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أفكار منعشة لديكورات المنزل في الصيف

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Häuser in der Wolfsgrube, w. raum Architektur + Innenarchitektur w. raum Architektur + Innenarchitektur بلكونة أو شرفة
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أيام الصيف الحارة قد تؤثر على المزاج سلبًا، وأحيانًا تدفعنا للبقاء في المنزل تفاديًا لحرارة الشمس الحارقة، لذا يمكنك إضفاء بعض اللمسات المنعشة لتحويل المنزل إلى ملاذك السحري هذا الصيف، حتى تقضي فيه يومك دون ملل أو تأفف.

في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لكم ببعض الأفكار المنعشة لتجديد ديكورات المنزل بطريقة غير المكلفة، والتي لا تحتاج إلى ميزانية لتنفيذها. شاهدهم واختر ما يناسبك لتنفيذه فورًا في منزلك!

1. تخلص من الستائر

HAUS AM SEEUFER, ARCHITEKTEN GECKELER ARCHITEKTEN GECKELER غرفة نوم خشب
ARCHITEKTEN GECKELER

ARCHITEKTEN GECKELER
ARCHITEKTEN GECKELER
ARCHITEKTEN GECKELER

إذا كانت غرفة النوم تتمتع بإطلالة على الحديقة أو مشهد من الطبيعة، كتلك الغرفة الرائعة، تخلص من الستائر ودع الطبيعة تحتضن أرجاء غرفتك والنسائم العليلة تخفف من حدة الحرارة المرتفعة.

2. الوسائد الملونة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الوسائدة الملونة إضافة بسيطة ورائعة لأثاث الشرفة، وستمنحك الشعور المُبهج والمنعش في تلك الأيام الصيفية، لتستمتع بقضاء وقتك دون التفكير في درجات الحرارة.

3. امنح المطبخ أجواء منعشة

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Black
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

المطبخ هو الجزء الأكثر حرارة في المنزل، وعلى الرغم من ذلك نقضي فيه ساعات طويلة لإعداد الطعام، اجعل الأطباق والأدوات الملونة ظاهرة في ترتيب مطبخك لمنحه أجواء منعشة وحيوية، ويمكنك إضافة مروحة صغيرة إن كان يخلو من النوافذ.

4. الإضاءات تُنعش الحديقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إضافة الإضاءات لتصميم حديقتك، وخاصة الأرضية منها، يمنحك أجواء رومانسية مميزة للاستمتاع بالنسمات العليلة في الليالي الصيفية المنعشة.

5. مظلة لتفادي أشعة الشمس

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten بلكونة أو شرفة
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

المظلة قطعة مثالية لتزيين حديقتك، والاستمتاع بأيام الصيف المنعشة دون التأفف من أشعة الشمس الحارة، يمكنك اختيار قطعة قماش ملونة من خامة مقاومة للشمس، وتظليل مساحة الجلوس بشكل أنيق كما في هذا المنزل.

6. تناول الطعام في الشرفة

Häuser in der Wolfsgrube, w. raum Architektur + Innenarchitektur w. raum Architektur + Innenarchitektur بلكونة أو شرفة
w. raum Architektur + Innenarchitektur

w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur

لم تقم بوضع منضدة وبضعة كراسي في الشرفة بعد؟! هذا هو التوقيت المثالي للاستمتاع بنسمات الهواء الباردة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل لتناول إفطار أو كوب من الشاي مع إطلالة مميزة ومنعشة.

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7. الأقمشة المنقوشة بالورود

Tischwäsche Herbst/ Weihnachten 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

الأقمشة المنقوشة بالورود الملونة ستمنحك التأير المنعش الذي تسعى للحصول عليه، ويمكنك استغلالها في تزيين الطاولات الجانبية، أو طاولة الشرفة، ولكن بما لا يُفسد المظهر العام للتصميم الداخلي.

8. ألوان الباستيل في غرفة الرضيع

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة الرضيع لا يمكن تزيينها بالألوان القوية حتى لاتؤثر على هدوئه وقدرته على النوم، ولكن يمكنك استبدالها بألوان الباستيل الناعمة لإضفاء الإشراقة والحيوية.

9. ورق حائط جديد

Concepto - Cortinas y Persianas, Concepto - Diseño y Decoración Concepto - Diseño y Decoración جدران
Concepto – Diseño y Decoración

Concepto - Diseño y Decoración
Concepto – Diseño y Decoración
Concepto - Diseño y Decoración

إذا كانت ميزانيتك تسمح بذلك، يمكنك تجديد الجدران، أو ربما جدار واحد بورق حائط مزخرف بالورود الملونة أو الأشكال الهندسية والنباتات. لا تنس اختيار الجدار الأكثر بروزًا في الغرفة لتركيز الأنظار عليه، ودعم تأثيره.

10. مزهريات الزرع

ECP | Estar e Lavabo, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

مزهريات الزرع، الطريقة الأمثل والأوفر لإضافة لمسة منعشة ونابضة بالحياة على أجواء المنزل في أيام الصيف، فضلًأ عن قيام النباتات بتجديد الهواء وإنعاشه. يمكنك اختيار نوع لا يحتاج إلى الكثير من الضوء لوضعه في المناطق الداخلية من المنزل، أو اختيار النوع المفضل ووضعه بالقرب من مصدر الضوء.

11. ورود ملونة

Oliphant Street, Queen's Park , Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة السفرة
Grand Design London Ltd

Oliphant Street, Queen's Park

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

لا يمكن إضافة ألوان صارخة على تصميم غرفة الطعام، لابد أن تكون مع لوحة من النغمات الحيادية، لذا يمكنك إنعاشها ببعض الزهور الملونة في مزهرية زجاجية شفافة تتوسط طاولة الطعام.

12. أطباق الفاكهة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أطباق الفاكهة بألوانها الطازجة طريقة أخرى رائعة لإنعاش غرفة السفرة والمطبخ أيضًأ، ويمكنك اللجوء إلى تلك البلاستيكي التي تسخدم لأغراض الزينة، وسوف تمنحك الإطلالة المنعشة ذاتها.

لمزيد من الأفكار لمنزل منعش في الصيف، تفضل بقراءة القال التالي، 12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

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