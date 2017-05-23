تعرف على كيفية اختيار الأريكة المثالية لمنزلك فى 7 خطوات

تعد الأريكة عنصر أساسي في أي غرفة، حيث أنه يمكن أن نستخدمها في أي مساحة فارغة وفي الغرف التي لا تتضمن توجيه مناسب، وإذا كنت ترغب في الحصول على أريكة جديدة في منزلك ربما عليك الاطلاع على هذا المحتوى المميز. لاختيار الأريكة المناسبة لمنزلك ينبغي التركيز على ثلاثة عوامل متغيرة وهي ذوقك الشخصي، المساحة المتوفرة لديك والميزانية التي قمت بتحديدها، كما هناك عدة أشياء أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار مثل عدد أفراد الأسرة وتواجد الأطفال أو الحيوانات الأليفة وألوان الفرش وغير ذلك الكثير، وسنقوم اليوم بعرض مجموعة من الأسئلة الهامة التي عليك الإجابة عليها لتحصل على الأريكة المثالية التي تتناسب مع منزلك وتصميمه.

1. في أي مكان ستقوم بوضع الأريكة؟ حفظ Hevea Hevea على الرغم أننا دائمًا نعتقد أن الأريكة توضع فقط في غرفة المعيشة، إلا أن ذلك يعتبر من الاعتقادات الخاطئة؛ حيث يمكن أن يتم وضع الأريكة في أي غرفة أخرى، ولك أن تخيل أنه يمكنك أيضًا أن قوم بوضعها في المطبخ لخلق مساحة استرخاء مميزة، وكما نرى في النموذج أمامنا أنه تم وضع الأريكة في حديقة المنزل الخارجية للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة بطريقة مريحة.

2. لماذا نشترى هذه الأريكة؟ حفظ Pudding sofa Loaf Loaf للإجابة عن هذا السؤال، بالتأكيد سيأتي في أذهاننا في البداية أنها ستكون من أجل الاسترخاء والمساعدة في الحصول على قسط من الراحة بعد عناء العمل الشاق؛ لذا فعليك اختيار الأريكة التي تكون مريحة لجسمك، وإذا كانت مساحة منزلك صغيرة وتود الحصول على وظيفة إضافية من الأريكة، يمكنك اختيار الأريكة القابلة للتحول إلى سرير للاستفادة منها بعدة طرق.

3. كم عدد أفراد أسرتك؟ حفظ MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO من المهم أن تتساءل قبل التفكير في اختيار الأريكة عن عدد الأشخاص التي ستستفيد من هذه الأريكة، هل لديك عائلة صغيرة مكونة من شخصين أو ثلاثة؟ فإذا كان الأمر كذلك فستكون أريكة واحدة بثلاث مقاعد كافية وإذا كان عدد أفراد أسرتك كبير أو دائمًا تفضل اجتماع الأصدقاء ولديك ما يكفي من المساحة يمكنك الاستعانة بأريكة مماثلة لهذا التصميم الذي تراه التي تتناسب كثيرًا لاجتماع العائلة والأصدقاء والحصول على قسط من الراحة.

4. ما هو التصميم الذي يتناسب مع مساحة الغرفة؟ حفظ Sofas QuartoSala - Home Culture QuartoSala - Home Culture يمكنك اختيار شكل وتصميم الأريكة بسهولة بناءً على ذوقك الشخصي وكذلك على مساحة وشكل الغرفة فيمكنك اختيار الأرائك التي تأخذ شكل حرف U أو حرف L أو كرسي مستقيم وذلك حسب طلبك واحتياجاتك.

5. ما هي خامة الأريكة التي تفضل الحصول عليها؟ حفظ Staging Factory Staging Factory اختيارك للخامة المصنوع منها الأريكة يتوقف على احتياجك وما إذا كان لديك أطفال أم لا وكذلك يتوقف على نمط التصميم المتبع في منزلك، فهناك أرائك مصنوعة من نسيج من الألياف الطبيعية أو الصناعية أو الجلد أو غير ذلك، كما يمكنك اختيار نوع الأقمشة والألوان التي تفضلها حسب ذوقك الشخصي.

6. ما هو لون الأريكة المناسب اختياره؟ حفظ Flopster sofa Loaf Loaf الأريكة هي قطعة الأثاث الأكبر التي تشغل جزء كبير من مساحة غرفة المعيشة، عليك اختيار اللون المناسب لألوان جدران الغرفة مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان لديك أطفال صغار في السن فينبغي الاتجاه لاختيار الألوان الداكنة والابتعاد عن اللون الأبيض والبيج وكافة الألوان الفاتحة.