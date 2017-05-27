منزل أمريكي مثالي يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

يأخذكم هذا الكتاب في جولة داخل منزل على مساحة 260 متر مربع في واشنطن، هذا المنزل الذي يعتمد على الطاقة تكلّف بناؤه 2,036,928.00 دولار، نمط استعماري واضح في كافة تفاصيل البناء، اهتمام كبير بالتصميم الداخلي أيضًا في جميع الغرف وعلى رأسها المطبخ والحمام، أثاث مختار بعناية يجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تصميمه، بالإضافة إلى الديكورات الرائعة.

البساطة واللون الأبيض عاملان مشتركان في كل غرف وزوايا المنزل، فهيا بنا نبدأ الجولة لنرى إبداع المصممين في تصميم الحمام والمطبخ..