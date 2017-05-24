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القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

آية منير آية منير
homify غرفة السفرة
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يعدعامل اختيار الالوان من اهم العناصر التى تميز التصميم الرائع والمميز من التصميم التقليدي، حيث استخدام اللون المناسب فى التصميم يمكنك ان تشعر انه رسالة التى تريد أن تعلن عنها لكل من يزور بيتك وانعكاس شخصيتك وتوفير احتياجاتك، بالإضافة لراحة العين وتأثيره على الحالة النفسية ولفت الانتباه وترك لمسة خاصة في كل ركن في منزلك .. جمعنا لك أهم الأفكار والقواعد الأساسية لاستخدام الالوان في منزلك في رحلة ممتعة بألوان الربيع ..

أساسيات الألوان..

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

معرفتك بأساسيات الألوان تعطيك فكرة مبسطة عن الأنواع المختلفة وما هي عجلة الألوان ببساطة و كيف يتم تصورها مسبقا قبل البدء في تصميم منزلك 

فمثلا عجلة الألوان وهي  القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم  إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري.

منها الألوان الأساسية أحمر – أصفر – أزرق ..

 الألوان الثانوية برتقالي – أخضر – بنفسجي

الألوان الوسطية وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي..

أما الألوان التكاملية (المترابطة) و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد, لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي. هذه الألوان تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل الأحمر والأاخضر معا او الأازرق والبرتقالي’ ..

الألوان المتماثلة
و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..

الصبغات والباستل في الألوان ..

Green Diamonds Pixers غرفة المعيشة Green wall mural,green,geometry,geometric,pattern,wallpaper
Pixers

Green Diamonds

Pixers
Pixers
Pixers

الصبغات في الألوان هو مصطلح فني معناه إضافة الابيض وتحويله للدرجة الأفتح مما هو عليه، ويسمى الباستل في اللغة الدراجة، له تأثير مشرق ومبهج على التصميم وينعم بهدوء غير مسبوق ..

التناغم .

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

التناغم في عالم الديكور هو ان تضيف الرمادي لأي لون، لتنعم بدرجة ترابية تتناغم مع درجات الرمادي، يستخدم بكثرة في الكلاسيكية والطرز العتيقة ذات التفاصيل الخاصة ..

الظلال ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الأسود حين يضاف لأي تصميم يثقل منه ويجعله اكثر سكونا، وأن تضيفه للون نفسه يخلق نوع من التأثير يمسى الظلال في عالم الديكور، لتصميم اكثر أناقة ..

الازرق وهدوءه..

Rénovation Maison de Vllage, Koloré Koloré غرفة نوم
Koloré

Koloré
Koloré
Koloré

 الألوان الباردة: عائلات ألوان البنفسجي – الأزرق – الأخضرالألوان الهادئة هي ألوان مسالمة وتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء في أي مكان.. تُستخدم غالبا في الاماكن الهادئة والتى تحتاج للحفاظ على هدوءها كغرفة النوم والحمامات، وله تأثير كنسمة هواء بارد على الحالة النفسية لمستخدمين الفراغ ..

الألوان الدافئة ..

Pudding Sofa Loaf Living roomSofas & armchairs
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

الألوان الدافئة هي الأاحمر والبرتقالي والأصفر، وتضيف لمسة حميمية لأي تصميم خاصة وإن كانت ألوانه باردة رمادية او تلجية أو تصميم مصنوع من الأبيض كامل، فهي عادة ما تكون بالبريق والحيوية والطاقة والمظهر الأنيق للحصول على الشعور بدفئ والراحة للمكان.

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الأحمر ..

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model, LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic Living roomSofas & armchairs
LUCY retrò &amp; chic

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model

LUCY retrò & chic
LUCY retrò &amp; chic
LUCY retrò & chic

الأحمر هو أقوي الألوان حاد رومانسي و انفعالي أو ساخن و متوهج وعند إختياره مع أي لون فإنه يضيف الحيوية و الحماس. الأحمر يكون بطل أي تصميم يضاف إليه لا يمكن تجاهله ..

البرتقالي الخوخي ..

Die sechs neuen Trendfarben 2015, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

البرتقالي لون حيوي. البرتقالي الحار يوحي بالدفئ و الشهية بينما درجات اللون القرنفلي (الخوخي) فتوحي بالترحاب و السرور. قم باختيار اللون البرتقالي مع أي لون آخر لتضفي المزيد من الحيوية و البهجة علي المكان.

الازرق المخضر أو الفيروزي ..

TURQUOISE SLEEP Pixers BedroomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

TURQUOISE SLEEP

Pixers
Pixers
Pixers

اللون الأزرق المخضر بدرجاته يأتي إليك بروح الطبيعة الخلابة في منزلك، تساعد درجات هذا اللون علي خلق مشهد من الطبيعة كاملا  و إحساسا خاليا من الضغوط واسترخاء وانسجام 

البرتقالي مع الأزرق .. ألوان تكاملية

Nature With A Personality Pixers غرفة المعيشة
Pixers

Nature With A Personality

Pixers
Pixers
Pixers

البرتقالي لون حيوي. البرتقالي الحار يوحي بالدفئ و الشهية بينما درجات اللون القرنفلي (الخوخي) فتوحي بالترحاب و السرور. قم باختيار اللون البرتقالي مع أي لون آخر كالأزرق لتضفي المزيد من الحيوية و البهجة علي المكان.

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