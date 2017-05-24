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صمم منزلك على الطراز الفرنسي

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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علي الرغم من أن هذه المنازل الفرنسية لا تشترك في طراز واحد، إلا أن جميعها يعكس جمال تفاصيل الطراز الفرنسي لتثير بداخل نفوس ساكنيها ومستخدمينها أعمق المشاعر والاحاسيس. في هذه الشقق الباريسية سوف نجد الطراز الفرنسي يعمل علي دمج القديم مع الجديد والسماح للقطع الفريدة بتكملة بعضها البعض ومزجها بلمسات فنية ومتناغمة، جمعنا لك اليوم أهم سمات الطراز الفرنسي الخاص لتضيف منه بعض اللمسات لمنزلك ..

الكلاسيكية الفرنسية

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IONS DESIGN

Stylish Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

طراز الديكور الداخلي الفرنسي الكلاسيكي هو عبارة عن مزيج من الطراز الباروكي والملكي أو كما يسمونه الإمبراطوري ، حيث يعتبر الطراز الإمبراطوري الأساسي في تصميم الغرف عند الفرنسيين ، لأنه ومنذ قرون عديدة لم يخسر هذا الطراز من الديكور شعبيته في فرنسا ، ويستخدم فيه دائماً الألوان الفاتحة .والسمات الملكية من حيث الأثاث والأسقف المرتفعة والزخارف النادرة ..

أثاث عتيق ..

Swedish country style dining table Annie Sloan KitchenTables & chairs
Annie Sloan

Swedish country style dining table

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

يستخدم الأثاث الفرنسي الأثاث العتيق كعناصر أساسية وخاصة في التصميم، ويمكنه تحويله أيضا لقطع ديكورية تحمل عبق التراث وذكريات دافئة ..

الديكور الحديث بلمسة فرنسية

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love مطبخ
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

اما الديكور الفرنسي المعاصر فنجد انه عنوان للفخامة والعظمة ، ولكنه يثقدم بشكل جديد حامل سمات صناعية وريفية ، إضافة إلى أنه يعتبر الآن في قمته الشعبية ويضاف إليه اللمسات الفوضوية المدروسة من الصناعية كما ذكرنا للحفاظ على تداوله وراحة المستخدمين، ويستخدم فيه المصممين ألوان غير معتادة عن الطراز الفرنسي وجريئة لحد ما ..

الألوان في الطراز الفرنسي ..

Copper Collection rigby & mac غرفة المعيشة
rigby &amp; mac

Copper Collection

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

يتميز الطراز الفرنسي باستخدام  ألوان الباستيل : البيج، الأبيض، الوردي الزاهي ، البيج والعاجي ، الأزرق الشاحب، الأصفر الشاحب، والأخضر الفاتح .يمكن أن تظهر الظلال الداكنة في تشطيب المفروشات مثل : البني، البرونز، والرمادي ، وظلال عصيرية ، ولكنها نادراً ماتستعمل لتكوين لمسة براقة مثل : البرتقالي، الأحمر، الأزرق والذهب والنحاس ..

الجدران

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love Living roomAccessories & decoration
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

هنالك نوعان أساسيان من أنماط الجدران يمكن تقبلهما في هذا النوع من الديكور وهي الناعمة والقماشية . حيث يكون النوع الأول من الجدران مطلياً بأنواع من دهانات الباستيل ، أما الثاني فيستعمل عليه ورق الجدران ذات التصميمات الرائعة مع القماش والتطريزات، أو باستخدام ورق الفينيل 

اما عن الأرضيات فمن الأفضل أن تغطى بالباركيه الخشبي بألوانه المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام نوع من البلاط المصقول او العتيق ..

غرف النوم الفرنسية .. قطعة ملكية ..

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرفة النوم دائما ما تبدو رائعة بالظلال الفاتحة والزاهية والترابية من الألوان مع تدرج سلس إلى اللون الذهبي ، ويمكن أن نغطي أرض الغرفة بالكامل بسجادة ناعمة ذات ألوان ترابية أو ألوان متدرجة من اللون البيج . أما السرير الذي يعتبر قطعة أساسية لأي غرفة نوم ، فيكون مصمماً من الطراز الروماني ، ويغطى مسند السرير بجلد خفيف وتوضع الوسائد بشكل متجانس مع التصميم العام للسرير والأغطية الفخمة ، ويهتم أيضا الطراز الفرنسي بالمرايا والاكسسوارات والمزهريات الكبيرة .

غرفة المعيشة .. الهدوء والسكينة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما عن غرفة المعيشة فيفضل الطراز الفرنسي استخدام  للأثاث الناعم البسيط أبألوان زاهية مشرقة ، مع مساند خشبية عالية للأذرع ، ولون الكراسي والأرائك تتنوع بين الرمادي، البني، البيج أو الأبيض مع لمسة وردية ، ويمكن أن نستعمل نفس الطريقة مع الخزائن وطاولة القهوة، وتأتي المكتبة والمدفأة والمرايا والنجفة كعناصر أساسية في التصميم وهذا هو ما يختلف فيه الطراز الفرنسي عن غيره ..

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القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

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