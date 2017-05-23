للمرايا سحر خاص في عالم التصميم الداخلي ، إذ تلعب المرايا دورا هاما إما وظيفيا أو بإضفاء لمسة ديكور أنيقة وفخمة للمكان ، بالإضافة لاستخدامها للزينة والتجميل في غرف النوم والحمامات ، تختلف المرايا ونوعها وتصميمها حسب المكان الذي توضع فيه ، هذا إلى جانب الاكسسوار والتصميم الذي اضيف للمرآة لتبدو قطعة فنية أو قطعة ديكور مميزة وجذابة، كما تستخدم المرايا لتغطية جدران الحوائط بمساحات كبيرة مما يترك تأثيرا بصريا ورقي للمكان ، مع هوميفاي اليوم ستجد 10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك..
استخدام المرايات الغير عاكسة له رونق وجمال من نوع خاص في منزلك وخاصة في فراغ الاستقبال ..
اصنع مرايا منزلك بنفسك بعدة طرق فقد انتشرت DIY وفيديوهاتها لتجد لك أسلوب سهل ومبسط لتضيف لمنزلك اجمل القطع الفنية ..
جدار كامل عاكس في حمامك قد يصنع انعكاس بصري رائع ومميز ..
اختر مرايا مزخرفة وملونة لحمامك او في أي فراغ تحتاجه، جمال من نوع راقي وخاص وتؤدي دورها في أناقة وتميز ..
الكومودينو وحدة أساسية في غرفة نومك، ماذا لو جعلته متعدد الوظائف، فأضف له مرايا تقوم بدور وظيفي كانعكاس بصري رائع ..
اختر المرايا وكأنها قطعة ديكورية مميزة، أنيكة من الطراز الفرنسي الرائع تضيف جمال خاص لمنزلك ..
يمكنك استبدال التابلوهات بمرايا واستمتع بتأثيرها في التصميم الداخلي لمنزلك ..
فقط أضف المرايا كشرائح متساوية بلا إطارات او تصميم خاص، فأحيانا لا نحتاج لأكثر من ذلك ..
اختر أماكن غير تقليدية ومتوقعة، كالمطبخ مثلا، فمن غير املعتاد غضافة المرايا له، ولكنها ستضيف له جمال خاص ولمسة ديكورية مميزة خاصة وإن كان مفتوحا ..
اختر تصميم المرايا حسب الطراز المستخدم إن كان كلاسيكيا أو غير ذلك، واجعل منها عنصر أساسي في منزلك يمتلك جدار خاص لا يمكن التنازل عنه واختر حجما مناسبا حسب استخدام الفراغ نفسه ..
يمكنك قراءة طريقك لمعرفة أهم اكسسوارات الحمام