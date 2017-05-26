تصميم منزل ريفي بطابع تاريخي مميز في غاية الأناقة

النمط الريفي أو ما يسمى النمط البسيط يُعد من أبسط أنماط الديكور التي يمكنك تنفيذها في منزلك لتشعر بالرضا التام عن التصميم الداخلي لمنزلك، حيث يعتمد هذا النمط على الاهتمام بالتفاصيل البسيطة والبعد الكامل عن التصميمات المعقدة أو الألوان الجريئة، كما يعتمد على توفير أكبر قدر من المساحات الفارغة لمزيد من الشعور بالإشراق، كما يقوم بشكل أساسي على الاستعانة ببعض الديكورات الطبيعية كما هي لتعزيز أجواء الطبيعة داخل المنزل.
سنقوم اليوم باستعراض منزل رائع مُصمم على غرار الطابع الريفي الممزوج بالقليل من الحداثة، حيث يتميز بألوانه المحايدة واعتماده على الإضاءة الطبيعية من خلال تصميم النوافذ الكبيرة لاستكمال تأثير الفراغ، كما ستلاحظ أن اختيار قطع الأثاث الصغيرة كان الخيار الأمثل لذلك. سترى أيضًا في هذا المنزل مزيج رائع بين الألوان والاكسسوارات المستخدمة لنحصل في النهاية على هذه النتيجة الأنيقة والأجواء الراقية.
نبدأ جولتنا بعرض لمحة عامة عن تصميم غرفة المعيشة الموجودة في مقدمة المدخل ومساحة الاستقبال الأولى، نلاحظ بالتأكيد مدى الهدوء والبساطة في اختيار عناصر الديكور وكذلك قطع الأثاث، فقد تم استخدام أريكة وكرسي باللون الأبيض المريح بالإضافة إلى الاتجاه لاستخدام وسائد مختلفة.
نلاحظ هنا أن قطع الأثاث المستخدمة صغيرة للغاية لتوفير حرية الحركة داخل المنزل، فكما نرى أنه قد تم وضع خزانة خشبية صغيرة بجوار الأريكة تحتوي على العديد من الأدراج، وبقليل من الاختلاف تم أعلاها تعليق لوحة مرسومة من الزيت على القماش للملك لويس فيليب، كما تم وضع عدد من اللوحات الصغيرة بنفس أسلوب اللوحة الكبيرة، وعند النظر أيضًا للسجادة نلاحظ أنها كانت الخيار الأنسب الذي جمع بين عدد من الألوان المحايدة بطريقة زخرفية مميزة.
بطريقة ريفية بسيطة تم تصميم المطبخ ليبدو أكثر أناقة وتميزًا، فقد تم تصميم الخزانات من الخشب الأبيض مع إدخال بعض الزجاج إلى أحد الأرفف كما تم استخدام فرن نحاس وتم تثبيته داخل الخزانات لمنع استهلاك مساحة إضافية، كما تم استخدام طاولة خشبية مستطيلة مزودة بمقاعد زجاجية لمزيد من البساطة والهدوء.
بأسلوب قديم تم تصميم أحد الأبواب الفاصلة من الزجاج والخشب بطريقة مفرغة، كما أضافت المقاعد الزجاجية طابع رائع ومثالي.
في مشهد مميز لغرفة الطعام التي تتكون من طاولة مستطيلة من الخشب قائمة على رجلين فقط محاطة بمقاعد منجدة بالأقمشة البيضاء، اعتمدت الغرفة بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية حيث تضمنت اثنين من النوافذ الكبيرة والستائر البيضاء الشفافة، وفي نهاية الغرفة تم وضع خزانة خشبية لحفظ أدوات المائدة، وأعلى هذه القطعة تم تعليق مرآة بيضاوية صغيرة مميزة بإطار ذهبي رائع.
بالنظر لمدخل غرفة الطعام، نلاحظ مدى الاهتمام بالتفاصيل واختيار عناصر الديكور واللوحات الفنية ذات النمط والطابع الواحد.
نلاحظ في هذه المساحة أنه بالاهتمام بتفاصيل دقيقة يتم خلق أناقة متناهية، فقد تم استخدام ستائر شفافة هادئة، ووضع مقعد خشبي منجد دون ظهر لإضافة لمسة جمالية رائعة إلى هذا المكان.
بنظرة مقربة على الثريا التي تم استخدامها في الممر المؤدي لغرفة المعيشة، نلاحظ أن اختيار الألوان باللونين الأصفر والأزرق أضاف لمسة مثالية تتكامل مع الستائر الخلفية.
في أحد الممرات الموجودة في المنزل تم وضع مقعد كبير
شيزلونج للحصول على قسط من الراحة والاستمتاع بالقراءة وتناول المقبلات، وتم تزيين هذه المساحة أيضًا بوضع خزانة خشبية صغيرة وتزيين الجدار أعلاها من خلال وضع لوحة فنية بإطار ذهبي تجذب انتباه من ينظر لهذه المساحة.
بالانتقال لأقرب منطقة لغرفة النوم، نلاحظ أنه عند المدخل تم وضع قطعة أثاث من الطراز الريفي القديم مكونة من عدد من الأدراج لاحتواء الأغراض الهامة.
بالنسبة لغرفة النوم من الداخل، نلاحظ أنها قد اعتمدت بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية القادمة من الشرفة مما عمل على جعل الغرفة مشرقة، وبالنسبة للأثاث فقد تم الاتجاه لجعل الغرفة بسيطة تحتوي على سرير صغير واثنان من الطاولات مختلفة الأطوال على جانبيه، والجدير بالذكر أيضًا أن اختيار اللونين الأبيض والرمادي كان له تأثير كبير على تعزيز الأجواء البسيطة التي تدعو للاسترخاء.
أعلى السرير تم وضع لوحة فنية رائعة تأخذك لحقبة قديمة من الزمن، حيث تم الاتجاه لاستخدام النمط المرسوم على القماش ببعض الألوان الزيتية البارزة، وكان للإطار الذهبي تأثير كبير في أناقة هذه اللوحة الرائعة.
تم تجهيز أحد زوايا الغرفة من خلال استخدام قطع أثاث من الحديد المطاوع وهي عبارة عن مكتب صغير مفتوح من الأسفل وفي أعلاه تم استخدام مرآة مزودة بإطار ذهبي دائري.
في النهاية سنتحدث عن أناقة الحمام الذي جمع بين الطابع القديم وقليل من الحداثة من خلال إدخال بعض الألوان العصرية، وعندما نلاحظ الثريا المستخدمة نلاحظ أنها هي العنصر الأبرز في هذا الحمام حيث تلفت الأنظار لأناقتها العتيقة المميزة.
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