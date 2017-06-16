طراز الشابي شيك وكيفية الحصول عليه

إذا كنت تريد تجديد منزلك والحصول على طراز جديد وغير مألوف مع الإحتفاظ بأثاثك وتجديده، فإكتشف معنا المحددات التصميمة لطراز الشابي شيك لنتعلم سوياً كيفية تطبيقها في منازلنا.
يعد طراز الشابي شيك طراز جديد نوعياً، فبعد نشأته في فرنسا، انتشر في باقي البلدان. ما يجعله محبب للكثير أنه مزيج من الكلاسيكية في المكونات الأنتيكية، والمودرن المنعش والتي تجعل هناك مجال لإضافة الشابي شيك في منزلك مهما كان طرازه وشكله وألوانه. كما أن مع الشابي شيك يمكنك الحصول على حلول عملية وإقتصادية لتجديد أثاثك القديم والتي قد تكون أصبحت مملة أو لم تعد مواكبة لصيحان الموضة.
يتميز أيضاً الشابي شيك باستخدام العناصر الطبيعية أو المصنوعة يدوياً مثل التطريز، التريكو أو الكروشية.
يعتمد طراز الشابي شيك على طلاء أثاثك القديم بشكل غير مثالي بحيث يظهر على هذا الأثاث القديم أثار الاستخدام والتي تميزه وتعطيه أناقة خاصة ترجعك للطراز الكلاسيكي وطراز ريف أوروبا. غالباً ما يكون الأثاث الأنتيكي مصنوع من الخشب ومطلي باللون الأبيض أو الألوان الهادئة مثل الزهري، الأزرق الفاتح أو الأخضر الفاتح. بشكل يعطي إنطباع بالإستخدام المتكرر.
لا يجب أن يغمر طراز الشابي شيك منزلك بالكامل لكن يمكنك إعداد غرفة واحدة فقط لتأخذ هذا الطراز الجديد
يظهر الأثاث بشكل أنثوي مع مزج عدد من العناصر الحديثة والمودرن لتناسب الأثاث الحديث ويتناسب مع الأجواء المودرن. فتعطي أجواء الشابي شيك لمسات ساحرة ورومانسية في غرف النوم.
من حيل الشابي شيك الذي يمكن تطبقها في منزلك هي بإضافة ألوان من خلال السجاد والاكسسوارات. كما تتميز الاكسسوارات بكونها من خامة الزجاج والبورسيلين والتي تضيف شخصية للغرف.
استعن بالإكسسوارات المميزة من مرايا ذهبية وخزانات ذات أشكال مميزة لتزين أركان منزلك مع خلق تباين وجمال.
يمكنك طلاء الحوائط باللون الأبيض، الكريمي أو الباستيل مع تزينها بلوحات فنية وإطارات مميزة.
يمكنك الإستعانة بورق الحائط أيضاً لخلق بعض الديناميكية على حوائط منزلك والذي يضيف لأثاثك لمسات خاصة كما يعطي منزلك شخصية وتميز.
من قال أن الشابي شيك يتنافى مع الفخامة والثراء لغرف منزلك؟ فكما نرى في هذا المثال فيمكننا الحصول على فراغات ثرية وفخمة مع المحافظة على الطراز المطلوب.
لا تنسى الإستعانة بوحدات تخزينية كافية لترتيب منزلك بأفضل شكل وبدون خلق أية فوضى قد تؤثر على شكل وأناقة غرف منزلك.
إحرص أن تكون مفروشات ومكملات غرف منزلك من أقمشة، ستائر أو اكسسوارات بألوان باستيل مع بعض اللمسات الأخرى مثل نقوشات زهور أنيقة أو نقوشات بسيطة.
لا تنسى تزين بيتك بالنباتات والزهور سواء كانت طازجة أو مجففة.
لتتعلم فن تنسيق الزهور إقرأ: فن تنسيق الزهور في المنزل
لا تنسى الزخارف الجبسية في طرف السقف مع وحدات الإضاءة الكريستالية.