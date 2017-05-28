إعادة تجديد شقة تقليدية إلى شقة مميزة

إعادة تصميم المنزل تمنح منزلك حياة أخرى وتحوله جذريًا في الكثير من الأحيان، وهنا نعرض شقه تم إعادة تصميمها بشكل مذهل لا يُصدق. حيث تُظهر الصور التي تم التقاطها للشقة قبل إعادة التصميم كم الجهد الذي تم بذله لتحويلها لهذه الشقة المريحة المنظمة التي بدت عليها بعد ذلك. وكان صاحب المنزل يرغب في تنفيذ تصميم جريء وهو ما قام المصمم بتنفيذه، بالإضافة إلى أنه راعى جميع التفاصيل مثل اختيار الخامات والأسطح عالية الجودة والتفاصيل الدقيقة التي تُضيف بُعد آخر للمساحة، أيضًا فأن اختيار الإضاءة المناسبة ساهم بشكل كبير في إبراز كافة التفاصيل.
قبل البدء في أي أعمال كانت الشقة بيضاء تمامًا وخالية من أي تفاصيل مميزة، حيث لم يتم تشطيبها بأي شكل من الأشكال وهو ما يعتبر أمر جيد لأنه يسمح بالابتكار بحرية. ويظهر جليًا هنا إمكانيات الغرفة حيث المساحة الواسعة والإضاءة الطبيعية التي تُنير الغرفة إلى حد كبير وهما من أهم العناصر حين إعادة تصميم أي مكان.
ما يُميز هذه الغرفة هو التصميم الداخلي الدافئ والاحساس بالألفة الذي تشعر به بمجرد دخولك للغرفة، حيث تم التركيز في اختيار الألوان على الألوان الدافئة، الخامات الرائعة مثل خشب الجوز الذي أعطى لطاولة الطعام لمسة عصرية، هذا بالإضافة للتفاصيل الدقيقة في الطاولة التي نجد أن سطحها مقسم لأربع أجزاء بتصاميم شكلت رسمة هندسية مميزة. تلعب الإضاءة في هذه الغرفة دور هام، حيث نجد أنه تم اختيار نجف كريستالي مميز انسجم بشكل متألق مع تصميم الغرفة.
وقد لعب ورق الجدران أيضًا دور هام في تصميم الغرفة، حيث الزخارف المميزة التي انسجمت مع الستائر وألوان الجدران المحايدة وباقي التفاصيل والتي خلقت جو من الاسترخاء والراحة. وقد تم الفصل بين المطبخ ومنطقة الطعام بسقف منخفض قليلًا في منطقة المطبخ مما أعطى إحساس أكبر بالاتساع.
أيضًا فكما نرى في هذه الغرفة فلم يتم تشطيبها وتم فقط دهانها باللون الأبيض.
بدت هذه الغرفة مشرقة بشكل كبير؛ وهو ما يرجع لاستخدام الأريكة البيضاء الناصعة والتي برزت بشكل كبير في منتصف الغرفة. بالإضافة لذلك فقد ساهم توزيع الإضاءة في إشراق الغرفة، حيث تم استخدام وحدات الإضاءة المدفونة في السقف وفي الجدار. وأعطى خشب الجوز المُستخدم لمسة كلاسيكية أنيقة تجانست مع التصميم العصري للغرفة.
إضافة اللمسات الخاصة بالمكان هي ما يجعلنا نشعر بالألفة في أي غرفة، وهنا تم عمل تصميم عصري من الألواح الخشبية باللون الأبيض على الجدار الداكن أعطى المكان لمسة عصرية مرحة.
يعتبر المطبخ من أهم الغرف في أي منزل، وهنا يبدو هذا المطبخ العصري مُشرق بشكل كبير بسبب اختيار الخزانات البيضاء العلوية وأسطح الخزانات السفلية البيضاء التي عكست الإضاءة لتُضيف إشراق واتساع للمكان. وقد تم اختيار الخشب الداكن للخزانات السفلية لتكون هذه المساحة أكثر عملية وتنسيق ومريحة في نفس الوقت، وقد تم إضافة عدد من وحدات الإضاءة المدفونة في السقف لتركيز الضوء على أماكن معينة.
أهم ما يميز أي حمام هو العناصر الأساسية فيه، ونرى في هذا النموذج أنه تم استخدام الخطوط المستقيمة النظيفة بسبب ضيق المكان. حيث تم استخدام خزانات أنيقة وعملية، وتم تركيب خشب الباركية في الأرضية الذي أعطى شكل جمالي للحمام بسبب كونه مختلف مع خشب الخزانات الأبيض التقليدي. اختيار المرآة بهذا الشكل أعطى شكل أنيق ومظهر منمق للمكان، وتم إضافة حامل مناشف معدني بشكل متعرج لإضافة لمسة عصرية.
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