، فكما نرى أن الضوء ينعكس عليها وتبدو غير أنيقة على الإطلاق.

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7. أسقف معقدة

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

أحيانًا هناك بعض المصممين يرغبون في الحصول على تصميمات مختلفة وفريدة من نوعها، لكننا إذا نظرنا إلى هذا التصميم بالتأكيد نلاحظ من النظرة الأولى كم المبالغة والتعقيد الموجود على الأسقف والجدران.

8. تصميم تقليدي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا نظرنا إلى تصميم هذه الغرفة بالتأكيد ستعود بذاكرتك إلى العصور القديمة التي كانت تصميماتها باهتة.

9. غرفة مزدوجة بتصميم منفصل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تحتوي الغرفة على عدد كبير من الألوان وعدد كبير من الأشكال والتصميمات دون الحصول على أي اتساق أو ترابط.

10. أرضية من الشطرنج

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الأرضية الشطرنج هنا لم تكن على الإطلاق هي الاختيار الأمثل حيث مثلت عنصر من عناصر المبالغة.

11. ألوان بلا تناسق أو انسجام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كيف يمكن أن يحدث انسجام بين ألوان بعيدة عن بعضها البعض؟ فقد تم استخدام الأخضر الداكن والأصفر والقليل من الرمادي دون وجود أي انسجام أو تناسق.

12. اختيار غريب لتشطيبات الحمام

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

على الرغم أن تشطيبات الحمام تبدو فاخرة، إلا أنه قد حدث خطأ كبير عندما تم إضافة بعض السيراميك المزخرف على الجدران واختيار حوض من نفس هذه النقوش، ولكن هذا لم يكن الاختيار الأمثل على الإطلاق.

13. ارتباك في الألوان

Спальня на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة نوم Multicolored
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

تم استخدام عدد كبير من الألوان داخل هذه الغرفة، وهذا عمل على إحداث فوضى بصرية تسبب لمن ينظر إليها بعض الارتباك للون الأكثر جاذبية.

14. جدار زجاجي وفوضى الأزهار الصناعية

Prabhadevi , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles الممر والمدخل
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

ربما كانت الفكرة جيدة، لكن لم يتم تنفيذها بطريقة صحيحة، فقد كانت فكرة الجدار الزجاجي جيدة المزود ببعض الأزهار أمامه، لكن الأزهار المستخدمة لم تكن الاختيار الأمثل على الإطلاق.

15. الكثير من ورق الفينيل

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ خشب رقائقي Purple/Violet
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

على الرغم أن ورق الفينيل يعتبر إضافة مميزة لتزيين لجدران، لكن في تصميم هذا المطبخ لم يتم تقدير النسبة بين تركيبات الورق بالشكل الصحيح، وكانت النتيجة النهائية وجود شيء من المبالغة.

16. أريكة بنمط غريب

Subtle Harmony, Sneha Samtani I Interior Design. Sneha Samtani I Interior Design. غرفة المعيشة
Sneha Samtani I Interior Design.

Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.

ظهر في هذا التصميم الغريب وجود أريكة رمادية مزودة بفرش ذات نقوش غريبة لا تتناسب على الإطلاق مع شكل الأريكة أو مع نمط الغرفة.

17. ترك مساحة كبيرة بين شاشة التلفاز والأريكة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ينبغي أن تتواجد مساحة مناسبة بين أريكة الجلوس وشاشة التلفاز، وفي هذا التصميم تم التخلي عن هذه القاعدة مما أظهر الغرفة كأنها فارغة لا تحتوي على أية أثاث.

18. سجادة بتصميم جلد حيوانات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا نظرت إلى هذا التصميم الغريب، بالتأكيد ستشعر بالاشمئزاز لأن هذه السجادة تبدو وكأنها حيوان ميت على الأرض.

19. سجادة بتصميم جلد حيوانات وطاولة خشبية على هيئة مكعب

bungalow on boat club road pune, Mind Studio Mind Studio غرفة المعيشة
Mind Studio

Mind Studio
Mind Studio
Mind Studio

هل رأيت يومًا أسوأ من هذا التصميم الغريب الذي يبدو وكأنه حيوان ميت أسفل طاولة خشبية مغلقة؟

20. أثاث أنيق في مساحات خاطئة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Beige
homify

homify
homify
homify

في أحد الممرات تم خلق مساحة جلوس عديمة الفائدة، فهل من أحد يفكر في الجلوس في أحد الممرات؟

21. استخدام أثاث بألوان غريبة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تحتوي هذه الغرفة على الكثير من التفاصيل الإضافية، فمقاعد السفرة الزرقاء لم تكن الاختيار الأمثل فكان يفضل أن يتم استخدام ألوان أقل هدوءً مثل الرمادي بدلًا من كل هذه الضوضاء البصرية والمبالغة.

22. استغلال المساحات بطريقة خاطئة

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

نعلم جميعًا أنه عند وجود مساحة فارغة يمكننا استغلال هذه المساحة وملأ الفراغ بطريقة مميزة، لكن لم يحدث هذا الأمر هنا بل على العكس تم استخدام بعض عناصر الديكور التي أدت إلى الشعور بمزيد من الفراغ.

23. المزيد من الازدحام في الديكور

Residence interiors, Akaar architects Akaar architects غرفة نوم
Akaar architects

Akaar architects
Akaar architects
Akaar architects

لم يكن هناك فائدة من استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش صريحة خلف السرير؛ لأن ذلك قد أدى لخلق ازدحام في عناصر التزيين.

24. المبالغة الواضحة في تصميم غرفة المعيشة

Яркая гостиная на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة المعيشة White
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

غرفة المعيشة ينبغي أن تتميز بتصميمات هادئة ومريحة لأعين الناظرين بدلًا من استخدام كل هذه الرسومات والألوان على الجدران.

بالأبيض والأسود مساحة مفتوحة من الكلاسيكية الأنيقة
24 خطأ مرعب في تصميم المنزل عليك تجنبها

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