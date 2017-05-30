8 أنواع مختلفة لأرضيات الأفنية والتراسات

نحتار دائماً في اختيار خامة الأرضيات المناسبة للأفنية والتراسات، فهناك عدد لا نهائي من الخامات من حجارة، انترلوك وحشائش، ولكن أي من هذه الخامات يناسب منازلنا وأيها الكثر عملية والأجمل؟ أو استخدامتنا؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.

نستخدم التراس أو الفناء لنسترخي، مكان مناسب للعب الأطفال وانطلاقهم كما انها مساحة مثالية لاستقبال الأصدقاء والعائلة للحصول على حفلات خاصة لذلك من المهم ااهتمام بتصميمها لتكون مناسبة للاستخدامات المختلفة.