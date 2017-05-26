الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكار مميزة ورخيصة التكلفة لتزيين منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Kitchen, Pixers Pixers مطبخ
Loading admin actions …

تصميم المنزل وتزيينه ليس دائمًا بالأمر السهل، وفي الكثير من الأحيان قد نضطر لضبط أنفسنا حتى لا نقوم بصرف كامل الميزانية على الديكورات المنزلية. ولكن في الكثير من الأحيان قد يساهم إعادة تزيين أو تصميم المنزل في تحسين الجو العام والحالة النفسية لقاطني المنزل، إلا أن الميزانية المحدودة قد تقف عائق في سبيل تحقيق هذا الأمر. لذا فنحن نعرض في هذا المقال بعض الأفكار المميزة ورخيصة الثمن والتي يمكن تنفيذها في مختلف الأماكن بمنزلك والتي ستساعدك في توفير أموالك وفي نفس الوقت تمنحك مظهر مختلف وجديد كليًا لمنزلك.

1. صنع غطاء وسائد مزخرف بنفسك

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

إذا ذهبت يومًا إلى متجر الأقمشة ستُدرك كم الألوان والأشكال الرائعة للأقمشة المتوافرة هناك، لذا فإذا كنت من محبي الأشغال اليدوية ويمكنك الخياطة فيمكنك صنع العديد من الأشياء المبهرة لتزيين منزلك. حيث يمكن لهذه الأقمشة المميزة تحفيز قدرتك الإبداعية لصنع العديد من الأغراض مثل أغطية الوسائد التي تظهر في هذا النموذج التي منحت الغرفة شكل حيوي مميز.

2. وضع مزهرية بها أزهار طبيعية نضرة على الطاولة

New glazed garden dining room Hetreed Ross Architects غرفة السفرة
Hetreed Ross Architects

New glazed garden dining room

Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects

عادةً ما نضع طاولات في أرجاء المنزل لمختلف الأغراض، ويمكنك استغلال هذه الطاولات لتزيين منزلك عن طريق وضع مزهريات تحتوي على الأزهار النضرة لإعطاء رونق خاص للمكان وجعله أكثر جمالًا، بالإضافة إلى أن هذه الفكرة لن تكلفك الكثير. أيضًا فإذا كنت تملك حديقة صغيرة يمكنك زراعة بعض النباتات والأزهار مثل الورد أو الزنبق أو النوع الذي تفضله لإضافة شكل جمالي جذاب على منزلك.

3. دهان الجدران بطلاء صالح للكتابة عليه

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك طلاء أحد جدران منزلك وخاصةً في المطبخ بطلاء صالح للكتابة عليه لتحويله إلى لوح كتابة أسود يمكن الكتابة عليه بالطباشير، وهو ما يمكن أن يتحول لمكان مميز للترفيه وللأطفال ليبرزوا قدراتهم الإبداعية، فقط قم بترك وعاء به عدة أصابع من الطباشير الملون للأطفال. بالإضافة لذلك فمن الممكن تحويل هذا الجدران للوحة فنية رائعة يمكنك تغييرها كل فترة حسب الوقت المتاح لك، أو يمكن استخدامها كلوح كتابة عصري لكتابة الملاحظات اليومية والتفاصيل المهمة أو حتى ما ترغب بشرائه لتتذكره حين خروجك من المنزل.

4. إعادة تجديد المقاعد

Dining set Deja Ooh غرفة السفرة
Deja Ooh

Dining set

Deja Ooh
Deja Ooh
Deja Ooh

إذا كنت تشعر أن أثاث منزلك يحتاج للتغيير ولكنك لا تملك الإمكانيات الكافية يمكنك إعادة تجديد الأثاث القديم بدلًا من شراء جديد، حيث يمكنك إعطاء الغرفة مظهر جديد بتغيير قماش الكراسي وإعادة دهان الخشب لتحصل على مظهر مختلف كليًا. فكما يظهر في هذا النموذج فقد تم إعادة تجديد الكراسي وتصميم بشكل عصري باستخدام أقمشة ذات ألوان وتصميمات مميزة.

5. دهان الأثاث

Apê Vila Mariana homify غرفة السفرة Multicolored
homify

Apê Vila Mariana

homify
homify
homify

من الأفكار المميزة لإعطاء المكان مظهر عصري مختلف هو دهان الأثاث بألوان تتماشى مع ذوقك الخاص، وهو ما يمكن أن يمنح أثاثك فرصه أخرى ويجدد غرفتك بدون إنفاق الكثير من الأموال في شراء قطع جديده من الأثاث. ففي هذا النموذج تم دهان الكراسي بألوان عصرية جريئة، وتم استخدام ألوان مختلفة لكنها متجانسة بشكل مميز، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام بعض الألوان على جدار المطبخ لتُضفي لمسة مميزة.

6. إعادة استخدام السلم الخشبي القديم

라온, 6point studio 6point studio حمام
6point studio

6point studio
6point studio
6point studio

إذا كنت تملك سلم خشبي قديم يمكنك إعادة تدويره واستغلاله بشتى الطرق، فعلى سبيل يمكنك دهانه وتحويله إلى أرفف في الحمام لترتيب الأغراض أو في أي غرفة أخرى لوضع بعض قطع الديكورات لتزيين الغرفة. في هذا النموذج تم استخدام اللون الأبيض في دهان السلم ليتناسب مع ألوان الحمام، وهو ما تناسق مع ألوان الجدران الداكنة وبرز بشكل عصري مميز.

تصميم منزل ريفي بطابع تاريخي مميز في غاية الأناقة
6 أفكار مميزة ورخيصة التكلفة لتزيين منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً