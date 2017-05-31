8 نصائح للحصول على غرفة نوم صحية

بالتأكيد لا يوجد منا من لا يهتم بنظافة المفرش الذي ينام عليه، ومن البديهي تغيير المفارش باستمرار على فترات زمنية قصيرة فالأقمشة مكان جيد لتراكم الجراثيم والبكتيريا، ولكن من منا يهتم بأمر المرتبة؟!

يجب لف المرتبة وتغيير وضعها بزاوية 180 درجة كل 3 أشهر لضمان راحة ظهرك واستقامته أثناء النوم، أما عن النظافة فينصح بتنظيفها كل شهرين على الأكثر بطريقة سهلة يمكننا جميعًا تنفيذها: قم برش البيكنج صودا على المرتبة من الأعلى واتركها لمدة 15 دقيقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية.