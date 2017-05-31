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8 نصائح للحصول على غرفة نوم صحية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Bedrooms, Casa Più Arredamenti Casa Più Arredamenti
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لا يمكن أن تحظى بيومٍ جيد دون الحصول على ليلة نوم هادئة وصحية، ولا يأتي هذا من فراغ فالنوم الصحي المريح للجسد والعقل يتأثر بتصميم غرفة نومك والبيئة التي تنام فيها، عناصر مختلفة من المؤكد أنها ستفسد عليك ليلتك وتستيقظ دون أن تشعر بالراحة، وفي هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على نوم هاديء في غرفة نوم صحية تساهم في استرخاء جسمك وسلامك النفسي. 

1- تهوية جيدة

Cozy Bedroom Casa Più Arredamenti cozy bedroom
Casa Più Arredamenti

Cozy Bedroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

تهوية غرف المنزل بالكامل يوميًا أمر مهم، وتهوية غرفة النوم على وجه الخصوص هو أكثر العناصر أهمية لسلامة صحتك، الهواء المنعش والجيد وتجديد رائحة الغرفة، مع تعريضها للشمس فترة بسيطة أول النهار يؤثر بطريقة إيجابية على نومك خلال الليل. 

2- الاهتمام بنظافة المرتبة

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

بالتأكيد لا يوجد منا من لا يهتم بنظافة المفرش الذي ينام عليه، ومن البديهي تغيير المفارش باستمرار على فترات زمنية قصيرة فالأقمشة مكان جيد لتراكم الجراثيم والبكتيريا، ولكن من منا يهتم بأمر المرتبة؟! 

يجب لف المرتبة وتغيير وضعها بزاوية 180 درجة كل 3 أشهر لضمان راحة ظهرك واستقامته أثناء النوم، أما عن النظافة فينصح بتنظيفها كل شهرين على الأكثر بطريقة سهلة يمكننا جميعًا تنفيذها: قم برش البيكنج صودا على المرتبة من الأعلى واتركها لمدة 15 دقيقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية.

3- استخدم الستائر المعتمة

Bedroom, 3d artist, 3d visualizer 3d artist, 3d visualizer غرفة نوم
3d artist, 3d visualizer

Bedroom

3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer

الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تستيقظ بشكل لا إرادي عند سطوع الشمس، وبالتالي فبمجرد دخول ضوء الشمس إلى الغرفة ستبدأ في القلق ويبدأ العقل في العمل! 

استخدم الستائر المعتمة التي لا تسمح لضوء الشمس بالدخول إلا بعد أن تفتحها بعد الاستيقاظ من نومك لتسمح للإضاءة الطبيعية والهواء بدخول الغرفة عندئذ. 

4- احتفظ بالمنبه بعيدًا عن السرير

Industrial Bedroom Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial bedroom
Katie Malik Interiors

Industrial Bedroom

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

ينصح الأطباء مرضى الأرق بإبعاد المنبه والشاشات عن السرير، وضبطه على الوقت الذي ستقوم فيه بالفعل من السرير وتستيقظ بشكل نهائي، أما وجود المنبه بجانب السرير يسهل عليك غلقه ثم يرن مرة أخرى بعد وقت حددته مسبقًا وهكذا، هذا الفعل يؤثر على العقل بطريقة سيئة للغاية ويسبب صداعًا مزمنًا ويمكن أن يفسد عليك يومك بالكامل. 

5- تخلّص من الفوضى أولًا بأول

Modern New Home in Hampstead - master bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards master bedroom
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – master bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

الفوضى والأغراض الغير مستخدمة لا تفسد شكل الغرفة فقط ولكنها تسبب لك القلق والتوتر والضغط النفسي والعصبي ما يحرمك من الحصول على نوم هاديء أو إصابتك بالأرق. 

6- استخدم عازل الصوت

Minimal Bedroom Casa Più Arredamenti minimal bedroom
Casa Più Arredamenti

Minimal Bedroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

إذا كنت تعيش في مدينة صناعية أو أماكن مزدحمة فلا تنسى استخدام عازل للصوت في غرفة نومك، يمكنك تركيب عازل على الجدار المجاور للشارع، أو استخدام الزجاج العازل للصوت، او حتى شراء جهاز عازل للضوضاء، وإلا فكيف يمكنك النوم وسط عالم لا ينام؟!

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7- لوّن غرفتك بألوان هادئة

I could curl up here forever! homify غرفة نوم bedroom,attic bedroom,guest bedroom
homify

I could curl up here forever!

homify
homify
homify

في غرفة النوم حاول الابتعاد عن الألوان الجريئة الصارخة مثل: الأحمر والأصفر، ويفضّل استخدام الألوان الهادئة التي تزيد من الاسترخاء وتحسّن من حالتك النفسية مثل: الأبيض والأزرق والأخضر والرمادي -بالطبع نتحدث عن الدرجات الفاتحة-، فقد أثبت العلم تأثر هذه الألوان بطريقة مباشرة على المزاج العام وقدرتك على الاسترخاء والدخول في نوم عميق. 

اقرأ أيضًا: كيف تؤثر ألوان الغرفة على حالتك النفسية؟!

8- استخدم الأزهار والنباتات المهدئة

Gentleman's Bedroom: Antique styling Lothian Design غرفة نوم Brown Antique,leather,wood,box brownie,camera,texture
Lothian Design

Gentleman's Bedroom: Antique styling

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

اللافندر والفانيليا والياسمين ثبت علميًا أنهم مهدئات طبيعية للأعصاب وتساعد رائحتهم على النوم بشكل أسرع، أيضًا الشموع والزيوت العطرية من محفزات النوم إن كنت تحب هذا الجو الرومانسي البديع. 

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هل تطبقون أحد هذه النصائح في غرفتكم الخاصة؟ 

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