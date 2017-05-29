شقة لأسرة صغيرة بتصميم مينيمال

التصميمات العصرية والمينيمال سمة مميزة لهذا العصر، ومع هذا تساورنا شكوك مستمرة حول إمكانية الحصول على تصميم مميز بأقل عدد من قطع الأثاث أو ما يطلق عليه النمط المينيمال في التصميم، ومع هذه الشكوك يأتينا الخبراء دائمًا بتصميمات حية تدل على عظمة هذا النمط وإمكانية تحقيق الاكتفاء الكامل به حتى في ظل وجود أسرة صغيرة، فاستخدام النمط المينيمال ليس مقتصرًا على شقق العزّاب أو المساحات الصغيرة والضيقة.

جولتنا في هذا الكتاب ستثبت لكم من خلال تصميم شقة لأسرة صغيرة ملونة ومبهجة وساحرة وأنيقة وفي الوقت نفسه لا ينقصها شيء، فهيا بنا لنبدأ وسترون بأنفسكم!