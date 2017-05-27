حلول سهلة لغرف المعيشة الصغيرة

المساحات الصغيرة يعتبرها البعض عائقًا أمام الحصول على تصميم جيد ومثالي، ولكن مصممينا لا يونها أبدًا بهذه الطريقة، فهي فرصة كافية لإظهار الإبداع والابتكار في التصميم واستغلال كل سنتيمتر بطريق مبتكرة وعملية.

في هذا الكتاب نقدم لكم 13 حل سهل تستخدمونه عند تصميم غرف المعيشة صغيرة المساحة، فمن منا لا يريد أن يحظى بغرفة معيشة مثالية ومتكاملة؟!