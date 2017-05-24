كيف تختار سجاد منزلك

أدق التفاصيل تبهرك من جمال تأثيرها على أي تصميم، وما نعتقده أنه بلا أهمية ولا صعوبة في اختياره يمكنه ان يجعل من الفراغ أجمل وأفضل دون تكلفة أو جهد أو حين تخطئ في اختيارك يفتقد تصميمك للكمال، والسجاد من اهم العناصر التى تستطيع القيام بذلك، لذا اليوم قامت هوميفاي بجمع لك مجموعة نصائح وخطوات بسيطة لاختيار سجاد منزلك بشكل مثالي وسهل ولا يحتاج لمجهود كبير، مع 10 نصائح بسيطة نتحدث فيها عن السجاد وكيفية اختياره..
اختيار السجادة المناسبة بتوقف على عدة عوامل، سواء كان الطراز المستخدم، أو ألوان الأثاث، أو الجو العام للتصميم، أو من حيث استخدام الفراغ وعدد الوافدين عليه يوميا ..
اختيار ألوان السجادة من أصعب الخطوات للتصميم، فالحيرة تتملكك ولا تجد مفر من اختيارك لها، لذا فنصيحتنا لك ان تختار من الألوان المستخدمة في التصميم نفسه لتخلص تناغم مطلوب .. و إن كان التصميم يحمل في طياته ألوان جريئة ونقوش مميزة، فاختر سجادة حيادية سادة أو منقوشة ولكن بشرط تناغمها مع بقية عناصر الفراغ، ولكن احرض أن تكون الخامة مميزة ولافتة للنظر، وتعكس مظهر انيق وفخم..
الخامة المناسبة للتصميم تعتمد على استخدامه ، فالأسواف والحيوطة ذات ملمس طبيعي تحتاج للعناية والاستخدام الحذر للحفاظ عليها ..
اختيار السجاد ذو سمات الطبيعة كجلود الحيوانات، يضيف جمال وقيمة لا مثيل لها للتصميم، وهو ما نسميه الطراز الريفي حيث يستخدم المصممون فيه اللمسات والخامات الطبيعية، على حالتها وطبيعتها، ويمكنك مزج هذا الطراز مع الحداثة أو الكلاسيكية كما تفضل وستنبهر بالنتيجة.. ولكن تحتاج للاهتمام وللعناية ولا ينصح بالاستعانة بها في فراغات كثيفة الاستخدام
يمكنك تصميم سجادة غرفتك بنفسك، فقد ظهرت النقوش المسماه بالمانديلا والدودلز، وهي نوع من انواع الفن الذي يساعد على بث الهدوء والاسترخاء داخل نفسك، وطرد الطاقة السلبية من داخل منزلك، المميز في هذا الفن هو سهولة استخدامه وإدارجه في أي تصميم ومع أي طراز، ويمكنك تنفيذها بسهولة ..
لمحبي التقليدية والأعمال اليدوية الأنيقة، حيث فن الكليم التراثي القديم والذي مازال محتفظ بماكنته وقيمته رغم ظهور مختلف أنواع السجاد والفنون، امتلك قطعة رائعة تحمل في تفاصيلها الكثير من الأناقة والجمال ..
البساطة لا شئ يفوق جمالها، مهما أضافنا من تفاصيل ولكن تظل البساطة تتربع على عرض الديكور، لذا هنا اكتفى المصمم بإضافة سجادة أنيقة ذات خامة ناعمة بدون تفاصيل ..
اختر مقاس السجادة بشكل مناسب، لا هي صغيرة للحد الذي يفقدها دورها، ولا هي كبيرة دون داعي وتغطي أرضية ذات قيمة وتصميم رائع ..
اختر سجادتك الديكورية ولا تخش شيئا ولكن لا تختر لها مكانا حيويا، حتى تحافظ عليها وعلى تصميمها والخامة المصنوعة منها ..
يمكنك تغطية الفراغ بالكامل من الموكيت وهو متوفر بتصميمات متعددة وألوان مختلفة ويناسب كل الأنماط والطُرز الديكورية ويلبي جميع الأذواق والاحتياجات.. ولكن يكمن عيبه في صعوبة تنظيفه إلا لو تم االعناية به بشكل مناسب ..
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