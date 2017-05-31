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25 فكرة لتزيين جدار الغرفة باللوحات الفنية المختلفة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization غرفة المعيشة
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الأعمال واللوحات الفنية طريقة راقية للتعبير عن الذوق والتفضيلات الشخصية، بالإضافة إلى روعتها وجمالها الذي تضيفه إلى ديكور الغرف مهما كان المكان الذي توضع فيه، واليوم نأتيكم بمزيج مميز من 25 فكرة للوحات الفنية على الجدار، أفكار مختلفة لا تتوقف عند لوحة داخل إطار من الصور بل يوجد عديد من الطرق لرسم لوحة تعبيرية جميلة على جدار غرفتك، يمكنك اختيار ما يناسب ذوقك الشخصي من هذه التصميمات المتنوعة.. 

1- أبيض أسود أبيض أسود، 4 إطارات متوازية تحمل لوحات تعبيرية جميلة في مركز جدار غرفة المعيشة.

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative ArtworkPictures & paintings
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

2- على الجانب الأيسر إطارات بلون واحد الأسود زينت الجدار الأبيض بأشكال مختلفة للأزهار، مكان الإطارات متوازن مع الصبار الموجود تحتها على الطاولة.

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative ArtworkPictures & paintings
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

3- الإطارات الملونة طريقة عصرية في التصميمات التي تعتمد على اختيار ألوان مختلفة بعض الشيء، تضيف بهجة وحيوية إلى التصميم.

Prodotti, lunosa lunosa Walls & flooringPictures & frames
lunosa

Prodotti

lunosa
lunosa
lunosa

4- هذه المرة لوحات فنية تعبّرعن طريقة تفكير حرة تحب الحياة، أحجام مختلفة ولون واحد للإطارات المرتبة بطريقة عشوائية.

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

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5- في التصميمات المعتمدة على الشكل العملي والألوان الواضحة استخدام ثيم واحد وحجم واحد من اللوحات سيكون إضافة مميزة.

Modern Living room with an Asian Touch Rosangela Photography غرفة المعيشة
Rosangela Photography

Modern Living room with an Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

6- وفي حالة وجود سقف مرتفع وجدار طويل فليس هناك أفضل من استخدام اللوحات الطويلة لتتناسب مع ارتفاع الجدار.

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS غرفة المعيشة
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

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7- بساطة ورقي واضحين في هذا التصميم الذي يعبّر عن شخصية عملية مهتمة بالنمط المينيمال ولا تحب الضوضاء.

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization غرفة المعيشة
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
Architectural Visualization

8- أوراق ودبابيس وعمل مبتكر لتزيين الجدار، فكرة مختلفة عن الإطارات ولكنها ممتازة في غرف المكاتب والمطابخ والغرف الشبابية.

Wall Grooppo.org مكتب عمل أو دراسة
Grooppo.org

Wall

Grooppo.org
Grooppo.org
Grooppo.org

9- أو يمكنك صنع لوحة فنية على جدارك باستخدام مصابيح الإضاءة الملونة.

SERVOMUTO , Servomuto Servomuto HouseholdAccessories & decoration
Servomuto

Servomuto
Servomuto
Servomuto

10- رسمة ملونة على الجدار بالأصفر والرمادي واللبني، ديكور رائع ومميز ومكتمل الأركان.

Art Wallpaper Murals Banner Buzz Interior landscaping
Banner Buzz

Art Wallpaper Murals

Banner Buzz
Banner Buzz
Banner Buzz

11- ورق الحائط طريقة مميزة لرسم لوحة كاملة على جدار غرفتك.

City Wallpaper Murals Banner Buzz Interior landscaping
Banner Buzz

City Wallpaper Murals

Banner Buzz
Banner Buzz
Banner Buzz

12- تصميم آخر لورق الحائط وهذه المرة ينقلك وأنت جالس في غرفة المعيشة إلى عمق الغابة وسط الأشجار، رائع!

Forest Wall Murals Banner Buzz Interior landscaping
Banner Buzz

Forest Wall Murals

Banner Buzz
Banner Buzz
Banner Buzz

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13- يمكن أن تراها لوحة فنية بريشة فنان قدير أو ساعة حائط أنيقة، رائعة في التصميمات المينيمال.

Design Wall Clocks - Magnetic Boards - Organizers - Big Size, dESIGNoBJECT.it dESIGNoBJECT.it HouseholdAccessories & decoration فلز White
dESIGNoBJECT.it

Design Wall Clocks – Magnetic Boards – Organizers – Big Size

dESIGNoBJECT.it
dESIGNoBJECT.it
dESIGNoBJECT.it

14- لمسة أنثوية جميلة في لوحتين من البجع رمز الأنوثة والأناقة في الحيوانات.

Flamingo Pixers غرفة نوم Pink wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Flamingo

Pixers
Pixers
Pixers

15- يمكنك جعل الغرفة بأكملها تدور حول موضوع ورسمة واحدة وبذلك تحول غرفتك بالكامل إلى عامل فني بديع

Bedding, Becky and Lolo Becky and Lolo BedroomBeds & headboards
Becky and Lolo

Bedding

Becky and Lolo
Becky and Lolo
Becky and Lolo

16- الأعمال اليدوية طريقة فنية رائعة في إبراز موهبتك وإضافة الجمال إلى غرفتك الخاصة.

CASULO, CASULO CASULO ArtworkOther artistic objects
CASULO

CASULO
CASULO
CASULO

17- ما رأيك في تنفيذ هذه الفكرة في مطبخك؟ حتمًا هي فكرة جديدة وغير مكررة!

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall KitchenStorage
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

18- اللوحات المجزأة صيحة جديدة في تصميم اللوحات الجدارية، الأزهار الحمراء مبهجة على الخلفية البيضاء.

Kunstdruck - Wandbilder, Bimago Bimago Walls & flooringPictures & frames
Bimago

Bimago
Bimago
Bimago

19- ويمكنك الاحتفاظ بالألوان الحيادية الهادئة في لوحاتك والاكتفاء برسائل تعبّر عن أفكارك في هذه اللوحات.

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

20- مدخل هذا المنزل رائع ويعبّر عن حب واهتمام شديد بالفن والثقافة.

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

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21- طريقة جيدة لخلق تماثل باللوحتين على جانبي السرير والحصول على تصميم متوازن.

Bedroom 1 In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Bedroom 1

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

22- طريقة مميزة وفنية لتزيين الجدار، مرايا دائرية صغيرة وجزء منها به أعمال فنية تشكيلية.

apartment in amanora park town , Design and beyond Design and beyond منازل
Design and beyond

Design and beyond
Design and beyond
Design and beyond

23- إذا كنت لا تفضل تعليق اللوحات على الجدار يمكنك استخدام رف لوضع اللوحات عليها وستحصل على طريقة جميلة لتزيين الجدار من الأعلى.

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

24- يمكن أن تصبح ستائر الغرفة هي اللوحة الفنية بذاتها!

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

25- ساعة أم لوحة فنية باللون الزهري؟!

Pink Atomica Clock Hi! TIME HouseholdAccessories & decoration
Hi! TIME

Pink Atomica Clock

Hi! TIME
Hi! TIME
Hi! TIME
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