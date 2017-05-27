13 تصميم مميز لغرفة نومك!! ديكورات غرف نوم

بين الحين والأخر نشعر برغبة في أضافة بعض التغييرات في المنزل، وبما أن غرفة النوم هي الملاذ الذي نلجأ إليه في أخر اليوم، والتي نحتاج أن تكون مليئة باللمسات التي تشبه شخصيتنا حتى نشعر بالراحة، لذلك نحن جمعنا لك من خلال هذا المقال أفضل وأسهل الأفكار التي يمكنك أن تضيفها في تصميم الغرفة النوم الخاصة بك حتى تصبح غرفة مثالية كالجنة فقط بلمسات بسيط.
تصميم لغرفة بسيطة مفعمة بالهدوء والتفاصيل الجذابة، اللون الأبيض الأنيق مع اللمسات الخشبية في أرضيات الغرفة وبعض قطع الأثاث، بالأضافة إلى جدران الفينيل ذات الرسومات المبهجة.
المقابض من التفاصيل المهمة في الديكور كونها تستطيع أن تندمج مع الأثاث والنمط الكامل للغرفة، لذلك أحرص أن تكون تصميمات المقابض في غرفة النوم الخاص بك متناسقة في تصميمها مع نمط الغرفة وديكوراتها، فعلى سبيل المثال إذا كانت غرفتك على النمط الكلاسيكي اعتمد على اختيار المقابض الذهبية، وإذا كانت غرفتك على النمط العصري يمكنك الأعتماد على المقابض الفضية أو النحاسية.
تستطيع استغلال السطح الخلفى للسرير لأضافة بعض اللمسات والتفاصيل من الأضاءة البسيطة، كوضع سبوتات ومصابيح مثبتة على الجدار الخلفي للسلايلا ففي بعض الأحيان نميل لقضاء بعض الأوقات في القراءة قبل النوم أو الاسترخاء، لذلك تعتبر تفاصيل الأضاءة البسيطة على سطح الجدار خياراً مثالياً لمحبي الهدوء والأضاءة الخفيفة.
المنسوجات والأقمشة من التفاصيل التي تضيف إطلالة دافئة في تصميم غرفالنوم، لذلك لا تتردد في اختيار أنماط وألوان مبهجة ورسومات مليئة بالجاذبية في غرفة نومك.
السجاد من التفاصيل التي تضفي راحة على غرفة النوم و يعتبر أيضاً حليفاً ممتاز في ديكور غرفتك. يمكنك وضع سجادة بطرق مختلفة،كوضع سجادة كبيرة أمام السرير أو وضع أكثر من سجادة صغيرة موزعة في أنحاء الغرفة.
استخدم الجدار الرئيسي خلف السرير لأضافة الديكورات واللمسات الفنية في الغرفة، بدوره يخلق لمسة مرحة وممتعة داخل غرفة النوم.
الاتجاه الشائع في تصميم غرف النوم واختيار اثاث الغرفة، هو الاستعانة بالكومود على جانبي السرير لوضع الاغراض وتفاصيل الديكور المختلفة واستخدامه في التخزين، ولكن لما لا نكسر القاعدة قليلاً ونستعن بكراسي بسيطة على جانبي السرير بدلاً من الكومود.
التناغم اللوني واستخدام الألوان بشكل مبهج من التفاصيل المميزة والأتجاهات التي يستعين بها الخبراء في الديكور، وفي تصميم غرفة النوم يمكنك الاستعانة بجدار واحد مبهج بلون مختلف وجذاب وسيعطيك إطلالة مثالية في غرفة النوم.
في غرفة نومك يمكنك ان تضيف مرآة صغيرة فوق سطح السرير خاصة إذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة بعص الشئ ستعطيك مساحة أكبر بصرياً في الغرفة.
سطح السرير منطقة مركزية يمكنك استغلالها بطريقة مميزة لوضع الزخارف والديكورات المختلفة، فهنا أضاف المصمم لمسة مبتكرة فوق سطح السرير من خلال عمل بعض الأرفف الخشبية المغلقة.
هل تحب الموسيقى؟؟ إذا كنت من عشاقها فدع الموسيقى تغمر غرفتك واستعن بالألات الموسيقية كلمسة ديكورية في غرفتك على سبيل المثال ثبت جيتاراً او كماناً صغير على جدار من جدران غرفتك أو يمكنك أيضاُ أضافة بيانو صغير في ركن من أركان غرفتك وستحصل على إطلالة جمالية في غرفتك.
التابلوهات تستطيع أن تخلق جمالاً خاصاً فيمنزلك، لذا استعن بها في غرفة نومك وستحب لمستها كثيراً.
وأخيراً أجعل شخصيتك تظهر بوضوح في لمسات تصميمك لغرفة النوم من تفاصيل الديكور والزخارفة واختيار النقوشات والأثاث في الغرفة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك