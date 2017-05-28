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بيت عائلي مليء بالديكورات والتصاميم المميزة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
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في الكثير من الأحيان قد يلجأ الأشخاص للخطوط النظيفة المستقيمة لكون شكلها مرتب أكثر، بالإضافة لسهولة تنظيفها في العديد من الحالات. وهنا نعرض تصميم شقة مميز تم فيه استخدام المستقيمة النظيفة مع ألوان الجريئة لخلق شقة مرتبة ونظيفة وعملية وفي نفس الوقت تتميز بشكل جمالي.

غرفة معيشة رئيسية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في هذا النموذج نرى أنه تم العودة مرة أخرى للتصميم العصري والخطوط المستقيمة النظيفة، وتم استخدام أريكة بأرجل مرتفعة حتى يسهل التنظيف من تحتها. ونرى أن للإضاءة الطبيعية في هذا النموذج دور كبير في جعل الغرفة تبدو مشرقة على حد كبير.

غرفة طعام كلاسيكية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في بعض الأحيان تكون التصاميم الكلاسيكية هي الأفضل، وفي هذا النموذج نرى أنه تم كسر التصميم العصري السائد في المنزل عند تصميم غرفة الطعام، حيث تم اللجوء للتصميم الكلاسيكي الأنيق. وعلى الرغم من الاختلاف إلا أنه أضاف لمسة عتيقة أنيقة مختلفة للمكان.

أثاث غرفة المعيشة

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

للاستفادة من الإضاءة الطبيعية بالغرفة تم وضع أثاث بألوان محايدة لزيادة الشعور بالاتساع، وتم استخدام وسائد بألوان مختلفة عن لون الأريكة لإبراز التفاصيل.

تحويل الجدار لمعرض فني

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

هنا نرى الجهة المقابلة من جدار الممر والذي يظهر فيه بشكل أوضح مدى الدقة والنظام في ترتيب التحف بشكل جذاب وفي نفس الوقت الحفاظ عليها.

المكتبة وطاولة التلفاز

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

إذا كنت من محبي القراءة وتملك مجموعتك الخاصة من الكتب فحتمًا ستحتاج إلى مكتبة منظمة، وهنا نرى أنه تم تركيب مكتبة متوسطة في غرفة المعيشة وتم تخصيص الجزء السفلي منها ليكون طاولة عملية للتلفاز ليكون كل شيء في متناول يدك.

تزيين جدار غرفة العيشة

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

حيث ان غرفة المعيشة تعتبر من أكثر الغرف التي يجب ان تُشعرنا بالراحة والاسترخاء فيجب الاهتمام بكافة عناصرها، فهنا نرى أنه تم الاهتمام حتى بتزيين الجدار المقابل، وتم تركيب مدفأة حجرية أنيقة وتعليق لوحة عصرية ذات لمسة شخصية مميزة.

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استخدام المرايا

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

غالبًا يعكس الزجاج الإضاءة ليبدو مثل المرايا، وهو الأمر الذي قد يساهم في الشعور باتساع المكان.

تصميم الممر

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في هذا النموذج نرى أنه تم تصميم الممر بشكل مبتكر، حيث تم صنع عدة فراغات في الجدار لخلق ما يشبه معرض بالمنزل، حيث نرى أنه تم إغلاق جهتي الفراغ بألواح زجاجية ووضع التحف والديكورات الثمينة بداخل الجدار للحفاظ عليها، مما سيساهم في حمايتها من الأتربة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها من الكسر غير المتعمد.

غرفة اضافية عصرية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

نقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة للراحة والاسترخاء بعد عناء يوم طويل، لذا فمن الضروري أن يكون تصميمها مُريح ليشعرنا بالراحة. وفي هذا النموذج نرى أن الغرف يطغى عليها اللون الأبيض مع خطوط مستقيمة من اللون الأحمر الداكن الذي تجانس مع لون النجفة، وتم استخدام قطع أثاث بخطوط مستقيمة نظيفة مرتبة تركت مساحة كافية في الغرفة للحركة.

خزانة جانبية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

هذه الخزانة هي جزء من خزانة غرفة المعيشة، حيث نرى في التصميم مدى البساطة وتجانس الألوان. بالإضافة لوجود أرفف جانبية تم استخدامها لوضع الكؤوس والديكورات البسيطة.

الاهتمام بالتفاصيل

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الاهتمام بالتفاصيل هو ما يُعطي للغرفة رونقها الخاص، والترتيب والتنظيم هو ما يُبرز جما وأناقة أي تصميم. وقد تم الاهتمام بهذا العنصر في مكتبة غرفة المعيشة بشكل كبير، حيث نرى أنه تم رص الكتب بشكل منظم مما يُشعرنا بارتياح لرؤيتها بهذا الشكل.

غرفة الاستحمام

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo حمام
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

من المهم الاهتمام بكل التفاصيل في الحمام والتي تساعد على تنظيفه بسهولة حتى لا نفاجئ بأثار عفن من الرطوبة، وفي هذا التصميم حرص المصمم على نظافة الخطوط وبساطتها في غرفة الاستحمام، وتم اللجوء للبلاط المنقوش على الجدران لإضفاء شكل جمالي جذاب.

غرفة مكتب مدمجة في خزانة عملية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة نوم
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

استغلال المساحات يعتبر من أهم التفاصيل التي يفكر بها العديد من الأشخاص هذه الأيام بسبب ضيق المساحات، وفي هذا التصميم نرى انه تم استغلال المساحة المتاحة لصنع غرفة مكتب عملية. وقد ساهمت الخطوط النظيفة للخزانة في سهولة تخصيص ركن جانبي لمكتب عملي بسيط.

مكتب مدمج

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة نوم
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

على الرغم من صغر المساحة المخصصة للمكتب إلا أن ترتيبها بشكل فعال ساعد في منح مساحة كافية للعمل أو للقراءة، وقد تم إضافة وحدة إضاءة على الجدار المواجه لمنح من يعمل ضوء كافي.

طاولة العمل

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مطبخ
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

المطبخ أيضًا من الأماكن التي يجب الاهتمام بنظافتها وترتيبها، وهنا تم الاهتمام بأدق التفاصيل والتي من بينها سطح العمل، حيث تم استخدام طاولة خشبية ذات أركان مستقيمة مما يساعد في وضعها في أي مكان بالإضافة لسهولة تنظيفها.

المطبخ

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مطبخ
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

تم تصميم المطبخ بالأسلوب الاسكندنافي، حيث تم أيضًا اللجوء للخطوط المستقيمة النظيفة بالإضافة إلى الألوان المحايدة، وهو الأمر الذي ساعد في الشعور أكثر بمدى نظافة وترتيب المطبخ.

خزانة مخفية

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في بعض الأحيان قد نرغب في استغلال حتى أصغر المساحات لدينا ولكن بشكل مبتكر، وهنا نرى أنه تم تصميم خزانة خفية في مساحة صغيرة في المنزل، وتم تركيب سلم قابل للطي بداخلها ليساعد في الوصول للأغراض في الأرفف العلوية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على مفهوم البساطة والطابع المعاصر من خلال تصميم منزل.

تصميم منزل عائلي يتسم بالبساطة والجمال
استخدام الخطوط النظيفة في تصميم شقة مميز

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