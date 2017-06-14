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10 نماذج لمنازل صغيرة ذات طوابق داخلية (ميزانيين)

Marwa Hasan Marwa Hasan
PARIS 02 55m2 - LLARCHITECTES, LLARCHITECTES LLARCHITECTES
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تتجه تكنولوجيا البناء والافكار الإبداعية الحديثة إلى إبتكار طرق جديدة لاستغلال أقل المساحات لتكون مساحات صالحة للمعيشة وبجودة عالية وراحة متناهية. ففي الكثير من المدن الكبيرة الآن أصبح الحصول على مسكن بالغ الصعوبة نظراً لنقص المساحات أو الموارد. ولذلك نجد أن اتجاة استغلال المساحات الرأسية يعد إتجاة غاية في الذكاء. فيمكنك استغلال ارتفاعات المساحات المتاحة لعمل غرف إضافية وتقليص ما تحتاجه من مساحة إلى النصف أحياناً.

هناك عدد من الطرق لاستغلال الإرتفاعات منها باستخدام الأثاث، باستغلال الإرتفاع العالي للسقف أو بعمل تصميم ذكي في حدود المتاح، فيتم توفير كل الغرف المطلوبة بالإضافة لوجود مساحات تخزينية أيضاً. في مقال اليوم أتينا لكم بـ 10 أمثلة والتي تم استخدام عدد من الحيل بها للحصول على مساحة إضافية بمتنهى السهولة والذكاء.

1.وحدة مدمجة ذكية تم وضعها بالكامل لاستغلال مساحة 28 متر مربع والتي سمحت بالحصول على غرفة نوم، مطبخ، حمام ومساحة للطعام، مع مساحة تخزينية وافية بدون الحاجة لإرتفاع عالي في السقف

Loft DUQUE DE ALBA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos مطبخ
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

2.هذا المنزل يأخذ طابع صناعي فكان إضافة سلم وغرفة نوم علوية بهيكل حديدي في صالح هذا التصميم الأنيق

LOFTY LUBELSKA, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

3.تم إختزال البيت بأكمله في هذه الوحدة، فيمكنك استخدام المطبخ في الأسفل لكن فور الإنتهاء من استخدامه يمكنك غلقه واستخدام الجزء العلوي كغرفة للنوم وللطعام

Mini Loft, Arch. Silvana Citterio Arch. Silvana Citterio مطبخ
Arch. Silvana Citterio

Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio

لا تتطلب هذه الوحدة إرتفاع عالي ولكن الإبداع كله يكمن في ابتكار هذه الوحدة الذكية في حدود 15 متر مربع فقط برفع الأرضية.

4.بدلاً من الحصول على شقة استوديو بالمفهوم التقليدي تم تخصيص مساحة هنا لكل غرفة مع وجود خصوصية لها وذلك بعمل سلم بسيط يأخذك للدور العلوي لغرفة نوم وتوفير مساحة مريحة أسفلها للمطبخ والحمام

Student Accommodation - SW10, Ceetoo Architects Ceetoo Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ceetoo Architects

Student Accommodation – SW10

Ceetoo Architects
Ceetoo Architects
Ceetoo Architects

5.مساحة جلوس إضافية تصلح ان تتحول لسرير، حيث تم بنائها فوق غرفة المعيشة للحصول على مساحة إضافية ببراعة

Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

6.هنا تم الإكتفاء بعمل دور الميزانين في غرفة واحدة فقط للحصول على أقصى الإمكانيات لهذه الغرفة الضيقة

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

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7.مثال آخر على تأثيث مساحة أقل من 30 متر مربع وسقف غير مرتفع بشكل إبداعي وذكي. ففي هذه المساحة لديك كل ما تحتاجه بالإضافة لتوفير عنصر الأناقة أيضاً

Loft ZURITA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos مطبخ
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

فالسلالم تفصل بين مساحة المطبخ والطعام ومدخل المنزل كما تم عمل مساحات تخزينية في كل الأنحاء مع سهولة الوصول لها.

8.في هذا المثال تم عمل المساحات العامة لتشغل الجزء السفلي مع خلق مساحة علوية لغرفة النوم تتميز بالخصوصية

Altbau Sanierung, Design Design مطبخ
Design

Design
Design
Design

9.مثال آخر لا يتطلب إرتفاع كبير وفيه يطغى حضور الخشب على المشهد والذي يوفر سلم، مساحة تخزينية خفية وحاجز علوي يوفر الخصوصية لغرفة النوم العلوية

Micro Loft, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

10.في هذا المثال تم توفير كل جوانب الحياة المريحة من أول اللون والخامات الطبيعية وأخيراً التصميم الرائع والذي يأخذك لأعلى من خلال سلم ضيق لغرفة مكتب علوية

PARIS 02 55m2 - LLARCHITECTES, LLARCHITECTES LLARCHITECTES الممر والمدخل
LLARCHITECTES

LLARCHITECTES
LLARCHITECTES
LLARCHITECTES

PARIS 02 55m2 - LLARCHITECTES, LLARCHITECTES LLARCHITECTES مكتب عمل أو دراسة
LLARCHITECTES

LLARCHITECTES
LLARCHITECTES
LLARCHITECTES

يتخلل الغرفة العلوية الضوء الطبيعي من خلال النافذة الكبيرة المقابلة لها مع عمل سور من الزجاج ليؤكد على عامل الاستمرارية والأناقة.

PARIS 02 55m2 - LLARCHITECTES, LLARCHITECTES LLARCHITECTES
LLARCHITECTES

LLARCHITECTES
LLARCHITECTES
LLARCHITECTES
10 نصائح لاختيار طاولة طعام مناسبة
أي من هذه الأمثلة أعجبك؟

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