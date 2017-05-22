15 تصميم مميز للمطابخ الخشبية

على الرغم من تعدد تصميمات وخامات خزانات المطابخ، إلا أن الخشب يظل من أهم هذه الخامات وأكثرها استخدامًا. فالخشب يعد واحدًا من الخامات الأكثر استخدامًا في تصميم خزانات المطابخ؛ وذلك لأنه يتميز بتصميماته المتعددة وأسعاره المناسبة في متناول أيدي الجميع، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الخشب تحمل صفات مميزة تبحث عنها ربات البيوت وهي مقاومتها للدهون والأبخرة وسهولة تنظيفها.
إذا كنت تريد الحصول على تصميم خشبي مميز لمطبخك وتبحث عن الأفضل، يمكنك الاختيار بين تصميماتنا التي سنقوم بطرحها اليوم واختيار الأنسب إليك وإلى مساحة مطبخك الكلية.
أهم ما يميز المطابخ الخشبية هي أنها متاحة في مختلف الأنماط والألوان وكذلك الأسعار، وكما نلاحظ في هذا التصميم أن الخشب الداكن كان الخيار الأمثل لمساحة هذا المطبخ الكبيرة، فتصميم الخزانات الداكن يتناسب مع المساحات الكبيرة ليقوم بتحديد المساحة لتبدو أصغر مما هي عليه، كما أن هذا اللون الداكن من الخشب يتناسب مع مجموعة متعددة من ألوان الجدران ويتناسب أيضًا مع المساحات المفتوحة.
كما نعلم أن درجات الألوان المتوسطة بين الداكنة والفاتحة تعتبر الأمثل للأنماط البسيطة وتضيف لمسة هدوء ودفء لا مثيل لها على المكان، وعلى الرغم أن هذا المطبخ تبدو مساحته صغيرة ومحدودة، إلا أن تصميمه بهذه الطريقة الهندسية وهذه الألوان عمل على تعزيز طابع الإشراق والأناقة بداخله.
اعتقاد أن المطبخ الخشبي يجب أن يكون مصمم على الطراز الريفي أو الكلاسيكي فقط بالتأكيد اعتقد خاطئ، لأنه في الحقيقة يمكن دمجه مع عدد من الخامات الأخرى واستخدام اللون الفاتح منه لتصميمه على الطراز المعاصر مثل هذا التصميم الموجود أمامك.
المطبخ الخشبي يتناسب مع كافة المساحات سواء المساحات المغلقة الصغيرة أو المساحات المفتوحة، كما أنه يتناسب مع كافة ألوان الجدران والأرضيات، ففي هذا التصميم كان اختيار عنصر الخشب في تصميم المطبخ هو الأمثل لكونه يتناسب مع لون الأرضية وكذلك لون الجدران الأبيض.
كما نعلم أن البساطة هي الأفضل في كل شيء والحل الأمثل للحصول على التصميم الذي يرضيك، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لاستخدام الخزانات المفتوحة التي تبدو وكأنها أرفف خشبية معلقة، وفي المنتصف تم الاتجاه لتصميم بعض الخزانات الزجاجية المغلقة لمزيد من التنوع والأناقة.
9. الاهتمام بالتفاصيل البسيطة نقطة فارقة في تصميمات المطابخ
وجود الخشب في أي مكان بالتأكيد يمثل إضافة هامة، لكن أيضًا هناك بعض التفاصيل الصغيرة مثل كيفية ترتيب الأدراج والخزانات بطريقة هندسية واختيار المقابض وكذلك اختيار الألوان يمكنها أن تقوم بتحويل الأجواء بشكل كامل إلى أجواء مثالية أنيقة.
ذكرنا أن الخشب يتناسب مع كافة المساحات والألوان، وللاستفادة القصوى من هذه الميزة يمكنك إضافة بعض التفاصيل المتناقضة بين الخزانات العلوية والسفلية مثل استخدام ورق الجدران أو الاستفادة من التصميم الماثل أمامنا واستخدام سيراميك بألوان مختلفة.
إذا كنت تفضل البساطة والابتعاد عن التعقيدات يمكنك اختيار تصميم أقرب أن يكون موحد لإضفاء مزيد من الهدوء والأناقة، ففي هذا التصميم المميز نلاحظ أن اختيار لون الخزانات الأبيض الموحد كان الخيار الأمثل لهذه المساحة.
تصميمات المطابخ الخشبية يجعلنا دائمًا نفكر في الماضي ومطبخ منزل الجدة، فهذا التصميم المميز الموجود أمامنا لمطبخ تقليدي تم تصميم خزاناته من الخشب الأبيض وفي الجدار الفاصل بين الخزانات العلوية والسفلية تم الاستعانة ببلاط مزين بنقوش زخرفية رائعة لتعزيز الطابع التقليدي القديم.