تجديد منزل عصري مع أفكار رائعة ومُلهمة

ربما تكون قد فكرت من قبل في ترك المدينة الصاخبة، للعيش في الريف حيث الهدوء والسكينة، ولكن هل فكرت يومًا في العيش بالقرب من البحر؟ حيث الرياح العذبة، والهواء المالح، وصوت الأمواج، والمناظر الطبيعية في تحول مستمر …

يستفيد هذا المشروع من المناظر البحرية والإطلالة الرائعة المحيطة به، فيما يستفيد تصميمه الداخلي من لمسات الخبراء في HOME STAGING SYLT GMBH، الذين قاموا بتجديده، حت أن المناظر الطبيعية لم تعد السبب الرئيسي للعيش فيه. تجديد هذا المنزل لم يكلف الكثير من المال ولكنه تضمن أفكار رائعة ربما تُلهمك لتصميم أو تجديد منزلك الخاص. شاركنا في جولتنا داخل هذا المنزل الرائع!