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​11 غرفة ذات شخصية للأطفال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Дизайн квартиры в Гранатном переулке, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة الاطفال
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من المهم تعزيز وتشجيع الأطفال على تبنى وتقبل شخصياتهم الخاصة من خلال إختيارتهم، طريقة ملبسهم، بالإضافة لغرفهم الخاصة والتي يجب أن تشعرهم بالفخر والاستحسان.

عندما نصمم غرف الأطفال بالأجواء الخاصة بهم والمفضلة لديهم سواء كانت شخصيات كرتونية أو وظيفة مستقبلية، فإننا نشجعهم على التخيل والإبتكار. لذلك جئنا لكم اليوم بعدد من الغرف والتي تأخذ طابع خاص تناسب كل الأطفال وكل الإهتمامات، فتابعونا..

1.غرفة لمحبي السيارات

Race Car Toddler Bed Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

Race Car Toddler Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

هذا السرير البسيط على شكل سيارة سباق بألوان رائعة يناسب كل الأطفال محبي السيارات وخاصة مع وجود ملصقات على الجدار والأرضية.

2.غرفة الصياد

Boat Toddler Bed Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

Boat Toddler Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

نموذج آخر لتصميم بسيط لسرير على شكل زورق صغير، يعطي الأطفال الفرصة لأن يعيشوا في أجواء الإبحار في عرض البحر طوال العام، وخاصة مع وجود رسومات على الحائط بشكل الأمواج. هذا التصميم يناسب الأطفال في سن صغير حيث ينتقل بهم من سرير الرضيع إلى هذا السرير.

3.القبطان

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects غرفة الاطفال
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

أما هذه الغرفة، فهي لطفل أكبر حيث أن جسم السرير الفعلي عبارة عن شكل زورق رائع مع عمل ظهر السرير من شراع مبهر. تم تزين الغرفة بالمراكب الشراعية، طوف النجاة مع خريطة توضيحية على الحائط. أيضاً تم إضافة السلم المصنوع من الأحبال ليتيح لصغيرك اللعب والمغامرة. هذه الغرفة هي تعد حلم كل الأطفال المحبين للإبحار.

4.سرير القرصان

Pirate Ship Children's Bed in Captain Design Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

Pirate Ship Children's Bed in Captain Design

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

الكثير من الأطفال يحبون اللعب بشخصية القرصان، لذلك فهذا السرير مناسب لهم. فهو سرير ذو تصميم عادي ولكن مع إضافة جزء ف نهايته يشبه السفنية وعليها علم القراصنة الخاص بهم ليعطي لطفلك فرصة رائعة للعب.

5.مشجع كرة القدم

homify غرفة الاطفال بلاستيك Yellow
homify

homify
homify
homify

للأطفال المهوسين بكرة القدم هذه الغرفة مثالية لهم، فالسرير في نهايته شبكة الجول، مفروشات السرير تأخذ ألوان ولوجوهات الفريق المفضل لديه بالإضافة للملصقت على الدولاب وباقي الغرفة ولا يجب أن ننسى التصميم الرائع للسقف المكون من مخطط لمعلب يمكن لطفلك أن يراه أثناء نومه.

6.ليجو

kids lego themed room Urban Creatures : Architects غرفة نوم Yellow
Urban Creatures : Architects

kids lego themed room

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

لا يوجد طفل لا يحب الليجو ولكن هناك أطفال يحبوه بشكل زائد لذلك فقد تم طلاء حائط من الغرفة باللون الأصفر الدال على الليجو

تم تزين الغرفة بالمكعبات ذات الألوان المختلفة وملصقات على الحائط، بالإضافة لتزين السرير بغطاء خاص بشخصيات الليجو الملونة.

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7.جولة بين الكواكب

Rocket Kids Bean Bag by Woouf Cuckooland Nursery/kid's roomAccessories & decoration
Cuckooland

Rocket Kids Bean Bag by Woouf

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

الحوائطلتعليم الأطفال عن الكواكب والنجوم يمكنك تزين https://www.homify.sa/rooms/walls-floorsبالكواكب الملونة أيضاً بدون إحداث الكثير من التغير في الأثاث .

8.بيت الشجرة

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

تصميم رائع يحول السرير المكون من دورين لبيت شجرة أنيق ويعطي للأطفال الفرصة للعب والمرح بشكل آمن في غرفهم بالإضافة لتوفير المساحة.

9.مملكة خاصة

Дизайн квартиры в Гранатном переулке, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

هذه الغرفة فقط للأميرات. فالحائط بالكامل تم تكسيتة بمجسمات وملصقات لتصميم رائع للقلعة مع وضع إضاءة ساحرة في الخلفية تظهر الغرفة بشكل مبهر بالإضافة لأثاث يأخذ طابع كلاسيكي يضيف للغرفة الأناقة المطلوبة.

10.رائد فضاء

SNURK Children's Astronaut Duvet Bedding Set Cuckooland Nursery/kid's roomAccessories & decoration
Cuckooland

SNURK Children's Astronaut Duvet Bedding Set

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

هذا اللحاف الرائع الأنيق مثالي للأطفال الذين يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء، كان مثالي لتغير الغرفة بدون إحداث تغير كبير في غرف النوم أو الأثاث.

11.صاروخ

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

هذا الصاروخ الرائع هو إضافة رائعة لأي غرفة للأطفال المهتمين بعلوم الفضاء والذين يتمنون أن يعملوا في وكالة ناسا عندما يكبرون.

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