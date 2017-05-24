القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

يعدعامل اختيار الالوان من اهم العناصر التى تميز التصميم الرائع والمميز من التصميم التقليدي، حيث استخدام اللون المناسب فى التصميم يمكنك ان تشعر انه رسالة التى تريد أن تعلن عنها لكل من يزور بيتك وانعكاس شخصيتك وتوفير احتياجاتك، بالإضافة لراحة العين وتأثيره على الحالة النفسية ولفت الانتباه وترك لمسة خاصة في كل ركن في منزلك .. جمعنا لك أهم الأفكار والقواعد الأساسية لاستخدام الالوان في منزلك في رحلة ممتعة بألوان الربيع ..
معرفتك بأساسيات الألوان تعطيك فكرة مبسطة عن الأنواع المختلفة وما هي عجلة الألوان ببساطة و كيف يتم تصورها مسبقا قبل البدء في تصميم منزلك
فمثلا عجلة الألوان وهي القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري.
منها الألوان الأساسية
أحمر – أصفر – أزرق ..
الألوان الثانوية
برتقالي – أخضر – بنفسجي…
الألوان الوسطية
وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي..
أما الألوان التكاملية (المترابطة)
و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد, لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي. هذه الألوان تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل الأحمر والأاخضر معا
او الأازرق والبرتقالي’ ..
الألوان المتماثلة
و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..
الصبغات في الألوان هو مصطلح فني معناه إضافة الابيض وتحويله للدرجة الأفتح مما هو عليه، ويسمى الباستل في اللغة الدراجة، له تأثير مشرق ومبهج على التصميم وينعم بهدوء غير مسبوق ..
التناغم في عالم الديكور هو ان تضيف الرمادي لأي لون، لتنعم بدرجة ترابية تتناغم مع درجات الرمادي، يستخدم بكثرة في الكلاسيكية والطرز العتيقة ذات التفاصيل الخاصة ..
الأسود حين يضاف لأي تصميم يثقل منه ويجعله اكثر سكونا، وأن تضيفه للون نفسه يخلق نوع من التأثير يمسى الظلال في عالم الديكور، لتصميم اكثر أناقة ..
الألوان الباردة: عائلات ألوان البنفسجي – الأزرق – الأخضرالألوان الهادئة هي ألوان مسالمة وتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء في أي مكان.. تُستخدم غالبا في الاماكن الهادئة والتى تحتاج للحفاظ على هدوءها كغرفة النوم والحمامات، وله تأثير كنسمة هواء بارد على الحالة النفسية لمستخدمين الفراغ ..
الألوان الدافئة هي الأاحمر والبرتقالي والأصفر، وتضيف لمسة حميمية لأي تصميم خاصة وإن كانت ألوانه باردة رمادية او تلجية أو تصميم مصنوع من الأبيض كامل، فهي عادة ما تكون بالبريق والحيوية والطاقة والمظهر الأنيق للحصول على الشعور بدفئ والراحة للمكان.
الأحمر هو أقوي الألوان حاد رومانسي و انفعالي أو ساخن و متوهج وعند إختياره مع أي لون فإنه يضيف الحيوية و الحماس. الأحمر يكون بطل أي تصميم يضاف إليه لا يمكن تجاهله ..
البرتقالي لون حيوي. البرتقالي الحار يوحي بالدفئ و الشهية بينما درجات اللون القرنفلي (الخوخي) فتوحي بالترحاب و السرور. قم باختيار اللون البرتقالي مع أي لون آخر لتضفي المزيد من الحيوية و البهجة علي المكان.
اللون الأزرق المخضر بدرجاته يأتي إليك بروح الطبيعة الخلابة في منزلك، تساعد درجات هذا اللون علي خلق مشهد من الطبيعة كاملا و إحساسا خاليا من الضغوط واسترخاء وانسجام
البرتقالي لون حيوي. البرتقالي الحار يوحي بالدفئ و الشهية بينما درجات اللون القرنفلي (الخوخي) فتوحي بالترحاب و السرور. قم باختيار اللون البرتقالي مع أي لون آخر كالأزرق لتضفي المزيد من الحيوية و البهجة علي المكان.
يمكنك قراءة .. 22 فكرة لفواصل بين المساحات المفتوحة تغنيك عن الحوائط