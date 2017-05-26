أفكار منعشة لديكورات المنزل في الصيف

أيام الصيف الحارة قد تؤثر على المزاج سلبًا، وأحيانًا تدفعنا للبقاء في المنزل تفاديًا لحرارة الشمس الحارقة، لذا يمكنك إضفاء بعض اللمسات المنعشة لتحويل المنزل إلى ملاذك السحري هذا الصيف، حتى تقضي فيه يومك دون ملل أو تأفف.

في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لكم ببعض الأفكار المنعشة لتجديد ديكورات المنزل بطريقة غير المكلفة، والتي لا تحتاج إلى ميزانية لتنفيذها. شاهدهم واختر ما يناسبك لتنفيذه فورًا في منزلك!