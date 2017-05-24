القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

معرفتك بأساسيات الألوان تعطيك فكرة مبسطة عن الأنواع المختلفة وما هي عجلة الألوان ببساطة و كيف يتم تصورها مسبقا قبل البدء في تصميم منزلك

فمثلا عجلة الألوان وهي القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري.

منها الألوان الأساسية أحمر – أصفر – أزرق ..

الألوان الثانوية برتقالي – أخضر – بنفسجي …

الألوان الوسطية وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي ..

أما الألوان التكاملية (المترابطة) و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد, لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي. هذه الألوان تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل الأحمر والأاخضر معا او الأازرق والبرتقالي’ ..

الألوان المتماثلة

و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..