5 أشياء عليك التفكير فيها قبل تصميم مطبخ أبيض

لا يوجد اختلاف على أناقة اللون الأبيض وما يوفره من شكل نظيف ومشرق ولامع، ولكن عندما يأتي الأمر لتصميم كامل للمطبخ باللون الأبيض عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة، بالتأكيد ستحصل على تصميم رائع ولكن هل سيناسب شكل حياتك وأسلوب استخدامك للمطبخ؟!
هذا الموضوع سيوفر لك المعلومات اللازمة التي يجب التفكير فيها قبل اتخاذ القرار بتصميم مطبخك بالكامل باللون الأبيض، هذه المعلومات مبنية على شكل وأسلوب حياتك داخل المطبخ، عدد مرات الطهي، وعدد الساعات التي تقضيها بداخله، بالإضافة إلى عدد المرات التي تستطيع فيها القيام بعملية التنظيف إلخ من الأسئلة المهمة التي ستقرر على أساس إجابتها..
السؤال الأول الذي يجب أن تفكر في إجابته هو كمية الأموال التي تستطيع وضعها في تصميم هذا المطبخ، على سبيل المثال الخشب الأبيض المستخدم في تصميم المطابخ يبدو في غاية الروعة ولكن إذا استخدمت أخشاب رديئة بخامات غير جيدة لتقليل المصاريف لن تتمتع بهذا الشكل الرائع بعد سنة أو اثنتين على الأكثر، فحالتها وشكلها يتغير تمامًا بمرور الوقت!
ينصح المصممون دائمًا باستخدام الأسطح الملساء اللامعة في تغطية خزائن المطبخ، فعلى الرغم من تكلفتها المرتفعة إلا أنها لا تبهت بمرور الزمن ويسهل تنظيفها وتلميعها بسهولة.
في جميع الأحوال عليك التفكير في حالتك الاقتصادية وميزانيتك الحالية والقيام بالاختيار الصحيح إن كنت تريد حقًا تصميم أبيض بالكامل!
المطبخ هو المكان المعروف لطهي وتحضير الطعام، ولكن وقت تحضير الوجبات يختلف من شخص لآخر، العائلة الكبيرة تختلف عن الأسرة الصغيرة، ومهارة الطهي من العوامل المهمة في تحديد الوقت الذي تقضيه في مطبخك، هناك من يستطيع إنهاء الطعام في نصف ساعة، وهناك من يستغرق ساعتين في تحضير نفس الوجبة، وهناك من لا يحب الطهي على الإطلاق!
عليك أن تحدد أنت أي شخص من هؤلاء، وما الوقت الفعلي الذي تقضيه في مطبخك يوميًا من أجل تحضير الوجبات المختلفة، وفي حالة الأشخاص الذين يقضون أوقات كبيرة في الطهي ويصنعون وجبات كثيرة خلال اليوم سيكون المطبخ الأبيض هنا أكثر عرضة للاتساخ والبقع والهلاك، وبالتالي ستحتاج إلى صيانة مستمرة، فهل أنت مستعد لذلك؟
خزانات وأسطح المطبخ البيضاء لديها ميل للاصفرار مع مرور الوقت عندما تتعرض لكميات عالية من أشعة الشمس المباشرة إذا لم تكن محمية ومصممة بشكل صحيح، وبذلك سيتغير شكل المطبخ بعد مرور سنوات قليلة.
قبل التفكير في تصميم أبيض لمطبخك عليك أولًا بالتفكير في حجم الإضاءة الطبيعية واتجاه الشمس داخل المطبخ، وعندها تستطيع تحديد المناطق الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس والتي ستصبح أكثر ضررًا في المستقبل ويمكنك تجنبها او حمايتها، واستخدام الستائر هنا عامل مهم للحماية وغير مكلّف إن كنت غير قادر على دفع تكاليف خامات مضادة لأشعة الشمس.
إذا كان قرارك بتصميم مطبخ أبيض هو نهائي فعليك من الآن وضع جدول صارم للتنظيف اليومي الكامل لمطبخك، ولكن هل حقًا ستلتزم به في المستقبل؟!
اللون الأبيض يحتاج إلى اهتمام خاص لكي يظهر بشكل نظيف وانيق دائمًا، فأي بقعة تظهر فيه وتترك أثرًا، بالإضافة إلى الأتربة وبصمات الأصابع، وأبخرة الطهي التي لا بد من وجود نظام شفّاط في المطبخ يقذفها مباشرةً إلى الخارج حتى لا يتلف مطبخك وتتراكم عليه الدهون.
السؤال الأخير الذي يجب أن تتوقف عنده قبل البدء في التصميم هو حالة المطبخ، هل هو مطبخ دائم؟ أم مؤقت؟
الالتزام على المدى الطويل هو قرار صعب عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذه في كل أمور الحياة، وعندما تستثمر اموال ومجهود ومساحة عليك التفكير ألف مرة قبل اتخاذ قرار تصميم مطبخ باللون الأبيض سيظل معك فترة طويلة قبل ان تفكّر في تغييره أو تجديده.
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