بالأبيض والأسود مساحة مفتوحة من الكلاسيكية الأنيقة

بالأبيض والأسود التقطت العدسات صور ملهمة لتصميم مساحة فاخرة اجتمعت فيها البيئات المعيشية الثلاث، حيث المطبخ وغرفة المعيشة وأيضًا السفرة، وقد تم تصميمهم على النمط الكلاسيكي من قِبل ANASTASIA KOVALCHUK.

الخزائن، وسطح منضدة العمل، وحتى طاولة السفرة والأريكة المريحة في غرفة المعيشة، كل تفصيلة تم اختيارها بدقة متناية، لمنح تلك المساحة أجوائها الفاخرة التي تستشعرها بمجرد دخول المنزل. شاركونا في جولة مُلهمة بين الغرف الثلاث!