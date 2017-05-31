12 تصميم مميز لطاولة الإفطار.. تخيّر منها ما يناسبك!

كثيرون منا يعتبرون طاولة الإفطار رفاهية، ولكن كم شخص ممن يعتقدون ذلك يتناول إفطاره على طاولة السفرة الكبيرة؟! بالتأكيد لا يوجد إلا عدد قليل يفعل ذلك.
الحصول على طاولة إفطار صغير ليس أمرًا صعبًا أو سيكلفك كثير في تصميمك، بل توجد كثير من التصميمات السهلة والذكية لإضافة بار صغير من أجل وجبة الإفطار السريعة أو تناول كوب القهوة الصباحي، وإن كانت لديك المساحة الكافية يمكنك تكبير هذا البار أو تخصيص طاولة صغير حميمية للإفطار مع أسرتك.
ستجدون تصميمات متنوعة في هذا الكتاب وأشكال مختلفة لطاولات الإفطار بأنماط وأحجام متفاوتة لتتخيروا منها ما يناسبكم..
هل هناك ما هو أفضل من امتلاك طاولة خشبية بسيطة وبنش على كل جانب منها في حديقة منزلك لتناول الإفطار مع أسرتك في جو مشمس رائع كل صباح؟!
إن لم تكن لديك المساحة الكافية لتصميم مكان كبير للإفطار، فهذا البار الصغير يكفي لإفطار فردين في أسرة صغيرة مع أريكة صغير في الزاوية للجلوس وتناول فنجان القهوة.
أو لديك شرفة كبيرة مفتوحة على الحديقة يوجد بها بار مكمّل لتصميم المطبخ، مع طاولة صغيرة ومقاعد خشبية بيضاء، الآن يمكنك الحصول على مساحة كافية للإفطار في الهواء الطلق.
هذه الطاولة المستديرة مصنوعة من الخشب قاعدتها مصممة على شكل شجرة وحولها أربعة كراسي مثل جذوع الشجر، تصميم مبتكر وجميل وإضافة جيدة لمن يفضلون التجديد والتغيير مع الحفاظ على نمط ريفي وكلاسيكي.
بطريقة سهلة وبسيطة يمكنك إضافة رف خشبي طويل لجزيرة المطبخ، هذه الفكرة مذهلة في التصميمات المينيمال.
أو يمكنك الحصول على طاولة خشبية كاملة تصبح امتدادًا لجزيرة المطبخ بشرط وجود مساحة كافية لذلك كما يوجد في هذا التصميم.
هل لاحظتم معي جيدًا أن المصمم هنا دمج طاولة الإفطار مع تصميم المطبخ، والآن لدينا طاولة من البلاطات الرخامية الفاخرة ويمكن في أي لحظة إزالة المقاعد واستخدامها كسطح عادي من أسطح المطبخ!
إن كنت تبحث عن فكرة خارج نطاق المألوف فعليك بتنفيذ هذا التصميم في مطبخك، رف أبيض على جدار المطبخ مع مجموعة من المقاعد الأنيقة ستكون كافية لتناول إفطار شهي.
في مساحة واحدة مع غرفة المعيشة وطاولة السفرة، هذه الفكرة تمنحك حرية الحركة بين بار الإفطار أو طاولة السفرة إن زاد عدد الحضور وكان إفطارك بصحبة العائلة أو الأصدقاء.
طاولة صغيرة ومميزة لتناول إفطار حميمي بالقرب من النافذة، تصميم زجاجي ومثلث وقاعدة معدنية مع مقعدين بتصميم بسيط وأريكة سوداء، هذا النوع من التصميمات الصناعية يذهلني في كل مرة!
سياسة اللون الواحد واضحة في هذه الصورة، جاء تصميم الطاولة المستديرة مع المقاعد باللون الأبيض المسيطر على المساحة بأكملها.
والختام مع تصميم عصري أنيق لهذا البار الموجود المثبت أعلى جزيرة المطبخ، الأبيض اللامع والمقاعد المائلة إلى الكلاسيكية والتصميم على شكل نصف دائرة طريقة ممتازة للتقريب بين الجالسين وتسهيل رؤيتهم لبعضهم البعض.
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