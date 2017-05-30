8 أنواع مختلفة لأرضيات الأفنية والتراسات

نحتار دائماً في اختيار خامة الأرضيات المناسبة للأفنية والتراسات، فهناك عدد لا نهائي من الخامات من حجارة، انترلوك وحشائش، ولكن أي من هذه الخامات يناسب منازلنا وأيها الكثر عملية والأجمل؟ أو استخدامتنا؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.
نستخدم التراس أو الفناء لنسترخي، مكان مناسب للعب الأطفال وانطلاقهم كما انها مساحة مثالية لاستقبال الأصدقاء والعائلة للحصول على حفلات خاصة لذلك من المهم ااهتمام بتصميمها لتكون مناسبة للاستخدامات المختلفة.
للأرضيات الخشبية في الأفنية سحر خاص فهي خامة مناسبة لكل الأزمنة وتناسب كل الأجواء والطرز. فالخشب يضيف جمال ببساطة لونة الدافئ ونقشته الناعمة. ويعطي لمسات ناعمة وطبيعية كما أنه مقاوم للحرارة، لكن يجب الحرص على العناية بالأرضية الخشبية باستمرار.
إذا كان لديك مساحة صغيرة في الفناء فيجب أن تحرص على الحصول على جزء منها مكسي بالحشائش فهو سيضيف لفناؤك لون منعش، كما سيعطي ملمس مميز، بدون الكثير من عناية والتي لن تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود. هناك أيضاً بدائل مثل الحشائش الصناعية والتي ستعطي نفس التأثير ولكن بدون الحاجة للعناية المستمرة.
الخرسانة تعد خامة رائعة لها الكثير من الاستخدامات بداية من الإنشاءات، الحوائط، أسطح العمل أو الأرضيات. فهي خامة سهلة الاستخدام والتنظيف كما أنها تساهم في إعطاء الفناء شخصية خاصة.
لايمكننا أن ننكر روعة الحصى في خلق أجواء خاصة في الفناء فهو مناسب لتغطية الفناء حيث أنه يمنح تغطية جيدة، كما أنه يعطي ملمس مميز ولا يحتاج أي نوع من العناية.
أجزاء الحجارة غير المتساوية تصنع أجواء عتيقة وخاصة التي تشبه أجواء الريف الأوروبي، فهي تعطي لفناؤك راحة وترحاب. فيمكنك استخدام أثاث من الفورفورجية الداكن ليتباين مع الأرضية الفاتحة ويعطيها أناقة خاصة.
تتميز هذه الأرضية بأنها غير مكلفة كما يمكن عملها بنفسك بالإضافة أنها تنعش فناؤك بشكل فريد من نوعة.
إختيار البلاطات هو الإختيار الأكثر شيوعاً عند تصميم الأفنية والتراسات فهناك الكثير من الإختيارات الانهائية من حيث الألوان والتشكيلات والخامات. لكن يجب أن نحرص أن تكون البلاطات مضادة للتزحلق لسلامتك وسلامة أسرتك. كما يمكنك إختيار خامات طبيعية ذات أسطح خشنة مثل الرخام مثلاً أو الانترلوك المخصصة للمساحات الخارجية الذي يتميز أنه سهل التركيب والنقل.
يمكنك أيضاً وضع سجادة في فناء بيتك أو التراس الخاص بك والتي بدورها تضيف دفئ وراحة للمساحة، ولكن إحرص أن تكون في مساحة مظللة وأن تكون مصنوعة من خامة تتحمل العوامل الجوية من رطوبة، أشعة شمس مباشرة وأمطار.
لا يجب أن تكون أرضية فناء منزلك مغطاة بخامة واحدة ولكن يمكنك المزج بين أكثر من خامة للحصول على تصميم مميز للفناء. فيمكنك المزج بين الخرسانة الخشب، أو الحجارة والحشائش للحصول على مظهر رائع ومبهر وأناقة لا مثيل لها في فناءك.