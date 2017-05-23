تعرف على كيفية اختيار الأريكة المثالية لمنزلك فى 7 خطوات

تعد الأريكة عنصر أساسي في أي غرفة، حيث أنه يمكن أن نستخدمها في أي مساحة فارغة وفي الغرف التي لا تتضمن توجيه مناسب، وإذا كنت ترغب في الحصول على أريكة جديدة في منزلك ربما عليك الاطلاع على هذا المحتوى المميز.
لاختيار الأريكة المناسبة لمنزلك ينبغي التركيز على ثلاثة عوامل متغيرة وهي ذوقك الشخصي، المساحة المتوفرة لديك والميزانية التي قمت بتحديدها، كما هناك عدة أشياء أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار مثل عدد أفراد الأسرة وتواجد الأطفال أو الحيوانات الأليفة وألوان الفرش وغير ذلك الكثير، وسنقوم اليوم بعرض مجموعة من الأسئلة الهامة التي عليك الإجابة عليها لتحصل على الأريكة المثالية التي تتناسب مع منزلك وتصميمه.
على الرغم أننا دائمًا نعتقد أن الأريكة توضع فقط في غرفة المعيشة، إلا أن ذلك يعتبر من الاعتقادات الخاطئة؛ حيث يمكن أن يتم وضع الأريكة في أي غرفة أخرى، ولك أن تخيل أنه يمكنك أيضًا أن قوم بوضعها في المطبخ لخلق مساحة استرخاء مميزة، وكما نرى في النموذج أمامنا أنه تم وضع الأريكة في حديقة المنزل الخارجية للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة بطريقة مريحة.
للإجابة عن هذا السؤال، بالتأكيد سيأتي في أذهاننا في البداية أنها ستكون من أجل الاسترخاء والمساعدة في الحصول على قسط من الراحة بعد عناء العمل الشاق؛ لذا فعليك اختيار الأريكة التي تكون مريحة لجسمك، وإذا كانت مساحة منزلك صغيرة وتود الحصول على وظيفة إضافية من الأريكة، يمكنك اختيار الأريكة القابلة للتحول إلى سرير للاستفادة منها بعدة طرق.
من المهم أن تتساءل قبل التفكير في اختيار الأريكة عن عدد الأشخاص التي ستستفيد من هذه الأريكة، هل لديك عائلة صغيرة مكونة من شخصين أو ثلاثة؟ فإذا كان الأمر كذلك فستكون أريكة واحدة بثلاث مقاعد كافية وإذا كان عدد أفراد أسرتك كبير أو دائمًا تفضل اجتماع الأصدقاء ولديك ما يكفي من المساحة يمكنك الاستعانة بأريكة مماثلة لهذا التصميم الذي تراه التي تتناسب كثيرًا لاجتماع العائلة والأصدقاء والحصول على قسط من الراحة.
اختيارك للخامة المصنوع منها الأريكة يتوقف على احتياجك وما إذا كان لديك أطفال أم لا وكذلك يتوقف على نمط التصميم المتبع في منزلك، فهناك أرائك مصنوعة من نسيج من الألياف الطبيعية أو الصناعية أو الجلد أو غير ذلك، كما يمكنك اختيار نوع الأقمشة والألوان التي تفضلها حسب ذوقك الشخصي.
الأريكة هي قطعة الأثاث الأكبر التي تشغل جزء كبير من مساحة غرفة المعيشة، عليك اختيار اللون المناسب لألوان جدران الغرفة مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان لديك أطفال صغار في السن فينبغي الاتجاه لاختيار الألوان الداكنة والابتعاد عن اللون الأبيض والبيج وكافة الألوان الفاتحة.