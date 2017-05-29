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5 أشياء عليك التفكير فيها قبل تصميم مطبخ أبيض

Eman Rifaat Eman Rifaat
MR & MRS BLANK'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
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لا يوجد اختلاف على أناقة اللون الأبيض وما يوفره من شكل نظيف ومشرق ولامع، ولكن عندما يأتي الأمر لتصميم كامل للمطبخ باللون الأبيض عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة، بالتأكيد ستحصل على تصميم رائع ولكن هل سيناسب شكل حياتك وأسلوب استخدامك للمطبخ؟! 

هذا الموضوع سيوفر لك المعلومات اللازمة التي يجب التفكير فيها قبل اتخاذ القرار بتصميم مطبخك بالكامل باللون الأبيض، هذه المعلومات مبنية على شكل وأسلوب حياتك داخل المطبخ، عدد مرات الطهي، وعدد الساعات التي تقضيها بداخله، بالإضافة إلى عدد المرات التي تستطيع فيها القيام بعملية التنظيف إلخ من الأسئلة المهمة التي ستقرر على أساس إجابتها.. 

1- ما هو المبلغ المخصص لتصميم المطبخ؟

Modern and easy living homify مطبخ white kitchen
homify

Modern and easy living

homify
homify
homify

السؤال الأول الذي يجب أن تفكر في إجابته هو كمية الأموال التي تستطيع وضعها في تصميم هذا المطبخ، على سبيل المثال الخشب الأبيض المستخدم في تصميم المطابخ يبدو في غاية الروعة ولكن إذا استخدمت أخشاب رديئة بخامات غير جيدة لتقليل المصاريف لن تتمتع بهذا الشكل الرائع بعد سنة أو اثنتين على الأكثر، فحالتها وشكلها يتغير تمامًا بمرور الوقت!

ينصح المصممون دائمًا باستخدام الأسطح الملساء اللامعة في تغطية خزائن المطبخ، فعلى الرغم من تكلفتها المرتفعة إلا أنها لا تبهت بمرور الزمن ويسهل تنظيفها وتلميعها بسهولة. 

في جميع الأحوال عليك التفكير في حالتك الاقتصادية وميزانيتك الحالية والقيام بالاختيار الصحيح إن كنت تريد حقًا تصميم أبيض بالكامل! 

2- كم عدد المرات التي تطبخ فيها خلال اليوم؟

Paris 9, blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

المطبخ هو المكان المعروف لطهي وتحضير الطعام، ولكن وقت تحضير الوجبات يختلف من شخص لآخر، العائلة الكبيرة تختلف عن الأسرة الصغيرة، ومهارة الطهي من العوامل المهمة في تحديد الوقت الذي تقضيه في مطبخك، هناك من يستطيع إنهاء الطعام في نصف ساعة، وهناك من يستغرق ساعتين في تحضير نفس الوجبة، وهناك من لا يحب الطهي على الإطلاق! 

عليك أن تحدد أنت أي شخص من هؤلاء، وما الوقت الفعلي الذي تقضيه في مطبخك يوميًا من أجل تحضير الوجبات المختلفة، وفي حالة الأشخاص الذين يقضون أوقات كبيرة في الطهي ويصنعون وجبات كثيرة خلال اليوم سيكون المطبخ الأبيض هنا أكثر عرضة للاتساخ والبقع والهلاك، وبالتالي ستحتاج إلى صيانة مستمرة، فهل أنت مستعد لذلك؟

3- ما مقدار الإضاءة الطبيعية في مطبخك؟

MR & MRS BLANK'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS BLANK'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

خزانات وأسطح المطبخ البيضاء لديها ميل للاصفرار مع مرور الوقت عندما تتعرض لكميات عالية من أشعة الشمس المباشرة إذا لم تكن محمية ومصممة بشكل صحيح، وبذلك سيتغير شكل المطبخ بعد مرور سنوات قليلة. 

قبل التفكير في تصميم أبيض لمطبخك عليك أولًا بالتفكير في حجم الإضاءة الطبيعية واتجاه الشمس داخل المطبخ، وعندها تستطيع تحديد المناطق الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس والتي ستصبح أكثر ضررًا في المستقبل ويمكنك تجنبها او حمايتها، واستخدام الستائر هنا عامل مهم للحماية وغير مكلّف إن كنت غير قادر على دفع تكاليف خامات مضادة لأشعة الشمس.

4- كم مرة تستطيع فيها تنظيف المطبخ؟

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

إذا كان قرارك بتصميم مطبخ أبيض هو نهائي فعليك من الآن وضع جدول صارم للتنظيف اليومي الكامل لمطبخك، ولكن هل حقًا ستلتزم به في المستقبل؟! 

اللون الأبيض يحتاج إلى اهتمام خاص لكي يظهر بشكل نظيف وانيق دائمًا، فأي بقعة تظهر فيه وتترك أثرًا، بالإضافة إلى الأتربة وبصمات الأصابع، وأبخرة الطهي التي لا بد من وجود نظام شفّاط في المطبخ يقذفها مباشرةً إلى الخارج حتى لا يتلف مطبخك وتتراكم عليه الدهون. 

5- هل تخطط لتجديد المطبخ قريبًا؟ أم أنه مطبخ دائم؟

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

السؤال الأخير الذي يجب أن تتوقف عنده قبل البدء في التصميم هو حالة المطبخ، هل هو مطبخ دائم؟ أم مؤقت؟ 

الالتزام على المدى الطويل هو قرار صعب عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذه في كل أمور الحياة، وعندما تستثمر اموال ومجهود ومساحة عليك التفكير ألف مرة قبل اتخاذ قرار تصميم مطبخ باللون الأبيض سيظل معك فترة طويلة قبل ان تفكّر في تغييره أو تجديده. 

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ماذا سيكون قرارك الآن؟ هل ستحظى بمطبخ أبيض؟

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