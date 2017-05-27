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تصميم منزل رائع على الطريقة الاسكندنافية

Mai Elkholy Mai Elkholy
ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
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نمط التصميم الاسكندنافي يفضله القليل من الناس من محبي الألوان والديكورات المحايدة البسيطة، حيث يعتمد أساسًا على اللون الأبيض والأسود والرمادي والبيج، كما أنه يعتمد على إدخال عنصر الخشب بشكل مميز لجلب أجواء من الطبيعة إلى داخل منزلك.

سنقوم اليوم بأخذكم في جولة رائعة ستنال إعجابكم لتصميم منزل رائع مُصمم على الطريقة الاسكندنافية.

القليل من أجواء البهجة في غرفة النوم

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

في مشهد رائع لغرفة النوم الاسكندنافية اعتمدت بشكل أساسي على اللون الرمادي من خلال استخدام ورق جدران منقوش خلف السرير بالإضافة إلى استخدام مفروشات تجمع بين اللونين الرمادي والأسود، ونلاحظ أنه على جانبي السرير تم وضع اثنان من الطاولات الخشبية المفتوحة لوضع الأباجورة البسيطة.

استغلال المساحة والاتجاه للاهتمام بالتفاصيل

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

كما ذكرنا أن إدخال عنصر الخشب يعد من أساسيات الطابع الاسكندنافي، فقد تم اختيار الأرضية الخشبية باللون الفاتح الذي تناسب بشكل كبير مع الطاولات الموجودة على جانبي السرير، تجدر الإشارة أنه تم الاتجاه لاختيار الطاولات المفتوحة من الأسفل لترتيب الكتب والحفاظ عليها بعيدة عن الفوضى.

حمام رئيسي ببعض اللمسات المعاصرة

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

اختيار اللون الأبيض كما نعلم هو الخيار المميز لتوفير مزيد من الإشراق داخل أي مساحة، كما كان لإضافة عنصر الخشب على الأرضية وأسفل الحوض تأثير طبيعي رائع على التصميم. استخدام الزجاج بكثرة سواء في تصميم الاتجاه لجعل المرآة كبيرة أو الكابينة الزجاجية أضاف مزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.

لمسات ملونة على جدران الحمام

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

على الجانب المواجه للمرآة نلاحظ أن جهاز التسخين باللون الأصفر أضاف أجواء معاصرة لا مثيل لها، وعلى الجدار المقابل تم تعليق لوحات فنية لإحداث تكامل بين الألوان وكسر هدوء الأبيض.

مزيد من الاهتمام بالتفاصيل

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

بالابتعاد عن تقليدية الأحواض، تم إغلاق الجزء السفلي للحوض ليبدو كأنه طاولة دون إظهار تفاصيل الحوض الغير مرغوبة.

مطبخ أكثر إشراقًا وأرضية مميزة

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

أرضية البلاط المزخرفة باللونين الرمادي والأزرق هي عنصر الجذب الأول في هذا المشهد الرائع، وعند النظر للخزانات نجد أنه قد صُممت بطريقة هندسية لاستغلال كافة الزوايا، وتم الاتجاه لجعل كافة الخزانات مغلقة وذات لون واحد لتعزيز الأجواء الاسكندنافية، وتم كسر ملل الألوان الهادئة من خلال وضع بعض الاكسسوارات الملونة باللون الأصفر، وبطريقة مختلفة وبعيدة عن التقليدية تم الاستعانة بوحدات إضاءة منخفضة، المطبخ يحتوي أيضًا على مزيد من الإشراق من خلال اعتماده على الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الزجاجية الكبيرة.

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خامات مختلفة ولمسات فريدة على مدخل المطبخ

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Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

يظهر اختلاف وتميز التصميم من خلال هذا المشهد الرائع لمدخل المطبخ، ليتم تصميم أحد الجدران الجانبية من الطوب لإضافة لمسة مختلفة على لأجواء المحايدة وعلى هذا الجدار تم تثبيت لوحة فغنية تتناسب مع أجواء المنزل الاسكندنافية وفي الأسفل كرسي خشبي قابل للطي، في هذه المساحة الغرابة والاختلاف كانوا عنوان التصميم والخروج بهذه النتيجة المثالية.

غرفة المعيشة المفتوحة بتصميم مفتوح على المطبخ

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

هذه المساحة تم تصميمها لتكون ثلاثية الاستخدام وذلك من خلال تصمميها كغرفة معيشة وكذلك غرفة طعام ومطبخ مفتوح، حيث تم الفصل بين المطبخ والغرفة من خلال تصميم بار صغير لتناول المشروبات، وبالابتعاد عن النمط التقليدي في اختيار طاولات الطعام الخشبية تم الاستعانة بطاولة معدنية ذات سطح خشبي مزودة باثنين من المقاعد باللون الأبيض.

اللون الأصفر ومزيد من الأناقة

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

بالنظر لزاوية غرفة المعيشة، نلاحظ أنه تم الاتجاه لأجواء البهجة من خلال استخدام أريكة باللون الأصفر بجانبها مقعد خشبي منجد باللون الأزرق الداكن، بالنسبة للأريكة فإنها تتضمن وسائد رائعة ذات تصميمات غريبة لتلفت الانتباه لأناقتها، وعند النظر للتصميم للمرة الأولى بالتأكيد ستلاحظ مزيد من الغرابة من خلال تصميم وحدة الإضاءة المرتفعة ذات الأرجل الخشبية بالإضافة إلى استخدام سجادة محايدة لخلق توازن في التصميم.

غرفة أطفال فريدة

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة الاطفال
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

في تصميم فريد لغرفة نوم للأطفال تم الابتعاد تمامًا عن أية أسلوب تقليدي وإضافة أجواء من المرح المتناهية، فقد تم الابتعاد عن استخدام الخزانة التقليدية لتثبيت حامل للملابس بالإضافة إلى خيمة رائعة للعب. اختيار ألوان وتصميمات اللوحات الفنية أضاف طابع طفولي رائع على المكان.

حمام فرعي صغير في المساحة

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

بالنظر لتصميم الحمام الفرعي الصغير نلاحظ أن الأرضية التي تم الاستعانة بها من البلاط المنقوش بنفس نقوش أرضية المطبخ، وتم استخدام ورق الجدران مرسوم على أحد الجدران، وليتم إدراج مزيد من التكامل إلى التصميم الكلي، فقد تم الاستعانة بلوحة فنية بنفس رسوم ورق الجدران المجاور، وتم تثبيت اثنان من المرايا ذات الشكل السداسي مختلفة الأحجام على الجدران بطريقة عشوائية رائعة أضافت لمسة جمالية متكاملة.

تفاصيل إضافية في تصميم الحمام الفرعي

ARANŻACJA W STYLU RETRO, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

تصميم حوض الحمام الفرعي جاء رائعًا، فقد تم تثبيته على لوح خشبي صغير وخلفه تم تثبيت مرآة كبيرة بطول الجدار للشعور باتساع المساحة، ونلاحظ كذلك أنه تم استغلال المساحة لتصميم خزانة مغلقة أسفل الحوض لحفظ أدوات التنظيف.

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10 تفاصيل بسيطة تجعل منزلك يجتذب الطاقة الإيجابية والحظ السعيد
تصميم منزل رائع على الطريقة الاسكندنافية

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