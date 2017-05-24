10 أفكار رائعة لغرفة أطفال مليئة بالمرح والمتعة

عند تصميم غرفة نوم الأطفال، يجب مراعاة عدة اعتبارات، في بدايتها السلامة، وأيضًا أن تعبر عن شخصية الطفل، ويشعر فيها باستقلاليته، والأهم، أن تكون مليئة بالأجواء المرحة والممتعة، حتى يستمتع الطفل بقضاء وقته فيها.
في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لك بمجموعة من الأفكار، لمنح طفلك غرفة مفعمة بالمرح والبهجة، يستمتع بقضاء أوقاته فيها، ويختارها لاستقبال أصدقائه وقضاء الوقت معهم. تعرف على تلك الأفكار واختار ما يناسبك لتصميم غرفة طفلك!
التلاعب بالإضاءة فكرة رائعة لمنح طفلك أجواء خاصة، تُشعره وكأنه داخل قصة خيالية، يحيكها ويسردها في خياله بطريقته المميزة. في هذا التصميم استخدمت الإضاءة لإبراز الرسوم التي زينت الجدار، وأيضًا المساحة أسفل السرير، مع توزيعات وألوان مختلفة.
الناموسية قطعة وظيفية في أثاث غرفة نوم الطفل، خاصة في العمر الصغير، لحمايته من لسعات الحشرات، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كقطعة ديكورية لإضفاء بعض المرح على أجواء الغرفة، من خلال تزيينها ببعض النجوم أو الورود، وربما خيوط من أضواء الـ LED الملونة.
جدار غرفة الأطفال هو المساحة المثالية لإضافة بعض المرح، باداء مشترك مع الطفل، مما يزيد حبه واعتزازه بتلك المساحة من غرفته. شارك طفلك في صناعة بعض الطائرات أو السيارات وربما الفراشات الورقية، وتلوينها، ثم تثبيتها على الجدران.
الارجوحة أو
الهاموك، قطعة مثالية لإضفاء بعض المرح على غرفة طفلك، خاصة أنه يستطيع استخدامها للنوم، أو الاستلقاء أثناء متابعة التلفاز، أو حتى الاسترخاء أثناء القراءة والمذاكرة، كما أنه سيحب كثيرًا قضاء الوقت مع أصدقائه في التأرجح داخل غرفته.
الاشكال المختلة من الوسائد الملونة، كالقلوب والدوائر والنجوم وربما وجوه الشخصيات الكارتونية، تُضفي لمسة مختلفة من المرح والبهجة على أجواء الغرفة، ويمكنك ترك طفلك يساعدك في صنعها، من خلال ملئ الأقمشة بالفيبر ومن ثم تقوم انت بخياطتها لتزين بها سريره أو الأريكة المفضلة في غرفته.
استعن بـ تصميمات مميزة لقطع الأثاث، مثل خزانة الملابس، او الطاولة الجانبية، كما في هذا التصميم الذي استعان باشكال الحيوانات لتصميم منضدة متعددة المستويات، مما يمنح الغرفة شيء من المرح والتميز.
دعه يشعر وكأنه في مكانه المميز، قطعة الفرو المزينة للأرضية، والبوف المصنوع من الخوص وكأنه عش للعصافير، وقطع السحاب المزينة للنافذة الزجاجية مع الضوء الكثيف المتسلل منها، يمنحون الطفل شعورًا وكأنه قد ترك الأرض بدخوله إلى غرفته، وأنه يطفو بين السحاب بجلوسه على ذلك الكرسي المتأرجح. يمكنك اتباع الفكرة ذاتها في إضافة المرح إلى غرفة طفلك وتصميم عالمه المفضل داخل غرفته.
إن كان طفلك يهتم بجمع الألعاب الخاصة بسلسة كرتونية معينة، خصص له ركنًا، واجعله يستمتع بتزيين غرفته بتلك المجموعة، وعرضها بشكل مميز يلفت نظار أصدقائه عند زيارته.
يمكنك الاستعانة بألعابه التي لم يعد يستخدمها أو لم تعد تناسب سنه، لتزيين سطح منضدة او رف معلق، لن تُضفي فقط بعض المرح على غرفته، ولكنها ستبقى تذكره بطفولته السعيدة.
الركن المرح لا يتعلق فقط بالألعاب، فقد يكون طفلك من محبي قراءة القصص والمجلات المصورة، اتبع تفضيلات طفلك لتصميم ركن المرح الخاص به، ربما يكون مكتبة من عدة أرفف تحتضن أفضل الأعداد للمجلات والقصص المصورة.
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