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حلول سهلة لغرف المعيشة الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
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المساحات الصغيرة يعتبرها البعض عائقًا أمام الحصول على تصميم جيد ومثالي، ولكن مصممينا لا يونها أبدًا بهذه الطريقة، فهي فرصة كافية لإظهار الإبداع والابتكار في التصميم واستغلال كل سنتيمتر بطريق مبتكرة وعملية. 

في هذا الكتاب نقدم لكم 13 حل سهل تستخدمونه عند تصميم غرف المعيشة صغيرة المساحة، فمن منا لا يريد أن يحظى بغرفة معيشة مثالية ومتكاملة؟! 

1- لون واحد

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

استخدام لون واحد في الجدران والسقف يمنح الغرفة اتساعًا ملحوظًا، وعندما يكون هذا اللون من الألوان الفاتحة وعلى رأسها الأبيض الذي يبدو هنا منتشرًا في الغرفة بأكملها سيمنح ذلك العين بعدًا بصريًا وعمقًا أكبر للمساحة.

2- وحدات تخزين سرية!

Living room Baufritz (UK) Ltd. غرفة المعيشة
Baufritz (UK) Ltd.

Living room

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

في هذا المثال نرى طاولة القهوة هي عبارة عن وحدة تخزين سرية مصنوعة من الخوص، حل عملي وغير مكلّف وتم استخدامه في أكثر من غرض وهذه هي أكثر آلية ناجحة في توفير المساحات، يمكنك استخدام الطاولة في التخلص من الفوضى داخل غرفة المعيشة في ثوانٍ معدودة!

3- بدون مسند

Pudding sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Blue sofa,velvet,living room,blue
Loaf

Pudding sofa

Loaf
Loaf
Loaf

استخدام الأرائك المصممة دون مساند للأذرع على جانبيها يوفر كثيرًا في مساحة الغرفة، عندما تكون المساحة صغيرة نحتاج إلى كل سنتيمتر، بالإضافة إلى أنّ هذا النوع من الأرائك يعطي شعور بالبراح وعدم وجود حواجز تشعرك بالازدحام. 

4- أعمال فنية

Floral Abstract Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,floral,abstract
Pixers

Floral Abstract

Pixers
Pixers
Pixers

العمل الفني لا يأخذ مساحة أفقية ويغير تمامًا من نمط وشكل الغرفة، استخدم على جدار غرفتك الصغيرة رسمًا فنيًا أو لوحة تعبيرية، ومن الأفضل التركيز على اللوحات الكبيرة حتى لا تشتت الانتباه. 

5- قطع شفافة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاكسسوارات وقطع الأثاث الشفافة كهذه الطاولة المصنوعة من الزجاج توفّر حل أنيق وعملي وغير مرئي في غرف المعيشة الصغيرة، فأنت لا تشعر بوجودها وبالتالي تشعر بأن المساحة أكبر! 

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6- استغلال المساحة الرأسية

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

استغلال المساحات الرأسية بشكلٍ عام هو أمر مهم في الديكور، وعندما يأتي الحديث عن الغرف الصغيرة محدودة المساحة فاستغلال المساحات الرأسية أمر لا بد منه! 

هنا استخدم المصمم جدار الغرفة بالكامل في تصميم أرفف مكتبية كبيرة، وإن كنت لا تفضّل الكتب فيمكنك استخدام نفس الفكرة في وضع ما تحب على هذه الأرفف، وتخصيص جزء مغلق منها كأماكن تخزين. 

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7- ألوان فاتحة

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

الألوان الباردة والشاحبة والفاتحة كلها ستجعل غرفتك تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل، فجميعها ألوان عاكسة للضوء. 

8- أرضية مفتوحة

Massivholzböden / Fussböden, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Walls & flooringWall & floor coverings
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

لديك خيار آخر لتوسعة الغرفة عن طريق ترك الأرضية مفتوحة دون تغطيتها بالكامل بقطع الأثاث، والأرضيات الخشبية هي الأفضل في هذه الحالة. 

9- قريب من الأرض

Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة living room
Katie Malik Interiors

Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

اختر قطع الأثاث القريبة من الأرض والتي تتناسب مع حجم الغرفة، فنجاح غرفة المعيشة يعتمد على نجاحك في اختيار قطع الأثاث المناسبة وتوزيعها بطريقة دقيقة. 

10- المرآة

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,luxury living room,wall mirror,coffee table,cushions,wall tv,carpet
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

استخدام مرآة كبيرة على الجدار تجعل مساحة الغرفة أكبر في عينيك، فهي أداة وهمية وسهلة لتوسعة المساحة. 

11- ثيم واحد

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كلما كان اختيارك لثيم الغرفة أبسط كلما ظهرت الغرفة بشكل أكبر، لون واحد أو لونين طريقة مثالية لتصميم الغرف الصغيرة، المهم تنسيقها جيدًا واختيار عناصر إضاءة مناسبة. 

12- استغلال الزوايا

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

وفي الزوايا الضيقة أريكة على شكل حرف L هي الاختيار المثالي فهي تمنحك باقي المساحة بالكامل فارغة. 

13- البوف قطعة مميزة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

في المساحات الصغيرة يعتبر البوف قطعة مميزة للغاية، يمكنك استخدامه بأشكال مختلفة، تجلس عليه أو تستخدمه كطاولة.

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