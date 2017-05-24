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كيف تختار سجاد منزلك

آية منير آية منير
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
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أدق التفاصيل تبهرك من جمال تأثيرها على أي تصميم، وما نعتقده أنه بلا أهمية ولا صعوبة في اختياره يمكنه ان يجعل من الفراغ أجمل وأفضل دون تكلفة أو جهد أو حين تخطئ في اختيارك يفتقد تصميمك للكمال، والسجاد من اهم العناصر التى تستطيع القيام بذلك، لذا اليوم قامت هوميفاي بجمع لك مجموعة نصائح وخطوات بسيطة لاختيار سجاد منزلك بشكل مثالي وسهل ولا يحتاج لمجهود كبير، مع 10 نصائح بسيطة نتحدث فيها عن السجاد وكيفية اختياره..

1. اختيار السجادة المناسبة ..

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

اختيار السجادة المناسبة بتوقف على عدة عوامل، سواء كان الطراز المستخدم، أو ألوان الأثاث، أو الجو العام للتصميم، أو من حيث استخدام الفراغ وعدد الوافدين عليه يوميا ..

2. ألوان متناغمة ..

Sampaio Vidal, Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

اختيار ألوان السجادة من أصعب الخطوات للتصميم، فالحيرة تتملكك ولا تجد مفر من اختيارك لها، لذا فنصيحتنا لك ان تختار من الألوان المستخدمة في التصميم نفسه لتخلص تناغم مطلوب .. و إن كان التصميم يحمل في طياته ألوان جريئة ونقوش مميزة، فاختر سجادة حيادية سادة أو منقوشة ولكن بشرط تناغمها مع بقية عناصر الفراغ، ولكن احرض أن تكون الخامة مميزة ولافتة للنظر، وتعكس مظهر انيق وفخم..

3. الخامة المناسبة ..

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

الخامة المناسبة للتصميم تعتمد على استخدامه ، فالأسواف والحيوطة ذات ملمس طبيعي تحتاج للعناية والاستخدام الحذر للحفاظ عليها ..

4. من الطبيعة ..

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura غرفة المعيشة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

اختيار السجاد ذو سمات الطبيعة كجلود الحيوانات، يضيف جمال وقيمة لا مثيل لها للتصميم، وهو ما نسميه الطراز الريفي حيث يستخدم المصممون فيه اللمسات والخامات الطبيعية، على حالتها وطبيعتها، ويمكنك مزج هذا الطراز مع الحداثة أو الكلاسيكية كما تفضل وستنبهر بالنتيجة.. ولكن تحتاج للاهتمام وللعناية ولا ينصح بالاستعانة بها في فراغات كثيفة الاستخدام

5. اصنعها بنفسك لو أحببت..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك تصميم سجادة غرفتك بنفسك، فقد ظهرت النقوش المسماه بالمانديلا والدودلز، وهي نوع من انواع الفن الذي يساعد على بث الهدوء والاسترخاء داخل نفسك، وطرد الطاقة السلبية من داخل منزلك، المميز في هذا الفن هو سهولة استخدامه وإدارجه في أي تصميم ومع أي طراز، ويمكنك تنفيذها بسهولة ..

6. الكليم وجماله ..

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لمحبي التقليدية والأعمال اليدوية الأنيقة، حيث فن الكليم التراثي القديم والذي مازال محتفظ بماكنته وقيمته رغم ظهور مختلف أنواع السجاد والفنون، امتلك قطعة رائعة تحمل في تفاصيلها الكثير من الأناقة والجمال ..

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7. البساطة وجمالها ..

Christmas Lifestyle, M&S M&S غرفة المعيشة
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

البساطة لا شئ يفوق جمالها، مهما أضافنا من تفاصيل ولكن تظل البساطة تتربع على عرض الديكور، لذا هنا اكتفى المصمم بإضافة سجادة أنيقة ذات خامة ناعمة بدون تفاصيل ..

8. مقاس مناسب ..

Bed PARDIS e15 غرفة نوم
e15

Bed PARDIS

e15
e15
e15

اختر مقاس السجادة بشكل مناسب، لا هي صغيرة للحد الذي يفقدها دورها، ولا هي كبيرة دون داعي وتغطي أرضية ذات قيمة وتصميم رائع ..

9. للاستخدام ام ديكور ..

Retro-modern, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

اختر سجادتك الديكورية ولا تخش شيئا ولكن لا تختر لها مكانا حيويا، حتى تحافظ عليها وعلى تصميمها والخامة المصنوعة منها ..

10. تغطية كاملة ..

Portland - Fossil Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Portland – Fossil

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

يمكنك تغطية الفراغ بالكامل من الموكيت وهو متوفر بتصميمات متعددة وألوان مختلفة ويناسب كل الأنماط والطُرز الديكورية ويلبي جميع الأذواق والاحتياجات.. ولكن يكمن عيبه في صعوبة تنظيفه إلا لو تم االعناية به بشكل مناسب .. 

يمكنك قراءة .. 10 نصائح رائعة لخزانة عملية..

القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

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