صمم منزلك على الطراز الفرنسي

هنالك نوعان أساسيان من أنماط الجدران يمكن تقبلهما في هذا النوع من الديكور وهي الناعمة والقماشية . حيث يكون النوع الأول من الجدران مطلياً بأنواع من دهانات الباستيل ، أما الثاني فيستعمل عليه ورق الجدران ذات التصميمات الرائعة مع القماش والتطريزات، أو باستخدام ورق الفينيل

اما عن الأرضيات فمن الأفضل أن تغطى بالباركيه الخشبي بألوانه المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام نوع من البلاط المصقول او العتيق ..