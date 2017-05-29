اختر مفرش سرير يعبّر عن شخصيتك!

البداية مع الشخصيات العملية، إذا كنت تفضّل المفارش السوداء فبالتأكيد أنت من الشخصيات العملية، ولا تحب تضييع الوقت لدرجة أن لديك رغبة مستمرة في تناول الطعام على السرير!

وبغض النظر عن ملامح شخصيتك العملية فدون شك الأسود لون ساحر وأنيق ولا يستطيع أحد مقاومته.