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10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك

آية منير آية منير
homify غرفة السفرة
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للمرايا سحر خاص في عالم التصميم الداخلي ، إذ تلعب المرايا دورا هاما إما وظيفيا أو بإضفاء لمسة ديكور أنيقة وفخمة للمكان ، بالإضافة لاستخدامها للزينة والتجميل في غرف النوم والحمامات ، تختلف المرايا ونوعها وتصميمها حسب المكان الذي توضع فيه ، هذا إلى جانب الاكسسوار والتصميم الذي اضيف للمرآة لتبدو قطعة فنية أو قطعة ديكور مميزة وجذابة، كما تستخدم المرايا لتغطية جدران الحوائط بمساحات كبيرة مما يترك تأثيرا بصريا ورقي للمكان ، مع هوميفاي اليوم ستجد 10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك..

1. مرايا غير عاكسة

6 x Antique Mirrored Square Wall Tiles - Bevelled - 30cm x 30cm My Furniture Living roomSofas & armchairs
My Furniture

6 x Antique Mirrored Square Wall Tiles – Bevelled – 30cm x 30cm

My Furniture
My Furniture
My Furniture

استخدام المرايات الغير عاكسة له رونق وجمال من نوع خاص في منزلك وخاصة في فراغ الاستقبال ..

2. اصنعها بنفسك ..

Golders Green, Barnet NW11, London | House extension GOAStudio | London residential architecture BathroomMirrors
GOAStudio | London residential architecture

Golders Green, Barnet NW11, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

اصنع مرايا منزلك بنفسك بعدة طرق فقد انتشرت DIY وفيديوهاتها لتجد لك أسلوب سهل ومبسط لتضيف لمنزلك اجمل القطع الفنية ..

3. جدار عاكس ..

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BathroomMirrors
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

جدار كامل عاكس في حمامك قد يصنع انعكاس بصري رائع ومميز ..

4 زخارف وألوان ..

Creative mirror - KAGADATO BathroomMirrors
KAGADATO

Creative mirror –

KAGADATO
KAGADATO
KAGADATO

اختر مرايا مزخرفة وملونة لحمامك او في أي فراغ تحتاجه، جمال من نوع راقي وخاص وتؤدي دورها في أناقة وتميز ..

5. كومودينو ومرايا ..

Boomtown side table Loaf Living roomSide tables & trays زجاج Metallic/Silver
Loaf

Boomtown side table

Loaf
Loaf
Loaf

الكومودينو وحدة أساسية في غرفة نومك، ماذا لو جعلته متعدد الوظائف، فأضف له مرايا تقوم بدور وظيفي كانعكاس بصري رائع ..

6. أنتيكة ..

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

اختر المرايا وكأنها قطعة ديكورية مميزة، أنيكة من الطراز الفرنسي الرائع تضيف جمال خاص لمنزلك ..

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7. لوحة أم مرايا ..

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

يمكنك استبدال التابلوهات بمرايا واستمتع بتأثيرها في التصميم الداخلي لمنزلك ..

8. شرائح متساوية ..

GILL Mirrors CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Living roomShelves
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

GILL Mirrors

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

فقط أضف المرايا كشرائح متساوية بلا إطارات او تصميم خاص، فأحيانا لا نحتاج لأكثر من ذلك ..

9. اماكن غير تقليدية ..

Glass Blown Pendants over Island Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry KitchenLighting خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Glass Blown Pendants over Island

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

اختر أماكن غير تقليدية ومتوقعة، كالمطبخ مثلا، فمن غير املعتاد غضافة المرايا له، ولكنها ستضيف له جمال خاص ولمسة ديكورية مميزة خاصة وإن كان مفتوحا ..

10. مرآة كلاسيكية بتصميم أنيق ..

Buckland Crescent, Living in Space Living in Space Dressing roomMirrors
Living in Space

Buckland Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

اختر تصميم المرايا حسب الطراز المستخدم إن كان كلاسيكيا أو غير ذلك، واجعل منها عنصر أساسي في منزلك يمتلك جدار خاص لا يمكن التنازل عنه واختر حجما مناسبا حسب استخدام الفراغ نفسه ..

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