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تجديد منزل عصري مع أفكار رائعة ومُلهمة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
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ربما تكون قد فكرت من قبل في ترك المدينة الصاخبة، للعيش في الريف حيث الهدوء والسكينة، ولكن هل فكرت يومًا في العيش بالقرب من البحر؟ حيث الرياح العذبة، والهواء المالح، وصوت الأمواج، والمناظر الطبيعية في تحول مستمر …

يستفيد هذا المشروع من المناظر البحرية والإطلالة الرائعة المحيطة به، فيما يستفيد تصميمه الداخلي من لمسات الخبراء في HOME STAGING SYLT GMBH، الذين قاموا بتجديده، حت أن المناظر الطبيعية لم تعد السبب الرئيسي للعيش فيه. تجديد هذا المنزل لم يكلف الكثير من المال ولكنه تضمن أفكار رائعة ربما تُلهمك لتصميم أو تجديد منزلك الخاص. شاركنا في جولتنا داخل هذا المنزل الرائع!

غرفة معيشة من وحي البيئة البحرية

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

عدم وجود إطلالة مباشرة على المحيط ليس سببا لعدم الاستفادة من البيئة البحرية داخل المنزل. الألواح على الأرض لها لون من الرمال، والأبيض في الستائر، والبساط والأريكة، يوفر بعض اللمعان والنضارة. تمامًا مثل أشعة الشمس القادمة من خلال النوافذ الكبيرة.

​مساحة مفتوحة مع إشراقة قوية

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

هنا يمكنك فهم التنظيم المكاني لهذه الغرفة بشكل أفضل، حيث غرفة السفرة وغرفة المعيشة، فضلًا عن منطقة الدرج الذي يقودنا إلى الطابق السفلي. هذا الدرج قد تم تأطيره كما نرى في الصورة، من خلال جدار مع بعض المساحات لدخول الضوء والتي تجعله أكثر متعة.

في هذه الصورة يمكننا أيضا تسليط الضوء على الإضاءة في البيئات الثلاث،  حيث الإضاءة في السقف بغرفة المعيشة، وانخفاض مصباح معلق لإلقاء الضوء على طاولة الطعام مع وحدة إضاءة أصغر على نطاق الدرج.

مستوى عال من الراحة والأناقة

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

من زاوية أخرى من غرفة المعيشة، يمكننا التأكد من مستوى الراحة الذي تتمتع به، فالأرائك تبدو حقًا وكأنها مكان جيد والالتفاف حول طاولة صغيرة حيث السطح الخشبي يناسب أجوائها تمامًا.

كما يتضح من تلك الزاوية، أن عناصر  الأثاث بسيطة، ولكن على الرغم من ذلك، لازالت قادرة على صنع بيئة عصرية أنيقة، باتحادها معًا، تلك هي الخيارات البسيطة التي يمكنها بسهولة التكيف مع منزلك.

التفاصيل..

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

على الطاولة نرى الكثير من الأناقة والبساطة، يمكننا تخيل تناول وجبة طعام شهية على طريقة الفنادق الخمس نجوم!

هل لاحظت شاشة التلفزيون؟ على الرغم من أنها ليست العنصر الأساسي في غرفة المعيشة ولا غرفة الطعام، إلا أننا نعتبرها مثيرة جدًا للاهتمام، لأنها تحفز المزيد من الحميمية وتعطي قيمة أكبر لتجربة هذه البيئة في حد ذاتها.

الأبيض خيار مثالي لمطبخ صغير

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لماذا لا تستخدم نفس اللون الأساسي في المطبخ؟ كان هذا ما فعله الخبراء في هذ المساحة التي تبدو بشكل جيد جدا، نظرًا لكون المطبخ صغير، فإن الأبيض هو الون المثالي من أجل أن يمنحنا الشعور بأن الفضاء أكثر اتساعًا، ويجعله أكثر إشراقة. تصميم الخزائن مصدر إلهام حقيقي، مع مظهر بسيط وأنيق جدًا.

غرفة نوم ساحرة

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يبدو أننا لازلنا نستمتع بالبيئة البحرية! لاحظ نجوم البحر على الحائط على سبيل المثال!

السرير الكبير بالإضافة إلى كونه مريح جدًا، فهو يعطي مظهر جميل للغرفة. أيضًا يبدو تصميم الكمود عملي، أما وحدات الإضاءة، فهي تبدو جميلة، ألا توافقنا الرأي؟!

التناسق اللوني بين الأرضية والوسائد الصغيرة المزينة للسرير، يُضفي جمال وسحر خاص على أجواء الغرفة، خاصة أن البني الداكن يكسر برودة الكريمي والأبيض، ويُضفي بعض الدفء.

حمام أبيض نظيف

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في الحقيقة، تصميم الحمام لا يفاجئنا كثيرًا، حيث هيمن الأبيض مرة أخرى، مانحًا تلك المساحة مظهرًا نظيفًا ومُشرقًا، مع إضاءات صغيرة مثبتة فوق المرآة، والتي ينعكس ضوئها على مربعات السيراميك، صانعة بريقًا جذابًا.

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، بالصور.. تفاصيل منزل كلاسيكي فاخر

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