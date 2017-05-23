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تعرف على كيفية اختيار الأريكة المثالية لمنزلك فى 7 خطوات

Mai Elkholy Mai Elkholy
SET MEDULA SURABAYA-8 CON COJINES SD, Hevea Hevea GardenFurniture
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تعد الأريكة عنصر أساسي في أي غرفة، حيث أنه يمكن أن نستخدمها في أي مساحة فارغة وفي الغرف التي لا تتضمن توجيه مناسب، وإذا كنت ترغب في الحصول على أريكة جديدة في منزلك ربما عليك الاطلاع على هذا المحتوى المميز. لاختيار الأريكة المناسبة لمنزلك ينبغي التركيز على ثلاثة عوامل متغيرة وهي ذوقك الشخصي، المساحة المتوفرة لديك والميزانية التي قمت بتحديدها، كما هناك عدة أشياء أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار مثل عدد أفراد الأسرة وتواجد الأطفال أو الحيوانات الأليفة وألوان الفرش وغير ذلك الكثير، وسنقوم اليوم بعرض مجموعة من الأسئلة الهامة التي عليك الإجابة عليها لتحصل على الأريكة المثالية التي تتناسب مع منزلك وتصميمه.

1. في أي مكان ستقوم بوضع الأريكة؟

SET MEDULA SURABAYA-8 CON COJINES SD, Hevea Hevea GardenFurniture
Hevea

Hevea
Hevea
Hevea
على الرغم أننا دائمًا نعتقد أن الأريكة توضع فقط في غرفة المعيشة، إلا أن ذلك يعتبر من الاعتقادات الخاطئة؛ حيث يمكن أن يتم وضع الأريكة في أي غرفة أخرى، ولك أن تخيل أنه يمكنك أيضًا أن قوم بوضعها في المطبخ لخلق مساحة استرخاء مميزة، وكما نرى في النموذج أمامنا أنه تم وضع الأريكة في حديقة المنزل الخارجية للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة بطريقة مريحة.

2. لماذا نشترى هذه الأريكة؟

Pudding sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Blue sofa,velvet,living room,blue
Loaf

Pudding sofa

Loaf
Loaf
Loaf
للإجابة عن هذا السؤال، بالتأكيد سيأتي في أذهاننا في البداية أنها ستكون من أجل الاسترخاء والمساعدة في الحصول على قسط من الراحة بعد عناء العمل الشاق؛ لذا فعليك اختيار الأريكة التي تكون مريحة لجسمك، وإذا كانت مساحة منزلك صغيرة وتود الحصول على وظيفة إضافية من الأريكة، يمكنك اختيار الأريكة القابلة للتحول إلى سرير للاستفادة منها بعدة طرق.

3. كم عدد أفراد أسرتك؟

Sofás en línea clásica., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO Living roomSofas & armchairs
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
من المهم أن تتساءل قبل التفكير في اختيار الأريكة عن عدد الأشخاص التي ستستفيد من هذه الأريكة، هل لديك عائلة صغيرة مكونة من شخصين أو ثلاثة؟ فإذا كان الأمر كذلك فستكون أريكة واحدة بثلاث مقاعد كافية وإذا كان عدد أفراد أسرتك كبير أو دائمًا تفضل اجتماع الأصدقاء ولديك ما يكفي من المساحة يمكنك الاستعانة بأريكة مماثلة لهذا التصميم الذي تراه التي تتناسب كثيرًا لاجتماع العائلة والأصدقاء والحصول على قسط من الراحة.

4. ما هو التصميم الذي يتناسب مع مساحة الغرفة؟

Sofas, QuartoSala - Home Culture QuartoSala - Home Culture Living roomSofas & armchairs
QuartoSala – Home Culture

Sofas

QuartoSala - Home Culture
QuartoSala – Home Culture
QuartoSala - Home Culture
يمكنك اختيار شكل وتصميم الأريكة بسهولة بناءً على ذوقك الشخصي وكذلك على مساحة وشكل الغرفة فيمكنك اختيار الأرائك التي تأخذ شكل حرف U أو حرف L أو كرسي مستقيم وذلك حسب طلبك واحتياجاتك.

5. ما هي خامة الأريكة التي تفضل الحصول عليها؟

ESTORIL, Staging Factory Staging Factory Living roomAccessories & decoration
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory
اختيارك للخامة المصنوع منها الأريكة يتوقف على احتياجك وما إذا كان لديك أطفال أم لا وكذلك يتوقف على نمط التصميم المتبع في منزلك، فهناك أرائك مصنوعة من نسيج من الألياف الطبيعية أو الصناعية أو الجلد أو غير ذلك، كما يمكنك اختيار نوع الأقمشة والألوان التي تفضلها حسب ذوقك الشخصي.

6. ما هو لون الأريكة المناسب اختياره؟

Flopster sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Pink sofa,living room,velvet,pink
Loaf

Flopster sofa

Loaf
Loaf
Loaf
الأريكة هي قطعة الأثاث الأكبر التي تشغل جزء كبير من مساحة غرفة المعيشة، عليك اختيار اللون المناسب لألوان جدران الغرفة مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان لديك أطفال صغار في السن فينبغي الاتجاه لاختيار الألوان الداكنة والابتعاد عن اللون الأبيض والبيج وكافة الألوان الفاتحة.

7. من أين يمكن شراء أريكة مناسبة؟

Side table FORTYFORTY e15 غرفة المعيشة
e15

Side table FORTYFORTY

e15
e15
e15
لشراء أريكة مناسبة لمنزلك ربما يستغرق الأمر بعض الوقت، حيث يتعين عليك زيارة العديد من المحلات التجارية لمقارنة الأسعار والحصول على الأفضل إليك.
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تعرف على كيفية اختيار الأريكة المثالية لمنزلك

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