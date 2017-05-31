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12 تصميم مميز لطاولة الإفطار.. تخيّر منها ما يناسبك!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Breakfast bar stools, Cadman Furniture Cadman Furniture KitchenTables & chairs
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كثيرون منا يعتبرون طاولة الإفطار رفاهية، ولكن كم شخص ممن يعتقدون ذلك يتناول إفطاره على طاولة السفرة الكبيرة؟! بالتأكيد لا يوجد إلا عدد قليل يفعل ذلك. 

الحصول على طاولة إفطار صغير ليس أمرًا صعبًا أو سيكلفك كثير في تصميمك، بل توجد كثير من التصميمات السهلة والذكية لإضافة بار صغير من أجل وجبة الإفطار السريعة أو تناول كوب القهوة الصباحي، وإن كانت لديك المساحة الكافية يمكنك تكبير هذا البار أو تخصيص طاولة صغير حميمية للإفطار مع أسرتك. 

ستجدون تصميمات متنوعة في هذا الكتاب وأشكال مختلفة لطاولات الإفطار بأنماط وأحجام متفاوتة لتتخيروا منها ما يناسبكم..

1- في الحديقة

Weishäupl, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal GardenFurniture
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

هل هناك ما هو أفضل من امتلاك طاولة خشبية بسيطة وبنش على كل جانب منها في حديقة منزلك لتناول الإفطار مع أسرتك في جو مشمس رائع كل صباح؟! 

2- بار صغير للغاية

Breakfast counter Ambiance
Ambiance

Breakfast counter

Ambiance
Ambiance
Ambiance

إن لم تكن لديك المساحة الكافية لتصميم مكان كبير للإفطار، فهذا البار الصغير يكفي لإفطار فردين في أسرة صغيرة مع أريكة صغير في الزاوية للجلوس وتناول فنجان القهوة.

3- بار وطاولة في الشرفة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

أو لديك شرفة كبيرة مفتوحة على الحديقة يوجد بها بار مكمّل لتصميم المطبخ، مع طاولة صغيرة ومقاعد خشبية بيضاء، الآن يمكنك الحصول على مساحة كافية للإفطار في الهواء الطلق. 

4- شجرة أم طاولة إفطار؟!

Breakfast bar stools, Cadman Furniture Cadman Furniture KitchenTables & chairs
Cadman Furniture

Breakfast bar stools

Cadman Furniture
Cadman Furniture
Cadman Furniture

هذه الطاولة المستديرة مصنوعة من الخشب قاعدتها مصممة على شكل شجرة وحولها أربعة كراسي مثل جذوع الشجر، تصميم مبتكر وجميل وإضافة جيدة لمن يفضلون التجديد والتغيير مع الحفاظ على نمط ريفي وكلاسيكي. 

5- رف خشبي

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

بطريقة سهلة وبسيطة يمكنك إضافة رف خشبي طويل لجزيرة المطبخ، هذه الفكرة مذهلة في التصميمات المينيمال. 

6- امتداد لجزيرة المطبخ

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

أو يمكنك الحصول على طاولة خشبية كاملة تصبح امتدادًا لجزيرة المطبخ بشرط وجود مساحة كافية لذلك كما يوجد في هذا التصميم. 

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7- من البلاط!

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

هل لاحظتم معي جيدًا أن المصمم هنا دمج طاولة الإفطار مع تصميم المطبخ، والآن لدينا طاولة من البلاطات الرخامية الفاخرة ويمكن في أي لحظة إزالة المقاعد واستخدامها كسطح عادي من أسطح المطبخ! 

8- على الجدار

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إن كنت تبحث عن فكرة خارج نطاق المألوف فعليك بتنفيذ هذا التصميم في مطبخك، رف أبيض على جدار المطبخ مع مجموعة من المقاعد الأنيقة ستكون كافية لتناول إفطار شهي.

9- مع غرفة المعيشة

The Dormy - Kitchen/Breakfast Room Jigsaw Interior Architecture KitchenAccessories & textiles
Jigsaw Interior Architecture

The Dormy – Kitchen/Breakfast Room

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

في مساحة واحدة مع غرفة المعيشة وطاولة السفرة، هذه الفكرة تمنحك حرية الحركة بين بار الإفطار أو طاولة السفرة إن زاد عدد الحضور وكان إفطارك بصحبة العائلة أو الأصدقاء.

10- من الزجاج

Victorian Modern, Douglas Design Studio Douglas Design Studio مطبخ Black
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

طاولة صغيرة ومميزة لتناول إفطار حميمي بالقرب من النافذة، تصميم زجاجي ومثلث وقاعدة معدنية مع مقعدين بتصميم بسيط وأريكة سوداء، هذا النوع من التصميمات الصناعية يذهلني في كل مرة! 

11- دائرية بسيطة

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group مطبخ
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

سياسة اللون الواحد واضحة في هذه الصورة، جاء تصميم الطاولة المستديرة مع المقاعد باللون الأبيض المسيطر على المساحة بأكملها. 

12- نصف دائرة

Kitchen with Breakfast Bar Luke Cartledge Photography مطبخ
Luke Cartledge Photography

Kitchen with Breakfast Bar

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

والختام مع تصميم عصري أنيق لهذا البار الموجود المثبت أعلى جزيرة المطبخ، الأبيض اللامع والمقاعد المائلة إلى الكلاسيكية والتصميم على شكل نصف دائرة طريقة ممتازة للتقريب بين الجالسين وتسهيل رؤيتهم لبعضهم البعض. 

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ما رأيكم في تصميم هذه الطاولات؟ 

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