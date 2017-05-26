6 أفكار مميزة ورخيصة التكلفة لتزيين منزلك

تصميم المنزل وتزيينه ليس دائمًا بالأمر السهل، وفي الكثير من الأحيان قد نضطر لضبط أنفسنا حتى لا نقوم بصرف كامل الميزانية على الديكورات المنزلية. ولكن في الكثير من الأحيان قد يساهم إعادة تزيين أو تصميم المنزل في تحسين الجو العام والحالة النفسية لقاطني المنزل، إلا أن الميزانية المحدودة قد تقف عائق في سبيل تحقيق هذا الأمر. لذا فنحن نعرض في هذا المقال بعض الأفكار المميزة ورخيصة الثمن والتي يمكن تنفيذها في مختلف الأماكن بمنزلك والتي ستساعدك في توفير أموالك وفي نفس الوقت تمنحك مظهر مختلف وجديد كليًا لمنزلك.
إذا ذهبت يومًا إلى متجر الأقمشة ستُدرك كم الألوان والأشكال الرائعة للأقمشة المتوافرة هناك، لذا فإذا كنت من محبي الأشغال اليدوية ويمكنك الخياطة فيمكنك صنع العديد من الأشياء المبهرة لتزيين منزلك. حيث يمكن لهذه الأقمشة المميزة تحفيز قدرتك الإبداعية لصنع العديد من الأغراض مثل أغطية الوسائد التي تظهر في هذا النموذج التي منحت الغرفة شكل حيوي مميز.
عادةً ما نضع طاولات في أرجاء المنزل لمختلف الأغراض، ويمكنك استغلال هذه الطاولات لتزيين منزلك عن طريق وضع مزهريات تحتوي على الأزهار النضرة لإعطاء رونق خاص للمكان وجعله أكثر جمالًا، بالإضافة إلى أن هذه الفكرة لن تكلفك الكثير. أيضًا فإذا كنت تملك حديقة صغيرة يمكنك زراعة بعض النباتات والأزهار مثل الورد أو الزنبق أو النوع الذي تفضله لإضافة شكل جمالي جذاب على منزلك.
يمكنك طلاء أحد جدران منزلك وخاصةً في المطبخ بطلاء صالح للكتابة عليه لتحويله إلى لوح كتابة أسود يمكن الكتابة عليه بالطباشير، وهو ما يمكن أن يتحول لمكان مميز للترفيه وللأطفال ليبرزوا قدراتهم الإبداعية، فقط قم بترك وعاء به عدة أصابع من الطباشير الملون للأطفال. بالإضافة لذلك فمن الممكن تحويل هذا الجدران للوحة فنية رائعة يمكنك تغييرها كل فترة حسب الوقت المتاح لك، أو يمكن استخدامها كلوح كتابة عصري لكتابة الملاحظات اليومية والتفاصيل المهمة أو حتى ما ترغب بشرائه لتتذكره حين خروجك من المنزل.
إذا كنت تشعر أن أثاث منزلك يحتاج للتغيير ولكنك لا تملك الإمكانيات الكافية يمكنك إعادة تجديد الأثاث القديم بدلًا من شراء جديد، حيث يمكنك إعطاء الغرفة مظهر جديد بتغيير قماش الكراسي وإعادة دهان الخشب لتحصل على مظهر مختلف كليًا. فكما يظهر في هذا النموذج فقد تم إعادة تجديد الكراسي وتصميم بشكل عصري باستخدام أقمشة ذات ألوان وتصميمات مميزة.
من الأفكار المميزة لإعطاء المكان مظهر عصري مختلف هو دهان الأثاث بألوان تتماشى مع ذوقك الخاص، وهو ما يمكن أن يمنح أثاثك فرصه أخرى ويجدد غرفتك بدون إنفاق الكثير من الأموال في شراء قطع جديده من الأثاث. ففي هذا النموذج تم دهان الكراسي بألوان عصرية جريئة، وتم استخدام ألوان مختلفة لكنها متجانسة بشكل مميز، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام بعض الألوان على جدار المطبخ لتُضفي لمسة مميزة.
إذا كنت تملك سلم خشبي قديم يمكنك إعادة تدويره واستغلاله بشتى الطرق، فعلى سبيل يمكنك دهانه وتحويله إلى أرفف في الحمام لترتيب الأغراض أو في أي غرفة أخرى لوضع بعض قطع الديكورات لتزيين الغرفة. في هذا النموذج تم استخدام اللون الأبيض في دهان السلم ليتناسب مع ألوان الحمام، وهو ما تناسق مع ألوان الجدران الداكنة وبرز بشكل عصري مميز.