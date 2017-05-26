6 أفكار مميزة ورخيصة التكلفة لتزيين منزلك

تصميم المنزل وتزيينه ليس دائمًا بالأمر السهل، وفي الكثير من الأحيان قد نضطر لضبط أنفسنا حتى لا نقوم بصرف كامل الميزانية على الديكورات المنزلية. ولكن في الكثير من الأحيان قد يساهم إعادة تزيين أو تصميم المنزل في تحسين الجو العام والحالة النفسية لقاطني المنزل، إلا أن الميزانية المحدودة قد تقف عائق في سبيل تحقيق هذا الأمر. لذا فنحن نعرض في هذا المقال بعض الأفكار المميزة ورخيصة الثمن والتي يمكن تنفيذها في مختلف الأماكن بمنزلك والتي ستساعدك في توفير أموالك وفي نفس الوقت تمنحك مظهر مختلف وجديد كليًا لمنزلك.