تصميم منزل الأحلام في 55 متر!

في كثير من الأحيان نعتقد أن صغر مساحة المنزل، ستكون سببًا في عدم القدرة على الحصول تصميم داخلي جميل وأنيق، ولن نكون قادرين على تحقيق الاستفادة من مساحته بشكل جيد. إلا اننا في هوميفاي نؤكد على خطأ تلك الفكرة، ودائمًا ما نأتي لكم بتصميمات المنازل ذات المساحات التي لا تتعدى بضعة امتار، ولكنها تتمتع بقدر كبير من الابداع والديكورات الأنيقة، لنؤكد أنه يمكنكم تصميم منازل صغيرة ولكن رائعة.

اليوم، نعرض لكم مشروع رائع آخر، لشقة تقع في قلب باريس، وهو مما لا شك فيه مكانًا متميزًا جدًا، إلا أن تلك الشقة لا تتضمن سوى غرفة نوم واحدة فقط، وغرفة معيشة، وحمام، وقاعة تضمن مدخل ومطبخ، ومع ذلك فإن مصممو الديكور الداخلي يعرفون كيفية تحويل تلك المساحة الصغيرة التي تبلغ 55 متر مربع، إلى قصر باريسي جميل.

هل تريد أن تذهب إلى باريس؟ شاركنا في جولتنا في مشروع اليوم!