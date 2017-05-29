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شقة لأسرة صغيرة بتصميم مينيمال

Eman Rifaat Eman Rifaat
Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten غرفة نوم
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التصميمات العصرية والمينيمال سمة مميزة لهذا العصر، ومع هذا تساورنا شكوك مستمرة حول إمكانية الحصول على تصميم مميز بأقل عدد من قطع الأثاث أو ما يطلق عليه النمط المينيمال في التصميم، ومع هذه الشكوك يأتينا الخبراء دائمًا بتصميمات حية تدل على عظمة هذا النمط وإمكانية تحقيق الاكتفاء الكامل به حتى في ظل وجود أسرة صغيرة، فاستخدام النمط المينيمال ليس مقتصرًا على شقق العزّاب أو المساحات الصغيرة والضيقة.

جولتنا في هذا الكتاب ستثبت لكم من خلال تصميم شقة لأسرة صغيرة ملونة ومبهجة وساحرة وأنيقة وفي الوقت نفسه لا ينقصها شيء، فهيا بنا لنبدأ وسترون بأنفسكم! 

الحيوية تملأ الأرجاء!

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

عند الدخول إلى المنزل سترى بشكلٍ واضح كيف استطاع المصمم أن يمتع عينيك بالخامات والألوان والإضاءة وقطع الأثاث البسيطة! 

في البداية مساحة الفراغ الواسعة لا تضايقنا على الإطلاق فعلى العكس كان لها تأثير مباشر على راحة العين، الأرضية الباركيه بالخشب الفاتح مع الجدران والسقف الأبيض والإضاءة الطبيعية مزيج ملأ المنزل بالحيوية. 

مرآة طولية على الجدار وتصميم عصري للمصباح في السقف وسجادة باللون الرمادي عناصر مهمة في الديكور رغم بساطتها. 

غرفة المعيشة

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten غرفة المعيشة
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

بالانتقال إلى غرفة المعيشة لا نجد فيها إلا القطع الأساسية التي نحتاجها، أريكة بخشب بسيط وكرسي هزاز باللون الأبيض وطاولة للقهوة، مع عناصر بسيطة جدًا في الديكور مثل: اللوحة على الجدار، والمزهرية على الطاولة، والنباتات الخضراء الطويلة على خلفية بيضاء -كانت مذهلة- مع نفس التصميم لمصباح الإضاءة في السقف مع مصباح آخر في الزاوية، وأخيرًا سجادة جميلة زينت مركز الغرفة. 

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ألوان مبهجة

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten غرفة المعيشة
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

نلاحظ البهجة في تفاصيل غرفة المعيشة، والسبب هو مزيج الألوان الجميل المستخدم فيها، ألوان الأزهار المنعشة ولون الأريكة السماوي والسجادة الصفراء، كل هذا مع وجود إضاءة طبيعية أعطى شعورًا بالبهجة والنشاط الدائم في هذه الغرفة. 

ممر الغرف

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

على عكس الغرف السابقة التي اعتمد فيها المصمم على فتح النوافذ والسماح للإضاءة الطبيعية البيضاء بمنح هذه المساحة حيوية ونشاط، استخدمت هنا إضاءة صناعية في سقف الممر الواصل بين الغرف المختلفة، جاءت الإضاءة الصفراء مدمجة بالسقف الجبسي فمنحت الممر دفء وحميمية. 

على جدار الممر توجد مكتبة من الأرفف صممت كأنها جزء من الجدار، يمكنك الاحتفاظ فيها بكافة الأغراض من اكسسوارات وكتب وأحذية إلخ. 

البساطة = الجمال

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten غرفة السفرة
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

مقاعد بتصميمات وألوان مختلفة طريقة جديدة ومبتكرة في تصميم طاولة السفرة، مع طاولة من الخشب بتصميم بسيط خالي من التعقيدات، تطل غرفة السفرة على شرفة المنزل بطريقة بسيطة ومرحة وكأنهم بيئة واحدة. 

غرفة النوم

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten غرفة نوم
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

ننتقل إلى غرفة النوم وهي أيضًا خالية إلا من قطع الأثاث المهمة والأساسية فقط، سرير أبيض دون مسند، طاولة جانبية ومصباح أحمر أنيق، شمّاعة خشبية لتعليق الملابس، ومقعد من القماش مع طاولة ومصباح صغير في زاوية للاسترخاء أو القراءة.

الحمام

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten حمام
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

نختم جولتنا بصورة سريعة على حمام المنزل الذي جاء بتصميم بسيط ومشرق أيضًا، واستخدمت فيه وحدات إضاءة صغيرة تملأ السقف بطريقة مميزة. 

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