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15 تصميم مميز للمطابخ الخشبية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ خشب White
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على الرغم من تعدد تصميمات وخامات خزانات المطابخ، إلا أن الخشب يظل من أهم هذه الخامات وأكثرها استخدامًا. فالخشب يعد واحدًا من الخامات الأكثر استخدامًا في تصميم خزانات المطابخ؛ وذلك لأنه يتميز بتصميماته المتعددة وأسعاره المناسبة في متناول أيدي الجميع، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الخشب تحمل صفات مميزة تبحث عنها ربات البيوت وهي مقاومتها للدهون والأبخرة وسهولة تنظيفها. إذا كنت تريد الحصول على تصميم خشبي مميز لمطبخك وتبحث عن الأفضل، يمكنك الاختيار بين تصميماتنا التي سنقوم بطرحها اليوم واختيار الأنسب إليك وإلى مساحة مطبخك الكلية.

1. اختيار اللون الداكن في تصميم الخزانات

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
أهم ما يميز المطابخ الخشبية هي أنها متاحة في مختلف الأنماط والألوان وكذلك الأسعار، وكما نلاحظ في هذا التصميم أن الخشب الداكن كان الخيار الأمثل لمساحة هذا المطبخ الكبيرة، فتصميم الخزانات الداكن يتناسب مع المساحات الكبيرة ليقوم بتحديد المساحة لتبدو أصغر مما هي عليه، كما أن هذا اللون الداكن من الخشب يتناسب مع مجموعة متعددة من ألوان الجدران ويتناسب أيضًا مع المساحات المفتوحة.

2. اتباع الأسلوب السلس الناعم

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen
كما نعلم أن درجات الألوان المتوسطة بين الداكنة والفاتحة تعتبر الأمثل للأنماط البسيطة وتضيف لمسة هدوء ودفء لا مثيل لها على المكان، وعلى الرغم أن هذا المطبخ تبدو مساحته صغيرة ومحدودة، إلا أن تصميمه بهذه الطريقة الهندسية وهذه الألوان عمل على تعزيز طابع الإشراق والأناقة بداخله.

3. الطابع الريفي في تصميم المطابخ

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS مطبخ
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
الألوان الفاتحة واستخدام التفاصيل الهادئة يوفر مزيد من الراحة للعين، ففي هذا النموذج تم اتباع نمط التصميم الريفي الذي اعتمد على اختيار هذا اللون من الخشب ودمجه مع الجدران الحجرية الرائعة.

4. مطبخ هادئ بلمسة شخصية مذهلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
إذا كنت لا تحب لون الخشب الطبيعي الذي ينحصر بين درجات البني إلى البيج، يمكنك اختيار المطبخ باللون الذي تفضله مما يضفي على تصميم مطبخك لمسة شخصية مذهلة ولا مثيل لها.

5. مطبخ مودرن مميز

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify
اعتقاد أن المطبخ الخشبي يجب أن يكون مصمم على الطراز الريفي أو الكلاسيكي فقط بالتأكيد اعتقد خاطئ، لأنه في الحقيقة يمكن دمجه مع عدد من الخامات الأخرى واستخدام اللون الفاتح منه لتصميمه على الطراز المعاصر مثل هذا التصميم الموجود أمامك.

6. مطبخ كامل باللون الأزرق

Natürlich nordisch, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
يمكنك الخروج عن المألوف والأسلوب التقليدي في اختيار مطبخك الخشبي من خلال استخدام ألوان مختلفة مثل اللون الأزرق وذلك من أجل التجديد وخلق بيئات فريدة من نوعها تتناسب مع ذوقك الخاص.

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7. تناسب المطبخ الخشبي مع كافة المساحات والألوان

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
المطبخ الخشبي يتناسب مع كافة المساحات سواء المساحات المغلقة الصغيرة أو المساحات المفتوحة، كما أنه يتناسب مع كافة ألوان الجدران والأرضيات، ففي هذا التصميم كان اختيار عنصر الخشب في تصميم المطبخ هو الأمثل لكونه يتناسب مع لون الأرضية وكذلك لون الجدران الأبيض.

8. البساطة في تصميم الخزانات المفتوحة

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخ
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
كما نعلم أن البساطة هي الأفضل في كل شيء والحل الأمثل للحصول على التصميم الذي يرضيك، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لاستخدام الخزانات المفتوحة التي تبدو وكأنها أرفف خشبية معلقة، وفي المنتصف تم الاتجاه لتصميم بعض الخزانات الزجاجية المغلقة لمزيد من التنوع والأناقة.

9. الاهتمام بالتفاصيل البسيطة نقطة فارقة في تصميمات المطابخ

Квартира в ЖК "Белые Ночи", Center of interior design Center of interior design مطبخ
Center of interior design

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design
وجود الخشب في أي مكان بالتأكيد يمثل إضافة هامة، لكن أيضًا هناك بعض التفاصيل الصغيرة مثل كيفية ترتيب الأدراج والخزانات بطريقة هندسية واختيار المقابض وكذلك اختيار الألوان يمكنها أن تقوم بتحويل الأجواء بشكل كامل إلى أجواء مثالية أنيقة.

10. إضافة لمسة من الطبيعة على تصميم المطبخ

CASA FRANCESC D'ASSÍS, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مطبخ
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
يمكنك جلب أجواء الطبيعة إلى داخل منزلك من خلال إضافة بعض العناصر مثل الأخشاب ذات المظهر الطبيعي وكذلك جلب بعض أصص النباتات والزهور لتعزيز أجواء الراحة والإشراق داخل مطبخك.

11. التباين في ديكور المطبخ

Old Oak Kitchen, Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari مطبخ خشب متين
Falegnameria Ferrari

Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
ذكرنا أن الخشب يتناسب مع كافة المساحات والألوان، وللاستفادة القصوى من هذه الميزة يمكنك إضافة بعض التفاصيل المتناقضة بين الخزانات العلوية والسفلية مثل استخدام ورق الجدران أو الاستفادة من التصميم الماثل أمامنا واستخدام سيراميك بألوان مختلفة.

12. توحيد التصميم

Летнее утро, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
إذا كنت تفضل البساطة والابتعاد عن التعقيدات يمكنك اختيار تصميم أقرب أن يكون موحد لإضفاء مزيد من الهدوء والأناقة، ففي هذا التصميم المميز نلاحظ أن اختيار لون الخزانات الأبيض الموحد كان الخيار الأمثل لهذه المساحة.

13. تزيين الخزانات الخشبية

CABAÑA EN TAPALPA, MORADA CUATRO MORADA CUATRO مطبخ
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
الخشب ليس بالضرورة أن يصمم على هيئة خزانات فقط، لكن يمكن أن يتم تزيينه من خلال بعض الألواح الخشبية بألوان أخرى لإضافة لمسة جمالية رائعة.

14. تصميم تقليدي للمطبخ

Квартира в ЖК "Wellton Park" - Алиса в стране чудес, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой مطبخ
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
تصميمات المطابخ الخشبية يجعلنا دائمًا نفكر في الماضي ومطبخ منزل الجدة، فهذا التصميم المميز الموجود أمامنا لمطبخ تقليدي تم تصميم خزاناته من الخشب الأبيض وفي الجدار الفاصل بين الخزانات العلوية والسفلية تم الاستعانة ببلاط مزين بنقوش زخرفية رائعة لتعزيز الطابع التقليدي القديم.

15. المظهر الطبيعي هو الأفضل

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
في تصميم مميز لمطبخ خشبي تم تصميم خزاناته من الخشب بلونه الطبيعي مما عمل على تعزيز الأجواء الطبيعية والإشراق إلى المطبخ، كما تم تصميم الأرضية من ألواح الخشب المتراصة ليبدو التصميم موحد.
15 تصميم للخزانات...لم تراها من قبل!
15 تصميم مميز للمطابخ الخشبية

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