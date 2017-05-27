10 تفاصيل بسيطة تجعل منزلك يجتذب الطاقة الإيجابية والحظ السعيد

أغلبنا يرغب في أن يصبح منزله مريح ودافئ مفعم بالطاقة الإيجابية؛ لكن هناك كم كبير من الطاقة السلبية المنتشرة حولنا إلا أنه يمكننا طرد هذه الطاقة السلبية بعدد من الطرق. هناك بعض العناصر التي تساهم في جذب الطاقة الإيجابية لمنزلك وطرد الطاقة السلبية، وهذه العناصر والطرق غالبًا ما تكون غير مكلفة، وعن طريق تنظيف بيئة منزلك وترتيبها وتطبيق بعض الأفكار البسيطة ستتمكن من تغيير حياتك إلى الأفضل.