10 نماذج لمنازل صغيرة ذات طوابق داخلية (ميزانيين)

تتجه تكنولوجيا البناء والافكار الإبداعية الحديثة إلى إبتكار طرق جديدة لاستغلال أقل المساحات لتكون مساحات صالحة للمعيشة وبجودة عالية وراحة متناهية. ففي الكثير من المدن الكبيرة الآن أصبح الحصول على مسكن بالغ الصعوبة نظراً لنقص المساحات أو الموارد. ولذلك نجد أن اتجاة استغلال المساحات الرأسية يعد إتجاة غاية في الذكاء. فيمكنك استغلال ارتفاعات المساحات المتاحة لعمل غرف إضافية وتقليص ما تحتاجه من مساحة إلى النصف أحياناً.
هناك عدد من الطرق لاستغلال الإرتفاعات منها باستخدام الأثاث، باستغلال الإرتفاع العالي للسقف أو بعمل تصميم ذكي في حدود المتاح، فيتم توفير كل الغرف المطلوبة بالإضافة لوجود مساحات تخزينية أيضاً. في مقال اليوم أتينا لكم بـ 10 أمثلة والتي تم استخدام عدد من الحيل بها للحصول على مساحة إضافية بمتنهى السهولة والذكاء.
لا تتطلب هذه الوحدة إرتفاع عالي ولكن الإبداع كله يكمن في ابتكار هذه الوحدة الذكية في حدود 15 متر مربع فقط برفع الأرضية.
فالسلالم تفصل بين مساحة المطبخ والطعام ومدخل المنزل كما تم عمل مساحات تخزينية في كل الأنحاء مع سهولة الوصول لها.
يتخلل الغرفة العلوية الضوء الطبيعي من خلال النافذة الكبيرة المقابلة لها مع عمل سور من الزجاج ليؤكد على عامل الاستمرارية والأناقة.