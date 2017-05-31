11 مقعد أنيق لكابينة الاستحمام

مقعد الدش قطعة مهمة في مكان الاستحمام، سواء كان مقعدا مدمجًا أو مقعدا من الخشب أو مقعد بلاستيك قابل للحركة،المهم هو الحصول على مقعد في كابينة الاستحمام وذلك سيسهل عليك كثيرًا ويضيف ميزة عملية إلى تصميم الحمام، فمن مميزات هذه المقاعد: وضع مستلزمات التجميل والاستحمام لتكون في متناول يديك، وتوفير مسند للقدمين ومكان للجلوس عند عمل جلسة استرخاء أو عناية بالبشرة أو الحلاقة.
في هذا الكتاب ستجدون 11 تصميم جميل وأنيق للمقاعد التي يمكنكم عملها في كابينة الاستحمام الخاصة بكم مهما كان شكلها أو حجمها..
الفكرة الأولى خصصت بنش بقاعدة رخامية مدمجة في أثاث الحمام، فالمقعد ليس بالضرورة وجوده داخل كابينة الاستحمام إن كنت ستستخدمه فقط في الراحة أو وضع الماسكات والزيوت على بشرتك، او حتى الاستمتاع بجلسة استرخاء مع الشموع والإضاءة الهادئة.
هذا التصميم استخدم مقعدين مربعين من الرخام الأبيض الأنيق ومثبتين في الأرض في مواجهة الدوش مباشرةً، طريقة جيدة لتوجيه المياه عليك أثناء الجلوس والقيام بعملية تنظيف للجسم، يمكنك الجلوس على واحد من المقاعد ووضع أدواتك على الآخر.
بطريقة بسيطة للغاية يمكن تثبيت رف خشبي -خشب مضاد للمياه بالطبع- على أحد جدران الكابينة من الداخل.
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هذا التصميم الرائع استخدام التركواز المائل للأخضر في جدران الحمام وهو لون رائع للاسترخاء، فكان من المناسب استخدام مقاعد خشبية داكنة بنية اللون لتحقيق تباين في التصميم.
حتى وإن لم يكن لديك المكان الكافي لوضع مقعد كامل، فهذه الزاوية المثلثة كافية تمامًا لتحقيق الغرض!
الرخام من أفضل الخامات المستخدمة في الحمامات، وإن أردت الحصول على تصميم فاخر مثل تصميمات السبا انظر لهذا البنش الرخامي المثبت في قاعدة الكابينة وستجد نفسك فورًا دخلت إلى عالم آخر.
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أما إذا أردت الاستمتاع بجو طبيعي من أنماط البحر الأبيض المتوسط، عليك باستخدام الحجارة في تصميم مقعد رائع كالموجود أمامك.
البنشات الخشبية المكونة من ألواح متوازية لها شكل مميز وجميل مع السيراميك، ما رأيك في تجربة واحد منها وتثبيته بقواعد معدنية بسيطة على الجدار.
تصميم أنيق وأملس وصغير، اللون الأبيض دائمًا سيظل هو اللون الأساسي في تصميم عناصر الحمام المختلفة.
والحل الأمثل هو الحصول على مقعد محرك بتصميم أنيق وعصري مناسب لحمامك يمكنك وضعه او إزالته كما تحب في أي وقت!
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