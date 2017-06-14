10 نماذج لمنازل صغيرة ذات طوابق داخلية (ميزانيين)

تتجه تكنولوجيا البناء والافكار الإبداعية الحديثة إلى إبتكار طرق جديدة لاستغلال أقل المساحات لتكون مساحات صالحة للمعيشة وبجودة عالية وراحة متناهية. ففي الكثير من المدن الكبيرة الآن أصبح الحصول على مسكن بالغ الصعوبة نظراً لنقص المساحات أو الموارد. ولذلك نجد أن اتجاة استغلال المساحات الرأسية يعد إتجاة غاية في الذكاء. فيمكنك استغلال ارتفاعات المساحات المتاحة لعمل غرف إضافية وتقليص ما تحتاجه من مساحة إلى النصف أحياناً.

هناك عدد من الطرق لاستغلال الإرتفاعات منها باستخدام الأثاث، باستغلال الإرتفاع العالي للسقف أو بعمل تصميم ذكي في حدود المتاح، فيتم توفير كل الغرف المطلوبة بالإضافة لوجود مساحات تخزينية أيضاً. في مقال اليوم أتينا لكم بـ 10 أمثلة والتي تم استخدام عدد من الحيل بها للحصول على مساحة إضافية بمتنهى السهولة والذكاء.