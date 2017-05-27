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تصميمات فريدة لمطابخ عصرية لم ترى مثلها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
O futuro é agora, FABRI FABRI مطبخ Purple/Violet
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المطبخ هو قلب المنزل، والعنصر الذي يمنحه الطابع الشخصي المميز له عن غيره من المنازل، وبينما هناك تصميمات لا نهائية من المطابخ العصرية التي تتشابه في أغلب الجوانب، هناك من يبحث عن التميز، ليخرج من بين تلك التصميمات الكثيرة، بتصميم فريد يملك تفاصيله الخاصة التي تجعله لا يُشبه غيره من المطابخ.

في مقال اليوم من هوميفياي، أتينا لكم بقائمة من المطابخ المميزة في كل تفاصيلها، والتي نعتقد أنك لم ترى مثلها من قبل. شاهدهم معنا واستمتع بسحر التفاصيل الفريدة!

1. الكثير من التفاصيل

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio مطبخ الخشب البلاستيك المركب Yellow
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

ربما تكون الألوان هي أول ما يجذب الأنظار في هذا المطبخ، ولكنها ليست الميزة الوحيدة او الفريدة. إذا ارتفعت بنظرك إلى الأعلى، ستجد أن السقف قد تزين بشكل رائع بملصقات جدار لامعة، من نفس لون الخزانات العليا، في تصميم يبرز المروحة العادية، ويجعل من السقف قطعة فنية.

فوق الصف الثاني من الخزانات العلوية، صمم مستطيل أفقي بلون أزرق مع زرقشات تبرز كالنجوم مع انعكاس الضوء، وكأن هذا المستطيل قطعة من السماء التي تتلألأ نجومها ليلًا. اما الخزانات السفلية، فقد شكلت لوحة رائعة من الورود، ولم يكتفي المصمم بتلك التفاصيل، بل أضاف البلاطات المزخرفة في الأرضية لمزيد من التميز.

2. سحر الرخام

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

مزيج الرخام والخشب تكوين مثالي يمنح أي مساحة من المنزل سحر خاص، ومظهر أنيق وجذاب، وربما يون هذا المزيج غير فريد، ولكن طريقة استخامه في هذا المطبخ هي الفريدة، حيث منضدة المطبخ الرخامية بالكامل، وقد صممت من ثلاث طبقات من الكتل الرخامية الكبيرة، بلون رمادي من تجزيعات بيضاء تمنح الطاولة ضوء مميز. 

في الجدار، صمم إطار خشبي تضمن الخزانات السفلية، بينما تزين الجزء الباقي بأكمله بالرخام ذاته المصممة منه المنضدة، صانعًا لوحة عبقرية ليس لها شبيه.

3. مطبخ شبه فارغ!

O futuro é agora, FABRI FABRI مطبخ Purple/Violet
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

السقف الخرساني، والأرضية الصلبة بلونها الأسود الأنيق اللامع، الذي يعكس الأضواء البنفسجية الرائعة المثبتة أسفل المنضدة السوداء الكبيرة، والتي تتمد في نهايتها منضدة أخرى صغيرة بلون فوشيا صارخ. ليس هذا فقط، وأيضًا الغلاف الوردي المزين للمدخنة المعدنية في السقف.. كلها تفاصيل ترسم ملامح لا شبيه لها في هذا المطبخ الفريد.

ولكن.. ألا تشعر أن هذا المطبخ يبدو فارغًا إلا من المنضدتين! لدينا مفاجأة لك في الصورة التالية!

المفاجأة

O futuro é agora, FABRI FABRI مطبخ MDF Multicolored
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

تلك هي الميزة الفريدة في تصميم هذا المطبخ، حيث الخزانات الخفية تماما، والتي تبدو كجدار أملس ولكنها في الحقيقة تختبئ خلف باب منزلق وأبواب مع مفصلات ترتفع للأعلى بطريقة الكبس أو الضغط للداخل. ألا يبدو الأمر رائعًا؟!

4. أجواء استوائية

Private House, Tiago Martins - 3D Tiago Martins - 3D مطبخ
Tiago Martins – 3D

Tiago Martins - 3D
Tiago Martins – 3D
Tiago Martins - 3D

بأجواء استوائية، صمم هذا المطبخ كلوحة فنية رائعة، حيث نغمات الأخضر، مع الأرضية الباركيه الممثالة لجزء من الجدار الذي انقسم بين الرمادي والأسود، إضافة إلى الخزانة الخشبية ذات الابواب الزجاجية، والتي استخدمت لحفظ وعرض أدوات المائدة الثمينة والفاخرة.

ربما تبحث عن الخزانت في هذا المطبخ أيضًا، والتي يمكنك أن تجدها مختبئة في الجدار الأسود في نهاية المطبخ، والذي تزين بأرفف خشبية تحمل مزهريات مليئة بالمزروعات الخضراء. الهيكل الفولاذي للثلاجة المدمجة داخل الحائط الأسود، والاسطوانتين المعدنيتين للمدخنة، يعكسون مزيج الألوان في أنحاء المطبخ بصورة تبدو خالية من العيوب.

5. اثنين من المابخ في مساحة واحدة!

VIVIENDA UNIFAMILIAR, JUSTO DEL RIO D.I. JUSTO DEL RIO D.I. مطبخ
JUSTO DEL RIO D.I.

JUSTO DEL RIO D.I.
JUSTO DEL RIO D.I.
JUSTO DEL RIO D.I.

هذا المطبخ لا يبدو كأي من المطابخ الأخرى، توزيع الخزانات يبدو فريدا ومميزًا وقد صممت من جزين يفصل بينهما عمود من اثنين من الألواح الخبية بينهما فراغ مضيء، حتى أن اختيار الخلفية يبدو مميزًا وقد تم إبرازها بواسطة خطوط الضوء الخفية.

قسم البار إلى مستويين لكل منهما كراسي، وكأن المطبخ بأكمله ينقسم  إلى مطبخين في مساحة واحدة!

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6. تصميم ذكي على طريقة أحجية المتاهة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

منضدة المركز، مع بار التقديم المرتفع، ومنضدة العمل مع الخزانات السفلية، تبدوان أنيقتين ولكن تقليديتين! تفرد هذا المطبخ يكمن في الخزانات العليا، التي صممت بشكل ذكي يبدو مشابها لأحجية المتاهة، مع مربعات ومستطيلات من الخشب البني الداكن، الذي يصنع تناقذًا جذابًا مع الخلفية البيضاء، مما يجعل تلك الخزانات أكثر بروزًا.

7. فريد ببساطة

Altholzküche mit runden Möbel in einem Umbau, Pfister Möbelwerkstatt GdbR Pfister Möbelwerkstatt GdbR مطبخ
Pfister Möbelwerkstatt GdbR

Pfister Möbelwerkstatt GdbR
Pfister Möbelwerkstatt GdbR
Pfister Möbelwerkstatt GdbR

على الرغم من بساطة التصميم الخشبي لهذا المطبخ، الذي احتفظ بالمظهر الطبيعي للأخشاب، إلا أنه يبدو فريدًا بوضوح، حيث تم تصميمه على قاعدة خشبية مرتفعة عن الأرض، وقد تزينت بخط من الأضواء الـ LED، أما هيكل المطبخ ذاته، فهو يرتفع فوق قاعدة معدنية تصنع نقيضًا ومزيجًا فريدًا مع الأخشاب.

استغل الجانب الخارجي من منضدة المطبخ لتصمين أرفف لعرض قطع مميزة من أدوات المائدة، بينما احتفظ باقي المطبخ بتصميم بسيط يخلو من المبالغة.

8. مطبخ نصف دائري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اعتدنا على أنماط محددة في تصميم المطابخ، حتى المميزة منها، بين حرف U و L والتصميم على خط واحد، إلا أن هذا المطبخ تخلى عن كل الأنماط التقليدية مستمدًا تفرده من تصميم منضدة العمل التي اتخذت شكل نصف دائرة، من خزانات وأدراج تخلو من المقابض، حتى الخزانات التي تبدو كدولاب يستند إلى الجدار في الخلف، تصميمها ليس شبيهًا لأي تصميم أخر.

9. الخزانات العلوية بطل المطبخ

KH Küche: Rahmen Eiche, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

مرة أخرى الخزانات العلوية صاحبة التميز والتفرد، ولكن في هذا المطبخ، اتخذت تصميمًا خشبيًا مفتوحًا، داخل كوة في جانبي الجدار، مع ارفف رتبت فيها أدوات المائدة بشكل دقيق منظم وأنيق. في المنتصف،صممت كوة أخرى ولكن مع منضدة بارزة للخارج، وضعت عليها القطع النحاسية إلى جانب الخزفية البيضاء، في عرض فاخر ومميز.

10.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل رأيت تصميمًا مشابهًا لهذا المطبخ الخشبي من قبل! بدون أية تفاصيل أو مبالغات، فقط الأخشاب وحدها كافية لتفرد وتميز هذا المطبخ، بدون طلاء ولكن مع تشطيب فريد، صممت الخزانات السفلية لهذا المطبخ، مع سطح منضدة أسود أنيق، يماثل لون الموقد الصغير المدمج في الهيكل الخشبي.

تم التخلي عن الخزانات العلوية لصالح اثنين من الأرفف الخشبية المعلقة على جانبي المدخنة، وقد رتبت فوقهما الكثير من الزجاجات الفارغة، إضافة إلى رأس حيوان بري يُضفي طابع شخصي ويفصح عن حب أصحاب المنزل للصيد.

لمزيد من تصميمات المطابخ المميزة والمُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، مطابخ ريفية لا تخلو من عنصر الإبهار

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