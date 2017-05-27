10 تفاصيل بسيطة تجعل منزلك يجتذب الطاقة الإيجابية والحظ السعيد

أغلبنا يرغب في أن يصبح منزله مريح ودافئ مفعم بالطاقة الإيجابية؛ لكن هناك كم كبير من الطاقة السلبية المنتشرة حولنا إلا أنه يمكننا طرد هذه الطاقة السلبية بعدد من الطرق. هناك بعض العناصر التي تساهم في جذب الطاقة الإيجابية لمنزلك وطرد الطاقة السلبية، وهذه العناصر والطرق غالبًا ما تكون غير مكلفة، وعن طريق تنظيف بيئة منزلك وترتيبها وتطبيق بعض الأفكار البسيطة ستتمكن من تغيير حياتك إلى الأفضل.
يرى الأسيويين أن الخيزران هو أفضل عنصر لجذب النجاح والازدهار في المنزل، ويتم استخدام الخيزران بكثرة في ممارسات الفونج شواي؛ فمن المعتقد أنه يحتوي على كم كبير من الطاقة الإيجابية حيث أنه يرمز للاتحاد الناجح ما بين اثنين من أهم العناصر الطبيعية وهما الماء والخشب.
الملح له بعض الخصائص والتأثيرات المهمة مثل الحماية، فعن طريق وضع القليل من الملح في أرجاء المنزل فأن ذلك يساهم في طرد الحسد وأي مشاعر سلبية أخرى. وقد يمكنك توزيعه في أوعية زينة خشبية مخصصة أو في المزهريات التقليدية.
القطط لديها القدرة على امتصاص الطاقة السلبية وتحويلها إلى طاقة إيجابية، بالإضافة إلى ذلك فقد أُثبت أن مداعبة القطط يمكن أن يخفف من مستويات التوتر، لذا فقد يكون عليك التفكير في اقتناء قطة.
غالبًا ما يُشعرنا مظهر النباتات والأزهار بالارتياح والراحة النفسية، لذا فأنه من المفيد وضع باقات الزهور لتنقية البيئة المحيطة من الطاقة السلبية ورفع الروح المعنوية للأشخاص في لمنزل. حيث يمكن استخدام الأزهار المفضلة ووضعها في المزهريات حول المنزل أو زراعتها في أصص الزرعة المخصصة ووضعها على النوافذ أو في الشرفات.
تساهم الشموع البيضاء في جذب الطاقة الإيجابية ونشرها في المكان لنشر مشاعر جيدة، على عكس الشموع السوداء التي يُقال إنها تجذب الطاقة السلبية للمكان مما ينشر المشاعر السيئة. بالإضافة لذلك فأن الشموع تُضيف للمكان شكل جذاب، وتساهم في إضفاء جو رومانسي عند تشغيلها ليلًا.
تنشر صور فن المندالا شعور بالسلام والفرح والحماية، ويمكن توظيفها في منزلك بشتى الطرق سواء عن طريق تعليق لوحات مندالا أو تركيب بلاط يحتوي على هذه التصميمات.
يُعتقد أن استخدام الزيوت العطرية في المنزل تساعد على تحسين الصحة، حيث يمكنك استخدام مختلف أنواع الزيوت العطرية الأساسية مثل روائح الفواكه أو الأعشاب، وكل زيت له استخدام وغرض مختلف في تحسين الصحة.
قد تحتوي الأعشاب التي نستخدمها في الطهي بعض مزايا جذب الطاقة، وهناك حكمة شهيرة تقو إن نبات السذاب الأذفر يجذب الثروة وهو ما يجعلنا نفكر جديًا في اقتناءه أو زراعته إلى جانب الأعشاب التقليدية.
في مختلف المعتقدات نجد أن الماء غالبًا ما يتم ربطة بالمشاعر، لذا فأن وضع نافورة صغيرة في المنزل قد يساعدنا في السيطرة على مشاعرنا، وهو الأمر الذي قد يساهم في تحسين الحالة النفسية لقاطني المنزل على المدى الطويل.
لا تقتصر حدائق زن على كونها مجرد حديقة جميلة في المكان، فهي تعتبر من العناصر الهامة التي تساهم في تحقيق الازدهار والصفاء، بالإضافة إلى أنها توفر طاقة هادئة ومساحات مريحة للأعصاب. وهناك العديد من نماذج حدائق زن التي يمكنك الاختيار بينها فيما يناسب المساحة المتوفرة بمنزلك وذوقك الخاص.
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