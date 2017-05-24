صمم منزلك على الطراز الفرنسي

علي الرغم من أن هذه المنازل الفرنسية لا تشترك في طراز واحد، إلا أن جميعها يعكس جمال تفاصيل الطراز الفرنسي لتثير بداخل نفوس ساكنيها ومستخدمينها أعمق المشاعر والاحاسيس. في هذه الشقق الباريسية سوف نجد الطراز الفرنسي يعمل علي دمج القديم مع الجديد والسماح للقطع الفريدة بتكملة بعضها البعض ومزجها بلمسات فنية ومتناغمة، جمعنا لك اليوم أهم سمات الطراز الفرنسي الخاص لتضيف منه بعض اللمسات لمنزلك ..
طراز الديكور الداخلي الفرنسي الكلاسيكي هو عبارة عن مزيج من الطراز الباروكي والملكي أو كما يسمونه
الإمبراطوري ، حيث يعتبر الطراز الإمبراطوري الأساسي في تصميم الغرف عند الفرنسيين ، لأنه ومنذ قرون عديدة لم يخسر هذا الطراز من الديكور شعبيته في فرنسا ، ويستخدم فيه دائماً الألوان الفاتحة .والسمات الملكية من حيث الأثاث والأسقف المرتفعة والزخارف النادرة ..
يستخدم الأثاث الفرنسي الأثاث العتيق كعناصر أساسية وخاصة في التصميم، ويمكنه تحويله أيضا لقطع ديكورية تحمل عبق التراث وذكريات دافئة ..
اما الديكور الفرنسي المعاصر فنجد انه عنوان للفخامة والعظمة ، ولكنه يثقدم بشكل جديد حامل سمات صناعية وريفية ، إضافة إلى أنه يعتبر الآن في قمته الشعبية ويضاف إليه اللمسات الفوضوية المدروسة من الصناعية كما ذكرنا للحفاظ على تداوله وراحة المستخدمين، ويستخدم فيه المصممين ألوان غير معتادة عن الطراز الفرنسي وجريئة لحد ما ..
يتميز الطراز الفرنسي باستخدام ألوان الباستيل : البيج، الأبيض، الوردي الزاهي ، البيج والعاجي ، الأزرق الشاحب، الأصفر الشاحب، والأخضر الفاتح .يمكن أن تظهر الظلال الداكنة في تشطيب المفروشات مثل : البني، البرونز، والرمادي ، وظلال عصيرية ، ولكنها نادراً ماتستعمل لتكوين لمسة براقة مثل : البرتقالي، الأحمر، الأزرق والذهب والنحاس ..
هنالك نوعان أساسيان من أنماط الجدران يمكن تقبلهما في هذا النوع من الديكور وهي الناعمة والقماشية . حيث يكون النوع الأول من الجدران مطلياً بأنواع من دهانات الباستيل ، أما الثاني فيستعمل عليه ورق الجدران ذات التصميمات الرائعة مع القماش والتطريزات، أو باستخدام ورق الفينيل
اما عن الأرضيات فمن الأفضل أن تغطى بالباركيه الخشبي بألوانه المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام نوع من البلاط المصقول او العتيق ..
غرفة النوم دائما ما تبدو رائعة بالظلال الفاتحة والزاهية والترابية من الألوان مع تدرج سلس إلى اللون الذهبي ، ويمكن أن نغطي أرض الغرفة بالكامل بسجادة ناعمة ذات ألوان ترابية أو ألوان متدرجة من اللون البيج . أما السرير الذي يعتبر قطعة أساسية لأي غرفة نوم ، فيكون مصمماً من الطراز الروماني ، ويغطى مسند السرير بجلد خفيف وتوضع الوسائد بشكل متجانس مع التصميم العام للسرير والأغطية الفخمة ، ويهتم أيضا الطراز الفرنسي بالمرايا والاكسسوارات والمزهريات الكبيرة .
أما عن غرفة المعيشة فيفضل الطراز الفرنسي استخدام للأثاث الناعم البسيط أبألوان زاهية مشرقة ، مع مساند خشبية عالية للأذرع ، ولون الكراسي والأرائك تتنوع بين الرمادي، البني، البيج أو الأبيض مع لمسة وردية ، ويمكن أن نستعمل نفس الطريقة مع الخزائن وطاولة القهوة، وتأتي المكتبة والمدفأة والمرايا والنجفة كعناصر أساسية في التصميم وهذا هو ما يختلف فيه الطراز الفرنسي عن غيره ..
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