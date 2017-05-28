تصميم منزل عائلي يتسم بالبساطة والجمال

الطابع المعاصر
المودرن مثله مثل أنماط التصميم الأخرى التي يمكن للمصمم إضافة لمسته الشخصية إليه، فكما نعلم أنه قائم على الخطوط المستقيمة وكذلك المزج بين الألوان الفاتحة المحايدة وبعض الألوان الجريئة لكسر ملل وروتين الهدوء، يفضل في هذا النمط أيضًا أن يتم الاستعانة بالتصميمات المفتوحة لتوفير مزيد من الإشراق داخل المنزل.
سنأخذكم في جولة رائعة داخل منزل ذو تصميم مفتوح، سيجعلك تصميمه أن تتعرف بوضوح على مفهوم الطابع المعاصر الممزوج بالبساطة.
على الرغم أن مساحة المطبخ كبيرة، إلا أنه قد تم استغلال كافة المساحات بطريقة هندسية لتصميم الخزانات، كما كان اختيار اللون الأبيض هو الخيار المثالي لتوفير مزيد من أجواء الراحة والاسترخاء، تجدر الإشارة أيضًا أنه تم تثبيت الأجهزة الكهربية بطريقة مدمجة مع الخزانات لتوفير حرية الحركة لربة المنزل، كما كانت الأرضية الخشبية هي الخيار الأمثل التي عملت على تعزيز الطابع المعاصر وكذلك للشعور باتساع المساحة الفعلية. اعتمد المطبخ كذلك على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة المستطيلة الكبيرة.
من هذه الزاوية يمكننا ملاحظة مدى اهتمام المصمم بأجواء الترتيب، وظهر هذا واضحًا من خلال تصميم كافة الخزانات مغلقة عبارة عن أدراج مختلفة الأحجام، ونلاحظ أيضًا أنه تم استغلال مساحة الإعداد الموجودة في المنتصف لإغلاقها من الجزء السفلي لتكون بمثابة خزانة كذلك.
نلاحظ أن طاولة المنتصف الموجودة في منتصف الغرفة تم تصميمها لتكون متعددة الاستخدامات كطاولة إعداد داخلها موقد والجزء الآخر منها تم تصميمها لتكون بمثابة بار لتناول الوجبات السريعة، وحولها عدد من المقاعد البيضاء لتوحيد اللون والهدوء داخل المطبخ.
في تصميم غرفة المعيشة ذات المساحة الكبيرة، تم الاستعانة بأرائك مريحة باللون الأزرق الداكن، كما تم وضع تلفاز صغير على طاولة مودرن منخفضة بجانب المدفأة الصغيرة. على أحد الجوانب تم وضع طاولة طعام مستطيلة باللون اللبني الفاتح الذي أضاف مزيد من التكامل والاندماج.
بطابع مختلف ومميز تم تصميم غرفة نوم رئيسية يطغى عنصر الخشب على كافة الأجواء، وتم الابتعاد عن وضع قطع أثاث كبيرة أو عدد كبير من القطع، الغرفة تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية من خلال تصميم عدد من النوافذ في مختلف الاتجاهات، وكان اختيار الأرضية الخشبية هنا هو الخيار الأمثل.
في الجزء الخلفي للسرير تم استغلال مساحته من خلال تصميم مكتب مدمج باللون الأبيض وتم تزويد هذا المكتب ببعض الاكسسوارات والصور الفنية لإضافة لمسة شخصية رائعة على المكان، وعلى الحائط المقابل للسرير تم تثبيت التلفاز على الجدران للاستمتاع بالمشاهدة أثناء الراحة.
انعكاس الإضاءة الطبيعية على اللون الأبيض كان سببًا للشعور باتساع المساحة ومزيد من الإشراق داخل الغرفة، كما تم استغلال المساحات داخل الغرفة لتصميم الخزانة والمكتب، كما تم تصميم عدد من الأرفف على الجدران لوضع الاكسسوارات والكتب. الجدير بالذكر أن ألوان المفروشات ذات التصميمات الطفولية عملت على كسر هذا الهدوء وإضافة القليل من البهجة.
استغلال مساحة الجدران البعيدة عن الأعين ربما يكون الحل المثالي لتوفير أجواء الترتيب والنظام داخل المنزل، ففي المساحة المؤدية للدرج الداخلي تم تصميم خزانات مغلقة وأخرى مفتوحة لحفظ الأغراض الهامة وكذلك لتكون مكان مخصص لوضع الاكسسوارات الطبيعية
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