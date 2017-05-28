بيت عائلي مليء بالديكورات والتصاميم المميزة

في الكثير من الأحيان قد يلجأ الأشخاص للخطوط النظيفة المستقيمة لكون شكلها مرتب أكثر، بالإضافة لسهولة تنظيفها في العديد من الحالات. وهنا نعرض تصميم شقة مميز تم فيه استخدام المستقيمة النظيفة مع ألوان الجريئة لخلق شقة مرتبة ونظيفة وعملية وفي نفس الوقت تتميز بشكل جمالي.
في هذا النموذج نرى أنه تم العودة مرة أخرى للتصميم العصري والخطوط المستقيمة النظيفة، وتم استخدام أريكة بأرجل مرتفعة حتى يسهل التنظيف من تحتها. ونرى أن للإضاءة الطبيعية في هذا النموذج دور كبير في جعل الغرفة تبدو مشرقة على حد كبير.
في بعض الأحيان تكون التصاميم الكلاسيكية هي الأفضل، وفي هذا النموذج نرى أنه تم كسر التصميم العصري السائد في المنزل عند تصميم غرفة الطعام، حيث تم اللجوء للتصميم الكلاسيكي الأنيق. وعلى الرغم من الاختلاف إلا أنه أضاف لمسة عتيقة أنيقة مختلفة للمكان.
للاستفادة من الإضاءة الطبيعية بالغرفة تم وضع أثاث بألوان محايدة لزيادة الشعور بالاتساع، وتم استخدام وسائد بألوان مختلفة عن لون الأريكة لإبراز التفاصيل.
هنا نرى الجهة المقابلة من جدار الممر والذي يظهر فيه بشكل أوضح مدى الدقة والنظام في ترتيب التحف بشكل جذاب وفي نفس الوقت الحفاظ عليها.
إذا كنت من محبي القراءة وتملك مجموعتك الخاصة من الكتب فحتمًا ستحتاج إلى مكتبة منظمة، وهنا نرى أنه تم تركيب مكتبة متوسطة في غرفة المعيشة وتم تخصيص الجزء السفلي منها ليكون طاولة عملية للتلفاز ليكون كل شيء في متناول يدك.
حيث ان غرفة المعيشة تعتبر من أكثر الغرف التي يجب ان تُشعرنا بالراحة والاسترخاء فيجب الاهتمام بكافة عناصرها، فهنا نرى أنه تم الاهتمام حتى بتزيين الجدار المقابل، وتم تركيب مدفأة حجرية أنيقة وتعليق لوحة عصرية ذات لمسة شخصية مميزة.
غالبًا يعكس الزجاج الإضاءة ليبدو مثل المرايا، وهو الأمر الذي قد يساهم في الشعور باتساع المكان.
في هذا النموذج نرى أنه تم تصميم الممر بشكل مبتكر، حيث تم صنع عدة فراغات في الجدار لخلق ما يشبه معرض بالمنزل، حيث نرى أنه تم إغلاق جهتي الفراغ بألواح زجاجية ووضع التحف والديكورات الثمينة بداخل الجدار للحفاظ عليها، مما سيساهم في حمايتها من الأتربة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها من الكسر غير المتعمد.
نقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة للراحة والاسترخاء بعد عناء يوم طويل، لذا فمن الضروري أن يكون تصميمها مُريح ليشعرنا بالراحة. وفي هذا النموذج نرى أن الغرف يطغى عليها اللون الأبيض مع خطوط مستقيمة من اللون الأحمر الداكن الذي تجانس مع لون النجفة، وتم استخدام قطع أثاث بخطوط مستقيمة نظيفة مرتبة تركت مساحة كافية في الغرفة للحركة.
هذه الخزانة هي جزء من خزانة غرفة المعيشة، حيث نرى في التصميم مدى البساطة وتجانس الألوان. بالإضافة لوجود أرفف جانبية تم استخدامها لوضع الكؤوس والديكورات البسيطة.
الاهتمام بالتفاصيل هو ما يُعطي للغرفة رونقها الخاص، والترتيب والتنظيم هو ما يُبرز جما وأناقة أي تصميم. وقد تم الاهتمام بهذا العنصر في مكتبة غرفة المعيشة بشكل كبير، حيث نرى أنه تم رص الكتب بشكل منظم مما يُشعرنا بارتياح لرؤيتها بهذا الشكل.
من المهم الاهتمام بكل التفاصيل في الحمام والتي تساعد على تنظيفه بسهولة حتى لا نفاجئ بأثار عفن من الرطوبة، وفي هذا التصميم حرص المصمم على نظافة الخطوط وبساطتها في غرفة الاستحمام، وتم اللجوء للبلاط المنقوش على الجدران لإضفاء شكل جمالي جذاب.
استغلال المساحات يعتبر من أهم التفاصيل التي يفكر بها العديد من الأشخاص هذه الأيام بسبب ضيق المساحات، وفي هذا التصميم نرى انه تم استغلال المساحة المتاحة لصنع غرفة مكتب عملية. وقد ساهمت الخطوط النظيفة للخزانة في سهولة تخصيص ركن جانبي لمكتب عملي بسيط.
على الرغم من صغر المساحة المخصصة للمكتب إلا أن ترتيبها بشكل فعال ساعد في منح مساحة كافية للعمل أو للقراءة، وقد تم إضافة وحدة إضاءة على الجدار المواجه لمنح من يعمل ضوء كافي.
المطبخ أيضًا من الأماكن التي يجب الاهتمام بنظافتها وترتيبها، وهنا تم الاهتمام بأدق التفاصيل والتي من بينها سطح العمل، حيث تم استخدام طاولة خشبية ذات أركان مستقيمة مما يساعد في وضعها في أي مكان بالإضافة لسهولة تنظيفها.
تم تصميم المطبخ بالأسلوب الاسكندنافي، حيث تم أيضًا اللجوء للخطوط المستقيمة النظيفة بالإضافة إلى الألوان المحايدة، وهو الأمر الذي ساعد في الشعور أكثر بمدى نظافة وترتيب المطبخ.
في بعض الأحيان قد نرغب في استغلال حتى أصغر المساحات لدينا ولكن بشكل مبتكر، وهنا نرى أنه تم تصميم خزانة خفية في مساحة صغيرة في المنزل، وتم تركيب سلم قابل للطي بداخلها ليساعد في الوصول للأغراض في الأرفف العلوية.
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