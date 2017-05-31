8 نصائح للحصول على غرفة نوم صحية

لا يمكن أن تحظى بيومٍ جيد دون الحصول على ليلة نوم هادئة وصحية، ولا يأتي هذا من فراغ فالنوم الصحي المريح للجسد والعقل يتأثر بتصميم غرفة نومك والبيئة التي تنام فيها، عناصر مختلفة من المؤكد أنها ستفسد عليك ليلتك وتستيقظ دون أن تشعر بالراحة، وفي هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على نوم هاديء في غرفة نوم صحية تساهم في استرخاء جسمك وسلامك النفسي.
تهوية غرف المنزل بالكامل يوميًا أمر مهم، وتهوية غرفة النوم على وجه الخصوص هو أكثر العناصر أهمية لسلامة صحتك، الهواء المنعش والجيد وتجديد رائحة الغرفة، مع تعريضها للشمس فترة بسيطة أول النهار يؤثر بطريقة إيجابية على نومك خلال الليل.
بالتأكيد لا يوجد منا من لا يهتم بنظافة المفرش الذي ينام عليه، ومن البديهي تغيير المفارش باستمرار على فترات زمنية قصيرة فالأقمشة مكان جيد لتراكم الجراثيم والبكتيريا، ولكن من منا يهتم بأمر المرتبة؟!
يجب لف المرتبة وتغيير وضعها بزاوية 180 درجة كل 3 أشهر لضمان راحة ظهرك واستقامته أثناء النوم، أما عن النظافة فينصح بتنظيفها كل شهرين على الأكثر بطريقة سهلة يمكننا جميعًا تنفيذها: قم برش البيكنج صودا على المرتبة من الأعلى واتركها لمدة 15 دقيقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية.
الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تستيقظ بشكل لا إرادي عند سطوع الشمس، وبالتالي فبمجرد دخول ضوء الشمس إلى الغرفة ستبدأ في القلق ويبدأ العقل في العمل!
استخدم الستائر المعتمة التي لا تسمح لضوء الشمس بالدخول إلا بعد أن تفتحها بعد الاستيقاظ من نومك لتسمح للإضاءة الطبيعية والهواء بدخول الغرفة عندئذ.
ينصح الأطباء مرضى الأرق بإبعاد المنبه والشاشات عن السرير، وضبطه على الوقت الذي ستقوم فيه بالفعل من السرير وتستيقظ بشكل نهائي، أما وجود المنبه بجانب السرير يسهل عليك غلقه ثم يرن مرة أخرى بعد وقت حددته مسبقًا وهكذا، هذا الفعل يؤثر على العقل بطريقة سيئة للغاية ويسبب صداعًا مزمنًا ويمكن أن يفسد عليك يومك بالكامل.
الفوضى والأغراض الغير مستخدمة لا تفسد شكل الغرفة فقط ولكنها تسبب لك القلق والتوتر والضغط النفسي والعصبي ما يحرمك من الحصول على نوم هاديء أو إصابتك بالأرق.
إذا كنت تعيش في مدينة صناعية أو أماكن مزدحمة فلا تنسى استخدام عازل للصوت في غرفة نومك، يمكنك تركيب عازل على الجدار المجاور للشارع، أو استخدام الزجاج العازل للصوت، او حتى شراء جهاز عازل للضوضاء، وإلا فكيف يمكنك النوم وسط عالم لا ينام؟!
في غرفة النوم حاول الابتعاد عن الألوان الجريئة الصارخة مثل: الأحمر والأصفر، ويفضّل استخدام الألوان الهادئة التي تزيد من الاسترخاء وتحسّن من حالتك النفسية مثل: الأبيض والأزرق والأخضر والرمادي -بالطبع نتحدث عن الدرجات الفاتحة-، فقد أثبت العلم تأثر هذه الألوان بطريقة مباشرة على المزاج العام وقدرتك على الاسترخاء والدخول في نوم عميق.
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اللافندر والفانيليا والياسمين ثبت علميًا أنهم مهدئات طبيعية للأعصاب وتساعد رائحتهم على النوم بشكل أسرع، أيضًا الشموع والزيوت العطرية من محفزات النوم إن كنت تحب هذا الجو الرومانسي البديع.