بيت عائلي مليء بالديكورات والتصاميم المميزة

في هذا النموذج نرى أنه تم تصميم الممر بشكل مبتكر، حيث تم صنع عدة فراغات في الجدار لخلق ما يشبه معرض بالمنزل، حيث نرى أنه تم إغلاق جهتي الفراغ بألواح زجاجية ووضع التحف والديكورات الثمينة بداخل الجدار للحفاظ عليها، مما سيساهم في حمايتها من الأتربة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها من الكسر غير المتعمد.