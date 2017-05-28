​11 غرفة ذات شخصية للأطفال

من المهم تعزيز وتشجيع الأطفال على تبنى وتقبل شخصياتهم الخاصة من خلال إختيارتهم، طريقة ملبسهم، بالإضافة لغرفهم الخاصة والتي يجب أن تشعرهم بالفخر والاستحسان.
عندما نصمم غرف الأطفال بالأجواء الخاصة بهم والمفضلة لديهم سواء كانت شخصيات كرتونية أو وظيفة مستقبلية، فإننا نشجعهم على التخيل والإبتكار. لذلك جئنا لكم اليوم بعدد من الغرف والتي تأخذ طابع خاص تناسب كل الأطفال وكل الإهتمامات، فتابعونا..
هذا السرير البسيط على شكل سيارة سباق بألوان رائعة يناسب كل الأطفال محبي السيارات وخاصة مع وجود ملصقات على الجدار والأرضية.
نموذج آخر لتصميم بسيط لسرير على شكل زورق صغير، يعطي الأطفال الفرصة لأن يعيشوا في أجواء الإبحار في عرض البحر طوال العام، وخاصة مع وجود رسومات على الحائط بشكل الأمواج. هذا التصميم يناسب الأطفال في سن صغير حيث ينتقل بهم من سرير الرضيع إلى هذا السرير.
أما هذه الغرفة، فهي لطفل أكبر حيث أن جسم السرير الفعلي عبارة عن شكل زورق رائع مع عمل ظهر السرير من شراع مبهر. تم تزين الغرفة بالمراكب الشراعية، طوف النجاة مع خريطة توضيحية على الحائط. أيضاً تم إضافة السلم المصنوع من الأحبال ليتيح لصغيرك اللعب والمغامرة. هذه الغرفة هي تعد حلم كل الأطفال المحبين للإبحار.
الكثير من الأطفال يحبون اللعب بشخصية القرصان، لذلك فهذا السرير مناسب لهم. فهو سرير ذو تصميم عادي ولكن مع إضافة جزء ف نهايته يشبه السفنية وعليها علم القراصنة الخاص بهم ليعطي لطفلك فرصة رائعة للعب.
للأطفال المهوسين بكرة القدم هذه الغرفة مثالية لهم، فالسرير في نهايته شبكة الجول، مفروشات السرير تأخذ ألوان ولوجوهات الفريق المفضل لديه بالإضافة للملصقت على الدولاب وباقي الغرفة ولا يجب أن ننسى التصميم الرائع للسقف المكون من مخطط لمعلب يمكن لطفلك أن يراه أثناء نومه.
لا يوجد طفل لا يحب الليجو ولكن هناك أطفال يحبوه بشكل زائد لذلك فقد تم طلاء حائط من الغرفة باللون الأصفر الدال على الليجو
تم تزين الغرفة بالمكعبات ذات الألوان المختلفة وملصقات على الحائط، بالإضافة لتزين السرير بغطاء خاص بشخصيات الليجو الملونة.
الحوائطلتعليم الأطفال عن الكواكب والنجوم يمكنك تزين https://www.homify.sa/rooms/walls-floorsبالكواكب الملونة أيضاً بدون إحداث الكثير من التغير في الأثاث .
تصميم رائع يحول السرير المكون من دورين لبيت شجرة أنيق ويعطي للأطفال الفرصة للعب والمرح بشكل آمن في غرفهم بالإضافة لتوفير المساحة.
هذه الغرفة فقط للأميرات. فالحائط بالكامل تم تكسيتة بمجسمات وملصقات لتصميم رائع للقلعة مع وضع إضاءة ساحرة في الخلفية تظهر الغرفة بشكل مبهر بالإضافة لأثاث يأخذ طابع كلاسيكي يضيف للغرفة الأناقة المطلوبة.
هذا اللحاف الرائع الأنيق مثالي للأطفال الذين يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء، كان مثالي لتغير الغرفة بدون إحداث تغير كبير في غرف النوم أو الأثاث.
هذا الصاروخ الرائع هو إضافة رائعة لأي غرفة للأطفال المهتمين بعلوم الفضاء والذين يتمنون أن يعملوا في وكالة ناسا عندما يكبرون.