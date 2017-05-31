12 تصميم مميز لطاولة الإفطار.. تخيّر منها ما يناسبك!

كثيرون منا يعتبرون طاولة الإفطار رفاهية، ولكن كم شخص ممن يعتقدون ذلك يتناول إفطاره على طاولة السفرة الكبيرة؟! بالتأكيد لا يوجد إلا عدد قليل يفعل ذلك.

الحصول على طاولة إفطار صغير ليس أمرًا صعبًا أو سيكلفك كثير في تصميمك، بل توجد كثير من التصميمات السهلة والذكية لإضافة بار صغير من أجل وجبة الإفطار السريعة أو تناول كوب القهوة الصباحي، وإن كانت لديك المساحة الكافية يمكنك تكبير هذا البار أو تخصيص طاولة صغير حميمية للإفطار مع أسرتك.

ستجدون تصميمات متنوعة في هذا الكتاب وأشكال مختلفة لطاولات الإفطار بأنماط وأحجام متفاوتة لتتخيروا منها ما يناسبكم..