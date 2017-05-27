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13 تصميم مميز لغرفة نومك!! ديكورات غرف نوم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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بين الحين والأخر نشعر برغبة في أضافة بعض التغييرات في المنزل، وبما أن غرفة النوم هي الملاذ الذي نلجأ إليه في أخر اليوم، والتي نحتاج أن تكون مليئة باللمسات التي تشبه شخصيتنا حتى نشعر بالراحة، لذلك نحن جمعنا لك من خلال هذا المقال أفضل وأسهل الأفكار التي يمكنك أن تضيفها في تصميم الغرفة النوم الخاصة بك حتى تصبح غرفة مثالية كالجنة فقط بلمسات بسيط.

1- غرفة ذات تفاصيل هادئة

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

تصميم لغرفة بسيطة مفعمة بالهدوء والتفاصيل الجذابة، اللون الأبيض الأنيق مع اللمسات الخشبية في أرضيات الغرفة وبعض قطع الأثاث، بالأضافة إلى جدران الفينيل ذات الرسومات المبهجة. 

2- المقابض

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

المقابض من التفاصيل المهمة في الديكور كونها تستطيع أن تندمج مع الأثاث والنمط الكامل للغرفة، لذلك أحرص أن تكون تصميمات المقابض في غرفة النوم الخاص بك متناسقة في تصميمها مع نمط الغرفة وديكوراتها، فعلى سبيل المثال إذا كانت غرفتك على النمط الكلاسيكي اعتمد على اختيار المقابض الذهبية، وإذا كانت غرفتك على النمط العصري يمكنك الأعتماد على المقابض الفضية أو النحاسية.

3- الأضاءة

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory غرفة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تستطيع استغلال السطح الخلفى للسرير لأضافة بعض اللمسات والتفاصيل من الأضاءة البسيطة، كوضع سبوتات ومصابيح مثبتة على الجدار الخلفي للسلايلا ففي بعض الأحيان نميل لقضاء بعض الأوقات في القراءة قبل النوم أو الاسترخاء، لذلك تعتبر تفاصيل الأضاءة البسيطة على سطح الجدار خياراً مثالياً لمحبي الهدوء والأضاءة الخفيفة.

4- المنسوجات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المنسوجات والأقمشة من التفاصيل التي تضيف إطلالة دافئة في تصميم غرفالنوم، لذلك لا تتردد في اختيار أنماط وألوان مبهجة ورسومات مليئة بالجاذبية في غرفة نومك.

5- السجاد:

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

السجاد من التفاصيل التي تضفي راحة على غرفة النوم و يعتبر أيضاً حليفاً ممتاز في ديكور غرفتك. يمكنك وضع سجادة بطرق مختلفة،كوضع سجادة كبيرة أمام السرير أو وضع أكثر من سجادة صغيرة موزعة في أنحاء الغرفة.

6- الجدار الرئيسي لجمال خاص

Apartamento em Miami - Château beach, Giovanna Castagna Arquitetura Interiores Giovanna Castagna Arquitetura Interiores غرفة نوم رخام Black
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores

Giovanna Castagna Arquitetura Interiores
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores

استخدم الجدار الرئيسي خلف السرير لأضافة الديكورات واللمسات الفنية في الغرفة، بدوره يخلق لمسة مرحة وممتعة داخل غرفة النوم.

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7- الكراسي على جانبي السرير

Proyectos y Colaboraciones, Talisma Talisma غرفة نوم
Talisma

Talisma
Talisma
Talisma

الاتجاه الشائع في تصميم غرف النوم واختيار اثاث الغرفة، هو الاستعانة بالكومود على جانبي السرير لوضع الاغراض وتفاصيل الديكور المختلفة واستخدامه في التخزين، ولكن لما لا نكسر القاعدة قليلاً ونستعن بكراسي بسيطة على جانبي السرير بدلاً من الكومود.

8- جدار واحد مبهج يكفي

Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة نوم
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

التناغم اللوني واستخدام الألوان بشكل مبهج من التفاصيل المميزة والأتجاهات التي يستعين بها الخبراء في الديكور، وفي تصميم غرفة النوم يمكنك الاستعانة بجدار واحد مبهج بلون مختلف وجذاب وسيعطيك إطلالة مثالية في غرفة النوم.

9- المرآة فكرة جيدة

Loja da Foz, Quarto. Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة نوم
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

في غرفة نومك يمكنك ان تضيف مرآة صغيرة فوق سطح السرير خاصة إذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة بعص الشئ ستعطيك مساحة أكبر بصرياً في الغرفة.

10- سطح السرير منطقة مركزية

Uma casa turística rodeada de serra e mar, alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

سطح السرير منطقة مركزية يمكنك استغلالها بطريقة مميزة  لوضع الزخارف والديكورات المختلفة، فهنا أضاف المصمم لمسة مبتكرة فوق سطح السرير من خلال عمل بعض الأرفف الخشبية المغلقة.

11- ضع لمسة موسيقية

APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

هل تحب الموسيقى؟؟ إذا كنت من عشاقها فدع الموسيقى تغمر غرفتك واستعن بالألات الموسيقية كلمسة ديكورية في غرفتك على سبيل المثال  ثبت جيتاراً او كماناً صغير على جدار من جدران غرفتك أو يمكنك أيضاُ أضافة بيانو صغير في ركن من أركان غرفتك وستحصل على إطلالة جمالية في غرفتك.

12- التابلوهات

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة نوم خشب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

التابلوهات تستطيع أن تخلق جمالاً خاصاً فيمنزلك، لذا استعن بها في غرفة نومك وستحب لمستها كثيراً.

13- أضف شخصيتك على غرفة النوم

REMODELAÇÃO APARTAMENTO LISBOA, fernando piçarra fotografia fernando piçarra fotografia غرفة نوم
fernando piçarra fotografia

fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia

وأخيراً أجعل شخصيتك تظهر بوضوح في لمسات تصميمك لغرفة النوم من تفاصيل الديكور والزخارفة واختيار النقوشات والأثاث في الغرفة.

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