إعادة تجديد شقة تقليدية إلى شقة مميزة

ما يُميز هذه الغرفة هو التصميم الداخلي الدافئ والاحساس بالألفة الذي تشعر به بمجرد دخولك للغرفة، حيث تم التركيز في اختيار الألوان على الألوان الدافئة، الخامات الرائعة مثل خشب الجوز الذي أعطى لطاولة الطعام لمسة عصرية، هذا بالإضافة للتفاصيل الدقيقة في الطاولة التي نجد أن سطحها مقسم لأربع أجزاء بتصاميم شكلت رسمة هندسية مميزة. تلعب الإضاءة في هذه الغرفة دور هام، حيث نجد أنه تم اختيار نجف كريستالي مميز انسجم بشكل متألق مع تصميم الغرفة.

وقد لعب ورق الجدران أيضًا دور هام في تصميم الغرفة، حيث الزخارف المميزة التي انسجمت مع الستائر وألوان الجدران المحايدة وباقي التفاصيل والتي خلقت جو من الاسترخاء والراحة. وقد تم الفصل بين المطبخ ومنطقة الطعام بسقف منخفض قليلًا في منطقة المطبخ مما أعطى إحساس أكبر بالاتساع.