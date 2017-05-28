الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم منزل عائلي يتسم بالبساطة والجمال

Mai Elkholy Mai Elkholy
La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Loading admin actions …

الطابع المعاصر المودرن مثله مثل أنماط التصميم الأخرى التي يمكن للمصمم إضافة لمسته الشخصية إليه، فكما نعلم أنه قائم على الخطوط المستقيمة وكذلك المزج بين الألوان الفاتحة المحايدة وبعض الألوان الجريئة لكسر ملل وروتين الهدوء، يفضل في هذا النمط أيضًا أن يتم الاستعانة بالتصميمات المفتوحة لتوفير مزيد من الإشراق داخل المنزل.

سنأخذكم في جولة رائعة داخل منزل ذو تصميم مفتوح، سيجعلك تصميمه أن تتعرف بوضوح على مفهوم الطابع المعاصر الممزوج بالبساطة.

تصميم المطبخ الممزوج بغرفة طعام

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

على الرغم أن مساحة المطبخ كبيرة، إلا أنه قد تم استغلال كافة المساحات بطريقة هندسية لتصميم الخزانات، كما كان اختيار اللون الأبيض هو الخيار المثالي لتوفير مزيد من أجواء الراحة والاسترخاء، تجدر الإشارة أيضًا أنه تم تثبيت الأجهزة الكهربية بطريقة مدمجة مع الخزانات لتوفير حرية الحركة لربة المنزل، كما كانت الأرضية الخشبية هي الخيار الأمثل التي عملت على تعزيز الطابع المعاصر وكذلك للشعور باتساع المساحة الفعلية. اعتمد المطبخ كذلك على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة المستطيلة الكبيرة.

الخزانات المغلقة ومزيد من الأناقة وأجواء الترتيب

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

من هذه الزاوية يمكننا ملاحظة مدى اهتمام المصمم بأجواء الترتيب، وظهر هذا واضحًا من خلال تصميم كافة الخزانات مغلقة عبارة عن أدراج مختلفة الأحجام، ونلاحظ أيضًا أنه تم استغلال مساحة الإعداد الموجودة في المنتصف لإغلاقها من الجزء السفلي لتكون بمثابة خزانة كذلك.

مساحة إعداد أم بار صغير؟

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

نلاحظ أن طاولة المنتصف الموجودة في منتصف الغرفة تم تصميمها لتكون متعددة الاستخدامات كطاولة إعداد داخلها موقد والجزء الآخر منها تم تصميمها لتكون بمثابة بار لتناول الوجبات السريعة، وحولها عدد من المقاعد البيضاء لتوحيد اللون والهدوء داخل المطبخ.

غرفة معيشة تحتوي على طاولة طعام ولمسة شخصية إبداعية

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

في تصميم غرفة المعيشة ذات المساحة الكبيرة، تم الاستعانة بأرائك مريحة باللون الأزرق الداكن، كما تم وضع تلفاز صغير على طاولة مودرن منخفضة بجانب المدفأة الصغيرة. على أحد الجوانب تم وضع طاولة طعام مستطيلة باللون اللبني الفاتح الذي أضاف مزيد من التكامل والاندماج.

غرفة نوم وسقف منزلق من الخشب

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

بطابع مختلف ومميز تم تصميم غرفة نوم رئيسية يطغى عنصر الخشب على كافة الأجواء، وتم الابتعاد عن وضع قطع أثاث كبيرة أو عدد كبير من القطع، الغرفة تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية من خلال تصميم عدد من النوافذ في مختلف الاتجاهات، وكان اختيار الأرضية الخشبية هنا هو الخيار الأمثل.

استغلال المساحات وتصميم مطبخ خلفي

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

في الجزء الخلفي للسرير تم استغلال مساحته من خلال تصميم مكتب مدمج باللون الأبيض وتم تزويد هذا المكتب ببعض الاكسسوارات والصور الفنية لإضافة لمسة شخصية رائعة على المكان، وعلى الحائط المقابل للسرير تم تثبيت التلفاز على الجدران للاستمتاع بالمشاهدة أثناء الراحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة نوم أطفال

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

انعكاس الإضاءة الطبيعية على اللون الأبيض كان سببًا للشعور باتساع المساحة ومزيد من الإشراق داخل الغرفة، كما تم استغلال المساحات داخل الغرفة لتصميم الخزانة والمكتب، كما تم تصميم عدد من الأرفف على الجدران لوضع الاكسسوارات والكتب. الجدير بالذكر أن ألوان المفروشات ذات التصميمات الطفولية عملت على كسر هذا الهدوء وإضافة القليل من البهجة.

المساحة المجاورة للدرج واستغلال مثالي للمساحات

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

استغلال مساحة الجدران البعيدة عن الأعين ربما يكون الحل المثالي لتوفير أجواء الترتيب والنظام داخل المنزل، ففي المساحة المؤدية للدرج الداخلي تم تصميم خزانات مغلقة وأخرى مفتوحة لحفظ الأغراض الهامة وكذلك لتكون مكان مخصص لوضع الاكسسوارات الطبيعية

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم منزل رائع على الطريقة الاسكندنافية.

20 فكرة تصميمية ستحبها لغرفة معيشتك
تعرف على مفهوم البساطة والطابع المعاصر من خلال تصميم منزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً