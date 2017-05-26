أفكار منعشة لديكورات المنزل في الصيف

أيام الصيف الحارة قد تؤثر على المزاج سلبًا، وأحيانًا تدفعنا للبقاء في المنزل تفاديًا لحرارة الشمس الحارقة، لذا يمكنك إضفاء بعض اللمسات المنعشة لتحويل المنزل إلى ملاذك السحري هذا الصيف، حتى تقضي فيه يومك دون ملل أو تأفف.
في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لكم ببعض الأفكار المنعشة لتجديد ديكورات المنزل بطريقة غير المكلفة، والتي لا تحتاج إلى ميزانية لتنفيذها. شاهدهم واختر ما يناسبك لتنفيذه فورًا في منزلك!
إذا كانت غرفة النوم تتمتع بإطلالة على الحديقة أو مشهد من الطبيعة، كتلك الغرفة الرائعة، تخلص من الستائر ودع الطبيعة تحتضن أرجاء غرفتك والنسائم العليلة تخفف من حدة الحرارة المرتفعة.
الوسائدة الملونة إضافة بسيطة ورائعة لأثاث الشرفة، وستمنحك الشعور المُبهج والمنعش في تلك الأيام الصيفية، لتستمتع بقضاء وقتك دون التفكير في درجات الحرارة.
المطبخ هو الجزء الأكثر حرارة في المنزل، وعلى الرغم من ذلك نقضي فيه ساعات طويلة لإعداد الطعام، اجعل الأطباق والأدوات الملونة ظاهرة في ترتيب مطبخك لمنحه أجواء منعشة وحيوية، ويمكنك إضافة مروحة صغيرة إن كان يخلو من النوافذ.
إضافة الإضاءات لتصميم حديقتك، وخاصة الأرضية منها، يمنحك أجواء رومانسية مميزة للاستمتاع بالنسمات العليلة في الليالي الصيفية المنعشة.
المظلة قطعة مثالية لتزيين حديقتك، والاستمتاع بأيام الصيف المنعشة دون التأفف من أشعة الشمس الحارة، يمكنك اختيار قطعة قماش ملونة من خامة مقاومة للشمس، وتظليل مساحة الجلوس بشكل أنيق كما في هذا المنزل.
لم تقم بوضع منضدة وبضعة كراسي في الشرفة بعد؟! هذا هو التوقيت المثالي للاستمتاع بنسمات الهواء الباردة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل لتناول إفطار أو كوب من الشاي مع إطلالة مميزة ومنعشة.
الأقمشة المنقوشة بالورود الملونة ستمنحك التأير المنعش الذي تسعى للحصول عليه، ويمكنك استغلالها في تزيين الطاولات الجانبية، أو طاولة الشرفة، ولكن بما لا يُفسد المظهر العام للتصميم الداخلي.
غرفة الرضيع لا يمكن تزيينها بالألوان القوية حتى لاتؤثر على هدوئه وقدرته على النوم، ولكن يمكنك استبدالها بألوان الباستيل الناعمة لإضفاء الإشراقة والحيوية.
إذا كانت ميزانيتك تسمح بذلك، يمكنك تجديد الجدران، أو ربما جدار واحد بورق حائط مزخرف بالورود الملونة أو الأشكال الهندسية والنباتات. لا تنس اختيار الجدار الأكثر بروزًا في الغرفة لتركيز الأنظار عليه، ودعم تأثيره.
مزهريات الزرع، الطريقة الأمثل والأوفر لإضافة لمسة منعشة ونابضة بالحياة على أجواء المنزل في أيام الصيف، فضلًأ عن قيام النباتات بتجديد الهواء وإنعاشه. يمكنك اختيار نوع لا يحتاج إلى الكثير من الضوء لوضعه في المناطق الداخلية من المنزل، أو اختيار النوع المفضل ووضعه بالقرب من مصدر الضوء.
لا يمكن إضافة ألوان صارخة على تصميم غرفة الطعام، لابد أن تكون مع لوحة من النغمات الحيادية، لذا يمكنك إنعاشها ببعض الزهور الملونة في مزهرية زجاجية شفافة تتوسط طاولة الطعام.
أطباق الفاكهة بألوانها الطازجة طريقة أخرى رائعة لإنعاش غرفة السفرة والمطبخ أيضًأ، ويمكنك اللجوء إلى تلك البلاستيكي التي تسخدم لأغراض الزينة، وسوف تمنحك الإطلالة المنعشة ذاتها.
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