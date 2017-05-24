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10 أفكار رائعة لغرفة أطفال مليئة بالمرح والمتعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Интерьер квартиры в стиле лофт во Владмкавказе, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова غرفة الاطفال
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عند تصميم غرفة نوم الأطفال، يجب مراعاة عدة اعتبارات، في بدايتها السلامة، وأيضًا أن تعبر عن شخصية الطفل، ويشعر فيها باستقلاليته، والأهم، أن تكون مليئة بالأجواء المرحة والممتعة، حتى يستمتع الطفل بقضاء وقته فيها.

في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لك بمجموعة من الأفكار، لمنح طفلك غرفة مفعمة بالمرح والبهجة، يستمتع بقضاء أوقاته فيها، ويختارها لاستقبال أصدقائه وقضاء الوقت معهم. تعرف على تلك الأفكار واختار ما يناسبك لتصميم غرفة طفلك!

1. التلاعب بالإضاءة

Интерьер квартиры в стиле лофт во Владмкавказе, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова غرفة الاطفال
Мастерская архитектора Аликова

Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова

التلاعب بالإضاءة فكرة رائعة لمنح طفلك أجواء خاصة، تُشعره وكأنه داخل قصة خيالية، يحيكها ويسردها في خياله بطريقته المميزة. في هذا التصميم استخدمت الإضاءة لإبراز الرسوم التي زينت الجدار، وأيضًا المساحة أسفل السرير، مع توزيعات وألوان مختلفة.

2. تزيين الناموسية

Quarto Infantil, Katalin Stammer Arquitetura e Design Katalin Stammer Arquitetura e Design غرفة الاطفال
Katalin Stammer Arquitetura e Design

Katalin Stammer Arquitetura e Design
Katalin Stammer Arquitetura e Design
Katalin Stammer Arquitetura e Design

الناموسية قطعة وظيفية في أثاث غرفة نوم الطفل، خاصة في العمر الصغير، لحمايته من لسعات الحشرات، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كقطعة ديكورية لإضفاء بعض المرح على أجواء الغرفة، من خلال تزيينها ببعض النجوم أو الورود، وربما خيوط من أضواء الـ LED الملونة.

3. شارك طفلك في تزيين الجدار

Children rooms in Frankfurt am Main, Hessen, Germany, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة الاطفال
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

جدار غرفة الأطفال هو المساحة المثالية لإضافة بعض المرح، باداء مشترك مع الطفل، مما يزيد حبه واعتزازه بتلك المساحة من غرفته. شارك طفلك في صناعة بعض الطائرات أو السيارات وربما الفراشات الورقية، وتلوينها، ثم تثبيتها على الجدران.

4. الأرجوحة الشبكية

home staging Projekt - vorwiegend Schwarz/weiß Gestaltung - Eigentumswohnung, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA غرفة الاطفال Grey
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

الارجوحة أو الهاموك، قطعة مثالية لإضفاء بعض المرح على غرفة طفلك، خاصة أنه يستطيع استخدامها للنوم، أو الاستلقاء أثناء متابعة التلفاز، أو حتى الاسترخاء أثناء القراءة والمذاكرة، كما أنه سيحب كثيرًا قضاء الوقت مع أصدقائه في التأرجح داخل غرفته.

5. الوسائد الملونة

Kinderzimmer für Mädchen. Berlin , NK-Line NK-Line غرفة الاطفال
NK-Line

NK-Line
NK-Line
NK-Line

الاشكال المختلة من الوسائد الملونة، كالقلوب والدوائر والنجوم وربما وجوه الشخصيات الكارتونية، تُضفي لمسة مختلفة من المرح والبهجة على أجواء الغرفة، ويمكنك ترك طفلك يساعدك في صنعها، من خلال ملئ الأقمشة بالفيبر ومن ثم تقوم انت بخياطتها لتزين بها سريره أو الأريكة المفضلة في غرفته.

6. تصميمات مميزة للأثاث

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

استعن بـ تصميمات مميزة لقطع الأثاث، مثل خزانة الملابس، او الطاولة الجانبية، كما في هذا التصميم الذي استعان باشكال الحيوانات لتصميم منضدة متعددة المستويات، مما يمنح الغرفة شيء من المرح والتميز.

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7. اصنع له عالمه الخاص

Inspirationen für das Kinderzimmer, Mrs.Honeyfoot Mrs.Honeyfoot غرفة الاطفال
Mrs.Honeyfoot

Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot

دعه يشعر وكأنه في مكانه المميز، قطعة الفرو المزينة للأرضية، والبوف المصنوع من الخوص وكأنه عش للعصافير، وقطع السحاب المزينة للنافذة الزجاجية مع الضوء الكثيف المتسلل منها، يمنحون الطفل شعورًا وكأنه قد ترك الأرض بدخوله إلى غرفته، وأنه يطفو بين السحاب بجلوسه على ذلك الكرسي المتأرجح. يمكنك اتباع الفكرة ذاتها في إضافة المرح إلى غرفة طفلك وتصميم عالمه المفضل داخل غرفته.

8. ركن لعرض الألعاب

Quarto infantil, Cristina Reyes Design de Interiores Cristina Reyes Design de Interiores غرفة نوم بنات
Cristina Reyes Design de Interiores

Cristina Reyes Design de Interiores
Cristina Reyes Design de Interiores
Cristina Reyes Design de Interiores

إن كان طفلك يهتم بجمع الألعاب الخاصة بسلسة كرتونية معينة، خصص له ركنًا، واجعله يستمتع بتزيين غرفته بتلك المجموعة، وعرضها بشكل مميز يلفت نظار أصدقائه عند زيارته.

9. الاستعانة بألعاب قديمة

Inspirationen für das Kinderzimmer, Mrs.Honeyfoot Mrs.Honeyfoot غرفة الاطفال
Mrs.Honeyfoot

Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot

يمكنك الاستعانة بألعابه التي لم يعد يستخدمها أو لم تعد تناسب سنه، لتزيين سطح منضدة او رف معلق، لن تُضفي فقط بعض المرح على غرفته، ولكنها ستبقى تذكره بطفولته السعيدة.

10. مكتبة للمجلات والقصص المصورة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الركن المرح لا يتعلق فقط بالألعاب، فقد يكون طفلك من محبي قراءة القصص والمجلات المصورة، اتبع تفضيلات طفلك لتصميم ركن المرح الخاص به، ربما يكون مكتبة من عدة أرفف تحتضن أفضل الأعداد للمجلات والقصص المصورة.

لمزيد من الأفكار والنصائح لتصميم غرفة طفلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 نماذج لتختار الألوان الصحيحة لغرفة نوم طفلك

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