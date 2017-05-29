اختر مفرش سرير يعبّر عن شخصيتك!

هل تعلّم أن أقل اختيار في تصميم غرفة نوم يعبّر عن شخصيتك؟!
ربما لا يهتم كثير منا يتصميم وشكل المفارش المستخدمة على سرير غرفة النوم ويختارها بشكل لا إرادي حسب ذوقه، ولكن ما لا تعلمونه أن طريقة اختيارك وتفضيلاتك دائمًا ما تعبّر عن سمة مميزة في شخصيتك، وفي هذا الكتاب ستجدون ما يميز شخصياتكم من خلال مفارش السرير!
البداية مع الشخصيات العملية، إذا كنت تفضّل المفارش السوداء فبالتأكيد أنت من الشخصيات العملية، ولا تحب تضييع الوقت لدرجة أن لديك رغبة مستمرة في تناول الطعام على السرير!
وبغض النظر عن ملامح شخصيتك العملية فدون شك الأسود لون ساحر وأنيق ولا يستطيع أحد مقاومته.
المحبين للون الأبيض هي شخصيات مخلصة ومتفانية في عملها، عقلهم يعمل باستمرار وعند ذهابهم للنوم يأملون في الحصول على ليلة هادئة على مفرش بلون مشرق ومتفائل ويساعد على الاسترخاء والنوم العميق.
الورود والأزهار دائمًا مع تعبر عن الأنوثة والشخصيات المتميزة برقتها ونعومتها وحبها للموضة والطبيعة، في أغلب الحالات لا يستخدم هذا النوع المفارش إلا امرأة ذات ذوق رفيع وأنثوي.
المفارش السادة على سرير النوم المزدوج تعبّر عن علاقة جيدة ومتفاهمة بين الزوجين، فهي مناسبة لذوق الرجل والمرأة تحتوي على درجة فاتحة وأخرى داكنة ولا يوجد مانع من استخدام بعض الوسادات الملونة أو المخططة من باب كسر الملل والتغيير المستمر.
الألوان المشرقة والحيوية تدل على شخصية نشيطة تحب الاحتفال والجو الصاخب والأصدقاء، تكره الوحدة وتحب الاستمتاع بالحياة، هذه الألوان تحفز الطاقة الإيجابية وعيبها الوحيد أنها ليست مناسبة لجلب النوم والاسترخاء ومع ذلك إن كنت تريد النوم فلا يوجد شيء يستطيع الوقوف أمامك!
الشخصيات الكلاسيكية تميل إلى المفارش المخططة، لا يوجد شعور أفضل من النوم على هذا المفرش مع تناول كوب من الشاي وقراءة كتاب في ضوء مصباحٍ هاديء.
إذا كنت تفضّل المفارش المبطنة فأنت شخص تتمسك بالعادات وتميل إلى التقاليد، في الغالب سيرث أبناءك هذا المفرش من بعدك، فعلى الرغم من تقليديته إلا أنه يظل جميلًا بروحه وأناقته.
الأشخاص المحبين للديكور والمهتمين بالموضة والتغييرات المستمرة في التصميم يحبون هذا النوع من المفارش على شكل حرف V، ففي كل حالاتها تبدو رائعة ولا تذهب بمرور الوقت وتغير الموضة والديكورات، تتماشي مع الكلاسيكية والعصرية وأي نمط من حولها.
شكل المفارش المحتوي على أشكال منحنية وألوان حيوية يعبّر عن شخصية تعشق الحرية ولديها شغف دائم بالمغامرة، هذه الشخصية لا تحب الجلوس في المنزل بل الاستمتاع بالطبيعة، أي وقت دون وقت النوم تفضل استغلاله في لعب اليوجا في الحديقة أو السفر أو تسلق أحد الجبال الرائعة في المملكة، أو القيام بأي نشاط في الفضاء الساحر.
وأخيرًا هذا النوع من المفارش المزخرفة بنقوش تراثية عربية، أو زخارف تدل على العراقة والأصالة مرتبطة بالفن التراثي القديم تدل على شخصية ذوّاقة ومحبة للتاريخ والتراث، نجدها دائمًا في الأقمشة المصنوعة من الكتان هذه الخامة القديمة التي تتناغم مع تلك الزخارف بطريقة مثالية.
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