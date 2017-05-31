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11 مقعد أنيق لكابينة الاستحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
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مقعد الدش قطعة مهمة في مكان الاستحمام، سواء كان مقعدا مدمجًا أو مقعدا من الخشب أو مقعد بلاستيك قابل للحركة،المهم هو الحصول على مقعد في كابينة الاستحمام وذلك سيسهل عليك كثيرًا ويضيف ميزة عملية إلى تصميم الحمام، فمن مميزات هذه المقاعد: وضع مستلزمات التجميل والاستحمام لتكون في متناول يديك، وتوفير مسند للقدمين ومكان للجلوس عند عمل جلسة استرخاء أو عناية بالبشرة أو الحلاقة.

في هذا الكتاب ستجدون 11 تصميم جميل وأنيق للمقاعد التي يمكنكم عملها في كابينة الاستحمام الخاصة بكم مهما كان شكلها أو حجمها.. 

1- بنش جانبي

Dream Bathroom, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge BathroomBathtubs & showers
Sculleries of Stockbridge

Dream Bathroom

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

الفكرة الأولى خصصت بنش بقاعدة رخامية مدمجة في أثاث الحمام، فالمقعد ليس بالضرورة وجوده داخل كابينة الاستحمام إن كنت ستستخدمه فقط في الراحة أو وضع الماسكات والزيوت على بشرتك، او حتى الاستمتاع بجلسة استرخاء مع الشموع والإضاءة الهادئة. 

2- مقعدين مربعين

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

هذا التصميم استخدم مقعدين مربعين من الرخام الأبيض الأنيق ومثبتين في الأرض في مواجهة الدوش مباشرةً، طريقة جيدة لتوجيه المياه عليك أثناء الجلوس والقيام بعملية تنظيف للجسم، يمكنك الجلوس على واحد من المقاعد ووضع أدواتك على الآخر.

3- رف خشبي

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

بطريقة بسيطة للغاية يمكن تثبيت رف خشبي -خشب مضاد للمياه بالطبع- على أحد جدران الكابينة من الداخل. 

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4- ألوان متناغمة

عام homify
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عام

homify
homify
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هذا التصميم الرائع استخدام التركواز المائل للأخضر في جدران الحمام وهو لون رائع للاسترخاء، فكان من المناسب استخدام مقاعد خشبية داكنة بنية اللون لتحقيق تباين في التصميم. 

5- صغير في الزاوية

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عام

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حتى وإن لم يكن لديك المكان الكافي لوضع مقعد كامل، فهذه الزاوية المثلثة كافية تمامًا لتحقيق الغرض! 

6- بنش رخامي

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الرخام من أفضل الخامات المستخدمة في الحمامات، وإن أردت الحصول على تصميم فاخر مثل تصميمات السبا انظر لهذا البنش الرخامي المثبت في قاعدة الكابينة وستجد نفسك فورًا دخلت إلى عالم آخر. 

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7- ​وإن لم يكن الرخام من الحلول الاقتصادية المتاحة فالسيراميك الجيد بديل ممتاز.

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8- مقعد حجري

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أما إذا أردت الاستمتاع بجو طبيعي من أنماط البحر الأبيض المتوسط، عليك باستخدام الحجارة في تصميم مقعد رائع كالموجود أمامك. 

9- ألواح متوازية

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البنشات الخشبية المكونة من ألواح متوازية لها شكل مميز وجميل مع السيراميك، ما رأيك في تجربة واحد منها وتثبيته بقواعد معدنية بسيطة على الجدار. 

10- أبيض عصري

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تصميم أنيق وأملس وصغير، اللون الأبيض دائمًا سيظل هو اللون الأساسي في تصميم عناصر الحمام المختلفة. 

11- قابل للحركة

homify BathroomBathtubs & showers
homify

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والحل الأمثل هو الحصول على مقعد محرك بتصميم أنيق وعصري مناسب لحمامك يمكنك وضعه او إزالته كما تحب في أي وقت! 

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ما شكل المقعد الذي تفضلونه؟

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