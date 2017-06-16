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طراز الشابي شيك وكيفية الحصول عليه

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify Walls & flooringWallpaper
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إذا كنت تريد تجديد منزلك والحصول على طراز جديد وغير مألوف مع الإحتفاظ بأثاثك وتجديده، فإكتشف معنا المحددات التصميمة لطراز الشابي شيك لنتعلم سوياً كيفية تطبيقها في منازلنا.

ما هو طراز الشابي شيك؟

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

يعد طراز الشابي شيك طراز جديد نوعياً، فبعد نشأته في فرنسا، انتشر في باقي البلدان. ما يجعله محبب للكثير أنه مزيج من الكلاسيكية في المكونات الأنتيكية، والمودرن المنعش والتي تجعل هناك مجال لإضافة الشابي شيك في منزلك مهما كان طرازه وشكله وألوانه. كما أن مع الشابي شيك يمكنك الحصول على حلول عملية وإقتصادية لتجديد أثاثك القديم والتي قد تكون أصبحت مملة أو لم تعد مواكبة لصيحان الموضة.

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

يتميز أيضاً الشابي شيك باستخدام العناصر الطبيعية أو المصنوعة يدوياً مثل التطريز، التريكو أو الكروشية.

ألوان فاتحة

Home Relooking in stile Shabby Chic, Cinzia Corbetta Cinzia Corbetta غرفة المعيشة
Cinzia Corbetta

Cinzia Corbetta
Cinzia Corbetta
Cinzia Corbetta

يعتمد طراز الشابي شيك على طلاء أثاثك القديم بشكل غير مثالي بحيث يظهر على هذا الأثاث القديم أثار الاستخدام والتي تميزه وتعطيه أناقة خاصة ترجعك للطراز الكلاسيكي وطراز ريف أوروبا. غالباً ما يكون الأثاث الأنتيكي مصنوع من الخشب ومطلي باللون الأبيض أو الألوان الهادئة  مثل الزهري، الأزرق الفاتح أو الأخضر الفاتح. بشكل يعطي إنطباع بالإستخدام المتكرر.

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

لا يجب أن يغمر طراز الشابي شيك منزلك بالكامل لكن يمكنك إعداد غرفة واحدة فقط لتأخذ هذا الطراز الجديد

لمسات أنثوية ورومانسية

Home Relooking in stile Shabby Chic, Cinzia Corbetta Cinzia Corbetta غرفة نوم
Cinzia Corbetta

Cinzia Corbetta
Cinzia Corbetta
Cinzia Corbetta

يظهر الأثاث بشكل أنثوي مع مزج عدد من العناصر الحديثة والمودرن لتناسب الأثاث الحديث ويتناسب مع الأجواء المودرن. فتعطي أجواء الشابي شيك لمسات ساحرة ورومانسية في غرف النوم.

اكسسوارات

PARIS ROSE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

من حيل الشابي شيك الذي يمكن تطبقها في منزلك هي بإضافة ألوان من خلال السجاد والاكسسوارات. كما تتميز الاكسسوارات بكونها من خامة الزجاج والبورسيلين والتي تضيف شخصية للغرف.

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BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

استعن بالإكسسوارات المميزة من مرايا ذهبية وخزانات ذات أشكال مميزة لتزين أركان منزلك مع خلق تباين وجمال.

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

يمكنك طلاء الحوائط باللون الأبيض، الكريمي أو الباستيل مع تزينها بلوحات فنية وإطارات مميزة.

ورق حائط يناسب الشابي شيك

Wallpaper homify Walls & flooringWallpaper
homify

Wallpaper

homify
homify
homify

يمكنك الإستعانة بورق الحائط أيضاً لخلق بعض الديناميكية على حوائط منزلك والذي يضيف لأثاثك لمسات خاصة كما يعطي منزلك شخصية وتميز.

ثراء وفخامة

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

من قال أن الشابي شيك يتنافى مع الفخامة والثراء لغرف منزلك؟ فكما نرى في هذا المثال فيمكننا الحصول على فراغات ثرية وفخمة مع المحافظة على الطراز المطلوب.

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan Annie Sloan BedroomBedside tables
Annie Sloan

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

لا تنسى الإستعانة بوحدات تخزينية كافية لترتيب منزلك بأفضل شكل وبدون خلق أية فوضى قد تؤثر على شكل وأناقة غرف منزلك.

نقوشات خاصة

Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

إحرص أن تكون مفروشات ومكملات غرف منزلك من أقمشة، ستائر أو اكسسوارات بألوان باستيل مع بعض اللمسات الأخرى مثل نقوشات زهور أنيقة أو نقوشات بسيطة.

مزهريات في كل مكان

nAPPE ET VIS 0 VIS, Amandine de Brévelay créations Amandine de Brévelay créations BedroomBeds & headboards
Amandine de Brévelay créations

Amandine de Brévelay créations
Amandine de Brévelay créations
Amandine de Brévelay créations

لا تنسى تزين بيتك بالنباتات والزهور سواء كانت طازجة أو مجففة.

لتتعلم فن تنسيق الزهور إقرأ: فن تنسيق الزهور في المنزل

على السقف

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

لا تنسى الزخارف الجبسية في طرف السقف مع وحدات الإضاءة الكريستالية.

روعة الألوان الفاتحة

Shabby Chic Küche, Beer GmbH Beer GmbH KitchenKitchen utensils خشب White
Beer GmbH

Beer GmbH
Beer GmbH
Beer GmbH

اللألوان الفاتحة المسيطرة على الشابي شيك أعطت للفراغات الصغيرة اتساع وعمق خاص كما يعطيه جمال فريد من نوعه.

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