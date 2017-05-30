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8 أنواع مختلفة لأرضيات الأفنية والتراسات

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حديقة
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نحتار دائماً في اختيار خامة الأرضيات المناسبة للأفنية والتراسات، فهناك عدد لا نهائي من الخامات من حجارة، انترلوك وحشائش، ولكن أي من هذه الخامات يناسب منازلنا وأيها الكثر عملية والأجمل؟ أو استخدامتنا؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.

نستخدم التراس أو الفناء لنسترخي، مكان مناسب للعب الأطفال وانطلاقهم كما انها مساحة مثالية لاستقبال الأصدقاء والعائلة للحصول على حفلات خاصة لذلك من المهم ااهتمام بتصميمها لتكون مناسبة للاستخدامات المختلفة.

1.الخشب

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

للأرضيات الخشبية في الأفنية سحر خاص فهي خامة مناسبة لكل الأزمنة وتناسب كل الأجواء والطرز. فالخشب يضيف جمال ببساطة لونة الدافئ ونقشته الناعمة. ويعطي لمسات ناعمة وطبيعية كما أنه مقاوم للحرارة، لكن يجب الحرص على العناية بالأرضية الخشبية باستمرار.

2.الحشائش

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus بلكونة أو شرفة
acertus

acertus
acertus
acertus

إذا كان لديك مساحة صغيرة في الفناء فيجب أن تحرص على الحصول على جزء منها مكسي بالحشائش فهو سيضيف لفناؤك لون منعش، كما سيعطي ملمس مميز، بدون الكثير من عناية والتي  لن تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود. هناك أيضاً بدائل مثل الحشائش الصناعية والتي ستعطي نفس التأثير ولكن بدون الحاجة للعناية المستمرة.

3.خرسانة

Modern New Home in Hampstead - patio Black and Milk | Interior Design | London Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration patio,sofa
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – patio

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

الخرسانة تعد خامة رائعة لها الكثير من الاستخدامات بداية من الإنشاءات، الحوائط، أسطح العمل أو الأرضيات. فهي خامة سهلة الاستخدام والتنظيف كما أنها تساهم في إعطاء الفناء شخصية خاصة.

4.حصى

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

لايمكننا أن ننكر روعة الحصى في خلق أجواء خاصة في الفناء فهو مناسب لتغطية الفناء حيث أنه يمنح تغطية جيدة، كما أنه يعطي ملمس مميز ولا يحتاج أي نوع من العناية.

5.حجارة

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 حديقة حجر White
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

أجزاء الحجارة غير المتساوية تصنع أجواء عتيقة وخاصة التي تشبه أجواء الريف الأوروبي، فهي تعطي لفناؤك راحة وترحاب. فيمكنك استخدام أثاث من الفورفورجية الداكن ليتباين مع الأرضية الفاتحة ويعطيها أناقة خاصة. 

تتميز هذه الأرضية بأنها غير مكلفة كما يمكن عملها بنفسك بالإضافة أنها تنعش فناؤك بشكل فريد من نوعة.

6.بلاطات

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

إختيار البلاطات هو الإختيار الأكثر شيوعاً عند تصميم الأفنية والتراسات فهناك الكثير من الإختيارات الانهائية من حيث الألوان والتشكيلات والخامات. لكن يجب أن نحرص أن تكون البلاطات مضادة للتزحلق لسلامتك وسلامة أسرتك.  كما يمكنك إختيار خامات طبيعية ذات أسطح خشنة مثل الرخام مثلاً أو الانترلوك المخصصة للمساحات الخارجية  الذي يتميز أنه سهل التركيب والنقل.

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7.سجاد

Aqua Sky outdoor rug made from recycled plastic Green Decore GardenFurniture بلاستيك
Green Decore

Aqua Sky outdoor rug made from recycled plastic

Green Decore
Green Decore
Green Decore

يمكنك أيضاً وضع سجادة في فناء بيتك أو التراس الخاص بك والتي بدورها تضيف دفئ وراحة للمساحة، ولكن إحرص أن تكون في مساحة مظللة وأن تكون مصنوعة من خامة تتحمل العوامل الجوية من رطوبة، أشعة شمس مباشرة وأمطار.

8.أكثر من خامة

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

لا يجب أن تكون أرضية فناء منزلك مغطاة بخامة واحدة ولكن يمكنك المزج بين أكثر من خامة للحصول على تصميم مميز للفناء. فيمكنك المزج بين الخرسانة الخشب، أو الحجارة والحشائش للحصول على مظهر رائع ومبهر وأناقة لا مثيل لها في فناءك.

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

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