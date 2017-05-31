11 مقعد أنيق لكابينة الاستحمام

مقعد الدش قطعة مهمة في مكان الاستحمام، سواء كان مقعدا مدمجًا أو مقعدا من الخشب أو مقعد بلاستيك قابل للحركة،المهم هو الحصول على مقعد في كابينة الاستحمام وذلك سيسهل عليك كثيرًا ويضيف ميزة عملية إلى تصميم الحمام، فمن مميزات هذه المقاعد: وضع مستلزمات التجميل والاستحمام لتكون في متناول يديك، وتوفير مسند للقدمين ومكان للجلوس عند عمل جلسة استرخاء أو عناية بالبشرة أو الحلاقة.

في هذا الكتاب ستجدون 11 تصميم جميل وأنيق للمقاعد التي يمكنكم عملها في كابينة الاستحمام الخاصة بكم مهما كان شكلها أو حجمها..