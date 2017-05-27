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منزل أمريكي مثالي يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

Eman Rifaat Eman Rifaat
New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI منازل الخرسانة Grey
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يأخذكم هذا الكتاب في جولة داخل منزل على مساحة 260 متر مربع في واشنطن، هذا المنزل الذي يعتمد على الطاقة تكلّف بناؤه 2,036,928.00 دولار، نمط استعماري واضح في كافة تفاصيل البناء، اهتمام كبير بالتصميم الداخلي أيضًا في جميع الغرف وعلى رأسها المطبخ والحمام، أثاث مختار بعناية يجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تصميمه، بالإضافة إلى الديكورات الرائعة. 

البساطة واللون الأبيض عاملان مشتركان في كل غرف وزوايا المنزل، فهيا بنا نبدأ الجولة لنرى إبداع المصممين في تصميم الحمام والمطبخ..

بداية مشوقة!

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI منازل الخرسانة Grey
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

واجهة المنزل تحفة معمارية يظهر فيها التأثر بالنمط الاستعماري بشكل واضح، جاءت الواجهة باللونين الأبيض والرمادي مع وجود الزجاج الذي أضفى سحرًا على الواجهة، أما العنصر الأكثر سحرًا كانت هذه الأزهار الملونة في الحديقة الامامية للمنزل والتي أضافت بهجة وحيوية لمدخل المنزل وجعلته أكثر ترحيبًا وأناقة مع لمحة عصرية مشرقة وجميلة. 

اختيارات مثالية

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI مطبخ كوارتز White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

عندما تنتقل إلى داخل المنزل تبدأ في الحال بملاحظة الاختيارات المثالية في جميع العناصر، اللون الأبيض مسيطر على طلاء الجدران والسقف يشعرنا بكبر المساحة والروح المشرقة، ممزوج بطريقة جميلة مع الأرضيات الخشبية التي أضافت دفء وحميمية للمنزل واللونين انسجما معًا بطريقة مذهلة! 

مطبخ عصري

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI مطبخ كوارتز White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

المطبخ في هذا المنزل من أكثر الغرف المميزة، جاء تصميمه بطريقة عصرية وبسيطة، مجهز بطريقة جيدة ويحتوي على جميع الأجهزة التي تحتاجها في مطبخك، اندماج اللون الفضي في الأجهزة الكهربائية مع اللون الأبيض في أثاث المطبخ والجدران والسقف كان رائعًا، وكما نلاحظ فقد استخدم المصمم البلاط الأبيض في جدران المطبخ بدلًا من الطلاء لسهولة تنظيفه وتلميعه من الدهون والزيوت وأبخرة المطبخ المختلفة. 

جزيرة المطبخ

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI مطبخ كوارتز White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

المطبخ به مساحة كافية لتصميم جزيرة في المنتصف، استخدم المصمم الكوارتز الرائع واللامع باللون الأبيض مع تشبيحة رمادية خفيفة في تغطية سطح الجزيرة ما أعطى المطبخ شكل أنيق وفاخر. 

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الحمام الرئيسي

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI غرفة نوم كوارتز White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

ننتقل إلى الحمام الرئيسي في المنزل، يحتوي الحمام على حوض مزدوج واماكن تخزين تحت كلٍ منهما مع مرآة فوق كل واحد ومرآة سداسية في المنتصف، التصميم مثالي وخلق شكل متوازن في الحمام. 

ألوان الحمام جاءت متنوعة، فحافظ السقف والأرضية على اللون الأبيض، مع استخدام السيراميك باللون الكريمي في الجدران، وجاء تصميم الخزائن الخشبية بلون بني داكن وعصري. 

مكان مخصص للاستحمام

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI حمام فلز Beige
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

على الجانب الآخر صممت كابينة استحمام زجاجية بطريقة مميزة، الزجاج وسيلة ممتازة لجعل الحمام يبدو واسعًا وكبيرًا. 

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حوض استحمام فاخر

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI حمام كوارتز White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

خصص ركن في الحمام منفصل عن باقي أجزائه من أجل حوض الاستحمام الرائع الموجود في الصورة، اللون الأبيض والتصميم العصري الفاخر جعلت هذا المكان يبدو مثل السبا، مكان مميز للحصول على جلسة استرخاء والاستمتاع بوقت هاديء وسط المياه.

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حمام إضافي

New Residential Construction in POrt Washington, NY 11050, HOMEREDI HOMEREDI حمام زجاج White
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

تحتوي كل غرفة نوم في هذا المنزل على حمام خاص بها، وهذا الحمام لأحد الغرف به حوض استحمام متكامل مع بانيو سبا، اللون الأبيض والتصميم العصري لأثاث الحمام بالخشب الداكن ظل مسيطرًا على نمط التصميم، مع استخدام الزجاج ووجود منافذ تهوية متمثلة في النوافذ والشبابيك.

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