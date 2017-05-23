للمرايا سحر خاص في عالم التصميم الداخلي ، إذ تلعب المرايا دورا هاما إما وظيفيا أو بإضفاء لمسة ديكور أنيقة وفخمة للمكان ، بالإضافة لاستخدامها للزينة والتجميل في غرف النوم والحمامات ، تختلف المرايا ونوعها وتصميمها حسب المكان الذي توضع فيه ، هذا إلى جانب الاكسسوار والتصميم الذي اضيف للمرآة لتبدو قطعة فنية أو قطعة ديكور مميزة وجذابة، كما تستخدم المرايا لتغطية جدران الحوائط بمساحات كبيرة مما يترك تأثيرا بصريا ورقي للمكان ، مع هوميفاي اليوم ستجد 10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك ..