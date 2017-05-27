حلول سهلة لغرف المعيشة الصغيرة

المساحات الصغيرة يعتبرها البعض عائقًا أمام الحصول على تصميم جيد ومثالي، ولكن مصممينا لا يونها أبدًا بهذه الطريقة، فهي فرصة كافية لإظهار الإبداع والابتكار في التصميم واستغلال كل سنتيمتر بطريق مبتكرة وعملية.
في هذا الكتاب نقدم لكم 13 حل سهل تستخدمونه عند تصميم غرف المعيشة صغيرة المساحة، فمن منا لا يريد أن يحظى بغرفة معيشة مثالية ومتكاملة؟!
استخدام لون واحد في الجدران والسقف يمنح الغرفة اتساعًا ملحوظًا، وعندما يكون هذا اللون من الألوان الفاتحة وعلى رأسها الأبيض الذي يبدو هنا منتشرًا في الغرفة بأكملها سيمنح ذلك العين بعدًا بصريًا وعمقًا أكبر للمساحة.
في هذا المثال نرى طاولة القهوة هي عبارة عن وحدة تخزين سرية مصنوعة من الخوص، حل عملي وغير مكلّف وتم استخدامه في أكثر من غرض وهذه هي أكثر آلية ناجحة في توفير المساحات، يمكنك استخدام الطاولة في التخلص من الفوضى داخل غرفة المعيشة في ثوانٍ معدودة!
استخدام الأرائك المصممة دون مساند للأذرع على جانبيها يوفر كثيرًا في مساحة الغرفة، عندما تكون المساحة صغيرة نحتاج إلى كل سنتيمتر، بالإضافة إلى أنّ هذا النوع من الأرائك يعطي شعور بالبراح وعدم وجود حواجز تشعرك بالازدحام.
العمل الفني لا يأخذ مساحة أفقية ويغير تمامًا من نمط وشكل الغرفة، استخدم على جدار غرفتك الصغيرة رسمًا فنيًا أو لوحة تعبيرية، ومن الأفضل التركيز على اللوحات الكبيرة حتى لا تشتت الانتباه.
الاكسسوارات وقطع الأثاث الشفافة كهذه الطاولة المصنوعة من الزجاج توفّر حل أنيق وعملي وغير مرئي في غرف المعيشة الصغيرة، فأنت لا تشعر بوجودها وبالتالي تشعر بأن المساحة أكبر!
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استغلال المساحات الرأسية بشكلٍ عام هو أمر مهم في الديكور، وعندما يأتي الحديث عن الغرف الصغيرة محدودة المساحة فاستغلال المساحات الرأسية أمر لا بد منه!
هنا استخدم المصمم جدار الغرفة بالكامل في تصميم أرفف مكتبية كبيرة، وإن كنت لا تفضّل الكتب فيمكنك استخدام نفس الفكرة في وضع ما تحب على هذه الأرفف، وتخصيص جزء مغلق منها كأماكن تخزين.
الألوان الباردة والشاحبة والفاتحة كلها ستجعل غرفتك تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل، فجميعها ألوان عاكسة للضوء.
لديك خيار آخر لتوسعة الغرفة عن طريق ترك الأرضية مفتوحة دون تغطيتها بالكامل بقطع الأثاث، والأرضيات الخشبية هي الأفضل في هذه الحالة.
اختر قطع الأثاث القريبة من الأرض والتي تتناسب مع حجم الغرفة، فنجاح غرفة المعيشة يعتمد على نجاحك في اختيار قطع الأثاث المناسبة وتوزيعها بطريقة دقيقة.
استخدام مرآة كبيرة على الجدار تجعل مساحة الغرفة أكبر في عينيك، فهي أداة وهمية وسهلة لتوسعة المساحة.
كلما كان اختيارك لثيم الغرفة أبسط كلما ظهرت الغرفة بشكل أكبر، لون واحد أو لونين طريقة مثالية لتصميم الغرف الصغيرة، المهم تنسيقها جيدًا واختيار عناصر إضاءة مناسبة.
وفي الزوايا الضيقة أريكة على شكل حرف L هي الاختيار المثالي فهي تمنحك باقي المساحة بالكامل فارغة.
في المساحات الصغيرة يعتبر البوف قطعة مميزة للغاية، يمكنك استخدامه بأشكال مختلفة، تجلس عليه أو تستخدمه كطاولة.
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