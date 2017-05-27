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10 تفاصيل بسيطة تجعل منزلك يجتذب الطاقة الإيجابية والحظ السعيد

Mai Elkholy Mai Elkholy
Using plants to help Feng Shui in the home, Perfect Plants Ltd Perfect Plants Ltd Interior landscaping الألياف الطبيعية Green
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أغلبنا يرغب في أن يصبح منزله مريح ودافئ مفعم بالطاقة الإيجابية؛ لكن هناك كم كبير من الطاقة السلبية المنتشرة حولنا إلا أنه يمكننا طرد هذه الطاقة السلبية بعدد من الطرق. هناك بعض العناصر التي تساهم في جذب الطاقة الإيجابية لمنزلك وطرد الطاقة السلبية، وهذه العناصر والطرق غالبًا ما تكون غير مكلفة، وعن طريق تنظيف بيئة منزلك وترتيبها وتطبيق بعض الأفكار البسيطة ستتمكن من تغيير حياتك إلى الأفضل.

1. استخدام الخيزران لجلب الرخاء والازدهار

Lucky Bamboo just needs water in which to grow. The stems are arranged in various shapes and forms, making an architectural delight! Perfect Plants Ltd Interior landscaping الألياف الطبيعية Green lucky bamboo,chinese,feng shui,interior design,house plants,houseplants,energy,luck,lucky,perfectplants,interior decor
Perfect Plants Ltd

Lucky Bamboo just needs water in which to grow. The stems are arranged in various shapes and forms, making an architectural delight!

Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd

يرى الأسيويين أن الخيزران هو أفضل عنصر لجذب النجاح والازدهار في المنزل، ويتم استخدام الخيزران بكثرة في ممارسات الفونج شواي؛ فمن المعتقد أنه يحتوي على كم كبير من الطاقة الإيجابية حيث أنه يرمز للاتحاد الناجح ما بين اثنين من أهم العناصر الطبيعية وهما الماء والخشب.

2. استخدام الملح للحماية

Salt Keeper Oggetto HouseholdHomewares
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

الملح له بعض الخصائص والتأثيرات المهمة مثل الحماية، فعن طريق وضع القليل من الملح في أرجاء المنزل فأن ذلك يساهم في طرد الحسد وأي مشاعر سلبية أخرى. وقد يمكنك توزيعه في أوعية زينة خشبية مخصصة أو في المزهريات التقليدية.

3. القطط تحول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية

Cats chair dimarziodesign HouseholdAccessories & decoration
dimarziodesign

Cats chair

dimarziodesign
dimarziodesign
dimarziodesign

القطط لديها القدرة على امتصاص الطاقة السلبية وتحويلها إلى طاقة إيجابية، بالإضافة إلى ذلك فقد أُثبت أن مداعبة القطط يمكن أن يخفف من مستويات التوتر، لذا فقد يكون عليك التفكير في اقتناء قطة.

4. استخدام الأزهار لرفع المعنويات

Concrete flower vase Betoniu GmbH Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
Betoniu GmbH

Concrete flower vase

Betoniu GmbH
Betoniu GmbH
Betoniu GmbH

غالبًا ما يُشعرنا مظهر النباتات والأزهار بالارتياح والراحة النفسية، لذا فأنه من المفيد وضع باقات الزهور لتنقية البيئة المحيطة من الطاقة السلبية ورفع الروح المعنوية للأشخاص في لمنزل. حيث يمكن استخدام الأزهار المفضلة ووضعها في المزهريات حول المنزل أو زراعتها في أصص الزرعة المخصصة ووضعها على النوافذ أو في الشرفات.

5. استخدام الشموع البيضاء لنشر المشاعر الجيدة

Ivory floating candles and ball candles The London Candle Company HouseholdAccessories & decoration
The London Candle Company

Ivory floating candles and ball candles

The London Candle Company
The London Candle Company
The London Candle Company

تساهم الشموع البيضاء في جذب الطاقة الإيجابية ونشرها في المكان لنشر مشاعر جيدة، على عكس الشموع السوداء التي يُقال إنها تجذب الطاقة السلبية للمكان مما ينشر المشاعر السيئة. بالإضافة لذلك فأن الشموع تُضيف للمكان شكل جذاب، وتساهم في إضفاء جو رومانسي عند تشغيلها ليلًا.

6. استخدام صور فن المندالا

Energy Art - The Power of the 4 Elements , Kristin Damaschke Kristin Damaschke غرفة المعيشة
Kristin Damaschke

Kristin Damaschke
Kristin Damaschke
Kristin Damaschke

تنشر صور فن المندالا شعور بالسلام والفرح والحماية، ويمكن توظيفها في منزلك بشتى الطرق سواء عن طريق تعليق لوحات مندالا أو تركيب بلاط يحتوي على هذه التصميمات.

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7. استخدام الزيوت العطرية الأساسية

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

يُعتقد أن استخدام الزيوت العطرية في المنزل تساعد على تحسين الصحة، حيث يمكنك استخدام مختلف أنواع الزيوت العطرية الأساسية مثل روائح الفواكه أو الأعشاب، وكل زيت له استخدام وغرض مختلف في تحسين الصحة.

8. استخدام نبات السذاب الأذفر لجذب الثروة

homify مطبخ فلز Blue
homify

homify
homify
homify

قد تحتوي الأعشاب التي نستخدمها في الطهي بعض مزايا جذب الطاقة، وهناك حكمة شهيرة تقو إن نبات السذاب الأذفر يجذب الثروة وهو ما يجعلنا نفكر جديًا في اقتناءه أو زراعته إلى جانب الأعشاب التقليدية.

9. الماء لجذب المشاعر الجيدة

Feng Shui im Garten, CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS حديقة
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS

CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS

في مختلف المعتقدات نجد أن الماء غالبًا ما يتم ربطة بالمشاعر، لذا فأن وضع نافورة صغيرة في المنزل قد يساعدنا في السيطرة على مشاعرنا، وهو الأمر الذي قد يساهم في تحسين الحالة النفسية لقاطني المنزل على المدى الطويل.

10. حدائق زن لتحقيق صفاء الذهن

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لا تقتصر حدائق زن على كونها مجرد حديقة جميلة في المكان، فهي تعتبر من العناصر الهامة التي تساهم في تحقيق الازدهار والصفاء، بالإضافة إلى أنها توفر طاقة هادئة ومساحات مريحة للأعصاب. وهناك العديد من نماذج حدائق زن التي يمكنك الاختيار بينها فيما يناسب المساحة المتوفرة بمنزلك وذوقك الخاص.

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