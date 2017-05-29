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اختر مفرش سرير يعبّر عن شخصيتك!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Egyptian Cotton Bedrooms by King of Cotton, King of Cotton King of Cotton BedroomTextiles قطن White
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هل تعلّم أن أقل اختيار في تصميم غرفة نوم يعبّر عن شخصيتك؟! 

ربما لا يهتم كثير منا يتصميم وشكل المفارش المستخدمة على سرير غرفة النوم ويختارها بشكل لا إرادي حسب ذوقه، ولكن ما لا تعلمونه أن طريقة اختيارك وتفضيلاتك دائمًا ما تعبّر عن سمة مميزة في شخصيتك، وفي هذا الكتاب ستجدون ما يميز شخصياتكم من خلال مفارش السرير! 

1- الأسود

Black linen bedding by Lovely Home Idea, LOVELY HOME IDEA LOVELY HOME IDEA BedroomTextiles
LOVELY HOME IDEA

Black linen bedding by Lovely Home Idea

LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA

البداية مع الشخصيات العملية، إذا كنت تفضّل المفارش السوداء فبالتأكيد أنت من الشخصيات العملية، ولا تحب تضييع الوقت لدرجة أن لديك رغبة مستمرة في تناول الطعام على السرير! 

وبغض النظر عن ملامح شخصيتك العملية فدون شك الأسود لون ساحر وأنيق ولا يستطيع أحد مقاومته. 

2- الأبيض

Egyptian Cotton Sateen Stripe King of Cotton BedroomTextiles قطن White duvet,Egyptian,cotton,Egyptian cotton,white,bed,bedroom
King of Cotton

Egyptian Cotton Sateen Stripe

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

المحبين للون الأبيض هي شخصيات مخلصة ومتفانية في عملها، عقلهم يعمل باستمرار وعند ذهابهم للنوم يأملون في الحصول على ليلة هادئة على مفرش بلون مشرق ومتفائل ويساعد على الاسترخاء والنوم العميق. 

3- الأزهار

Bedding, bluebellgray bluebellgray BedroomTextiles
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

الورود والأزهار دائمًا مع تعبر عن الأنوثة والشخصيات المتميزة برقتها ونعومتها وحبها للموضة والطبيعة، في أغلب الحالات لا يستخدم هذا النوع المفارش إلا امرأة ذات ذوق رفيع وأنثوي.

4- السادة

Tiny Stripe Navy Bedding Set Secret Linen Store BedroomAccessories & decoration قطن Blue
Secret Linen Store

Tiny Stripe Navy Bedding Set

Secret Linen Store
Secret Linen Store
Secret Linen Store

المفارش السادة على سرير النوم المزدوج تعبّر عن علاقة جيدة ومتفاهمة بين الزوجين، فهي مناسبة لذوق الرجل والمرأة تحتوي على درجة فاتحة وأخرى داكنة ولا يوجد مانع من استخدام بعض الوسادات الملونة أو المخططة من باب كسر الملل والتغيير المستمر. 

5- المشرقة

Fresco Green Bedding Set Secret Linen Store BedroomAccessories & decoration قطن Green bedding,bed linen,duvet cover,green,scandi,'
Secret Linen Store

Fresco Green Bedding Set

Secret Linen Store
Secret Linen Store
Secret Linen Store

الألوان المشرقة والحيوية تدل على شخصية نشيطة تحب الاحتفال والجو الصاخب والأصدقاء، تكره الوحدة وتحب الاستمتاع بالحياة، هذه الألوان تحفز الطاقة الإيجابية وعيبها الوحيد أنها ليست مناسبة لجلب النوم والاسترخاء ومع ذلك إن كنت تريد النوم فلا يوجد شيء يستطيع الوقوف أمامك! 

6- المخططة

Coastal Stripe Natural Linen Bedding Set Secret Linen Store BedroomAccessories & decoration قطن Beige
Secret Linen Store

Coastal Stripe Natural Linen Bedding Set

Secret Linen Store
Secret Linen Store
Secret Linen Store

الشخصيات الكلاسيكية تميل إلى المفارش المخططة، لا يوجد شعور أفضل من النوم على هذا المفرش مع تناول كوب من الشاي وقراءة كتاب في ضوء مصباحٍ هاديء.

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7- المبطنة

Riviera Embroidered Bedspread Marquis & Dawe BedroomTextiles
Marquis &amp; Dawe

Riviera Embroidered Bedspread

Marquis & Dawe
Marquis &amp; Dawe
Marquis & Dawe

إذا كنت تفضّل المفارش المبطنة فأنت شخص تتمسك بالعادات وتميل إلى التقاليد، في الغالب سيرث أبناءك هذا المفرش من بعدك، فعلى الرغم من تقليديته إلا أنه يظل جميلًا بروحه وأناقته.

8- حرف V

ZIGZAG printed linen bedding by Lovely Home Idea, LOVELY HOME IDEA LOVELY HOME IDEA BedroomTextiles
LOVELY HOME IDEA

ZIGZAG printed linen bedding by Lovely Home Idea

LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA

الأشخاص المحبين للديكور والمهتمين بالموضة والتغييرات المستمرة في التصميم يحبون هذا النوع من المفارش على شكل حرف V، ففي كل حالاتها تبدو رائعة ولا تذهب بمرور الوقت وتغير الموضة والديكورات، تتماشي مع الكلاسيكية والعصرية وأي نمط من حولها. 

9- أشكال منحنية

Tiny Stripe Dove Graphite Grey Bedding Set Secret Linen Store BedroomAccessories & decoration قطن Grey
Secret Linen Store

Tiny Stripe Dove Graphite Grey Bedding Set

Secret Linen Store
Secret Linen Store
Secret Linen Store

شكل المفارش المحتوي على أشكال منحنية وألوان حيوية يعبّر عن شخصية تعشق الحرية ولديها شغف دائم بالمغامرة، هذه الشخصية لا تحب الجلوس في المنزل بل الاستمتاع بالطبيعة، أي وقت دون وقت النوم تفضل استغلاله في لعب اليوجا في الحديقة أو السفر أو تسلق أحد الجبال الرائعة في المملكة، أو القيام بأي نشاط في الفضاء الساحر. 

10- المزخرفة

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

وأخيرًا هذا النوع من المفارش المزخرفة بنقوش تراثية عربية، أو زخارف تدل على العراقة والأصالة مرتبطة بالفن التراثي القديم تدل على شخصية ذوّاقة ومحبة للتاريخ والتراث، نجدها دائمًا في الأقمشة المصنوعة من الكتان هذه الخامة القديمة التي تتناغم مع تلك الزخارف بطريقة مثالية.

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