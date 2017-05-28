تصميم منزل عائلي يتسم بالبساطة والجمال

الطابع المعاصر المودرن مثله مثل أنماط التصميم الأخرى التي يمكن للمصمم إضافة لمسته الشخصية إليه، فكما نعلم أنه قائم على الخطوط المستقيمة وكذلك المزج بين الألوان الفاتحة المحايدة وبعض الألوان الجريئة لكسر ملل وروتين الهدوء، يفضل في هذا النمط أيضًا أن يتم الاستعانة بالتصميمات المفتوحة لتوفير مزيد من الإشراق داخل المنزل.

سنأخذكم في جولة رائعة داخل منزل ذو تصميم مفتوح، سيجعلك تصميمه أن تتعرف بوضوح على مفهوم الطابع المعاصر الممزوج بالبساطة.