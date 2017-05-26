تصميم منزل الأحلام في 55 متر!

في كثير من الأحيان نعتقد أن صغر مساحة المنزل، ستكون سببًا في عدم القدرة على الحصول تصميم داخلي جميل وأنيق، ولن نكون قادرين على تحقيق الاستفادة من مساحته بشكل جيد. إلا اننا في هوميفاي نؤكد على خطأ تلك الفكرة، ودائمًا ما نأتي لكم بتصميمات المنازل ذات المساحات التي لا تتعدى بضعة امتار، ولكنها تتمتع بقدر كبير من الابداع والديكورات الأنيقة، لنؤكد أنه يمكنكم تصميم منازل صغيرة ولكن رائعة.
اليوم، نعرض لكم مشروع رائع آخر، لشقة تقع في قلب باريس، وهو مما لا شك فيه مكانًا متميزًا جدًا، إلا أن تلك الشقة لا تتضمن سوى غرفة نوم واحدة فقط، وغرفة معيشة، وحمام، وقاعة تضمن مدخل ومطبخ، ومع ذلك فإن مصممو الديكور الداخلي يعرفون كيفية تحويل تلك المساحة الصغيرة التي تبلغ 55 متر مربع، إلى قصر باريسي جميل.
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من مدخل هذه الشقة أن نبدأ الجولة. حيث المساحة التي تساعدنا على فهم بنية هذه الشقة، وانطباع عام عن الأجزاء المختلفة من المنزل.
لإضفاء لمسة نابضة بالحياة على هذه الشقة، اختار مصممو الديكور الداخلي لطلاء جدران مدخل القاعة لونين، على جانب واحد من الجدران اختار الأزرق البترولي الجميل، على الجانب الآخر استعان بنغمة من البيج الداكن. هذا المزيج من الألوان ليس فقط يسمح بإضفاء طابع شخصي، ولكن أيضا يخلق تباين مثير للاهتمام في هذا الفضاء، مما يجعله أكثر ترحيبًا.
من ناحية أخرى، فإن تعدد نقاط الضوء تسمح بإنشاء مساحة أكثر انفتاحًا واتساعًا بصريًا. أما بالنسبة للديكور، فإن مدخل القاعة يستحق كل الاهتمام، وهنا نجد أنه يراهن على مختلف التفاصيل الزخرفية، إما على الحائط أو على الأرض، مما يجعل هذه المساحة الصغيرة جميلة.
من هذه الصورة نكتشف غرفة المعيشة أو المجال الاجتماعي لهذه الشقة الصغيرة. من أجل عدم جعلها كئيبة خاصة مع المساحة الصغيرة، اختار المهنيين الاعتماد على الضوء، كزخرفة جديدة ومُشرقة. الألوان الخفيفة أيضًا لها حصتها من المسؤولية في هذا الديكور الجميل. لوحة الألوان واضحة دائمًا رهان مؤكد، وخاصة في المساحات الصغيرة، لأنها تسمح بإنشاء مساحات مضيئة وأكثر اتساعًا بصريًا.
تحتوي هذه الغرفة على أثاث بسيط وأريكة وطاولة قهوة، إلى جانب كونسول ومكتب. الأثاث يتوافق مع عدة أنماط، والديكور يتبع النمط الانتقائي. ترك النافذة لتسمح بتجدد الهواء، في مساحة صغيرة هو بلا شك رهان جيد، لأنها تسمح بتحقيق الانفتاح، وإعطاء الشعور بالاتساع.
من خلال المنطقة أمام المكتب في غرفة المعيشة، يمكننا الوصول إلى غرفة أخرى، حيث تم فصل الغرفة عن طريق جدار كاذب، لإنشاء غرفة أخرى، وهي غرفة النوم. إذا عدتم إلى الصورة الأولى، ستجدوا أنه هناك جدار يفصل بين غرفتي المعيشة والنوم، إلا أن هذا الجدار ترك غير كاملًا في نهايته، لعدم خلق شعور بضيق المساحة.
فاجئنا تصميم غرفة النوم، فطلائها بالأبيض بالكامل جعلها مساحة ساحرة حقًا، إإضافة إلى بساطة الديكور، ليُصبح كل شيء ينقل لنا الهدوء. اختيار اللون الأبيض لم يكن عبثا، لأن هذا اللون هو انعكاس للضوء، سواء الطبيعي والاصطناعي، مما يسمح بانعكاس الضوء في هذا الفضاء إلى الحد الأقصى، مما يجعلها مريحة أكثر.
تم تزيين السرير بواسطة مفارش بيضاء جميلة وبعض الوسائد، واحدة من اللون البني، لخلق بروز. على رأس السرير، علق مصباحان لإلقاء الضوء على المنطقة. في الجزء الخلفي من الغرفة، نحن نرى الباب المنزلق، الذي يقودنا إلى الحمام.
حمام عصري جميل، ومجهز ببانيو، والذي يحتوي على اثنين من الخيارات، إما الاستلقاء في الماء والاستمتاع بببعض الاسترخاء، أو الاستحمام السريع من خلال اثنين من الدش أحدهما ثابت والأخر متحرك .
وضعت مرآة كبيرة فوق حوض الاغتسال، مما يسمح بصنع نوع من الوهم البصري في الفضاء، الذي يجعل المساحة أكبر اتساعًا، بينما صممت منافذ في الجدار، لوضع سلالتين كبيرتين لاستخدامهما في تخزين بعض مواد الحمام.
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