15 تصميم مميز للمطابخ الخشبية

على الرغم من تعدد تصميمات وخامات خزانات المطابخ، إلا أن الخشب يظل من أهم هذه الخامات وأكثرها استخدامًا. فالخشب يعد واحدًا من الخامات الأكثر استخدامًا في تصميم خزانات المطابخ؛ وذلك لأنه يتميز بتصميماته المتعددة وأسعاره المناسبة في متناول أيدي الجميع، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الخشب تحمل صفات مميزة تبحث عنها ربات البيوت وهي مقاومتها للدهون والأبخرة وسهولة تنظيفها. إذا كنت تريد الحصول على تصميم خشبي مميز لمطبخك وتبحث عن الأفضل، يمكنك الاختيار بين تصميماتنا التي سنقوم بطرحها اليوم واختيار الأنسب إليك وإلى مساحة مطبخك الكلية.

1. اختيار اللون الداكن في تصميم الخزانات حفظ Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo أهم ما يميز المطابخ الخشبية هي أنها متاحة في مختلف الأنماط والألوان وكذلك الأسعار، وكما نلاحظ في هذا التصميم أن الخشب الداكن كان الخيار الأمثل لمساحة هذا المطبخ الكبيرة، فتصميم الخزانات الداكن يتناسب مع المساحات الكبيرة ليقوم بتحديد المساحة لتبدو أصغر مما هي عليه، كما أن هذا اللون الداكن من الخشب يتناسب مع مجموعة متعددة من ألوان الجدران ويتناسب أيضًا مع المساحات المفتوحة.

2. اتباع الأسلوب السلس الناعم حفظ Per Hansen Per Hansen كما نعلم أن درجات الألوان المتوسطة بين الداكنة والفاتحة تعتبر الأمثل للأنماط البسيطة وتضيف لمسة هدوء ودفء لا مثيل لها على المكان، وعلى الرغم أن هذا المطبخ تبدو مساحته صغيرة ومحدودة، إلا أن تصميمه بهذه الطريقة الهندسية وهذه الألوان عمل على تعزيز طابع الإشراق والأناقة بداخله.

3. الطابع الريفي في تصميم المطابخ حفظ RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS الألوان الفاتحة واستخدام التفاصيل الهادئة يوفر مزيد من الراحة للعين، ففي هذا النموذج تم اتباع نمط التصميم الريفي الذي اعتمد على اختيار هذا اللون من الخشب ودمجه مع الجدران الحجرية الرائعة.

4. مطبخ هادئ بلمسة شخصية مذهلة حفظ homify homify إذا كنت لا تحب لون الخشب الطبيعي الذي ينحصر بين درجات البني إلى البيج، يمكنك اختيار المطبخ باللون الذي تفضله مما يضفي على تصميم مطبخك لمسة شخصية مذهلة ولا مثيل لها.

5. مطبخ مودرن مميز حفظ homify homify اعتقاد أن المطبخ الخشبي يجب أن يكون مصمم على الطراز الريفي أو الكلاسيكي فقط بالتأكيد اعتقد خاطئ، لأنه في الحقيقة يمكن دمجه مع عدد من الخامات الأخرى واستخدام اللون الفاتح منه لتصميمه على الطراز المعاصر مثل هذا التصميم الموجود أمامك.

6. مطبخ كامل باللون الأزرق حفظ Schmidt Küchen Schmidt Küchen يمكنك الخروج عن المألوف والأسلوب التقليدي في اختيار مطبخك الخشبي من خلال استخدام ألوان مختلفة مثل اللون الأزرق وذلك من أجل التجديد وخلق بيئات فريدة من نوعها تتناسب مع ذوقك الخاص.

7. تناسب المطبخ الخشبي مع كافة المساحات والألوان حفظ Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura المطبخ الخشبي يتناسب مع كافة المساحات سواء المساحات المغلقة الصغيرة أو المساحات المفتوحة، كما أنه يتناسب مع كافة ألوان الجدران والأرضيات، ففي هذا التصميم كان اختيار عنصر الخشب في تصميم المطبخ هو الأمثل لكونه يتناسب مع لون الأرضية وكذلك لون الجدران الأبيض.

8. البساطة في تصميم الخزانات المفتوحة حفظ DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo كما نعلم أن البساطة هي الأفضل في كل شيء والحل الأمثل للحصول على التصميم الذي يرضيك، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لاستخدام الخزانات المفتوحة التي تبدو وكأنها أرفف خشبية معلقة، وفي المنتصف تم الاتجاه لتصميم بعض الخزانات الزجاجية المغلقة لمزيد من التنوع والأناقة.

9. الاهتمام بالتفاصيل البسيطة نقطة فارقة في تصميمات المطابخ حفظ Center of interior design Center of interior design وجود الخشب في أي مكان بالتأكيد يمثل إضافة هامة، لكن أيضًا هناك بعض التفاصيل الصغيرة مثل كيفية ترتيب الأدراج والخزانات بطريقة هندسية واختيار المقابض وكذلك اختيار الألوان يمكنها أن تقوم بتحويل الأجواء بشكل كامل إلى أجواء مثالية أنيقة.

11. التباين في ديكور المطبخ حفظ Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari ذكرنا أن الخشب يتناسب مع كافة المساحات والألوان، وللاستفادة القصوى من هذه الميزة يمكنك إضافة بعض التفاصيل المتناقضة بين الخزانات العلوية والسفلية مثل استخدام ورق الجدران أو الاستفادة من التصميم الماثل أمامنا واستخدام سيراميك بألوان مختلفة.

12. توحيد التصميم حفظ Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إذا كنت تفضل البساطة والابتعاد عن التعقيدات يمكنك اختيار تصميم أقرب أن يكون موحد لإضفاء مزيد من الهدوء والأناقة، ففي هذا التصميم المميز نلاحظ أن اختيار لون الخزانات الأبيض الموحد كان الخيار الأمثل لهذه المساحة.

13. تزيين الخزانات الخشبية حفظ MORADA CUATRO MORADA CUATRO الخشب ليس بالضرورة أن يصمم على هيئة خزانات فقط، لكن يمكن أن يتم تزيينه من خلال بعض الألواح الخشبية بألوان أخرى لإضافة لمسة جمالية رائعة.

14. تصميم تقليدي للمطبخ حفظ Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой تصميمات المطابخ الخشبية يجعلنا دائمًا نفكر في الماضي ومطبخ منزل الجدة، فهذا التصميم المميز الموجود أمامنا لمطبخ تقليدي تم تصميم خزاناته من الخشب الأبيض وفي الجدار الفاصل بين الخزانات العلوية والسفلية تم الاستعانة ببلاط مزين بنقوش زخرفية رائعة لتعزيز الطابع التقليدي القديم.