بالأبيض والأسود مساحة مفتوحة من الكلاسيكية الأنيقة

بالأبيض والأسود التقطت العدسات صور ملهمة لتصميم مساحة فاخرة اجتمعت فيها البيئات المعيشية الثلاث، حيث المطبخ وغرفة المعيشة وأيضًا السفرة، وقد تم تصميمهم على النمط الكلاسيكي من قِبل ANASTASIA KOVALCHUK.
الخزائن، وسطح منضدة العمل، وحتى طاولة السفرة والأريكة المريحة في غرفة المعيشة، كل تفصيلة تم اختيارها بدقة متناية، لمنح تلك المساحة أجوائها الفاخرة التي تستشعرها بمجرد دخول المنزل. شاركونا في جولة مُلهمة بين الغرف الثلاث!
المساحات المفتوحة أصبحت أكثر انتشارًا في الاتجاهات الحديثة للتصميم الداخلي، لما تتمتع به من أجواء حميمية دافئة، وكما نرى هنا، تتمتع تلك المساحة بإشراقة رائعة بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة، فيما تتلألأ الأرضية السيراميكية بفواصلها الحادة الواضحة.
تزينت الأريكة البيضاء بوسائد صغيرة مريحة، مع نغمات بنية متدرجة بين الفاتح والقاتم. وقد وضعت في منطقة وسطية تقترب من كل من طاولة الطعام والمطبخ.
تصميم المطبخ كلاسيكي ولكنه لا يزال يتمتع باللمسات الحديثة، فعلى الرغم من الخزائن الخشبية ذات المقابض المستديرة، وبعضها مزود بأبواب زجاجية، إلا أنه تم الاستعانة بأحدث أجهزة المطبخ التي تم دمجها في الخزانات، فضلًا عن تصميم الكرسي الأبيض الصغير الموضوع أمام منضدة مركز المطبخ.
السطح الأسود اللامع للمنضدة المركزية، يُشكل تناقضًأ جذابًا مع السطح الأبيض لمنضدة العمل في هيكل المطبخ، كما أنها تمنحه لمسة حديثة وأنيقة.
تصميم المطبخ على شكل حرف L، مع منضدة مركز كبيرة، أتاح ترك الكثير من الفضاء لحرية الحركة والاتساع البصري، كما أنه وفر أكبر قدر من مساحات التخزين، خاصة مع استغلال منضدة المركز التي تضمنت عدد من الأدراج.
البلاطات الصغيرة التي زينت المساحة الفاصلة بين خزانات كل من المستوى العلوي و المستوى السفلي، والتوزيع العشوائي لنغماتها الفاتحة والقاتمة، أضفى لمسة مميزة ولامعة على أجواء هذا المطبخ.
من تلك الزاوية يمكننا أن نرى أنه قد تم وضع منضدة صغيرة منخفضة في الجهة المقابلة للمطبخ، بلون أبيض مُشرق، وقد تزين المستوى الثاني منها بإناء زرع، يُضفي لمسة نابضة بالحياة على تلك المساحة الكبيرة.
فوق المنضدة، ثبت ما يُشبه
المطبقية في الجدار، ولكن مع تصميم أكثر عصرية، حيث الأرفف المفتوحة، وأخر مغلق مع 3 أدراج صغيرة.
في موقع ممتاز، أمام الشرفة ذات النوافذ الزجاجية، وبالقرب من المطبخ، وضعت طاولة الطعام المستديرة، بلونها الأبيض المُشرق، وكراسيها ذات التصميم الأنيق، وقد تزين سطحها ببعض القطع الديكورية الصغيرة.
تتمتع المساحة الخاصة بتناول الطعام بإشراقة قوية، بفضل الضوء المتسلل من النافذة بجانبها، وأيضًا من خلفها، حيث النافذة ذات المربعات الزجاجية التي تقف بجانب المكتبة البيضاء الأنيقة.
المزروعات الخضراء، والثريا المتدلية من السقف، وأيضًا الستائر الداكنة المزينة لجانبي الشرفة وأسفلها البيضاء الشفافة.. لمسات بسيطة ولكن ذات تأثير قوي في النتيجة النهائية للهذا التصميم الكلاسيكي الناعم.
لمزيد من التصميمات الكلاسيكية الفاخرة، تفضل بالإطلاع على المقال التالي، لعشاق الكلاسكية.. مطبخ وغرفة معيشة على الطريقة الحديثة